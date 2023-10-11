Украинское командование заявляет о попытках ВС РФ вынудить ВСУ перебросить резервы под Авдеевку

Активные действия российских войск в районе Авдеевки якобы связаны со стремлением вынудить ВСУ перебросить свои резервы на данный участок с других направлений. Такую версию происходящего озвучил официальный представитель генерального штаба ВСУ Андрей Ковалев.По словам украинского военного, российские войска пытаются окружить Авдеевку. Переброска резервов ВСУ на это направление им нужна для ослабления украинских сил на других участках фронта, считает представитель генштаба украинской армии.Однако в действительности главная задача повышения активности ВС РФ на Авдеевском участке фронта заключается в необходимости достижения самой важной цели – уничтожения украинских сил в Авдеевке. Это позволило бы прекратить постоянные обстрелы Донецка, приводящие к значительным разрушениям и жертвам среди мирного населения, а также уничтожить серьезное скопление украинских войск, находящееся на территории города.Пока взять Авдеевку штурмом не удается. Город укреплялся на протяжении последних девяти с лишним лет. За это время ВСУ удалось создать масштабную линию обороны, с убежищами на территории Авдеевского коксохимического комбината, где войска и вооружения размещаются в ангарах, цехах, подвальных помещениях.Тем не менее, решить задачу по взятию Авдеевки стратегически необходимо для наших войск. Активизация ударов по позициям ВСУ в городе в последние дни может свидетельствовать о том, что за Авдеевку наши войска решили взяться всерьез.