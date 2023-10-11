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Советник главы ДНР: Зеленскому выгодно продолжение украинского кризиса, иначе его ждет суд

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Советник главы ДНР: Зеленскому выгодно продолжение украинского кризиса, иначе его ждет суд

Главе киевского режима Владимиру Зеленскому выгодно продолжение вооруженного конфликта на Украине - в случае прекращения боевых действий его будут судить за совершенные военные преступления и расцвет коррупции в подконтрольной ему стране.


Как сообщает РИА Новости со ссылкой на советника главы ДНР Дениса Пушилина Яна Гагина, Зеленский может оставаться у власти исключительно пока продолжается вооруженный конфликт на Украине. В условиях ведения боевых действий на территории страны, он обладает "некоторой неприкосновенностью", однако, как только украинский кризис прекратится, с ним расправится его же собственный народ.

Гагин также прокомментировал заявление Зеленского о планах баллотироваться на второй президентский срок только в случае проведение выборов во время продолжения вооруженного конфликта.

Советник главы ДНР подчеркнул, что как для Зеленского, так и для его кабинета, всей его банды, выгодно оставаться на занимаемых ими должностях, а также выгодно, чтобы боевые действия не прекращались. В противном случае, все украинское руководство будут судить по украинским законам за совершение военных преступлений против Российской Федерации, народом Донбасса, а также народом Украины.

В равной степени Зеленского могут судить за коррупционные действия в отношении Соединенных Штатов. Кроме того, может подключиться израильское правительство, которое может инициировать суд над украинским президентом за поставки ХАМАС переданных ранее Киеву вооружений стран НАТО.
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7 комментариев
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  1. oppozite28
    oppozite28 Сегодня, 16:32
    +2
    Коломойский с трепетом ждёт своего ставленника crying
  2. Wolfskin1993
    Wolfskin1993 Сегодня, 16:35
    +1
    Его , а заодно и его семейку , как в любимой кричалке майдаунов: "На ножи!!!"
    1. андрей юрьевич
      андрей юрьевич Сегодня, 16:42
      +1
      зеля, конечно труп,но,семью обеспечил до седьмого колена...
      1. Zoldat_A
        Zoldat_A Сегодня, 17:06
        0
        Цитата: андрей юрьевич
        зеля, конечно труп,но,семью обеспечил до седьмого колена...

        Да ладно... Что на себе его жена сумеет унести - то, может быть, ей и останется. Остальное отожмут на счёт раз.
        Во-первых, она под "колпаком" не меньшим, чем он.
        Во-вторых, сейчас не модно деньги держать в банке из-под огурцов. Сейчас деньги держат на счетах в банках, которые легко можно отжать по абсолютно любой правдоподобной или нет причине - вон, Эльвира Сахипзадовна знает...
        Не думаю, конечно, что вдова Зеленского пойдёт на рынок селёдкой торговать, чтобы детей прокормить, но жизнью простой вдовы миллиардера ей тоже не дадут пожить. Осядет где-нибудь в Майами на скромную пенсию от Госдепа и будет сидеть, не отсвечивая.
  3. Бережливый
    Бережливый Сегодня, 16:44
    +2
    Какой суд?Кто ему позволит до суда дожить?С той информацией которой он располагает его раньше сто раз убьют спонсоры майдана!
  4. al3x
    al3x Сегодня, 16:48
    0
    А кто судить будет? Взять, например, Кремль, оттуда в адрес зе не было никаких официальных обвинений. Его до сих пор признают легитимным президентом и готовы вести с ним переговоры. Можете хоть миллион минусов понаставить, но это ОФИЦИАЛЬНАЯ ПОЗИЦИЯ МОСКВЫ.
  5. tkoh
    tkoh Сегодня, 16:51
    +2
    Над главарями азова суд уже был? Или я проспал все?