Главе киевского режима Владимиру Зеленскому выгодно продолжение вооруженного конфликта на Украине - в случае прекращения боевых действий его будут судить за совершенные военные преступления и расцвет коррупции в подконтрольной ему стране.
Как сообщает РИА Новости со ссылкой на советника главы ДНР Дениса Пушилина Яна Гагина, Зеленский может оставаться у власти исключительно пока продолжается вооруженный конфликт на Украине. В условиях ведения боевых действий на территории страны, он обладает "некоторой неприкосновенностью", однако, как только украинский кризис прекратится, с ним расправится его же собственный народ.
Гагин также прокомментировал заявление Зеленского о планах баллотироваться на второй президентский срок только в случае проведение выборов во время продолжения вооруженного конфликта.
Советник главы ДНР подчеркнул, что как для Зеленского, так и для его кабинета, всей его банды, выгодно оставаться на занимаемых ими должностях, а также выгодно, чтобы боевые действия не прекращались. В противном случае, все украинское руководство будут судить по украинским законам за совершение военных преступлений против Российской Федерации, народом Донбасса, а также народом Украины.
В равной степени Зеленского могут судить за коррупционные действия в отношении Соединенных Штатов. Кроме того, может подключиться израильское правительство, которое может инициировать суд над украинским президентом за поставки ХАМАС переданных ранее Киеву вооружений стран НАТО.