Западная пресса сообщает о конфликтах между старшими офицерами в рядах одной из элитных бригад ВСУ

В одной из элитных бригад ВСУ сейчас наблюдаются серьезные противоречия между старшими офицерами. Об этом пишет западная пресса, ссылаясь на собственные источники в украинской армии.Как сообщает Newsweek, речь идет о 47-я отдельной механизированной бригаде «Магура», которая считается одним из элитных украинских формирований. В свое время это формирование было направлено на передовую для участия в боевых действиях. Однако в результате боев бригада понесла высокие потери, часть батальонов даже отвели в тыл для доукомплектования.По информации источников издания, сейчас в командовании бригадой происходит серьезный разлад между командирами старшего звена. Высокопоставленные офицеры бригады обвиняют друг друга в совершении ошибок при управлении бригадой. Эти противоречия свидетельствуют о появлении системных проблем в украинских вооруженных силах, и есть подозрение, что центральному командованию справляться с этими проблемами со временем будет все сложнее.Ранее западные военные эксперты, ссылаясь на украинские источники, сообщали об ухудшении качества личного состава бригад ВСУ, задействованных в контрнаступлении на ряде направлений. Так, принудительно мобилизованные граждане не отличаются ни высоким уровнем мотивации, ни качеством подготовки, ни даже состоянием здоровья, позволяющим эффективно выполнять поставленные боевые задачи. Общее ухудшение качества личного состава, в свою очередь, отражается на боевой эффективности украинских формирований.