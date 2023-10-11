Президент РФ: Запад с 2014 года не обращал внимания на уничтожение людей на Украине

Никто на Западе на протяжении восьми лет, с 2014 года и по 2022 год, не обращал внимания на убийства людей в Донбассе, восточных и юго-восточных регионах Украины. Об этом заявил президент России Владимир Путин.В ходе пленарного заседания международного форума "Российская энергетическая неделя" российский лидер напомнил, что война на Украине началась в 2014 году, когда после произошедшего при поддержке и активном участии США и Евросоюза государственного переворота начался вооруженный конфликт на территории юго-восточных регионов страны.Путин подчеркнул, что на протяжении восьми лет на Украине воевали, убивали женщин, детей и стариков, однако на Западе никто не обращал на это внимания. Запад обратил внимание исключительно после того, как Россия начала действия, направленные на прекращение этой войны.Президент России также отметил, что после развала СССР страна предпринимала некоторые шаги, направленные на создание равной системы безопасности в Европе таким образом, чтобы она никого не ущемляла. Шаги России в направлении урегулирования ситуации предпринимались на протяжении десятилетий и были направлены на длительную перспективу.Российский лидер также добавил, что каких-либо здравых объяснений отказа Европы от поставок газа из РФ не существует. Зачем нужно некоторым экономикам стран Евросоюза, в том числе Германии, предпринимать такие нелогичные шаги, невозможно объяснить с точки зрения здравого смысла.