Начальник департамента МВД России сообщила о нехватке 100 тысяч сотрудников в строевых подразделениях полиции

Уровень денежного довольствия, заработной платы в нашем ведомстве, мягко говоря, уже не то что неконкурентоспособный, об этом уже даже сложно говорить

Российская полиция, и в особенности ее строевые подразделения, испытывают очень большой дефицит кадров. Нехватка сотрудников составляет 100 тысяч человек, заявила начальник финансово-экономического департамента МВД России Ирина Кальбфляйш, выступая на заседании комитета Государственной думы РФ.Сейчас, отметила представитель МВД РФ, очень остро встал вопрос о присутствии на российской улице сотрудника полиции. Одна из главных причин недобора личного состава – низкий уровень оплаты труда стражей порядка. Проблемы испытывают преимущественно строевые подразделения полиции, то есть патрульно-постовая служба, конвойная служба, ряд других служб.- заявила начальник департамента МВД РФ, слова которой приводит « Коммерсант ».В федеральном бюджете на 2024 год не предусматривается индексация зарплаты сотрудников полиции. Это, по словам Кальбфляйш, не позволяет решить финансовые проблемы органов внутренних дел.Напомним, что тревогу по поводу дефицита кадров в МВД еще в августе текущего года забил сам министр внутренних дел России Владимир Колокольцев.Вероятно, именно по этой причине были повышены верхние границы возрастных рамок приема на службу в органы внутренних дел. В частности, теперь на должности младшего начальствующего состава (рядовые, сержанты, старшины, прапорщики) можно устраиваться не до 35 лет, как прежде, а до 50 лет. На должности среднего и старшего начальствующего состава от младшего лейтенанта до подполковника включительно теперь могут принимать людей в возрасте до 55 лет, при соответствии существующим требованиям, разумеется.