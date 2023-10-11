Президент России обвинил США в пренебрежении механизмами урегулирования палестино-израильского конфликта

Соединенные Штаты Америки фактически пренебрегли существовавшими механизмами урегулирования конфликта между Израилем и Палестиной, пытаясь решить проблему самостоятельно. Об этом заявил президент Российской Федерации Владимир Путин, выступая на Российской энергетической неделе.Как отметил глава российского государства, Вашингтон попытался сделать ставку на удовлетворение материальных потребностей проживающих на палестинских территориях людей. Из слов президента следует, что собственно вопросом урегулирования палестино-израильского конфликта США не занимались.Но кроме материальных потребностей, палестинцы нуждаются и в собственном независимом государстве. Однако возможность создать государство в границах, определенных в 1967 году, им предоставлена не была. Соответственно, ситуация обострилась, в результате начался очередной вооруженный конфликт.Ранее Россия признала важность создания палестинского государства в границах 1967 года. Сейчас страны «коллективного Запада» открыто встали на сторону Израиля, предпочитая «не замечать» политику этой страны в отношении палестинского населения.Уже и массированные удары по Газе с ее высокой плотностью населения и большим количеством детей и женщин рассматриваются как вполне дозволенные, препятствий для Израиля в их нанесении США и страны Западной Европы не создают, что полностью развязало израильской стороне руки.