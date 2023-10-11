Движение категорически отвергает ложные обвинения, сфабрикованные отдельными западными СМИ, последними из которых стали утверждения о якобы убийствах детей, их обезглавливании и нападениях на мирных жителей

Палестинское движение ХАМАС отвергает обвинения Тель-Авива в свой адрес в нападениях на мирных жителей Израиля в ходе своего проникновения на территории еврейского государства, прилегающие к сектору Газа. Руководство организации утверждает, что сообщения об убийствах стариков и детей его представителями являются клеветой.Об этом сообщается в Telegram-канале ХАМАС.- сказано в сообщении.Там отметили, что боевое крыло организации действует не против израильского мирного населения, а против военной машины Израиля и системы безопасности этой ближневосточной страны.Представители движения ХАМАС заявляют, что клеветнические заявления израильских военных сделаны для того, чтобы они могли прикрыть их собственные военные преступления против народа Палестины. В организации квалифицируют действия ЦАХАЛ как геноцид в отношении палестинцев.В ХАМАС обратились к западным журналистам с призывом придерживаться объективности при освещении нового витка арабо-израильского конфликта и критически относиться к заявлениям представителей армии обороны Израиля.Ранее в пресс-службе ЦАХАЛ заявили о военных преступлениях палестинцев якобы совершенных в кибуце Кфар-Аза. Там утверждают, что вооруженные формирования ХАМАС совершали в этом населенном пункте массовые убийства женщин, стариков и детей.