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Средства ПВО ВС РФ уничтожили украинский беспилотник над территорией Брянской области

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Средства ПВО ВС РФ уничтожили украинский беспилотник над территорией Брянской области

Сегодня в небе над территорией Брянской области был уничтожен беспилотный летательный аппарат ВСУ. Об этом сообщили в Министерстве обороны Российской Федерации.


Как утверждается в сообщении российского военного ведомства, примерно в 15:30 мск средствами противовоздушной обороны ВС РФ была пресечена попытка атаки российской территории с помощью БПЛА. Дежурные средства противовоздушной обороны уничтожили вражеский беспилотник в воздухе. На земле разрушений и пострадавших в результате падения фрагментов беспилотного летательного аппарата, судя по всему, нет.

Это уже не первая попытка украинских формирований атаковать территорию Брянской области. Ранее в 10:00 ПВО ВС РФ перехватила другой украинский дрон над регионом. Кроме того, был сбит дрон в небе над Белгородской областью, но при падении произошла детонация взрывного устройства, которое было прикреплено к беспилотнику.

Украинские формирования продолжают попытки атак российской территории с помощью беспилотной авиации. В первую очередь, эти атаки осуществляются с целью информационно-пропагандистского воздействия на украинскую и западную аудиторию. Военная результативность подобных атак практически нулевая, поскольку на боеспособности Вооруженных сил Российской Федерации подобные налеты дронов никоим образом не отражаются.
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2 комментария
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  1. Бережливый
    Бережливый Сегодня, 16:51
    -2
    Пока не отодвинем границы на 500 километров вперёд,так и будем воевать с последствиями кремлевской недальновидности.
    1. Lev_Russia
      Lev_Russia Сегодня, 17:09
      +1
      А кто сказал, что Окраине не дадут ракет с 1000-ю километровой дальностью полёта...???
      Или я что-то пропустил... Пока они воюют против России им будут давать всё что попросят... Ненависть к нашей стране километрами не измеришь...