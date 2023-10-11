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Президент РФ: Запад с 2014 года не обращал внимания на уничтожение людей на Украине

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Президент РФ: Запад с 2014 года не обращал внимания на уничтожение людей на Украине

Никто на Западе на протяжении восьми лет, с 2014 года и по 2022 год, не обращал внимания на убийства людей в Донбассе, восточных и юго-восточных регионах Украины. Об этом заявил президент России Владимир Путин.


В ходе пленарного заседания международного форума "Российская энергетическая неделя" российский лидер напомнил, что война на Украине началась в 2014 году, когда после произошедшего при поддержке и активном участии США и Евросоюза государственного переворота начался вооруженный конфликт на территории юго-восточных регионов страны.

Путин подчеркнул, что на протяжении восьми лет на Украине воевали, убивали женщин, детей и стариков, однако на Западе никто не обращал на это внимания. Запад обратил внимание исключительно после того, как Россия начала действия, направленные на прекращение этой войны.

Президент России также отметил, что после развала СССР страна предпринимала некоторые шаги, направленные на создание равной системы безопасности в Европе таким образом, чтобы она никого не ущемляла. Шаги России в направлении урегулирования ситуации предпринимались на протяжении десятилетий и были направлены на длительную перспективу.

Российский лидер также добавил, что каких-либо здравых объяснений отказа Европы от поставок газа из РФ не существует. Зачем нужно некоторым экономикам стран Евросоюза, в том числе Германии, предпринимать такие нелогичные шаги, невозможно объяснить с точки зрения здравого смысла.
Использованы фотографии:
kremlin.ru
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9 комментариев
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  1. Insait
    Insait Сегодня, 17:36
    +4
    После прихода к власти Зеленского ,обстрелы Донбасса увеличились в два раза ...И тишина !!!
    Сейчас вот Израиль ,заревновал украину что 200 лярдов за год только ушло ..
    Что то напоминает мне все это 11 сентября ,руки нужно развязать кое кому и потоки финансирования перенаправить .
    Зеленский уже завопил ,,чо деньги его уходят Израилю ..Шоу начинается !
    1. knn54
      knn54 Сегодня, 17:46
      +2
      Запад давно считает славян неполноценными людьми. Которые д.б прислугой,и обслуживать элиту
      Европы.В частности,для украинцев, иной роли они не видят.

      1. Insait
        Insait Сегодня, 17:57
        +1
        Цитата: knn54
        Запад давно считает славян неполноценными людьми. Которые д.б прислугой,и обслуживать элиту
        Европы.В частности,для украинцев, иной роли они не видят.

        Гитлер это сразу определил в своей книжке , вот только кто его к власти , привел и кто Зеленского ? Вот очень хитрый вопрос ,а цели и методы очень знакомы
  2. Lev_Russia
    Lev_Russia Сегодня, 17:37
    +3
    Ну так мы же для них не люди... Кто только по нам не проходился, причём это длится уже не одно столетие... И только получив "люлей" они начинали кланяться и извиняться...
    Нам наплевать, ребята, на Европу,
    Да и на Штаты тоже наплевать -
    Так может нам не мучить свою ж(попу) -
    Мы не научим их, нас понимать…
    Нас никогда они не признавали,
    То угрожали нам.., то нападали…
    И лишь в ответку, получив «люлей»,
    К нам становились чуточку добрей…
    Так может, вспомним предков наших силу,
    Что помогала зло им побеждать,
    И пусть боятся, как когда-то было,
    Раз перестали просто понимать!!!
  3. Бережливый
    Бережливый Сегодня, 17:42
    +1
    Больно сильно в кремле обращали внимание!Хватит уже всё валить на запад!Не руководители запада говорили что "Донбасс это ук-роина а кто думает иначе тот д-у'р-а-к!"Ваши же слова!И,,разве" запад :"отвел войска из под киева?
    1. cmax
      cmax Сегодня, 17:53
      +1
      Цитата: Бережливый
      Больно сильно в кремле обращали внимание!Хватит уже всё валить на запад!Не руководители запада говорили что "Донбасс это ук-роина а кто думает иначе тот д-у'р-а-к!"Ваши же слова!И,,разве" запад :"отвел войска из под киева?

      Берегите здоровье "Бережливый"! Причем здесь отвод войск от Киева и 2014 год. Россия пошла навстречу Западу в 2014 по принципу " худой мир лучше хорошей войны" , тем более Россию просили Германия и Франция в лице их лидеров. Все понимали, что произошел госпереворот в Киеве ( хотел бы я посмотреть визг и вонь ваши если такое произошло например где то в Польше или Чехии, но это же другое). За Крым потом на...... исходили, а за переворот не очень. Никто не думал, что из Донбасса сделают " мальчика для бритья", а вышло как вышло. Сейчас исправляют ошибки и правильно. Верить дебилам на слово плохая примета. Теперь надо добивать!
  4. yuliatreb
    yuliatreb Сегодня, 17:45
    +4
    Президент России также отметил, что после развала СССР страна предпринимала некоторые шаги

    Владимир Владимирович, да вы слишком и не препятствовали чтоб это произошло в 2014 году, я понял в те далекие времена все были заняты, нет не так, приближенные к кормушке дербанили в пух и прах на кусочки все что осталось от СССР и то, что творилось в внутри страны и в ближнем зарубежье вам и всем вашим было до лампочки.
  5. Mishka78
    Mishka78 Сегодня, 17:53
    +1
    Говорит то он вроде правильно всё. А толку от его говорильни? Он это талдычит почти 10 лет, и что?
    Болтун... В последний год всю его болтологию пропускаю мимо ушей, т.к. или ложь или совершенно очевидные всем вещи. Смысла в этом примерно столько же, сколько в новогодних поздравлениях.
    "это был сложный год.." и т.п.
    Ктоме того, чтобы болтать, нужно как то делами подкреплять свои слова. Вон, ужасные красные линии нарисовали, на них начхали, а мы опять болтаем..
  6. Всем_Добра
    Всем_Добра Сегодня, 17:59
    0
    Вопрос только один , сколько людей погибло за 8 лет , а теперь сколько за полтора года ? Вроде как стремились защитит людей , а не увеличить число жертв в сотни раз. Или не для этого все ?