Авдеевский участок фронта играет очень важную роль, поскольку именно отсюда годами осуществлялись обстрелы жилых кварталов Донецка. В последние дни ВС РФ активизировали боевые действия на Авдеевском участке, что следует и из российских, и из украинских сводок.
Однако освободить населенный пункт от украинских формирований не удалось до сих пор. Причины этого разбирают российские военные корреспонденты.
Как пишет военкор Юрий Котенок в своем Telegram-канале, ВСУ на протяжении почти десяти лет, с 2014 года, создавали очень мощную линию обороны в Авдеевке. Для этого использовались территории Авдеевского коксохимического комбината, построенного еще в советское время. Подземные коммуникации, ангары, подвальные помещения – все это было приспособлено для нужд размещенных на территории завода украинских формирований.
Именно наличие большого количества оборонительных сооружений не позволило российским войскам до сих пор решить «авдеевский вопрос», обезопасив, тем самым, Донецк от постоянных обстрелов со стороны размещенных в Авдеевке украинских формирований.
Освободить Авдеевку очень важно. Военкор Александр Сладков отмечает, что сейчас российская армия пытается провести охват Авдеевки. Если эта операция будет удачной, то мы сможем ликвидировать настоящее «гнездо» украинских боевиков, где сосредоточены и обстреливающие Донецк артиллерийские системы, и разведывательная аппаратура, и большое количество иностранных наемников.
Юрий Котенок, в свою очередь, называет взятие Авдеевки «задачей номер один» на Донецком направлении. Правда, пока определенных прогнозов относительно перспектив текущего штурма военкоры предпочитают не давать, так как слишком хорошо в свое время противник закрепился в этом населенном пункте.