Rheinmetall и Textron представили безэкипажный ЗРПК

Перспективный ЗРПК от Rheinmetall и Textron на выставке AUSA-2023
Военная промышленность разных стран сейчас активно работает над перспективными средствами противовоздушной обороны, предназначенными для ответа на растущую угрозу беспилотных летательных аппаратов. Для решения таких задач предлагаются самые разные образцы и изделия, и недавно показали очередное. Компании Rheinmetall и Textron на основе готовых компонентов построили перспективный безэкипажный зенитный ракетно-пушечный комплекс.
Премьерный показ
9-11 октября в США проходила очередная конференция Ассоциации армии AUSA-2023. Это мероприятие является одной из главных американских площадок для демонстрации перспективных разработок в области сухопутных вооружений и техники. Среди участников конференции вновь было американское отделение немецкой компании Rheinmetall Defence и американская фирма Textron. В рамках выставки они показало несколько уже известных образцов, а также новую любопытную разработку.
На AUSA-2023 впервые представили перспективный ЗРПК, предназначенный для борьбы с малыми и средними БПЛА. Это гусеничная боевая машина на шасси Ripsaw от американской компании Hoу and Howe Technologies / Textron, оснащенная пушечной башней Skyranger 30 от Rheinmetall. Характерной особенностью пока безымянного комплекса является отсутствие экипажа – все управление осуществляется дистанционно или автономно штатными средствами машины.
В рамках выставки показали опытный либо макетный образец ракетно-пушечного комплекса, а также раскрыли его основные тактико-технические характеристики и боевые возможности. На каком этапе находится проект, как далеко продвинулся и какие результаты показывает, не уточнялось. При этом представители компаний-разработчиков не забыли упомянуть о больших коммерческих перспективах комплекса.
Вид на борт
Можно предположить, что American Rheinmetall Defence и Textron не станут тянуть с испытаниями и постараются в ближайшее время отправить опытный ЗРПК на полигон. Он должен будет показать реальные возможности и подтвердить соответствие расчетным характеристикам. После этого можно будет рассчитывать на получение заказов. Как скоро появятся потенциальные заказчики, покажет время.
Технический облик
С точки зрения общей архитектуры, новый ЗРПК от компаний «Рейнметалл» и «Текстрон» представляет собой боевую машину на гусеничном шасси с полноповоротной башней, несущей пулеметно-пушечное и ракетное вооружение. Любопытной особенностью проекта является использование готовых компонентов и модулей, в результате чего разработка в основном свелась к их интеграции.
Основой для нового ЗРПК стало шасси Ripsaw M5 американской разработки. Используется модификация шасси с гибридной силовой установкой и дистанционным управлением. В состав штатных средств управления и связи интегрированы приборы боевого модуля, за счет чего обеспечивается общий контроль всех систем оператором. Наличие бронирования не уточняется.
При использовании в составе ЗРПК шасси M5 не претерпевает никаких изменений. Сохраняется штатная силовая установка, ходовая часть со специфической подвеской и т.д. Собственная масса такого шасси достигает 10 т. Еще 2,5 т весит боевой модуль. При боевой массе 12-13 т, комплекс должен развивать скорость более 40 км/ч.
На шасси смонтирован боевой модуль Skyranger 30. Это полноразмерная башня с броневым корпусом, дающим противопульную и противоосколочную защиту. Модуль скомпонован таким образом, что все агрегаты располагаются выше погона, и место внутри машины-носителя не требуется.
В лобовой части модуля-башни смонтирована качающаяся установка с 30-мм автоматической пушкой от Oerlikon. Предусматривается использование снарядов разных типов, причем наилучшие результаты должны достигаться за счет боеприпасов с программируемым взрывателем и воздушным подрывом. На орудийной установке имеется спаренный пулемет для самозащиты. На крыше у левого борта в корме находится поднимающаяся пусковая установка под ракеты современных ПЗРК. Обеспечена круговая наводка по горизонтали и подъем орудия на большие углы.
Автоматизированная система управления включает ряд необходимых приборов. На лбу и бортах башни размещены малоразмерные ФАР кругового обзора с дальностью обнаружения в десятки километров. На крыше башни помещена оптико-электронная станция для сопровождения цели и наведения оружия. Имеется полноценный компьютер управления, собирающий различную информацию, рассчитывающий данные для стрельбы и контролирующий применение вооружений.
Модуль «Скайренджер-30» поддерживает постоянную связь с оператором на удаленной станции управления. Кроме того, он может работать в составе более крупных систем ПВО, получая данные о воздушной обстановке, целеуказание и команды. Для оптимизации процессов дежурства и боевой работы, несколько модулей могут контролироваться одним пунктом управления и выполнять основные процедуры автономно.
Объединение преимуществ
В целом в новом проекте от Rheinmetall и Textron речь идет об объединении двух известных и разрекламированных образцов техники разных классов с получением любопытной самоходной боевой машины. Разработчики утверждают, что получившийся ЗРПК обладает высокими тактико-техническими характеристиками и способен эффективно решать все поставленные боевые задачи.
Боевой модуль Skyranger 30
Действительно, выбранный подход к разработке позволяет соединить в одном проекте лучшие стороны готовых компонентов. В то же время, существует риск «интеграции» и их недостатков, но его можно снизить за счет грамотной разработки и доводки конструкции.
В первую очередь, Rheinmetall и Textron реализовали модульные возможности своих изделий. Так, шасси Ripsaw позиционируется в качестве потенциального носителя разных нагрузок, и для него нашли новый боевой модуль. Изделие Skyranger 30, в свою очередь, может монтироваться на разных платформах. В рамках нового проекта пополнили круг возможных его носителей.
За счет шасси M5 получившийся ЗРПК имеет высокие характеристики подвижности и проходимости. При этом боевой модуль соответствует его грузоподъемности и даже оставляет некоторый запас мощности, необходимый для улучшения характеристик на текущем этапе или для дальнейшей модернизации.
Представленный ЗРПК, по всей видимости, сохраняет все основные преимущества боевого модуля Skyranger 30. Это изделие, самостоятельно или в группе, способно следить за воздушным пространством, выявлять и поражать воздушные цели. При этим в ходе разработки особый упор делался на борьбу с малоразмерными объектами, такими как БПЛА. Наработки такого рода объединили с другими современными решениями.
Как сообщается, штатные РЛС и ОЛС изделия «Скайренджер-30» позволяют находить и сопровождать воздушные цели в радиусе десятков километров. Обеспечивается засечка даже малоразмерных объектов с низкой ЭПР. Штатная СУО может с высокой точностью наводить орудие. При этом снаряды с воздушным подрывом позволяют создать в конкретной точке пространства облако осколков, за счет чего резко повышается вероятность поражения цели.
Башня "Скайренджер" на шасси Boxer
По всей видимости, новый ЗРПК, как и базовый боевой модуль, способен работать в сетевых структурах. В таком случае несколько комплексов могут контролироваться одним оператором или пунктом управления, как в движении, так и на огневой позиции. Часть рутинных операций будет возложена на автоматику, тогда как за человеком останется только общий контроль и выдача разрешения на стрельбу.
Новый ЗРПК является полностью безэкипажным. За счет этого упрощается конструкция шасси и башни при получении всех необходимых характеристик. Кроме того, дистанционное управление снижает риски для операторов – поражение огневых средств комплекса не несет прямой угрозы для них.
В ожидании проверки
Таким образом, компании Rheinmetall и Textron объединили две интересные современные разработки и получили зенитный ракетно-пушечный комплекс с характерными возможностями. В ближайшее время это изделие пройдет необходимые испытания и продемонстрирует свой реальный потенциал. По итогам этих мероприятий компании-разработчики смогут начать полноценную рекламную кампанию и поиск покупателей.
Каким окажется будущее проекта, неизвестно. Пока же можно говорить о том, что направление специализированных средств ПВО для борьбы с БПЛА продолжает развиваться, и в нем появляются новые проекты. При этом развитие технологий и техники уже позволяет создавать самые интересные в разных отношениях образцы. Впрочем, чрезмерная степень новизны таких проектов требует проводить расширенные испытания, и только после этого делать выводы.