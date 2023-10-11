Средства ПВО ВС РФ уничтожили украинский беспилотник над территорией Брянской области

Сегодня в небе над территорией Брянской области был уничтожен беспилотный летательный аппарат ВСУ. Об этом сообщили в Министерстве обороны Российской Федерации.
Как утверждается в сообщении российского военного ведомства, примерно в 15:30 мск средствами противовоздушной обороны ВС РФ была пресечена попытка атаки российской территории с помощью БПЛА. Дежурные средства противовоздушной обороны уничтожили вражеский беспилотник в воздухе. На земле разрушений и пострадавших в результате падения фрагментов беспилотного летательного аппарата, судя по всему, нет.
Это уже не первая попытка украинских формирований атаковать территорию Брянской области. Ранее в 10:00 ПВО ВС РФ перехватила другой украинский дрон над регионом. Кроме того, был сбит дрон в небе над Белгородской областью, но при падении произошла детонация взрывного устройства, которое было прикреплено к беспилотнику.
Украинские формирования продолжают попытки атак российской территории с помощью беспилотной авиации. В первую очередь, эти атаки осуществляются с целью информационно-пропагандистского воздействия на украинскую и западную аудиторию. Военная результативность подобных атак практически нулевая, поскольку на боеспособности Вооруженных сил Российской Федерации подобные налеты дронов никоим образом не отражаются.