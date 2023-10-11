Немецкая газета: Израилю может грозить война на пять фронтов

Текущая вооруженная эскалация между Израилем и ХАМАС может привести к вовлечению в нее других участников. Буквально вчера военные ЦАХАЛ зарегистрировали обстрел на севере страны со стороны ливанской группировки «Хизбалла». Кроме того, еще одна атака произошла со стороны Сирии.Гипотетически, если ссылаться на мнение немецкой "Бильд" (сайт издания заблокирован РКН в связи с нарушениями российского законодательства), Израилю и вовсе может грозить война на пяти фронтах с ХАМАС, палестинскими отряда на западном берегу Иордана, а также с Ираном, Сирией и Ливаном.При этом особое внимание военных аналитиков сегодня привлекает к себе именно «Хизбалла», которая по данным из неофициальных источников уже может иметь на вооружении иранские баллистические ракеты Scud B(советская) и Fateh-110.Стоит отметить, что «Скады» (Р-17) используются в военных конфликтах, преимущественно на Ближнем Востоке, еще с 70-х годов. Эта жидкостная тактическая баллистическая ракета была разработана в СССР во времена холодной войны. Ее дальность оставляет 300 км. Точность – около 450 м.В то же время, Fateh-110 является иранской разработкой и эксплуатируется с 2012 года. Эта одноступенчатая твердотопливная ракета класса «земля — земля» способна поражать цели на расстоянии в 300 км с точностью до 3 метров.Забрасываемый вес Scud и Fateh-110 составляет до 990 и 650 кг соответственно.С учетом того, что протяженность Израиля с севера на юг составляет 470 км, а с востока на запад в самом широком месте — 135 км, то вышеупомянутые ракеты могут стать серьезной проблемой для инфраструктуры страны и военных объектов ЦАХАЛ.