Военное обозрение
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Подразделения российской армии вклинились в оборону ВСУ на линии Синьковка - Ивановка - Кисловка

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Подразделения российской армии вклинились в оборону ВСУ на линии Синьковка - Ивановка - Кисловка

Российские войска перешли к наступательным действиям почти по всей линии соприкосновения, противник пытается удержать позиции. Продвижение скорее тактическое, наиболее далеко продвинулись в районе Авдеевки, где наши начали масштабную операцию.


На Купянском направлении, по последним данным, подразделения 6-й армии и 1-й танковой армии также перешли в наступление на линии Синьковка — Ивановка — Кисловка. У Синьковки наши заняли три опорника ВСУ, вклинившись в оборону на 1 км и на 1,5 на направлении Ивановки и Кисловки. Продвижение идет тяжело из-за сильного минирования местности, да и противник пытается контратаковать. За последние сутки наши отразили десять атак, но сумели закрепиться на новых позициях. Потери противника составили до 280 человек убитыми и ранеными, танк и два автомобиля. Поражены (контрбатарейная борьба): одна М777, САУ Krab и «Гвоздика». В районе Волчанска уничтожен склад боеприпасов.

На Красно-Лиманском отражены две атаки штурмовых групп 67-й механизированной бригады ВСУ в районе Серебрянского лесничества. Потери противника составили до 65 всушников и два пикапа. Поражены: САУ Caesar, три «Мста-С», «Акация» и «Гвоздика», орудие Д-30, а также РСЗО RM-70 «Vampire».

На Донецком направлении наши продвинулись вперед в районе Авдеевки, значительно улучшив свое положение, сейчас идут бои. Кроме того, в районе Очеретино наши накрыли резервы 31-й ОМБр ВСУ, выведя из строя примерно 90 человек личного состава и 10 броневиков MaxxPro. Общие потери ВСУ за сутки составили: 330 человек убитыми и ранеными, танк, 11 бронетранспортеров, четыре боевые бронированные машины, три автомобиля. Поражены две САУ «Krab» польского производства и гаубица Д-20. В районе Орловки уничтожен склад боеприпасов.

На Южно-Донецком наши нанесли огневое поражение живой силе и технике 72-й механизированной бригады ВСУ и 128-й бригады ТРО в районах Угледар и Водяное. Потери ВСУ составили до 155-ти военнослужащих и четыре автомобиля. Поражены: одна М777, САУ М109 Paladin, гаубица FH70, две САУ «Мста-C» и одна «Гвоздика».

На Запорожском направлении противник предпринял две атаки северо-западнее Вербовое, потеряв до 20 человек личного состава, танк, два автомобиля. Поражены: одна М777 и одна Д-20.

На Херсонском направлении потери противника составили до 45 всушников, 11 автомобилей, М777 и Д-20. В районе Приднепровское Херсонской области поражена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36.

На аэродроме Долгинцево Днепропетровской области ударом дрона-камикадзе "Ланцет" поражён штурмовик Су-25 воздушных сил Украины. В районе населенного пункта Маловарваровка Николаевской области уничтожена радиолокационная станция обнаружения и сопровождения маловысотных целей СТ-68У.
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17 комментариев
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  1. Uprun
    Uprun Сегодня, 15:23
    +22
    Будем надеяться, что пошла движуха, лишь бы БК хватало и без лобовых штурмов.
    1. Silver99
      Silver99 Сегодня, 15:43
      +12
      Как только организуем котел Залужному сразу приставку Авдеевский, и НИКОГО, подчеркиваю никого в плен не брать , эта та шелупонь которая из арты Донецк обстреливала 10 лет , а если кто и пожелает руки в гору поднять, отдать на суд жителям и уйти, пусть делают что хотят с ними.
      1. Vrotkompot
        Vrotkompot Сегодня, 16:11
        +3
        Там за годы обстрелов знаете сколько состава прошло? Ловить и судить нужно тех, кто приказы отдавал на обстрел города.
    2. Бережливый
      Бережливый Сегодня, 15:55
      +3
      Лишь бы один "миролюб" не влез с "жестами доброй воли"....
  2. Lev_Russia
    Lev_Russia Сегодня, 15:29
    +14
    Синьковка — Ивановка — Кисловка... Чисто русские названия... Как лы, какого хрена вы делаете на нашей русской земле?!!!
  3. lego2
    lego2 Сегодня, 15:33
    -2
    Кто то знает откуда у всу Мста-С?
  4. Omega option
    Omega option Сегодня, 15:37
    -17
    Можем?.
    А почему тогда ушли с Херсона Изюма с Киева
    1. андрей юрьевич
      андрей юрьевич Сегодня, 15:44
      +2
      школоте не обяснить.и да...Текст Вашего комментария слишком короткий и по мнению администрации сайта не несёт полезной информации.
  5. monetam
    monetam Сегодня, 15:43
    +5
    Странные картинки подбираются: сообщают о боевых событиях на фронте, а на иллюстрирующем фото - учения....
  6. Cartalon
    Cartalon Сегодня, 15:45
    +1
    То что мы начали раздергивать ВСУ это здорово, но всё таки хотелось бы надеяться, что главный удар будет нанесён на Киев или хотя бы в обход Харькова.
  7. мазута
    мазута Сегодня, 15:52
    -1
    По сводке уничтожено около тысячи человек с целым авто-броне парком.Кто же тогда каждый день агрессивно сопротивляется?Откуда топливо для танков,гаубиц,автомобилей?Кто и на чем подвозит бк,л\с,медикаменты?От их потерь общество должно быть в шоке.Конечно здоровья и удачи нашим российским бойцам.Продолжайте уничтожать неонацистов.Победа будет за Россией!
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 16:09
      -1
      Вы задаете вопросы,не вписываемые в сегодняшний тренд.Надо подождать неделю-другую.Будет ясно,прорыв это или очередная попытка сбить всушников с позиций
      1. Arzt
        Arzt Сегодня, 16:24
        0
        Вы задаете вопросы,не вписываемые в сегодняшний тренд.Надо подождать неделю-другую.Будет ясно,прорыв это или очередная попытка сбить всушников с позиций

        К сожалению, до прорыва там далеко. Это бои в предполье, на минированной равнине, основная линия по рубежу реки Оскол, сразу за которым меловые горы.

        Там вот так:

    2. Denis812
      Denis812 Сегодня, 16:20
      +3
      От их потерь общество должно быть в шоке

      С чего бы это?
      Посмотрите на российское общество.
      Ежу понятно, что в СВО каждый день гибнут десятки и сотни солдат со стороны РФ. Даже Верховный говорит, что у ВСУ потери в разы больше чем у нас. Далее простая арифметика.
      И я не вижу никакого шока и т.п. в российском обществе.
      Потери - больше чем в Афгане, а общество вполне себе оптимистично настроено.
      Почему у Украины должно быть по другому?

      Вы зайдите на цензор нет или ещё на какой популярный укроресурс - там вполне себе "переможемо" брызжет отовсюду.
      Посмотрите их ТВ каналы - ничего такого супертрагичного.
      Даже отморозок Арестович, который недавно крайне быстро "переобулся", всё равно говорит о том, что "надо идти на Токмак". А это суперпопулярный пропагандист на Украине.

      Так что никакого "шока" на Украине пока не наблюдается. Общество пока что держится.
  8. Wolfskin1993
    Wolfskin1993 Сегодня, 15:53
    +5
    Неужели началось , давно ожидаемое? А всего-то надо было по израиловке шваркнуть!
  9. Yarr_Arr
    Yarr_Arr Сегодня, 16:40
    -1
    "Продвижение скорее тактическое, ... где наши начали масштабную операцию"
    "Вода падала стремительным домкратом"
  10. Комментарий был удален.
  11. Тополь
    Тополь Сегодня, 16:58
    +1
    Уничтожено/поражено 22 единицы тяжёлой артиллерии и 2 РЛС. Неплохой урожай. То ли xoxлы клювом щёлкают, то ли наши наловчились укроповскую арту выбивать. В любом случае - это радует.