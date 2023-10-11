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Начальник департамента МВД России сообщила о нехватке 100 тысяч сотрудников в строевых подразделениях полиции

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Начальник департамента МВД России сообщила о нехватке 100 тысяч сотрудников в строевых подразделениях полиции

Российская полиция, и в особенности ее строевые подразделения, испытывают очень большой дефицит кадров. Нехватка сотрудников составляет 100 тысяч человек, заявила начальник финансово-экономического департамента МВД России Ирина Кальбфляйш, выступая на заседании комитета Государственной думы РФ.


Сейчас, отметила представитель МВД РФ, очень остро встал вопрос о присутствии на российской улице сотрудника полиции. Одна из главных причин недобора личного состава – низкий уровень оплаты труда стражей порядка. Проблемы испытывают преимущественно строевые подразделения полиции, то есть патрульно-постовая служба, конвойная служба, ряд других служб.

Уровень денежного довольствия, заработной платы в нашем ведомстве, мягко говоря, уже не то что неконкурентоспособный, об этом уже даже сложно говорить

- заявила начальник департамента МВД РФ, слова которой приводит «Коммерсант».

В федеральном бюджете на 2024 год не предусматривается индексация зарплаты сотрудников полиции. Это, по словам Кальбфляйш, не позволяет решить финансовые проблемы органов внутренних дел.

Напомним, что тревогу по поводу дефицита кадров в МВД еще в августе текущего года забил сам министр внутренних дел России Владимир Колокольцев.

Вероятно, именно по этой причине были повышены верхние границы возрастных рамок приема на службу в органы внутренних дел. В частности, теперь на должности младшего начальствующего состава (рядовые, сержанты, старшины, прапорщики) можно устраиваться не до 35 лет, как прежде, а до 50 лет. На должности среднего и старшего начальствующего состава от младшего лейтенанта до подполковника включительно теперь могут принимать людей в возрасте до 55 лет, при соответствии существующим требованиям, разумеется.
Использованы фотографии:
МВД РФ
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90 комментариев
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  1. Владимир80
    Владимир80 Сегодня, 15:40
    +10
    сообщила о нехватке 100 тысяч сотрудников

    интересно, на основании этого, разрешат мигрантам служить в полиции?
    1. Silver99
      Silver99 Сегодня, 15:47
      +16
      В полицию сейчас приходят безграмотные, с большим самомнением из глухих поселков, и вот как только они получают власть, малехую но власть и сразу корчат из себя властителей мира. Как в анекдоте "дали пистолет и крутись как хочешь". Так откуда к ним уважение ? Милиционер СССР был уважаем, кстати не грех этот позор Медведева устранить, я до сих пор название полиция не выношу, почему-то с ВОВ ассоциируется.
      1. Msi
        Msi Сегодня, 15:55
        +8
        я до сих пор название полиция не выношу, почему-то с ВОВ ассоциируется.

        Согласен с вами. Переименовали зачем то. Освоили видимо неплохие средства...
      2. Zoldat_A
        Zoldat_A Сегодня, 15:58
        +12
        Цитата: Silver99
        кстати не грех этот позор Медведева устранить, я до сих пор название полиция не выношу, почему-то с ВОВ ассоциируется.

      3. самый главный
        самый главный Сегодня, 16:05
        +8
        Цитата: Silver99
        В полицию сейчас приходят безграмотные

        А что Вы хотели? Реформа милиции уничтожила остатки здравого смысла. Это как Чубайс в экономике реформы проводил. В чем суть то реформы была хоть кто нибудь то знает? Милиция просто не нужна оказалась государству. Вот и вся суть.
      4. frruc
        frruc Сегодня, 16:28
        +6
        Уровень денежного довольствия, заработной платы ......об этом уже даже сложно говорить

        Зато в центральных аппаратах все нормально. Эта проблема уже висит давно и не только в МВД.
      5. ваш вср 66-67
        ваш вср 66-67 Сегодня, 16:28
        +4
        кстати не грех этот позор Медведева устранить, я до сих пор название полиция не выношу, почему-то с ВОВ ассоциируется.

        Вот прямо с языка сняли!
        Полицейский!!! Как прочитаю или услышу, так сразу вспоминается ВОВ, естественно литературные источники. Наше поколение росло и воспитывалось в СССР, и никто бы не подумал назвать милиционера полицаем!
        Медведев сам себе подложил медвежью услугу!
      6. HaByxoDaBHocep
        HaByxoDaBHocep Сегодня, 16:49
        0
        А вы сходите попробуйте устроиться, глупость какую то про безграмотных все твердят постоянно, у меня сын срочку служил в ФСВНГ, после службы пошел устраиваться в ОВО, два месяца проходил всякие медкомиссии, психологов, полиграф и т.д., большинство молодых людей именно из-за этого еще на стадии прохождения всех этих мук теряют желание служить
        1. Msi
          Msi Сегодня, 16:55
          0
          два месяца проходил всякие медкомиссии, психологов, полиграф и т.д., большинство молодых людей именно из-за этого еще на стадии прохождения всех этих мук теряют желание служить

          Да уж, что есть, то есть. Точно описали.
    2. андрей юрьевич
      андрей юрьевич Сегодня, 15:48
      0
      Начальник департамента МВД России сообщила о нехватке 100 тысяч сотрудников в строевых подразделениях полиции
      не вижу жалоб от соседей... оба там работают(служат).и машины меняют, и всё в порядке вроде.
      1. Виталий161
        Виталий161 Сегодня, 15:53
        +16
        бегут из полиции только пятки сверкают, особенно после "добровольной командировки" на новые территории, там в тупую говорят, или едешь или ищи новую работу, следом из за оттока, на оставшихся легла нагрузка выходных нет, со смены в смену из наряда в наряд, и это за 25к в провинции, кому надо такое то?
        1. Msi
          Msi Сегодня, 16:23
          0
          особенно после "добровольной командировки" на новые территории, там в тупую говорят, или едешь или ищи новую работу

          А командировки уже практикуют в новые регионы? Не знал. А примерно с какого периода времени?
          1. Виталий161
            Виталий161 Сегодня, 16:28
            +2
            да как раз практиковали летом - осенью 22 года, и начало 23 года, сейчас отправлять не кого, потому и не практикуют, рядового и сержантского состава не хватает в штате,да и я этим летом хотел пойти на службу, знакомы сразу сказал, даже не думай
            1. Msi
              Msi Сегодня, 16:38
              0
              осенью 22 года, и начало 23 года, э

              Могли бы мобилизовать если нужно бывших сотрудников, но уже не МО, а в МВД... Многие в чопах, потеря для экономики прямо скажем сомнительная...
        2. Сергей_Владимир
          Сергей_Владимир Сегодня, 17:24
          0
          Ерунда. Не хочешь - не едешь и другую работу не ищешь. И что сделают?
      2. Msi
        Msi Сегодня, 15:54
        +5
        не вижу жалоб от соседей... оба там работают(служат).и машины меняют, и всё в порядке вроде.

        Милиции нет на улице... вот в чём проблема...
        1. Андрей Николаевич
          Андрей Николаевич Сегодня, 16:02
          +3
          Основная масса дотягивают до пенсии и бегут,кто- куда. Колокольцев разве не знал,что зарплаты в МВД- нищенские? Скоро и его замы,сбегут.
          1. Msi
            Msi Сегодня, 16:10
            0
            Колокольцев разве не знал,что зарплаты в МВД- нищенские? Скоро и его замы,сбегут.

            Про замов очень сомнительно... А Колокольцев отвечает про недоштат, видимо просили выделить сотрудников в командировки в новые регионы... По примеру командировок ранее, когда в Чечню ездили. Моё предположение.
        2. Zoldat_A
          Zoldat_A Сегодня, 16:11
          +4
          Цитата: Msi
          Милиции нет на улице... вот в чём проблема...

          Наверное, это неправильно, но последний раз верил, что милиция может помочь и защитить, лет 40 назад.
          С тех пор - надежда только на себя. Никогда не боялся ни по тёмным улицам ходить, ни хама на улице одёрнуть, но всегда при этом знал, что, случись чего - поможет мне не человек в фуражке, а мой любимый правый свинг.
          До конца жизни не выветрится из головы услышанное в милиции в свой адрес в 90-х "Убьют - приходите". До сих пор помню, как с отцом сутки в офисе держали оборону от бандосов с двумя "вертикалками". Милиция при этом самое умное, что сделала - оцепила квартал вместе с нами и бандосами и сутки (!) ждала, чем всё закончится.

          Наверное, это неправильно, но надеюсь не на людей в фуражках, а только на себя.
    3. Arzt
      Arzt Сегодня, 15:50
      +5
      интересно, на основании этого, разрешат мигрантам служить в полиции?

      Если такими темпами, как сейчас будут штаты расширять, то никаких мигрантов не хватит.

      Для сравнения картинка по количеству полицейских на душу населения в Европе.

      1. Msi
        Msi Сегодня, 15:58
        +5
        Если такими темпами, как сейчас будут штаты расширять

        Важно сколько сотрудников в "полях" (на улице) , в МОБе (милиция общественной безопасности). А кто в штате? Девушки с напомаженными губками... этих хватает...
      2. Eugen 62
        Eugen 62 Сегодня, 16:35
        +1
        Цитата: Arzt
        Для сравнения картинка по количеству полицейских на душу населения в Европе.


        Нужно уточнение. 394 полицейских это на сколько населения? На 1000? На 10000? На 100000?
        Какая-то белиберда.
    4. alystan
      alystan Сегодня, 16:03
      -6
      Вы сомневаетесь, что среди мигрантов есть порядочные люди?
      Или уже заранее уверены в обратном?
      Может лучше предпочесть их всяким Моргенштернам, заодно лишив российского гражданства?
    5. alystan
      alystan Сегодня, 16:08
      -2
      На том же, по которому мигранты подписывают контракт с МО.
      В наше время ведь с самим чертом можно сотрудничать по контракту.
  2. BlackMokona
    BlackMokona Сегодня, 15:43
    +12
    Если бюрократическую нагрузку на сотрудников снизить, до дефицита не будет.
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 15:50
      +8
      Дефицит будет.Даже снизив нагрузку.Это все связано с войной,которую мы ведем,миграционным законодательством и прочая.Это пятисотые,свалившие как из армии,так и с полиции.Обьяснять дальше,почему?
  3. Курильщик
    Курильщик Сегодня, 15:44
    +20
    Да напишите, что бегут из полиции, просто бегут. Не нормированный рабочий день, за смешные деньги. Ни каких привилегий по выходу на пенсию... К тому же, терпеть дурь спускаемую с главка, тяжело принять.
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 15:59
      +12
      Насчет дури согласен.А что,сотрудник МВД выходит на пенсию как работяга в 65?Нет ведомственных поликлинник,санаториев и прочая?Да,и я гляжу ,перед райотделом иномарок не убавляется.Причем,это у нас по краю есть фишка-типа приказа по поводу престижных марок,что бы глаза не мозолили.Так покупают вторую машину-подешевле.Я согласен,есть еще "привелегия" получить пулю от оборзевшего абу-бандита и прочих нелюдей..Но это служба..
  4. Msi
    Msi Сегодня, 15:44
    +5
    Кальбфляйш

    Вот это да... Ну и фамилия...
    1. knn54
      knn54 Сегодня, 15:48
      +5
      Msi (Msi).а какую фамилию должна носить начальник финансово-экономического департамента МВД России ?
    2. андрей юрьевич
      андрей юрьевич Сегодня, 15:49
      +6
      Цитата: Msi
      Кальбфляйш

      Цитата: Msi
      Кальбфляйш

      Вот это да... Ну и фамилия...
      Перевод "Kalbfleisch" на русский. телятина f Wie bei. я не при чом...я не давал фамилию(если чо)
    3. Енот-полоскун
      Енот-полоскун Сегодня, 15:51
      0
      В переводе с немецкого "телятина". Фамилия как фамилия.
      1. hhurik
        hhurik Сегодня, 16:18
        +6
        Мутная тетка. wink Вообще к МВД до 2018 года отношения не имела, прозябала на региональных должностях в правительствах Новосибирской и Московской областях. Потом резко приподняли в Минфин в 2018 г. и тут-же перевели в МВД на должность начальника Департамента.
        То-ли блатная, то-ли смотрящая. drinks
      2. Mishka78
        Mishka78 Сегодня, 16:25
        +2
        - Я разработала свои духи, хочу дать им своё имя. Как Гуччи, Джорджо Армани, Коко Шанель и т.п.
        - А какая у Вас фамилия?
        - Меня зовут Светлана Юрьевна Говядина!
  5. Анальгин
    Анальгин Сегодня, 15:44
    +13
    У нас во многих сферах нехватка, начиная от врачей - учителей, заканчивая контактными центрами, куда фиг дозвониться. А если вот например попробовать людям платить достойно и не задалбывать бумагами...нет БУМАЖИЩАМИ и штрафами, или например квартиры выдавать как в СССР (ну это я так в виде фантастики)
  6. kakvastam
    kakvastam Сегодня, 15:45
    +1
    С учётом усложнения обстановки это афедрон, причём упитанный.
  7. Роман_
    Роман_ Сегодня, 15:47
    +12
    Если не хватает СТРОЕВЫХ - то уволив кабинетных начальников (тех кто руководит этими 100 тысячами), появятся финансы на индексацию и строевые пойдут... И без (бездарей) начальников они даже смогут работать!
  8. paul3390
    paul3390 Сегодня, 15:48
    +12
    Да у нас куда не плюнь - везде стоит охранник. В метро - по три-четыре здоровых лба у каждого турникета. В бизнес-центре - охранники. В магазине - охранники. В школе - охранники... Такое ощущение - что половина населения охраняет что-то от другой. Только вот работать в стране почему-то некому..
    1. Msi
      Msi Сегодня, 16:00
      +6
      половина населения охраняет что-то от другой. Только вот работать в стране почему-то некому..

      Россия в ЧОПе...
    2. ROSS 42
      ROSS 42 Сегодня, 17:04
      +3
      Цитата: paul3390
      Только вот работать в стране почему-то некому..

      good
      Цитата: Msi
      Россия в ЧОПе...

      Не в ЧОПе, а просто продолжают всё делать через ЧОПу...
      laughing
  9. purple
    purple Сегодня, 15:48
    -3
    из ГИБДД заберите... эти вообще безполезные
    1. Msi
      Msi Сегодня, 16:02
      +3
      из ГИБДД заберите... эти вообще безполезные

      Ага. А пьяных за рулём кто будет выявлять? Камеры???? Самое опасное что может быть на дороге...
    2. ROSS 42
      ROSS 42 Сегодня, 17:07
      +1
      Цитата: purple
      из ГИБДД заберите... эти вообще бесполезные

      А кто каждое утро будет регулировать проезд к месту работы особливо высоких народных избранников? belay
      А кто будет проверять ТО и страховки?
      А кто будет продавать вдоль дорог полосатые палочки?
      laughing
  10. Бережливый
    Бережливый Сегодня, 15:49
    +16
    А когда из кремля спустили команду на "оптимизацию "в полиции,головой о том что в итоге из этого выйдет,подумать было невозможно?Когда вместо кабинетных "ларисок"массово сокращали тех кто работает в поле,чего не забили тревогу?Нету денег на повышение зарплаты полиции-пускай правительство России работает за 1 рубль в месяц,остальное пусть идёт на оплату жалования сотрудников полиции. Пусть за 1 рубль работает дума и верховный совет,до тех пор пока не найдут средства для нормального финансирования полиции. И,пора бы кучи лишних генералов отправить в отставку а их жалование отдать на зарплату рядовым сотрудникам.
    1. Msi
      Msi Сегодня, 16:05
      +3
      правительство России работает за 1 рубль в месяц,остальное пусть идёт на оплату жалования сотрудников полиции. Пусть за 1 рубль работает дума и верховный совет,до тех пор пока не найдут средства для нормального финансирования полиции. И,пора бы кучи лишних генералов отправить в отставку а их жалование отдать на зарплату рядовым сотрудникам.

      Есть рациональное зерно в ваших предложениях. В трудные годы могли бы и за рубль поработать. Все всё равно бизнесом занимаются...
    2. ROSS 42
      ROSS 42 Сегодня, 17:01
      +2
      Цитата: Бережливый
      Пусть за 1 рубль работает дума

      Ага... wassat Не для того они прошли все унижения и под санкциями оказались...
      МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Доход председателя Госдумы Вячеслава Володина за 2022 год составил 80,9 млн рублей, большую часть составили проценты по вкладам, 34,7 млн были перечислены на благотворительность. Об этом в воскресенье сообщается на сайте палаты со ссылкой на Telegram-канал сторонников спикера "Володин Саратов".
      "Сумма декларируемого дохода за 2022 год составляет 80 млн 928 тыс. рублей (она состоит из зарплаты и процентов по вкладам). Сегодня большую долю его доходов составляют проценты по вкладам, часть которых он тратит на благотворительность", - говорится в сообщении.

      126 479,45 рублей в сутки - не жирно ли, при МРОТ по стране в 16 242 рубля?
      1. Msi
        Msi Сегодня, 17:11
        +2
        Доход председателя Госдумы Вячеслава Володина за 2022 год составил 80,9 млн рублей, большую часть составили проценты по вкладам

        Это куда надо вложиться? Это где такие хорошие проценты? laughing
        А так да. Сними давно всё ясно.
  11. Radikal
    Radikal Сегодня, 15:49
    +5
    Цитата: Msi
    Кальбфляйш

    Вот это да... Ну и фамилия...

    Вероятно у неё двойное гражданство... . bully
    1. A2AD
      A2AD Сегодня, 15:53
      +4
      Вероятно у неё двойное гражданство... . bully
      При чем и то и другое не Российское. laughing
  12. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 15:50
    -1
    Счас глянул зарплаты в МВД в Москве и Московской области не густо от слова совсем- рядовой 55 700 руб.А в ГИБДД как с кадрами,да кто там в МВД мигрантами занимается у них как с кадрами?
    1. Msi
      Msi Сегодня, 16:06
      -1
      глянул зарплаты в МВД в Москве и Московской области не густо от слова совсем- рядовой 55 700 руб
      Действительно "кислое дело" ...
      1. андрей юрьевич
        андрей юрьевич Сегодня, 16:32
        0
        Цитата: Msi
        глянул зарплаты в МВД в Москве и Московской области не густо от слова совсем- рядовой 55 700 руб
        Действительно "кислое дело" ...

        по сравнению с пенсией моей-сказка.
        1. Msi
          Msi Сегодня, 16:59
          0
          по сравнению с пенсией моей-сказка.

          Ну... request
          А так для Москвы такая зарплата это просто жуть, если правда конечно...
  13. SkАй
    SkАй Сегодня, 15:51
    +4
    Допрыгаются со своими экспериментами, что в ключевых отраслях, таких как, безопасность, энергетика, медицина вообще НИ ХРЕНА никого не останется. Останется только потом большие удивленные глаза строить и виноватых в этом искать.
  14. AKuzenka
    AKuzenka Сегодня, 15:51
    +3
    Ничего страшного, всё равно плёвые дела годами мурыжат отписками. Наберут мигрантов и скоро заживут наши олигархи под бдительным оком гастарбайтеров и всё. В смысле, совсем всё. А мизерные зарплаты для того и нужны, чтобы (ну вы сами знаете).
  15. Грац
    Грац Сегодня, 15:51
    +1
    нехватка? там по моему бездельников навалом не хотящих выполнять доверенную им государством и народом работу
  16. m4rtin.frost
    m4rtin.frost Сегодня, 15:52
    +2
    Коррумпированная и мафиозная структура под названием МВД! Палочная система не позволяет долго там задерживаться, поэтому у них огромный дефицит кадров!
  17. Анатолий Вертинский
    Анатолий Вертинский Сегодня, 15:52
    0
    Соседка ушла из полиции из-за унижений от начальства, мы с ней разговаривали и как я понял это довольно распространенное явление.
  18. Denis812
    Denis812 Сегодня, 15:56
    +5
    1. У нас не хватает 100000 человек.
    2. Набрать не можем потому что низкая зп.
    Вывод: зарплату повышать не будем.
    Л - логика.
    1. Енот-полоскун
      Енот-полоскун Сегодня, 16:16
      0
      Так зарплату начисляет не глава ФЭД с телячьей фамилией, а Правительство, которое уже объявило, что индексации не будет в следующем году. Вот она и верещит.
  19. 6erJIblu
    6erJIblu Сегодня, 15:57
    +2
    Вневедомственная охрану лет 10 назад посокрашали. Ой, теперь людей нехватает. У нас в Кемерово человек 200 сократили. А по всей стране сколько?
    1. Msi
      Msi Сегодня, 16:15
      +2
      Вневедомственная охрану лет 10 назад посокрашали.

      Сильнейший удар был нанесён по МВД примерно в эти годы... Особенно по сутрудникам в полях. Вневедомственная охрана, патрульно - постовая служба.
    2. agond
      agond Сегодня, 16:30
      +4
      -" маловато полицейских,".. , да всего лишь. третье место в мире после Китая и Индии, . Кстати помимо полицейских есть еще
      1 Нацгвардия
      2 ФСБ
      3 МЧС
      4 СВР
      5 ФСО
      6 Таможенная служба
      7 ФСИН и приставы
      8 Прокуратура и следственный комитет
      9 Спецназ ГРУ и силы специальных операций
      10 Войсковые казачьи общества.
      11 лицензированные охранники и частные детективы ,
      количество занятых наверное можно как то определить ( у всех по списку есть оружие), и наконец самая большая категория это невооруженные охранники число которых никому неизвестно.
    3. ROSS 42
      ROSS 42 Сегодня, 16:53
      +3
      Цитата: 6erJIblu
      Вневедомственная охрану лет 10 назад посокращали.

      А вневедомственная охрана - панацея от бед?
      По состоянию на 1975 год, общая численность вневедомственной охраны в СССР составляла 53 тыс. человек, под охраной находилось 200 тысяч объектов.

      По состоянию на июль 2006 года, численность вневедомственной охраны составляла 450 тыс. человек, в том числе:
      247 тыс. сотрудников милиции;
      103 тыс. работников ФГУП «Охрана»;
      100 тысяч вольнонаёмных работников — это дежурные пультов централизованного управления и сотрудники обеспечивающих подразделений.
      В связи с реформой правоохранительных органов, в 2010—2012 году предусмотрено увеличение численности ОВО на 35 тыс. человек, до 485 тыс. чел.
      После создания в России в 2016 году Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации (Росгвардии), подразделения вневедомственной охраны вошли в её состав.

      У нас в Кемерово полицейского днём с огнём не сыщешь...А, когда Путин приезжал в 2021 году их сотни стояли вокруг предполагаемого маршрута движения через 10 метров.
      * * *
      У нас в СССР была система правопорядка с использованием ДНД, и опорных пунктов было завались. Нынче, как праздник какой выставят ограждения на Бульваре Строителей и отбывают номер...Не хотят люди защищать буржуев, а простых граждан защищать невыгодно...
  20. yuliatreb
    yuliatreb Сегодня, 16:06
    +5
    Да бегут и будут бежать, у нашего правительства с приходом ВВП в приоритете стало ФСБ, потом МО, и т.д., только потом МВД, а были времена эти два ведомства не давали спуску друг другу, отсюда и уровень ЗП, у сотрудников ФСБ она значительно больше, теперь они крутые крышуют практически весь бизнес и сами все там,(на работу ходят зачем не понятно) хотя закон строго это запрещает, в общем бардака стало гораздо больше, да и палочная система сделала свое гадкое дело.
    1. hhurik
      hhurik Сегодня, 16:33
      +4
      Так фейсы себя сразу к военнослужащим по бабкам и привилегиям приравняли, ну как до власти дорвались wink Борька-алкаш их за людей не считал, и только когда ушел - возник конфликт из-за крышевания коммерцов между окрепшим к тому времени МВД и голодными фейсами. Победили последние.
      Вот пущай и работают на новых присоединенных территориях, чай, не в сказку попали, бабло надо отрабатывать. А менты как-нибудь пешком постоят, в сторонке.
      А ведь есть еще ФСИН - там вообще все нехорошо по бабкам.
  21. Oldi
    Oldi Сегодня, 16:08
    -2
    Может и нехватка, но ГИБДДшников , как собак...В районе Краснознаменска, Одинцово, на Минском шоссе, такое впечатление, что девать некуда.
  22. Комментарий был удален.
  23. 75Сергей
    75Сергей Сегодня, 16:09
    +6
    Потому, что сокращать надо не исполнителей, а руководителей! ¯\_(ツ)_/¯
  24. Вольноопределяющийся Марек
    Вольноопределяющийся Марек Сегодня, 16:18
    +4
    В МВД сейчас идут не работать, а зарабатывать. А нищенские зарплаты это только подтверждают.
  25. 75Сергей
    75Сергей Сегодня, 16:19
    0
    Может сейчас самое время создать параллельную структуру - милицию и постепенно её развивая закрывать полицию, но никого из полиции в милицию не брать?
    1. hhurik
      hhurik Сегодня, 17:06
      +1
      Однозначно. Каждому губернатору - по полку ППС, за счет средств региона, с процедурой оммажа главе. В Москве - милиционную дивизию им. Собянина, ну и ведомственным царькам - вроде ОАО "РЖД" - транспортные бригады, на бронепоездах. Авиакомпании и примкнувшие к ним нефтяники с трубопроводчиками - летучие эскадры милиционеров на дирижоплях и статосратах.
      Красота, заживем тогда. drinks
  26. nepunamemuk
    nepunamemuk Сегодня, 16:23
    +1
    когда рабочие будут получать высокую зарплату с налогов с неё появится и большая зарплата для полицейских sad
  27. RED_ICE
    RED_ICE Сегодня, 16:25
    +5
    Коррупция, денежная кабала, поборы начальства, подставы и унижения, вот основные причины некомплекта
  28. Виктор Сергеев
    Виктор Сергеев Сегодня, 16:27
    +5
    Зато я думаю в руководстве нехватки нет. Уволить половину нахлебников и на их зарплату увеличить линейным.
  29. HumbleCivilian
    HumbleCivilian Сегодня, 16:27
    +4
    В богатой России на одного работающего в реальном секторе приходится в ПЯТЬ раз больше полицейских, чем в нищих США. Да, давайте еще 100 тыщ наймем, вытащим их из экономики и превратим в дармоедов.
    1. Msi
      Msi Сегодня, 16:36
      +1
      Да, давайте еще 100 тыщ наймем, вытащим их из экономики и превратим в дармоедов.

      У нас несколько миллионов в чопах... Вот где надо покапаться...
  30. Ярославский
    Ярославский Сегодня, 16:32
    +3
    одна знакомая работает лингвистом в УВД, приказы правит, все время в декрете...зарплата 60 тыс., стоит на очереди на жилье и ждет раннюю полновесную пенсию...и таких многие тыщи по стране...вот зачем они вообще нужны?а ППС ник за 35 бегает по улицам, крутится со стволом...неравенство везде в стране и здесь тоже самое
    1. hhurik
      hhurik Сегодня, 17:08
      0
      Что за очередь на жилье в 21 веке?
  31. ЗлойКоммунист
    ЗлойКоммунист Сегодня, 16:34
    +3
    Казалось бы а причём тут медкомиссия ?
    Помниться давным давно году эдак в 00х на фоне патриотическага воодушевления решил я пойти работать в полицию, но как выяснилось одного желания дееспособного гражданина ,пригодного к службе в армии, недостаточно для трудоустройства на работу в ряды министерства внутренних дел, искривление со смещением 3 и 4 шейнвх позвонков прервали мой высокодуховный патриотический полет служить родине и народу. От чег я очень сильно благодарен мед комиссии, у меня нормальная гражданская работа. А в полицию я как понял берут людей с идеально правильной осанкой. И фактически , в процессе прохождения, намекая на взятку медпаботникам, для успешногг прохождения мед комиссии, советую МВД перерасмотреть критерии медицинского отбора, ато как то неправильно получается , для службы в армии годен , но эта справка и заключение военкоматовской медицинской комиссии не работает для полиции. Хотя , ещё раз повторюсь это было в 00х годах, может сейчас правила изменились
    Просто мой пример почему у них недобор, а сколько таких как я с кривыми позвонками , не совсем идеально ровными зубами и т д
    Сбривать должен экзамен по Физо и норм ГТО, но никак не хирург из за того что у тебя 1 яйцо больше другого
    1. Msi
      Msi Сегодня, 16:50
      0
      Помниться давным давно году эдак в 00х на фоне патриотическага воодушевления решил я пойти работать в полицию,

      В нулевых была милиция... Уволился в 2010 м из милиции...
      1. ЗлойКоммунист
        ЗлойКоммунист Сегодня, 16:58
        0
        Спасибо кэп
        Коротко очень
      2. ЗлойКоммунист
        ЗлойКоммунист Сегодня, 17:04
        +1
        Другая половина из желающих со мной попасть в МИЛИЦИЮ туда не попала потому что , такие вот буквоеды , посчитали что они много зааятых в диктанте не поставили и их тоже сбрили...))) причём сначала сдали физру и ГТО а потом сели писать диктант , физкультурник потом очень долго ругался когда узнал кого отчислили из за диктанта ... вообщем Слава Богу что не угораздило меня в вашу, нашу, милицию попасть
    2. HaByxoDaBHocep
      HaByxoDaBHocep Сегодня, 16:57
      +4
      в 2003 году получали с напарником мамлеев, поехали на ОВВК, у напарника на мизинце не было крайней фаланги, он так в армии отслужил, потом сержантом в Милиции и все норм было, а тут хирург говорит, типа а как ты с таким пальцем офицером будешь?)в общем потом зашел он после всех, сунул в личное дело 500 рублей и сразу годен к воинской службе)
  32. ROSS 42
    ROSS 42 Сегодня, 16:38
    +3
    Начальник департамента МВД России сообщила о нехватке 100 тысяч сотрудников в строевых подразделениях полиции

    Задолбали, видать, эксперименты честных милиционеров. Служить и защищать народ и противостоять военизированной охране буржуев с вариантами самим оказаться на нарах, благодаря высоко оплаченным буржуйским адвокатам, не особо интересно.
    У нас же всё по понятиям и нет никакой гарантии, что какая-нибудь Мара Багдасарян не плюнет в лицо, или какая Евгения Васильева не станет посылать далеко...
    * * *
    А немцы брали в полицаи преданных делу рейха и ненавидящих советскую власть и коммунистов...Говорят, некоторых до сих пор находят и чествуют...
    * * *
    Я смотрю советский сериал «Рожденная революцией», где описываются трудности становления советской милиции, и понимаю почему это было трудно. А всё равно было и такое:
    1. Msi
      Msi Сегодня, 16:52
      +1
      Служить и защищать народ и противостоять военизированной охране буржуев с вариантами самим оказаться на нарах,

      Вы точно подметили. Страшновато было... Прежде всего самому, загреметь на нары...
  33. pexotinec
    pexotinec Сегодня, 16:49
    +1
    А чего они ожидали. Безграмотных свояков на высшие посты навтыкали, которые кроме как показывать свою власть над личным составом ничего не умеют. До того загнобили парней, что не выдерживают ни морально ни физически. Вот народ и побежал. У нас отдел полиции называют женским, мужиков не осталось все кто смог на пенсию ушли. Наставников нет. Молодежь слабо обученная. Вот и пожинают МВД плоды своих необдуманных реформ.
  34. arnulla
    arnulla Сегодня, 17:00
    0
    Низкие зарплаты бюджетников и специалистов уже превратились в одну из первейших проблем
  35. Хвосттрубой
    Хвосттрубой Сегодня, 17:16
    0
    Из нашего цеха, например, двое молодых людей плюнув на производство, ушли работать в полицию. Не пойму, почему "не хватает сотрудников"...
  36. туц
    туц Сегодня, 17:34
    +1
    На улицах нижегородской области ходят молодые полицейские Такое ощущение что в полицию взяли сразу после школы
  37. Сергей_Владимир
    Сергей_Владимир Сегодня, 17:37
    +1
    Ну а чего вы ожидали?За небольшие деньги куча немыслимых требований. Справки ради справки, совещание на совещании, отчёты, планы,проверяющие бесконечные, из которых каждый знает, как надо. На предложение, мол, приди на "землю" покажи как надо - "да идите вы со своею тактикой. Я - стратег". Нет, это всё должно быть, но в разумных же пределах. В аппаратах управления всех уровней и чем выше, тем больше такого некомплекта и текучки, как "на земле", нет. Опять же пример генеральш, не видевших за свою карьеру ничего кроме пресс-службы не вдохновляет...