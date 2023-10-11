Начальник департамента МВД России сообщила о нехватке 100 тысяч сотрудников в строевых подразделениях полиции

Российская полиция, и в особенности ее строевые подразделения, испытывают очень большой дефицит кадров. Нехватка сотрудников составляет 100 тысяч человек, заявила начальник финансово-экономического департамента МВД России Ирина Кальбфляйш, выступая на заседании комитета Государственной думы РФ.
Сейчас, отметила представитель МВД РФ, очень остро встал вопрос о присутствии на российской улице сотрудника полиции. Одна из главных причин недобора личного состава – низкий уровень оплаты труда стражей порядка. Проблемы испытывают преимущественно строевые подразделения полиции, то есть патрульно-постовая служба, конвойная служба, ряд других служб.
Уровень денежного довольствия, заработной платы в нашем ведомстве, мягко говоря, уже не то что неконкурентоспособный, об этом уже даже сложно говорить
- заявила начальник департамента МВД РФ, слова которой приводит «Коммерсант».
В федеральном бюджете на 2024 год не предусматривается индексация зарплаты сотрудников полиции. Это, по словам Кальбфляйш, не позволяет решить финансовые проблемы органов внутренних дел.
Напомним, что тревогу по поводу дефицита кадров в МВД еще в августе текущего года забил сам министр внутренних дел России Владимир Колокольцев.
Вероятно, именно по этой причине были повышены верхние границы возрастных рамок приема на службу в органы внутренних дел. В частности, теперь на должности младшего начальствующего состава (рядовые, сержанты, старшины, прапорщики) можно устраиваться не до 35 лет, как прежде, а до 50 лет. На должности среднего и старшего начальствующего состава от младшего лейтенанта до подполковника включительно теперь могут принимать людей в возрасте до 55 лет, при соответствии существующим требованиям, разумеется.