Российские войска перешли к наступательным действиям почти по всей линии соприкосновения, противник пытается удержать позиции. Продвижение скорее тактическое, наиболее далеко продвинулись в районе Авдеевки, где наши начали масштабную операцию.
На Купянском направлении, по последним данным, подразделения 6-й армии и 1-й танковой армии также перешли в наступление на линии Синьковка — Ивановка — Кисловка. У Синьковки наши заняли три опорника ВСУ, вклинившись в оборону на 1 км и на 1,5 на направлении Ивановки и Кисловки. Продвижение идет тяжело из-за сильного минирования местности, да и противник пытается контратаковать. За последние сутки наши отразили десять атак, но сумели закрепиться на новых позициях. Потери противника составили до 280 человек убитыми и ранеными, танк и два автомобиля. Поражены (контрбатарейная борьба): одна М777, САУ Krab и «Гвоздика». В районе Волчанска уничтожен склад боеприпасов.
На Красно-Лиманском отражены две атаки штурмовых групп 67-й механизированной бригады ВСУ в районе Серебрянского лесничества. Потери противника составили до 65 всушников и два пикапа. Поражены: САУ Caesar, три «Мста-С», «Акация» и «Гвоздика», орудие Д-30, а также РСЗО RM-70 «Vampire».
На Донецком направлении наши продвинулись вперед в районе Авдеевки, значительно улучшив свое положение, сейчас идут бои. Кроме того, в районе Очеретино наши накрыли резервы 31-й ОМБр ВСУ, выведя из строя примерно 90 человек личного состава и 10 броневиков MaxxPro. Общие потери ВСУ за сутки составили: 330 человек убитыми и ранеными, танк, 11 бронетранспортеров, четыре боевые бронированные машины, три автомобиля. Поражены две САУ «Krab» польского производства и гаубица Д-20. В районе Орловки уничтожен склад боеприпасов.
На Южно-Донецком наши нанесли огневое поражение живой силе и технике 72-й механизированной бригады ВСУ и 128-й бригады ТРО в районах Угледар и Водяное. Потери ВСУ составили до 155-ти военнослужащих и четыре автомобиля. Поражены: одна М777, САУ М109 Paladin, гаубица FH70, две САУ «Мста-C» и одна «Гвоздика».
На Запорожском направлении противник предпринял две атаки северо-западнее Вербовое, потеряв до 20 человек личного состава, танк, два автомобиля. Поражены: одна М777 и одна Д-20.
На Херсонском направлении потери противника составили до 45 всушников, 11 автомобилей, М777 и Д-20. В районе Приднепровское Херсонской области поражена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36.
На аэродроме Долгинцево Днепропетровской области ударом дрона-камикадзе "Ланцет" поражён штурмовик Су-25 воздушных сил Украины. В районе населенного пункта Маловарваровка Николаевской области уничтожена радиолокационная станция обнаружения и сопровождения маловысотных целей СТ-68У.