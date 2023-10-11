Военное обозрение
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Агентство ООН сообщило о девяти погибших сотрудниках в результате авиаударов ВВС Израиля по сектору Газа

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Агентство ООН сообщило о девяти погибших сотрудниках в результате авиаударов ВВС Израиля по сектору Газа

Вспыхнувший в минувшую субботу конфликт на Ближнем Востоке между Израилем и военизированными палестинскими формированиями ХАМАС из сектора Газа уже привел к сотням погибших и тысячам раненых с каждой из противоборствующих сторон. Тотальные бомбардировки армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) палестинского анклава не щадят никого, включая мирных граждан и иностранных подданных, а также сотрудников международных организаций.


Агентство Организации Объединенных Наций по делам палестинских беженцев сообщило, что в период с 9 октября, когда в ответ на действия боевиков ХАМАС израильские военные начали операцию «Железные мечи», в результате авиаударов ВВС Израиля в секторе Газа погибло девять сотрудников международной миссии.

Девять наших сотрудников были убиты в результате авиаударов в секторе Газа с субботы

— говорится в заявлении агентства ООН.

Вооруженные силы Израиля в режиме реального времени ведут статистику по военному конфликту с ХАМАС на своем сайте. По последним данным, убитыми числятся более 1200 израильтян, свыше 2800 тысяч получили ранения. Палестинский минздрав, в свою очередь, сообщает, что число погибших в результате израильских ударов по сектору Газа превысило 900 человек. Цифры эти постоянно растут.

Начальник штаба ВВС Израиля бригадный генерал Омер Тишлер заявил, что удары по сектору Газа носят беспрецедентный характер и перестали быть «хирургически точными». Его слова приводит израильская газета Times of Israel.

Репортеры американского телеканала CNN, побывавшие в Газе, сообщают, что израильская авиация практически полностью разрушила район города, некогда известный как Аль-Рималь. Журналисты заявляет, что Израиль бомбит один из самых густонаселенных районов планеты, не особо разбираясь, боевики там или мирные.

По количеству ударов ЦАХАЛ сообщает, что ХАМАС с начала вооруженного противостояния выпустил по территории Израиля более четырех с половиной тысяч ракет. В свою очередь, израильские военные поразили почти две с половиной тысячи целей в секторе Газа. Израиль заблокировал границу с палестинским анклавом, прекращена подача электричества и воды. Израильские военные даже не позволяют подвозить в Газу гуманитарную помощь, в том числе медикаменты и продовольствие, со стороны Египта.

Одновременно израильские самолеты нанесли удар по военному наблюдательному пункту шиитской группировки «Хизбалла» на территории Ливана в ответ на ракетный обстрел позиций ЦАХАЛ на севере страны. Кроме того, по месту пуска ракеты отработала израильская артиллерия, сообщается в оперативной сводке армии обороны Израиля.
Использованы фотографии:
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28 комментариев
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  1. spektr9
    spektr9 Сегодня, 16:33
    +6
    Всех режут, не кто не пикает из мирового сообщества кроме соседей... А у нас один заигрался в наших людей и не наносить удары по мирным городам, в результате только ленивый xoxлам вооружение не передал
  2. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 16:33
    +3
    Все больше стран на стороне палестинцев.Даже в европах ,некоторые блокируют санкции ЕС против палестинцев ,пользуясь евробюрократией.
  3. Wolfskin1993
    Wolfskin1993 Сегодня, 16:33
    +6
    Эту долбаную амеро-оон , давно пора разогнакать как ту лигу наций!!!
    1. topol717
      topol717 Сегодня, 16:51
      +2
      Цитата: Wolfskin1993
      Эту долбаную амеро-оон , давно пора разогнакать как ту лигу наций!!!

      Сдается мне что половина этих работников ООН как раз и передавала разведданные. Примерно такие уже были на территории ДНР.
    2. Анатолий Вертинский
      Анатолий Вертинский Сегодня, 17:16
      0
      И где тогда разговаривать?
      1. dmi.pris1
        dmi.pris1 Сегодня, 17:27
        +1
        Вы хотите сказать,за что получать нехилые командировочные в Нью Йорк,и солидную зарплату сотрудников ООН?Это стало практически бесполезным сборищем
  4. Lev_Russia
    Lev_Russia Сегодня, 16:35
    +8
    Охренеть!!! Какие уж тут при такой плотности застройки «хирургически точные» удары... Вот и думай потом кто больший террорист Хамас или Израиль... Кстати, бойки про обезглавленных младенцев, оказались очередным журналистским фейком... Их сам ЦАХАЛ и опроверг...
    1. Aken
      Aken Сегодня, 17:00
      +6
      оказались очередным журналистским фейком...

      Никто и не сомневался.
      Зато как иные наши израильские коллеги на сайте .... шумели! Как они нас, жестокосердных, стыдили, как они нас в крови еврейских младенцев пачкали!

      Sadam2
      Вчера, 21:29
      вы адекватны? вы тут за расчлененку малых детей агитируете . вам к психиатру надо .
      у вас рука поднимется?

      Одна методичка с о краинцами.
      1. suhorukofal
        suhorukofal Сегодня, 17:47
        0
        да-да, я знатно офигел, когда они все разом начали подобную пургу нести. Не согласен с действиями Израиля? Так ты террорист. По их логике все должны любить без ума без памяти, а если иначе ты террорист, юдофоб, сталинист-антисемит. они даже нейтральный взгляд воспринимают как вражду. Так же и на Украине было, кто-то посмел недостаточно бурно обвинить Россию - да как такое можно, да ты за убийство детей и стариков. Скоро и те и де другие будут требовать, что бы перед ними на колени падали, как одно широкоизвестное движение таких же защитников.
      2. carpenter
        carpenter Сегодня, 17:52
        0
        Цитата: Aken
        Как они нас, жестокосердных, стыдили, как они нас в крови еврейских младенцев пачкали!

        Интересно, а что делали те 2000 военных израильтян на Украине, ясно что не мацу продавали.
  5. Панкрат25
    Панкрат25 Сегодня, 16:38
    +2
    Это чем ударили, что здание так размотало? Даже от калибра с полтонной взрывчатки разрушений меньше.
    1. 6erJIblu
      6erJIblu Сегодня, 16:45
      0
      4 УМПК по 500 кг. скорее всего по 250 кг. В одно здание.
    2. Mavrikiy
      Mavrikiy Сегодня, 16:45
      +6
      Цитата: Панкрат25
      Это чем ударили, что здание так размотало? Даже от калибра с полтонной взрывчатки разрушений меньше.

      Восток... Там строят замки из песка 1000 лет. Вы не застали землетрясение в Армении 1988 г, там все дома в городе Спетак сложились, панели из мусора... request Сейсмические коэффициенты запаса прочности и request для сэбэ построили..... А потом весь Союз помощь братскому народу слал.... recourse На кой?
      1. Zoldat_A
        Zoldat_A Сегодня, 16:58
        0
        Цитата: Mavrikiy
        Восток... Там строят замки из песка 1000 лет. Вы не застали землетрясение в Армении 1978 г, там все дома в городе сложились, панели из мусора...

        В советское время, почему-то, именно в сейсмоопасных районах - Кавказ и Средняя Азия - в панелях заводы ЖБИ использовали в качестве наполнителя угольный шлак и керамзит. Объясняли это тем, что лёгкие панели более сейсмоустойчивы, чем со щебнем, и менее теплопроводны, что, якобы, важно в условиях жаркого климата.
        Мне вот думается - а элементарно, на излом, панели никто не додумался испытать? Одно дело наполнитель щебень фракция 5-20, другое дело - гарь и керамзит.

        Что касается Востока, то там про ЖБИ и не слышал никто. Лепят дома из дерьма и палок глиняных кирпичей самолепных на солнце высушенных - вот они и рассыпаются так весело.
      2. carpenter
        carpenter Сегодня, 17:58
        0
        Цитата: Mavrikiy
        А потом весь Союз помощь братскому народу слал.... На кой?

        Вот я все время говорю - на кой ляд, всех спасали помогали. Всех кого спасали и помогали, даже иудеи и те забыли, да еще своих посылали бандеровцам помогать. Вот как верить теперь людям, их слезам и просьбам о помощи. Ну не могу понять умом, что стало с людьми, почему они стали диким зверьем.
    3. Nastia Makarova
      Nastia Makarova Сегодня, 16:45
      +1
      там дома с песка и палок сделаны
    4. тлауикол
      тлауикол Сегодня, 16:45
      0
      Цитата: Панкрат25
      Это чем ударили, что здание так размотало? Даже от калибра с полтонной взрывчатки разрушений меньше.

      Под зданием склад кондиционеров. Хамас не хранит крндиционеры на военных складах, а хранит их под жилыми домами. Отсюда и вторичные взрывы на видео
    5. spektr9
      spektr9 Сегодня, 17:03
      +1
      Это чем ударили, что здание так размотало? Даже от калибра с полтонной взрывчатки разрушений меньше.

      Ну так f-16 так то два JDAM по 960кг на горбу тащить, а если учесть что в налете не один истребитель участвует
  6. Старый Хрен
    Старый Хрен Сегодня, 16:44
    +9
    Сионистам уничтожить мирных как два пальца об асфальт. На соседней ветке написали про две тысячи сионистких ушлёпков которые воевали на Украине против нас. Сейчас они перебазируются в Израиль. Очень жалко, что их не закопали на Украине. Будем надеяться, что арабы их похоронят.
  7. Бережливый
    Бережливый Сегодня, 16:48
    -1
    Палестинцам нужно скинуть белые перчатки и бить жестоко!Вывести свои РСЗО на прямую наводку и выносить инфроструктуру,жилые здания,учебные заведения-делать с израильскими городами то же самое что еврейцы делают с сектором Газа!
    1. BlackMokona
      BlackMokona Сегодня, 16:55
      -1
      Цитата: Бережливый
      Палестинцам нужно скинуть белые перчатки и бить жестоко!Вывести свои РСЗО на прямую наводку и выносить инфроструктуру,жилые здания,учебные заведения-делать с израильскими городами то же самое что еврейцы делают с сектором Газа!

      Они этим всегда занимаются. Тысячи ракет которые они в первый день выпустили по Израилю не точечное оружие, а типичное РСЗО и нацелено всё было по городам.
    2. Кот Александрович
      Кот Александрович Сегодня, 17:16
      -1
      Так-то да, выносить нужно. Но там по периметру Газы города-посёлки чаще со смешанным населением...
  8. 16112014nk
    16112014nk Сегодня, 16:49
    +3
    Судя по разгрому на фото, ещё вопрос - кто больший террорист, ХАМАС или ЦАХАЛ ?
  9. Велобосс
    Велобосс Сегодня, 16:53
    -1
    Полистинцы все погибли, а все израильтянине были убиты?!
    Причём погибли наверное случайно, а то и сами виноваты!?
  10. Старый Хрен
    Старый Хрен Сегодня, 16:55
    +3

    Картинка из детства в СССР. Сейчас уже старый и опять эта гадость.
  11. Солдатов В.
    Солдатов В. Сегодня, 16:58
    0
    Обстановка движется к тому что по Израилю мировое сообщество может нанести удары чтобы утихомирить Израиль. По крайней мере арабский мир готов к этому. Сможет ли США своими авианосцами защитить Израиль? Большой вопрос. А вот нанести удар по истеричному Израилю чтобы не разыгралась третья мировая война может. soldier
  12. Виталий161
    Виталий161 Сегодня, 17:12
    +1
    да что страшного?ну подумаешь 9 сотрудников ООН евреи похоронили, еще пошлют, ООН в это раз молчать в тряпочку будет
  13. Incvizitor
    Incvizitor Сегодня, 17:38
    0
    Эти с оон сами террористы координаты дают их уничтожать только.