Агентство ООН сообщило о девяти погибших сотрудниках в результате авиаударов ВВС Израиля по сектору Газа

Вспыхнувший в минувшую субботу конфликт на Ближнем Востоке между Израилем и военизированными палестинскими формированиями ХАМАС из сектора Газа уже привел к сотням погибших и тысячам раненых с каждой из противоборствующих сторон. Тотальные бомбардировки армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) палестинского анклава не щадят никого, включая мирных граждан и иностранных подданных, а также сотрудников международных организаций.
Агентство Организации Объединенных Наций по делам палестинских беженцев сообщило, что в период с 9 октября, когда в ответ на действия боевиков ХАМАС израильские военные начали операцию «Железные мечи», в результате авиаударов ВВС Израиля в секторе Газа погибло девять сотрудников международной миссии.
Девять наших сотрудников были убиты в результате авиаударов в секторе Газа с субботы
— говорится в заявлении агентства ООН.
Вооруженные силы Израиля в режиме реального времени ведут статистику по военному конфликту с ХАМАС на своем сайте. По последним данным, убитыми числятся более 1200 израильтян, свыше 2800 тысяч получили ранения. Палестинский минздрав, в свою очередь, сообщает, что число погибших в результате израильских ударов по сектору Газа превысило 900 человек. Цифры эти постоянно растут.
Начальник штаба ВВС Израиля бригадный генерал Омер Тишлер заявил, что удары по сектору Газа носят беспрецедентный характер и перестали быть «хирургически точными». Его слова приводит израильская газета Times of Israel.
Репортеры американского телеканала CNN, побывавшие в Газе, сообщают, что израильская авиация практически полностью разрушила район города, некогда известный как Аль-Рималь. Журналисты заявляет, что Израиль бомбит один из самых густонаселенных районов планеты, не особо разбираясь, боевики там или мирные.
По количеству ударов ЦАХАЛ сообщает, что ХАМАС с начала вооруженного противостояния выпустил по территории Израиля более четырех с половиной тысяч ракет. В свою очередь, израильские военные поразили почти две с половиной тысячи целей в секторе Газа. Израиль заблокировал границу с палестинским анклавом, прекращена подача электричества и воды. Израильские военные даже не позволяют подвозить в Газу гуманитарную помощь, в том числе медикаменты и продовольствие, со стороны Египта.
Одновременно израильские самолеты нанесли удар по военному наблюдательному пункту шиитской группировки «Хизбалла» на территории Ливана в ответ на ракетный обстрел позиций ЦАХАЛ на севере страны. Кроме того, по месту пуска ракеты отработала израильская артиллерия, сообщается в оперативной сводке армии обороны Израиля.