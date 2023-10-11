Губернатор Белгородской области сообщил об обстреле ВСУ села Графовка, из-за чего жители остались без электроснабжения

В Белгородской области украинские формирования сегодня обстреляли окраину села Графовка, расположенного в Краснояружском районе. Об этом написал в своем Telegram-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
По информации Гладкова, из-за обстрела была повреждена линия электропередачи. Это привело к частичному отключению света в ряде населенных пунктов, включая саму Графовку, а также Демидовку, Прилесье и Репяховку. Сейчас на месте происшествия начинают работать аварийные службы, которые должны устранить последствия обстрела.
Ранее губернатор Белгородской области сообщил об атаке беспилотного летательного аппарата ВСУ на село Новопетровка в Валуйском городском округе. По утверждению Гладкова, вражеский беспилотник был успешно сбит еще в воздухе российскими военными. Однако при падении дрона произошла детонация. К счастью, в результате происшествия никто не пострадал, но в одном домовладении были выбиты стекла и посечен осколками забор.
Украинские формирования регулярно обстреливают приграничные регионы Российской Федерации, включая и Белгородчину. Например, вчера только в селе Красный Хутор было зафиксировано восемь прилетов снарядов с украинской стороны.
В Краснояружском районе враг обстрелял село Поповка, по которому было выпущено 10 артиллерийских снарядов. К сожалению, здесь есть погибшие – снаряд попал в дом пожилой пары, мужчина погиб на месте, а его супруга скончалась в машине скорой медицинской помощи. Украинские формирования в очередной раз показывают свою преступную сущность, обстреливая мирное население российского региона, причиняя разрушения объектам гражданской инфраструктуры.