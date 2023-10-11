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Украинское командование заявляет о попытках ВС РФ вынудить ВСУ перебросить резервы под Авдеевку

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Украинское командование заявляет о попытках ВС РФ вынудить ВСУ перебросить резервы под Авдеевку

Активные действия российских войск в районе Авдеевки якобы связаны со стремлением вынудить ВСУ перебросить свои резервы на данный участок с других направлений. Такую версию происходящего озвучил официальный представитель генерального штаба ВСУ Андрей Ковалев.


По словам украинского военного, российские войска пытаются окружить Авдеевку. Переброска резервов ВСУ на это направление им нужна для ослабления украинских сил на других участках фронта, считает представитель генштаба украинской армии.

Однако в действительности главная задача повышения активности ВС РФ на Авдеевском участке фронта заключается в необходимости достижения самой важной цели – уничтожения украинских сил в Авдеевке. Это позволило бы прекратить постоянные обстрелы Донецка, приводящие к значительным разрушениям и жертвам среди мирного населения, а также уничтожить серьезное скопление украинских войск, находящееся на территории города.


Пока взять Авдеевку штурмом не удается. Город укреплялся на протяжении последних девяти с лишним лет. За это время ВСУ удалось создать масштабную линию обороны, с убежищами на территории Авдеевского коксохимического комбината, где войска и вооружения размещаются в ангарах, цехах, подвальных помещениях.

Тем не менее, решить задачу по взятию Авдеевки стратегически необходимо для наших войск. Активизация ударов по позициям ВСУ в городе в последние дни может свидетельствовать о том, что за Авдеевку наши войска решили взяться всерьез.
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6 комментариев
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  1. parabyd
    parabyd Сегодня, 17:31
    +6
    Ни в коем случае не поддавайтесь, украинцы на эти провокации! Ни одного солдата из резерва не перебрасывайте! Не идите на поводу у этих коварных русских!
  2. knn54
    knn54 Сегодня, 17:35
    +1
    Крепость окружают с целью сделать НЕВОЗМОЖНЫМ доставку сил и средств блокированному гарнизону.
  3. Sith
    Sith Сегодня, 17:42
    0
    Цитата: parabyd
    Ни в коем случае не поддавайтесь, украинцы на эти провокации! Ни одного солдата из резерва не перебрасывайте! Не идите на поводу у этих коварных русских!

    Тихо вы ... украинцы любят котлы ... чем больше в котле тем забавнее же!
    1. Пауль Зиберт
      Пауль Зиберт Сегодня, 17:53
      0
      Цитата: Sith
      Тихо вы ... украинцы любят котлы ... чем больше в котле тем забавнее же!

  4. Уарабей
    Уарабей Сегодня, 17:46
    0
    Значит им надо поступить еще коварнее и хитрее. Не только не перебрасывать резервы под Авдеевку, а еще и свалить оттуда всем, кто там еще остался. Вот такой коварный ход лошадью, точно поставит в ступор ВС РФ. wassat
  5. Бережливый
    Бережливый Сегодня, 17:51
    -1
    Может быть нужно начать всё же бомбить западенщину?Я уже предлогал выдвинуть ультиматум всукам-либо уход из Авдеевки для начала,либо иы выносим в пыль Житомир а потом и Львов!