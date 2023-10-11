ХАМАС нанес очередной ракетный удар по району аэропорта Бен-Гурион в Тель-Авиве

Завершению эскалации палестино-израильского конфликта, начавшегося 7 октября, в обозримой перспективе не просматривается никакой возможности. Военно-воздушные силы Израиля продолжают наносить массированные авиаудары по густонаселенным кварталам Газы, стирая с лица земли все подряд строения, в результате чего количество убитых и раненых палестинцев неуклонно растет.В ответ боевое крыло палестинского «Исламского движения сопротивления», более известного по аббревиатуре ХАМАС (Харакат аль-Мукавама аль-Исламия), бригады «Изз ад-Дин аль-Кассам» не прекращают массированные ракетные удары по территории Израиля. В разных районах и населенных пунктах страны, не только на приграничной с сектором Газа южной территории, регулярно звучат сигналы воздушной тревоги, люди стараются не отходить далеко от бомбоубежищ.Одним из стратегически важных объектов, который стараются поразить боевики ХАМАС, с самого начала конфликта остается главный израильский международный аэропорт имени Бен-Гуриона в Тель-Авиве. Ранее воздушная гавань уже подвергалась ударам, в результате чего отменялись рейсы. Сегодня представители боевого крыла ХАМАС сообщили, что вновь атаковали аэропорт ракетным залпом «в ответ на удары по мирным жителям» Газы.Очевидцы обстрела аэропорта публикуют кадры в момент прилета ракет. На них люди, решившие покинуть в прямом смысле слова ставшую смертельно опасной страну, в панике прячутся под стойками терминалов.В настоящее время сигналы воздушной тревоги звучат по всему центру Израиля. В Ашкелоне на юге страны было прямое попадание в больницу Барзилай. Ракета угодила в переход между корпусами медцентра, сообщает израильская газета Times of Israel. По данным издания, здание больницы сильно пострадало. Сообщений о пострадавших нет.