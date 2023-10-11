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Губернатор Белгородской области сообщил об обстреле ВСУ села Графовка, из-за чего жители остались без электроснабжения

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Губернатор Белгородской области сообщил об обстреле ВСУ села Графовка, из-за чего жители остались без электроснабжения

В Белгородской области украинские формирования сегодня обстреляли окраину села Графовка, расположенного в Краснояружском районе. Об этом написал в своем Telegram-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.


По информации Гладкова, из-за обстрела была повреждена линия электропередачи. Это привело к частичному отключению света в ряде населенных пунктов, включая саму Графовку, а также Демидовку, Прилесье и Репяховку. Сейчас на месте происшествия начинают работать аварийные службы, которые должны устранить последствия обстрела.

Ранее губернатор Белгородской области сообщил об атаке беспилотного летательного аппарата ВСУ на село Новопетровка в Валуйском городском округе. По утверждению Гладкова, вражеский беспилотник был успешно сбит еще в воздухе российскими военными. Однако при падении дрона произошла детонация. К счастью, в результате происшествия никто не пострадал, но в одном домовладении были выбиты стекла и посечен осколками забор.


Украинские формирования регулярно обстреливают приграничные регионы Российской Федерации, включая и Белгородчину. Например, вчера только в селе Красный Хутор было зафиксировано восемь прилетов снарядов с украинской стороны.

В Краснояружском районе враг обстрелял село Поповка, по которому было выпущено 10 артиллерийских снарядов. К сожалению, здесь есть погибшие – снаряд попал в дом пожилой пары, мужчина погиб на месте, а его супруга скончалась в машине скорой медицинской помощи. Украинские формирования в очередной раз показывают свою преступную сущность, обстреливая мирное население российского региона, причиняя разрушения объектам гражданской инфраструктуры.
Использованы фотографии:
Telegram-канал "Настоящий Гладков"
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4 комментария
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  1. Бережливый
    Бережливый Сегодня, 15:52
    -3
    Все никак Путин не соберётся поехать,пожить в Белгородской области пару месяцев.Жаль,тогда возможно что и решили бы за пару суток проблему с обстрелами области...
    1. андрей юрьевич
      андрей юрьевич Сегодня, 16:01
      0
      наша "контрбатарейная", совсем ничего не видит , или как ?
      1. Бережливый
        Бережливый Сегодня, 16:09
        -1
        Юрьевич,а чем вы эту борьбу будете вести?Что из ствольной артиллерии может высокоточные снаряды на дальность 40и больше километров засадить по вражеской артиллерии?
      2. Аркадич
        Аркадич Сегодня, 16:12
        +1
        наша "контрбатарейная", совсем ничего не видит , или как ?

        Вариантов много. Кочующие батареи.