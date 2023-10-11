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Западная пресса сообщает о конфликтах между старшими офицерами в рядах одной из элитных бригад ВСУ

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Западная пресса сообщает о конфликтах между старшими офицерами в рядах одной из элитных бригад ВСУ

В одной из элитных бригад ВСУ сейчас наблюдаются серьезные противоречия между старшими офицерами. Об этом пишет западная пресса, ссылаясь на собственные источники в украинской армии.


Как сообщает Newsweek, речь идет о 47-я отдельной механизированной бригаде «Магура», которая считается одним из элитных украинских формирований. В свое время это формирование было направлено на передовую для участия в боевых действиях. Однако в результате боев бригада понесла высокие потери, часть батальонов даже отвели в тыл для доукомплектования.

По информации источников издания, сейчас в командовании бригадой происходит серьезный разлад между командирами старшего звена. Высокопоставленные офицеры бригады обвиняют друг друга в совершении ошибок при управлении бригадой. Эти противоречия свидетельствуют о появлении системных проблем в украинских вооруженных силах, и есть подозрение, что центральному командованию справляться с этими проблемами со временем будет все сложнее.

Ранее западные военные эксперты, ссылаясь на украинские источники, сообщали об ухудшении качества личного состава бригад ВСУ, задействованных в контрнаступлении на ряде направлений. Так, принудительно мобилизованные граждане не отличаются ни высоким уровнем мотивации, ни качеством подготовки, ни даже состоянием здоровья, позволяющим эффективно выполнять поставленные боевые задачи. Общее ухудшение качества личного состава, в свою очередь, отражается на боевой эффективности украинских формирований.
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9 комментариев
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  1. Аркадий007
    Аркадий007 Сегодня, 17:04
    -7
    Хорошо что у нас никаких противоречий нет. Один сказал и все сразу согласны.
    1. Скобаристан
      Скобаристан Сегодня, 17:20
      -2
      Армия - единоначалие , единоначалие - армия.. да ну бред какой то.
    2. Lev_Russia
      Lev_Russia Сегодня, 17:23
      +4
      А как хотелось бы...??? Голосовать или опрос проводить...??? Пока ты будешь голосовать, тебя будут убивать... На войне. как на войне - один приказал, остальные выполняют... И кстати, почему "все сразу согласны"??? Вы же против...
      1. Mitos
        Mitos Сегодня, 17:34
        0
        Если бы все приказы Жукова обсуждались и голосовали то войну бы не выиграли. Да и что они хотели когда насильно по демократически сгоняют население на убой.
      2. Скобаристан
        Скобаристан Сегодня, 17:58
        0
        Если что у меня сарказм в ответ на верхний коммент
    3. knn54
      knn54 Сегодня, 17:29
      +1
      -Высокопоставленные офицеры бригады обвиняют друг друга в совершении ошибок при управлении бригадой.
      В споре рождается истина... в нём же и умирает.
    4. Юра
      Юра Сегодня, 18:04
      0
      Устав: пункт первый - командир всегда прав, пункт второй - если командир не прав, читай пункт первый. Из старого бородатого армейского анекдота.)))
  2. ваш вср 66-67
    ваш вср 66-67 Сегодня, 17:15
    -3
    Общее ухудшение качества личного состава, в свою очередь, отражается на боевой эффективности украинских формирований.

    Получается, что хо хлятские формирования эффективны где то?
    А нам тут втирают....
  3. Бережливый
    Бережливый Сегодня, 17:53
    +1
    Это чепуха,вот когда они начнут массово решать проблемы с помощью оружия,,отстреливая оппонентов,тогда дело примет серьёзный оборот !