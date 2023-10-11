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Российские военкоры объяснили сложность штурма Авдеевки наличием создававшейся почти десять лет мощной линии обороны

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Российские военкоры объяснили сложность штурма Авдеевки наличием создававшейся почти десять лет мощной линии обороны

Авдеевский участок фронта играет очень важную роль, поскольку именно отсюда годами осуществлялись обстрелы жилых кварталов Донецка. В последние дни ВС РФ активизировали боевые действия на Авдеевском участке, что следует и из российских, и из украинских сводок.


Однако освободить населенный пункт от украинских формирований не удалось до сих пор. Причины этого разбирают российские военные корреспонденты.

Как пишет военкор Юрий Котенок в своем Telegram-канале, ВСУ на протяжении почти десяти лет, с 2014 года, создавали очень мощную линию обороны в Авдеевке. Для этого использовались территории Авдеевского коксохимического комбината, построенного еще в советское время. Подземные коммуникации, ангары, подвальные помещения – все это было приспособлено для нужд размещенных на территории завода украинских формирований.


Именно наличие большого количества оборонительных сооружений не позволило российским войскам до сих пор решить «авдеевский вопрос», обезопасив, тем самым, Донецк от постоянных обстрелов со стороны размещенных в Авдеевке украинских формирований.

Освободить Авдеевку очень важно. Военкор Александр Сладков отмечает, что сейчас российская армия пытается провести охват Авдеевки. Если эта операция будет удачной, то мы сможем ликвидировать настоящее «гнездо» украинских боевиков, где сосредоточены и обстреливающие Донецк артиллерийские системы, и разведывательная аппаратура, и большое количество иностранных наемников.

Юрий Котенок, в свою очередь, называет взятие Авдеевки «задачей номер один» на Донецком направлении. Правда, пока определенных прогнозов относительно перспектив текущего штурма военкоры предпочитают не давать, так как слишком хорошо в свое время противник закрепился в этом населенном пункте.
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45 комментариев
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  1. barclay
    barclay Сегодня, 15:18
    +13
    Почему не взяли- понятно. А почему до сих пор не окружили- не очень понятно. Может быть на этот раз удастся? Пора бы уже...
    1. suhorukofal
      suhorukofal Сегодня, 15:32
      +5
      Возможно, численное превосходство противника и глубокое насыщение обороны. Разговаривал с донецкими, там укрепления такие, еще немного и метро можно будет строить
      1. barclay
        barclay Сегодня, 15:46
        +1
        Думаю, что причина еще и в том, что мы спали на печи долгие годы вместо того, чтобы под лупой изучать весь этот район и видеть каждое их движение. У нас должны были быть подробные спутниковые снимки этих мест и прочие разведданные для планирования военных действий. А у нас до некоторого времени все делается по принципу "палец-пол-потолок" пока шишек не набьем.
        1. Orange-Bigg
          Orange-Bigg Сегодня, 16:04
          +3
          Там ВСУшники прячутся в подземельях как на Азовстали.Чтобы их достать нужны были бетонобойные бомбы.Видать какие то подвижки есть.По крайней мере один раз их удачно накрыли под АКХК.
          1. suhorukofal
            suhorukofal Сегодня, 17:02
            +1
            Цитата: Orange-Bigg
            Там ВСУшники прячутся в подземельях как на Азовстали.Чтобы их достать нужны были бетонобойные бомбы.

            Именно так мне и говорили, я уж не стал такое писать, а то тут местные знатоки они такие. Более того там подземные туннели, что даже техника передвигается. Так что не так просто взять этот укрепрайон, как некоторые любят рассуждать, за столько лет там можно такое понастроить, что ядерный удар не страшен. Вот только какова площадь всех этих укреплений, не получится узнать, как знали на Азовстали. Видел подобные, но из взяли в самом начале, воспользовавшись эффектом неожиданности, когда противник просто побежал. Как можно по-другому взять мне лично сложно представить.
    2. Бережливый
      Бережливый Сегодня, 16:05
      -4
      Залить там позиции всук хлором,и пофиг всякое ",мировое сообщество "с его мнением!
  2. Леха с Андроида.
    Леха с Андроида. Сегодня, 15:22
    -5
    Цитата: barclay
    Почему не взяли- понятно. А почему до сих пор не окружили- не очень понятно.

    Тут как раз все понятно...Кутузовых и Суворовых у нас сейчас нет.
    1. barclay
      barclay Сегодня, 15:24
      +2
      Ну, на линию обороны Суровикина способностей хватило....
    2. андрей юрьевич
      андрей юрьевич Сегодня, 15:59
      +4
      Цитата: Леха с Андроида.
      Цитата: barclay
      Почему не взяли- понятно. А почему до сих пор не окружили- не очень понятно.

      Тут как раз все понятно...Кутузовых и Суворовых у нас сейчас нет.

      опыт приходит с работой...посмотрите на ВОВ, вообще откатывались,а тут,армия посильнее будет,хотя снабжение как в ВОВ со всех очных волостей.
  3. paul3390
    paul3390 Сегодня, 15:22
    +6
    ВСУ на протяжении почти десяти лет, с 2014 года

    Остаётся открытым немаловажный вопрос - а кто, собственно, дал им эти 10 лет?
    1. Nastia Makarova
      Nastia Makarova Сегодня, 15:25
      -5
      глупый вопрос.............................
      1. paul3390
        paul3390 Сегодня, 15:29
        +5
        Зато у вас - умный ответ.. hi
    2. Уарабей
      Уарабей Сегодня, 17:27
      0
      Тот, кто Украину суверенной разрешил сделать в 1991 году.
  4. Last centurion
    Last centurion Сегодня, 15:24
    +5
    Если это укрепрайон, то его придётся сравнять. Ну так значит просто надо равнять. Есть же 1,5тонн бомбы с модулями планирования. Сколько надо в килотоннах? 20? 30? 40? А сверху заполировать напалмом, тьфу ну ТОС короче
    1. Nastia Makarova
      Nastia Makarova Сегодня, 15:25
      -3
      ТОС помогает а от бомб не много толку
      1. Леха с Андроида.
        Леха с Андроида. Сегодня, 15:50
        +3
        Цитата: Nastia Makarova
        ТОС помогает а от бомб не много толку

        От полутаротонок и трехтонок с крылышками есть толк.
        Воронки они приличные оставляют.
        1. Nastia Makarova
          Nastia Makarova Сегодня, 16:15
          0
          бьют в основном по 500 иногда по 1000
    2. suhorukofal
      suhorukofal Сегодня, 15:39
      +1
      Цитата: Last centurion
      Если это укрепрайон, то его придётся сравнять

      Там уже нечего ровнять, все в землю закопано и залито бетоном.
  5. Игорь Борисов_2
    Игорь Борисов_2 Сегодня, 15:28
    -1
    Надо "вагнеровцев" к зачистке этих оборонительных укреплений привлекать...
  6. Incvizitor
    Incvizitor Сегодня, 15:28
    +9
    Так командование же вроде спустя полтора года стало догадываться что проще окружить чем в лоб лезть или окружать было неинтересно?
    1. сергей_вакк
      сергей_вакк Сегодня, 15:42
      +2
      Почему?Рушили больше полутора лет вещает периодически про окружение и перерезание дорог.Правда воз и нынче там.
    2. БМП-2
      БМП-2 Сегодня, 15:52
      +3
      Для окружения нужно численное превосходство, а это противоречит официальной точке зрения про то, что количество войск в СВО является достаточным. Поэтому догадываться то командование начало, но понимание того, как ограниченным контингентом обеспечить численное превосходство для создания внутреннего кольца и внешнего периметра, в условиях отсутствия возможности скрытного перемещения войск, пока видимо не наступило.
    3. paul3390
      paul3390 Сегодня, 15:52
      +1
      Вообще - все военные гуру вот уж лет 200 говорят одно - наступление должно вестись против дальнего тыла противника. Наступление против ближних флангов - это ошибка..
  7. АлекМих
    АлекМих Сегодня, 15:30
    -8
    Отряды Шторм z , и добровльцы с судимостью только они смогут взять авдеевку
    1. Nastia Makarova
      Nastia Makarova Сегодня, 16:16
      +3
      а остальные что не воины по вашему?
      1. АлекМих
        АлекМих Сегодня, 16:26
        -4
        Честное имя и судимость до нуля дорого стоют
        1. suhorukofal
          suhorukofal Сегодня, 17:06
          +2
          Можно подумать, так собрались люди исключительно высоко ценящие честное имя.
      2. АлекМих
        АлекМих Сегодня, 16:43
        -1
        Фланги держат контрактники минобороны,а штурмуют укрепрайон бывшие,будущие и настоящие бойцы с проблемами с законом. Вот и успех
        1. suhorukofal
          suhorukofal Сегодня, 17:08
          0
          Цитата: АлекМих
          Вот и успех

          Вот как оказывается просто! Аплодисменты переходящие в овации! Браво, вот бы все у нас генералы такие умные были.
  8. Вольноопределяющийся Марек
    Вольноопределяющийся Марек Сегодня, 15:35
    +1
    Только один вопрос: кто виноват, что бандеро-фашисты 10 лет преспокойно создавали "мощные линии обороны"? Да и сейчас создают.
    1. БМП-2
      БМП-2 Сегодня, 15:55
      +2
      Указанный Вами вопрос хоть и является извечным русским вопросом, но устарел, как минимум лет на 10. Поэтому сейчас более важно найти ответ на другой извечный русский вопрос: "Что делать?"
      Хотя иногда, действительно, кажется, что у руководства стоят истинные буддисты:
  9. мазута
    мазута Сегодня, 15:40
    +10
    Расстояние от центра(!)Донецка до Авдеевки по прямой-14 км,дальность например солнцепека с модернизированным снарядом 10 км(старым 6 км).Ну из центра Донецка никто наверное лупить по коксокомбинату не будет,значит надо с другой точки как то подойти поближе.Но ведь кроме солнцепека у армии России наверное есть и другие средства?И нет ли случайно дорог асфальтовых,железнодорожных путей- всего этого "за Авдеевкой",так сказать в глубину?С мостами,путепроводами,силовыми станциями.Если позволять противнику подвозить бк,топливо,медикаменты,продукты и л\с,то "выковыривать"его можно очень и очень долго.Или сейчас какая то новая военная хитрость и тактика со стратегией? Либо я отстал по возрасту и уму и уже ничего не понимаю в этом "стоянии-противостоянии".
    1. АлекМих
      АлекМих Сегодня, 15:43
      -1
      Таки и Бахмут пытались обойти и окружить,не получилось и только лобовой штурм с привлечением осужденных решил дело
      1. Orange-Bigg
        Orange-Bigg Сегодня, 16:07
        +1
        Не получилось окружить так как нужного наряда сил для операции не выделили.
    2. Nastia Makarova
      Nastia Makarova Сегодня, 16:17
      +1
      есть жд ветка но ее не используют а дорог хватает чтобы подвозить
      1. мазута
        мазута Сегодня, 16:36
        +4
        На "линии Суровикина" вроде успешно применяется дистанционное минирование поврежденных полей.Тут что то мешает?Я конечно человек без "академиев"-но нарушение логистики противника всегда вроде было приоритетной задачей.Всегда и везде.Перекрыть воду,подвоз продуктов,стрел,ядер,пороха и личного состава и "дело в шляпе".Я конечно утрирую,но так было всегда.
  10. Cartalon
    Cartalon Сегодня, 15:41
    +6
    Шо опять неожиданно возникли укрепления, если наступающая армия встречает на своём пути укрепления, в последние 5 тысяч лет истории, она их либо штурмует использую эффект неожиданности и численное превосходство, либо осаждает и разрушает с помощью разного рода осадных орудий в соответствии с эпохой, либо обходит.
    Если же полтора года сидите перед каким то укреплением и ни взять не разрушить ни обойти его не можете, то проблема не в укреплениях.
  11. Newcheb
    Newcheb Сегодня, 15:53
    +3
    У нас испытывали в 2007 году, вакуумную бомбу, объёмно-детонирующую. Сейчас она помогла бы в Авдеевке?
    1. Orange-Bigg
      Orange-Bigg Сегодня, 16:08
      +3
      Помогут,но больше помогут БЕТабы.Бетонобойные бомбы,чтобы достать их в подземельях под Авдеевским Коксохимом.
      1. pettabyte
        pettabyte Сегодня, 17:52
        0
        Больше всего помогли бы Зарин\Заман\Иприт и прочие.
        Но мы же НЕТАКИЕ, хорошие и вообще... Нет больше газов у нас.
  12. Hagen
    Hagen Сегодня, 16:30
    +1
    Подземные коммуникации, ангары, подвальные помещения – все это было приспособлено для нужд размещенных на территории завода украинских формирований.

    У нас ФАБы с УМПК закончились? А может надо взять некоторый опыт у израильтян?
    1. Orange-Bigg
      Orange-Bigg Сегодня, 16:47
      +2
      Применяют ФАБы с УМПК.Там подземелья,бункеры,расчитанные для укрытия в условиях войны.
      1. Уарабей
        Уарабей Сегодня, 17:35
        0
        Где то же есть входы и выходы в эти подземелья. Думаю как их определят, так их сразу и завалят. А пока хоть поверхностные сооружения надо развалить.
  13. АлекМих
    АлекМих Сегодня, 16:34
    0
    Цитата: АлекМих
    Честное имя и судимость до нуля дорого стоят
  14. pettabyte
    pettabyte Сегодня, 17:50
    0
    И чо?
    Обходим, окружаем, долбим из орудий, они сами сдаются.