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Президент России обвинил США в пренебрежении механизмами урегулирования палестино-израильского конфликта

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Президент России обвинил США в пренебрежении механизмами урегулирования палестино-израильского конфликта

Соединенные Штаты Америки фактически пренебрегли существовавшими механизмами урегулирования конфликта между Израилем и Палестиной, пытаясь решить проблему самостоятельно. Об этом заявил президент Российской Федерации Владимир Путин, выступая на Российской энергетической неделе.


Как отметил глава российского государства, Вашингтон попытался сделать ставку на удовлетворение материальных потребностей проживающих на палестинских территориях людей. Из слов президента следует, что собственно вопросом урегулирования палестино-израильского конфликта США не занимались.

Но кроме материальных потребностей, палестинцы нуждаются и в собственном независимом государстве. Однако возможность создать государство в границах, определенных в 1967 году, им предоставлена не была. Соответственно, ситуация обострилась, в результате начался очередной вооруженный конфликт.

Ранее Россия признала важность создания палестинского государства в границах 1967 года. Сейчас страны «коллективного Запада» открыто встали на сторону Израиля, предпочитая «не замечать» политику этой страны в отношении палестинского населения.

Уже и массированные удары по Газе с ее высокой плотностью населения и большим количеством детей и женщин рассматриваются как вполне дозволенные, препятствий для Израиля в их нанесении США и страны Западной Европы не создают, что полностью развязало израильской стороне руки.
Использованы фотографии:
kremlin.ru
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9 комментариев
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  1. БМП-2
    БМП-2 Сегодня, 16:08
    +2
    Да тут еще не известно что лучше: когда США "занимаются урегулированием конфликта" - они ж обычно либо оружие поставляют, либо АУГ пригоняют...
    1. андрей юрьевич
      андрей юрьевич Сегодня, 16:34
      -1
      нас ( русских,россиян) давно никто не слушает и не воспринимает. смешны эти "заявления" и "озабоченности".вода льётся.
  2. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 16:11
    +1
    Блин,у нас самих что ли проблемы иссякли?Бьют они друг друга,ну и пусть бьют
    1. BlackMokona
      BlackMokona Сегодня, 16:22
      -2
      Цитата: dmi.pris1
      Блин,у нас самих что ли проблемы иссякли?Бьют они друг друга,ну и пусть бьют

      На том музыкальном фестивале было 7 граждан России. Поэтому можно и тоже помочь.
      1. dmi.pris1
        dmi.pris1 Сегодня, 16:57
        -2
        Пугачева и Галкин тоже граждане России.Им тоже помочь?Я гляжу,что по всему миру разбрелись эти граждане.Пще раз,они про государство не думали,причем государство воюющее.Свое государство.Почему мы должны помогать им?
  3. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 16:12
    +3
    В одном из кибуцев среди мёртвых "палестинцев" найден флаг ИГИЛ*.Дружки США опять вышли из под контроля или наоборот они были под контролем?
    1. oppozite28
      oppozite28 Сегодня, 16:25
      +2
      Хорошо что не США, что в принципе почти одно и тоже ...
  4. Фактор
    Фактор Сегодня, 16:29
    +2
    Все от безнаказанности. Хуцпа евреев зашкаливает под крышей Америки.

    Турки негодуют.

    "Однажды и ты будешь застрелен. Ты сдохнешь"

    Замминистра образования Турции ответил премьер-министру Израиля Нетаньяху, опубликовавшему видео взрывов в Газе

    Свое видео Нетаньяху подписал: "Продолжайте изо всех сил"...
  5. Ghost1
    Ghost1 Сегодня, 16:49
    +1
    Можно возмущаться, констатировать, обвинять, но по итогу это никак не влияет, США делают как им хочется. Вот может нам тоже нужно своей тактики придержаться, а не смотреть кто как смотрит на нас.