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Движение ХАМАС отвергает обвинения Тель-Авива в свой адрес в нападениях на мирных жителей Израиля

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Движение ХАМАС отвергает обвинения Тель-Авива в свой адрес в нападениях на мирных жителей Израиля

Палестинское движение ХАМАС отвергает обвинения Тель-Авива в свой адрес в нападениях на мирных жителей Израиля в ходе своего проникновения на территории еврейского государства, прилегающие к сектору Газа. Руководство организации утверждает, что сообщения об убийствах стариков и детей его представителями являются клеветой.

Об этом сообщается в Telegram-канале ХАМАС.

Движение категорически отвергает ложные обвинения, сфабрикованные отдельными западными СМИ, последними из которых стали утверждения о якобы убийствах детей, их обезглавливании и нападениях на мирных жителей

- сказано в сообщении.

Там отметили, что боевое крыло организации действует не против израильского мирного населения, а против военной машины Израиля и системы безопасности этой ближневосточной страны.

Представители движения ХАМАС заявляют, что клеветнические заявления израильских военных сделаны для того, чтобы они могли прикрыть их собственные военные преступления против народа Палестины. В организации квалифицируют действия ЦАХАЛ как геноцид в отношении палестинцев.

В ХАМАС обратились к западным журналистам с призывом придерживаться объективности при освещении нового витка арабо-израильского конфликта и критически относиться к заявлениям представителей армии обороны Израиля.

Ранее в пресс-службе ЦАХАЛ заявили о военных преступлениях палестинцев якобы совершенных в кибуце Кфар-Аза. Там утверждают, что вооруженные формирования ХАМАС совершали в этом населенном пункте массовые убийства женщин, стариков и детей.
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46 комментариев
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  1. BlackMokona
    BlackMokona Сегодня, 16:33
    -9
    Да поздно уже ребята. После всех роликов с резней которые вы сами выложили, опровергать уже поздно. am
    1. 75Сергей
      75Сергей Сегодня, 16:38
      +2
      Не видел, у вас есть такие, чтоб мирных, а не военных?!
      1. BlackMokona
        BlackMokona Сегодня, 16:40
        -1
        Цитата: 75Сергей
        Не видел, у вас есть такие, чтоб мирных, а не военных?!

        Да в гугле полно, особенно на музыкальном фестивале.
        Резня на музыкальном фестивале в Реиме

        Палестинцы кучу на выкладывали видео, ищите и обрыщите. Огромное число гуру и прочего. Поэтому не выкладываю, а то ещё забанят. .
        1. Msi
          Msi Сегодня, 17:16
          -2
          Да в гугле полно, особенно на музыкальном фестивале.

          Да веры вам больше нет, участникам форума из Израиля. Вы вчера с пеной у рта доказывали, что нет советников на украине... брехали так сказать.
          Единожды совравши, что мешает это делать ещё раз.
          1. Talon
            Talon Сегодня, 17:24
            +3
            а что? это заявление израильских участников кто то опроверг, кропе какого то болгера со ссылкой на непонятные свои источники?
    2. Lev_Russia
      Lev_Russia Сегодня, 16:43
      +7
      После всех роликов с резней которые вы сами выложили, опровергать уже поздно.

      Ссылку хоть на один дай... Враньё это второе израильское Я... А вот снимки «хирургически точных» ударов повсюду в инете выложены... Вот и думай потом кто больший террорист Хамас или Израиль... Кстати, бойки про обезглавленных младенцев, оказались очередным журналистским фейком... Их сам ЦАХАЛ и опроверг... А журналистка уже извинилась за свои "недостоверные источники"...
      1. Архивариус Вася
        Архивариус Вася Сегодня, 17:43
        +1
        Не или, а и те, и другие террористы, точка. Ещё в первые дни появилось не одно видео, которое сам ХАМАС выкладывал, как они евреев расстреливали и пленных набирали. ХАМАС (в целом) были и до этой войны террористами, точно такими же как Дудаев, Масхадов, Басаев и им подобные. Вы же про них считаете что они за свою свободу боролись?
        Нам не надо тут никого поддерживать, пусть рубятся между собой забирая внимание и ресурсы запада, меньше поддержки будет у Зелебобы.
    3. Андрей77
      Андрей77 Сегодня, 17:37
      -1
      Когда евреи наносят удары по мирняку?
  2. ваш вср 66-67
    ваш вср 66-67 Сегодня, 16:35
    +14
    Там утверждают, что вооруженные формирования ХАМАС совершали в этом населенном пункте массовые убийства женщин, стариков и детей

    А еще когда то утверждали, что где то обнаружили химическое оружие.
    Даже пробиркой трясли с трибуны ООН! Не ту ли пробирку впоследствии передали зеле?
    1. BlackMokona
      BlackMokona Сегодня, 16:38
      -10
      Цитата: ваш вср 66-67
      А еще когда то утверждали, что где то обнаружили химическое оружие.

      НЬЮ-ЙОРК, 15 октября. /Корр. ТАСС Иван Пильщиков/. Американские и иракские военнослужащие в период с 2004 по 2011 год обнаружили в Ираке примерно 5 тыс. единиц химического оружия, в том числе начиненные отравляющими веществами боеголовки, снаряды и авиационные бомбы.
    2. тлауикол
      тлауикол Сегодня, 16:41
      -4
      Цитата: ваш вср 66-67
      Там утверждают, что вооруженные формирования ХАМАС совершали в этом населенном пункте массовые убийства женщин, стариков и детей

      А еще когда то утверждали, что где то обнаружили химическое оружие.
      Даже пробиркой трясли с трибуны ООН! Не ту ли пробирку впоследствии передали зеле?

      У тебя совесть есть?
      Не переводи сейчас на других, третьих, я тебя спрашиваю: у тебя совесть есть?
      1. Андрей77
        Андрей77 Сегодня, 17:41
        -1
        У нас есть разум. Искусственно созданаму государству хана.
  3. Грац
    Грац Сегодня, 16:37
    -6
    ну думать надо было раньше Хамасовцам, резать израильский мирняк или нет. сейчас уже поздно видео доказательств много, тут политически палестинцы просчитались и потеряли много симпатий в мире
  4. 75Сергей
    75Сергей Сегодня, 16:39
    +1
    А фестиваль вроде как почикали или брехня?
    1. BlackMokona
      BlackMokona Сегодня, 16:43
      0
      Цитата: 75Сергей
      А фестиваль вроде как почикали или брехня?

      Просто ХАМАС понял что попал по серьёзному в переплёт. Поэтому массовые скандирования числа жертв, публикация видео с резней, расстрелом заложников в прямом эфире и прочие непотребства начинают подменяться на крики меня подставили да нас то за шо?!
      Полные штаны говнеца быстро превращают волчар исламистов в милых овечек.
  5. Бережливый
    Бережливый Сегодня, 16:42
    +1
    Палестинцы по сравнению с еврейцами по уровню жёсткости ещё школяры!Не капли не удивлюсь когда всплывёт правда,,и многие "факты палестинских убийств "окажутся не только фальсификацией,но и сделанными руками еврейцев!
    1. Insait
      Insait Сегодня, 17:06
      -2
      Цитата: Бережливый
      Палестинцы по сравнению с еврейцами по уровню жёсткости ещё школяры!Не капли не удивлюсь когда всплывёт правда,,и многие "факты палестинских убийств "окажутся не только фальсификацией,но и сделанными руками еврейцев!

      Согласен Бережливый ! Как то все просто и легко получилось и жерт слишком много ,особенно если учитывать,что там практически все военнообязанные и т.д...Что то все это напоминает 11 сентября ,когда США руки развязали себе и все и всех жестоко подавляли ..Иран им мешает и Россия с Китаем на БВ .
      Ищите кому выгодна вся эта бойня постоновочная !!!!!
      1. Msi
        Msi Сегодня, 17:19
        -1
        особенно если учитывать,что там практически все военнообязанные и т.д...

        Всё верно. Это про то как мужчин гражданских забирали с собой в Газу. Лишая Израиль моб. потенциала.
  6. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 16:49
    +3
    А вот и план Б нарисовывается ,первые дни забудутся. В медийном поле теперь будут руины Газы.Израилю надо было побеждать за пару дней.
    1. BlackMokona
      BlackMokona Сегодня, 16:51
      0
      Цитата: tralflot1832
      А вот и план Б нарисовывается ,первые дни забудутся. В медийном поле теперь будут руины Газы.Израилю надо было побеждать за пару дней.

      Вот они и бомбят из-за всех сил. Чтобы как можно быстрее разгромить. Потому как у людей память короткая. Недавние крики на всю Ивановскую как резали и этим крайне гордятся исчезнут из памяти быстрее свиста.
    2. Insait
      Insait Сегодня, 17:25
      0
      Цитата: tralflot1832
      А вот и план Б нарисовывается ,первые дни забудутся. В медийном поле теперь будут руины Газы.Израилю надо было побеждать за пару дней.

      Еще бы ! Там плотность населения третья в мире и территория небольшая Бомби не ошибешься ,все здания очень плотно застроины ..
      И еще главное ,мировые сми ,как то помалкивали всегда ..А ведь Израиль методически ,каждую неделю постоянно соседние страны бомбил ,просто для профилактики ,типо террористы там (туже Сирию постоянно)
      Вот и представьте сколько злости накапливалось у соседних арабских стран ..
      В Иране вообще в наглую ликвидировали ученых-физиков и высокопоставленных генералов и т..д. И постоянно ныли про угрозы всего и всех .Зависть к Украине наверное сыграло роль ..Шутка ли 200 лярдов зв год ухлопали на кагал в Киеве !!! Вот вам и все объяснение ..Зеленский вон завопил ,что теперь на украину меньше денег будет и т.д. Им ПЛЕВАТЬ на народ и жертвы ДЕНЬГИ !!!!
      1. мордвин 3
        мордвин 3 Сегодня, 17:46
        -1
        Цитата: Insait
        .А ведь Израиль методически ,каждую неделю постоянно соседние страны бомбил ,просто для профилактики ,типо террористы там

        Михан, да у тебя вечно кругом евреи виноваты. Со своей женой-еврейкой разведись и все дела.
  7. ДушаРоссии87
    ДушаРоссии87 Сегодня, 16:54
    -1
    Перед кем оправдываются палестинцы? И зачем главное? Сионисты только ещё газом их не травят, а так на лицо с 1922 года государственный терроризм с этнической чисткой! Захватили 90% палестинской земли, завезли со всеми мира миллионы евреев и выселили столько же арабов со своих домов. Израиль хуже нацисткой Германии, те хотя бы не строили из себя жертв и в открытую заявляли о своих планах на еврейское население.
  8. Фёдор М
    Фёдор М Сегодня, 16:56
    +5
    Давайте будем честны хотя бы перед собой, с обоих сторон умирают старики, женщины и дети. Одни стреляют не управляемыми ракетами, другие бомбами и сносят по пол квартала. Надо быть лицемером, что бы этого не понимать
    1. Грац
      Грац Сегодня, 17:06
      -1
      это все прекрасно понимают, одни достойны других, просто у евреев средств убийства мирняка больше и они разнообразнее
      1. мордвин 3
        мордвин 3 Сегодня, 17:08
        +6
        Цитата: Грац
        это все прекрасно понимают,

        Да ну, нафиг, вон уже доказательства убийств мирняка ХАМАСом требуют.
    2. ДушаРоссии87
      ДушаРоссии87 Сегодня, 17:06
      +3
      Умирают с обоих сторон, вопрос в количестве. В одном 10 этажном многоквартирном доме может жить до 200 человек, такие дома сионисты в Газе складывают пачками. Там жертвы реальные перевалили уже за несколько тысяч с палестинской стороны. Или сионисты в русле своей фашисткой идеологии исключительности за одного мертвого еврея убивают 10 арабов?
    3. Insait
      Insait Сегодня, 17:15
      0
      Цитата: Фёдор М
      Надо быть лицемером, чтобы этого не понимать

      Мы все в России уже давно поняли ,где находятся лицемеры и разжигают эти бойни по всему миру . angry Скоро в Россию обратно побегут ,слезно умоляя понять и простить Ну ну
  9. Cartalon
    Cartalon Сегодня, 17:02
    +7
    Я понимаю что арабы ненавидят евреев у них отняли их землю, я понимаю что евреи ненавидят арабов у них хотят отнять из землю, но ненависть к евреям местных комментаторов я не понимаю, чем вам то евреи жизнь испортили?
    1. BlackMokona
      BlackMokona Сегодня, 17:05
      +2
      Цитата: Cartalon
      Я понимаю что арабы ненавидят евреев у них отняли их землю, я понимаю что евреи ненавидят арабов у них хотят отнять из землю, но ненависть к евреям местных комментаторов я не понимаю, чем вам то евреи жизнь испортили?

      Исламисты товарищ, у нас свой Газа растёт и крепчает активно. В один момент тоже рванёт.
    2. Грац
      Грац Сегодня, 17:09
      -3
      вам одного Натана Боруховича Сагала мало?Ненавижу ещё с 90х когда был подростком и не перестану ненавидеть до конца своей жизни!Вам Зеленского мало?И таких персонажей десятки
    3. мордвин 3
      мордвин 3 Сегодня, 17:11
      +2
      Цитата: Cartalon
      чем вам то евреи жизнь испортили?

      Наверно им российские евреи не нравятся, а оторваться на израильтянах можно. Сам не пойму, что это за любовь такая к исламистам.
      1. Грац
        Грац Сегодня, 17:16
        -1
        Наверно им российские евреи не нравятся, а оторваться на израильтянах можно

        да ты что , вот ведь неувязочка у большинства российских евреев-кровопийц израильский паспорт, значит государство Израиль вполне знает о их действиях на территории РФ и одобряет присвоением гражданства и укрывательства наворованного в России на территории Израиля
        1. мордвин 3
          мордвин 3 Сегодня, 17:23
          +3
          Цитата: Грац
          да ты что , вот ведь неувязочка у большинства российских евреев-кровопийц израильский паспорт, значит государство Израиль вполне знает о их действиях на территории РФ и одобряет присвоением гражданства и укрывательства наворованного в России на территории Израиля

          Что мешает посадить вора в тюрьму?
          Цитата: Грац
          Ненавижу ещё с 90х когда был подростком и не перестану ненавидеть до конца своей жизни!Вам Зеленского мало?И таких персонажей десятки

          На какие шиши устраивали теракты в 90-00-ые чеченские террористы с арабскими наемниками, будто не знаете? Сейчас типа на дальних рубежах с игилом воюем. Думаете талибан, хамас, хезболла и все остальные намного лучше, что ли?
        2. Cartalon
          Cartalon Сегодня, 17:44
          0
          Каждый народ заслуживает то правительство которое имеет
    4. ДушаРоссии87
      ДушаРоссии87 Сегодня, 17:18
      -3
      Сионизм это мировое зло. Нет страны на земле куда не влезли их поганые носы. Наша страна "благодарна" этим сатанистам ритуальным убийством православного царя и революцией, иначе Палестину бы после падения Османской империи нет так легко получилось бы распилить! Россия после победы в ПМ на правах победителя запросила бы большое влияние на ближнем востоке. А так нас никто не спросил и не у кого было на тот момент. Страна выживала. Столько крови сколько сионисты нам даже татары-монголы не пили! Одно разрушение СССР стоило стране миллионов, откинули страну на десятилетия, посадили куколдов без яиц на поводке у раввинов.
      1. мордвин 3
        мордвин 3 Сегодня, 17:41
        0
        Цитата: ДушаРоссии87
        Наша страна "благодарна" этим сатанистам ритуальным убийством православного царя и революцией

        Чем тебе лично революция не угодила? Отняли заводы фабрики, пароходы? Тоже мне, нашлась душа тут.
      2. Кронос
        Кронос Сегодня, 17:53
        -1
        Блогодоря революции ты вобще смог образование получить и жить нормально.
    5. Msi
      Msi Сегодня, 17:25
      -2
      ненависть к евреям местных комментаторов я не понимаю, чем вам то евреи жизнь испортили?

      Да какая ненависть... Скорее открылись глаза.
      Просто местные комментаторы "ухохатывались" с наших неудач на СВО. Мы всё помним.
      Так ещё и выясняется, что советников куча на украине израильских. Это получается они наших ребят убивали...
      Проливали ту кровь, которая спасла их от истребления. Русскую кровь...
      Методы ведения войны израилем, для нас не приемлемые. У нас осталась генетическая память... А голос крови он самый сильный его не заглушить...
      Мы очень остро чувствуем несправедливость и двойные стандарты...
  10. Skif3216
    Skif3216 Сегодня, 17:18
    +1
    Ну это понятно мирняк валили моссадовцы националисты все в татухах звезд давида, плюс постановка шабак так как из трупов кровь бежит под неправельным углом по отношению к солнцу.Удары по городам ракетами так это пво Израэля которое находиться в черте города вопреки законам ведения войны,а так они вобщем пришли освобождать исторические земли Палестины.Хамас идеи у украинцев ворует.
  11. Кот Александрович
    Кот Александрович Сегодня, 17:22
    0
    Молодцы палестинцы! Смело разоблачайте клевету продажных западных СМИ!
  12. Костадинов
    Костадинов Сегодня, 17:28
    +3
    Да в гугле полно, особенно на музыкальном фестивале.

    Уже забили о 40 детей без голов и о детей в клетках.
    Сам Израиль обявил что нашли тела 1500 хамасовцев в Израиле. Ето уже не напоминает на избиение невооружених людей, а на полноценное сражение.
    На етом фестивале, по официальних данних, погибло 260 человек из несколько тисяч, но сколько хамасовци погибли там нет информации также как сумели спастись невооружение люди. Вот если било сражение, полиции и армии с хамасовцев то все ясно.
  13. ДушаРоссии87
    ДушаРоссии87 Сегодня, 17:33
    -1
    И вообще товарищи различайте еврея и сиониста. К правоверным ортодоксальным евреям у меня никаких претензий нет. Уважение и почет им за сохранение духовной религиозной жизни и традиционные многодетные семьи. А сионист это волк в овечьей шубе. Сатанист в личине иудея. Можете найти тысячу случаев когда они дубасят своих же "сородичей" за отказ служить этому государственному недоразумению. Богопротивное дьявольское племя.
    1. Кот Александрович
      Кот Александрович Сегодня, 17:35
      +1
      Да, это совершенно разные сорта сами знаете чего!
      1. ДушаРоссии87
        ДушаРоссии87 Сегодня, 17:46
        -1
        Не надо скоропалительных выводов, иудеев я уважаю не смотря за то они распяли Христа и жму сердечно руку хотя бы за то что они презирают сатанинские извращения от геев до 110 видов полов.
  14. влад сваргин_2
    влад сваргин_2 Сегодня, 17:47
    0
    Палестинское движение ХАМАС отвергает обвинения Тель-Авива в свой адрес в нападениях на мирных жителей

    Полностью доверяю, т.к. за эти дни "о злых террористах Хамаса и отрезанных голов... " даже с "крокодиловыми" слезами Кирби вся информация давалась как под копирку американских СМИ, а им доверия нет ещё с советских времен!