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Немецкая газета: Израилю может грозить война на пять фронтов

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Немецкая газета: Израилю может грозить война на пять фронтов

Текущая вооруженная эскалация между Израилем и ХАМАС может привести к вовлечению в нее других участников. Буквально вчера военные ЦАХАЛ зарегистрировали обстрел на севере страны со стороны ливанской группировки «Хизбалла». Кроме того, еще одна атака произошла со стороны Сирии.


Гипотетически, если ссылаться на мнение немецкой "Бильд" (сайт издания заблокирован РКН в связи с нарушениями российского законодательства), Израилю и вовсе может грозить война на пяти фронтах с ХАМАС, палестинскими отряда на западном берегу Иордана, а также с Ираном, Сирией и Ливаном.

При этом особое внимание военных аналитиков сегодня привлекает к себе именно «Хизбалла», которая по данным из неофициальных источников уже может иметь на вооружении иранские баллистические ракеты Scud B(советская) и Fateh-110.

Стоит отметить, что «Скады» (Р-17) используются в военных конфликтах, преимущественно на Ближнем Востоке, еще с 70-х годов. Эта жидкостная тактическая баллистическая ракета была разработана в СССР во времена холодной войны. Ее дальность оставляет 300 км. Точность – около 450 м.

В то же время, Fateh-110 является иранской разработкой и эксплуатируется с 2012 года. Эта одноступенчатая твердотопливная ракета класса «земля — земля» способна поражать цели на расстоянии в 300 км с точностью до 3 метров.

Забрасываемый вес Scud и Fateh-110 составляет до 990 и 650 кг соответственно.

С учетом того, что протяженность Израиля с севера на юг составляет 470 км, а с востока на запад в самом широком месте — 135 км, то вышеупомянутые ракеты могут стать серьезной проблемой для инфраструктуры страны и военных объектов ЦАХАЛ.
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10 комментариев
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  1. BlackMokona
    BlackMokona Сегодня, 17:08
    +5
    Фактически перепечатка уже опубликованной на Топвар новости.
    https://topwar.ru/227849-analitiki-iz-bahrejna-prognozirujut-risk-vojny-na-pjat-frontov-dlja-izrailja.html
    Может не будем дубль новости плодить? А то сотни журналистов перепечатают, нужно будет сотню новостей на Топваре делать?
  2. Фредэгар Пузикс мл.
    Фредэгар Пузикс мл. Сегодня, 17:17
    -2
    Что за бред?
    Через 2 недели закончится..
    1. Скобаристан
      Скобаристан Сегодня, 17:24
      +1
      Когда только началось , я тут читал комментарии что пара дней и хезбола все. Теперь уже две недели ?
  3. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 17:22
    +1
    Что то прогнозистов развелось.МИД Израиля : Израиль готов противостоять на любом фронте.Это не наша война,но будем посмотреть.Советы подаём, у нас же на сайте равноправие.Мультикультуризм вроде это так называется.
  4. Игорь Борисов_2
    Игорь Борисов_2 Сегодня, 17:22
    0
    Цитата: BlackMokona
    Фактически перепечатка уже опубликованной на Топвар новости.
    https://topwar.ru/227849-analitiki-iz-bahrejna-prognozirujut-risk-vojny-na-pjat-frontov-dlja-izrailja.html
    Может не будем дубль новости плодить? А то сотни журналистов перепечатают, нужно будет сотню новостей на Топваре делать?

    Ну немного дополнили наличием "Скадов" и "Фатехов" у Хизбаллы....
  5. Кот Александрович
    Кот Александрович Сегодня, 17:27
    +1
    ..."ракеты могут стать серьезной проблемой"...
    Ну, блин, писатели! Значит, монут и не стать? О, как глубок ваш анализ!
    1. Уарабей
      Уарабей Сегодня, 17:56
      0
      Там ключевое слово - "серьезной".))
      ---------------------------------------------------
  6. Rt Rt
    Rt Rt Сегодня, 17:29
    0
    В израиле 10 млн жителей, что его бояться
    1. Insait
      Insait Сегодня, 17:53
      0
      Цитата: Rt Rt
      В израиле 10 млн жителей, что его бояться

      В конгрессе США их почти 80 % и в других странах не меньше ))))
      P.S. "наш" Фридман вроде собрался возвращаться в Россию ограбленный и униженный )))) Каятся будет и думаю таких не мало побежит волной обратной ..Вот потеха то бегунки wassat
  7. Insait
    Insait Сегодня, 17:44
    0
    Немецкая газета: Израилю может грозить война на пять фронтов

    Думаю и немцам грозит очередное требования репараций и т.д.
    США Германию поимели четко ,за эти годы ..Теперь очередь Израиля !
    Израиль ,не Украина им устаревшее вооружение не втюхаешь ..
    Готовьтесь фрицы к очередному обрезанию вас и вашей экономики .
    Не жалко вас с вашим шульцем и Меркель ..Там еще арабов у вас ОЧЕНЬ много !
    Готовьтесь .Россия будет наблюдать !