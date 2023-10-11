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ХАМАС нанес очередной ракетный удар по району аэропорта Бен-Гурион в Тель-Авиве

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ХАМАС нанес очередной ракетный удар по району аэропорта Бен-Гурион в Тель-Авиве

Завершению эскалации палестино-израильского конфликта, начавшегося 7 октября, в обозримой перспективе не просматривается никакой возможности. Военно-воздушные силы Израиля продолжают наносить массированные авиаудары по густонаселенным кварталам Газы, стирая с лица земли все подряд строения, в результате чего количество убитых и раненых палестинцев неуклонно растет.


В ответ боевое крыло палестинского «Исламского движения сопротивления», более известного по аббревиатуре ХАМАС (Харакат аль-Мукавама аль-Исламия), бригады «Изз ад-Дин аль-Кассам» не прекращают массированные ракетные удары по территории Израиля. В разных районах и населенных пунктах страны, не только на приграничной с сектором Газа южной территории, регулярно звучат сигналы воздушной тревоги, люди стараются не отходить далеко от бомбоубежищ.

Одним из стратегически важных объектов, который стараются поразить боевики ХАМАС, с самого начала конфликта остается главный израильский международный аэропорт имени Бен-Гуриона в Тель-Авиве. Ранее воздушная гавань уже подвергалась ударам, в результате чего отменялись рейсы. Сегодня представители боевого крыла ХАМАС сообщили, что вновь атаковали аэропорт ракетным залпом «в ответ на удары по мирным жителям» Газы.

Очевидцы обстрела аэропорта публикуют кадры в момент прилета ракет. На них люди, решившие покинуть в прямом смысле слова ставшую смертельно опасной страну, в панике прячутся под стойками терминалов.



В настоящее время сигналы воздушной тревоги звучат по всему центру Израиля. В Ашкелоне на юге страны было прямое попадание в больницу Барзилай. Ракета угодила в переход между корпусами медцентра, сообщает израильская газета Times of Israel. По данным издания, здание больницы сильно пострадало. Сообщений о пострадавших нет.
Использованы фотографии:
https://ru.wikipedia.org/wiki/Аэропорт_имени_Бен-Гуриона
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8 комментариев
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  1. Бережливый
    Бережливый Сегодня, 17:44
    +3
    Дронами-камикадзе нужно его долбить!Самолёты сжечь,склады с топливом!А то возят своих наёмников из Донбасса безнаказанно!
    1. Арон Заави
      Арон Заави Сегодня, 17:50
      +1
      Цитата: Бережливый
      Дронами-камикадзе нужно его долбить!Самолёты сжечь,склады с топливом!А то возят своих наёмников из Донбасса безнаказанно!

      А нам в Израиле плевать нм юдофобов. Пусть хоть лопнут от ярости и ненависти в своих комментариях.
      1. paul3390
        paul3390 Сегодня, 17:54
        +3
        Теперь вы понимаете, какого было русским на Донбассе? А ведь Израиль - лечил бандерлогов, поставлял им всякое добро, инструкторов, прочее.. Есть старинная русская поговорка - как аукнется, так и херакнется..
    2. МятныйПряник
      МятныйПряник Сегодня, 17:55
      +1
      Обязательно. Вместе с гражданами других стран и детьми, которые пытаются покинуть страну. Лично наверное там присутствуете, каждый вылет наёмников наблюдаете. Гады такие. laughing Обязательно всех разбомбить, всех убить. good
  2. Diger
    Diger Сегодня, 17:46
    +4
    ХАМАС нанес очередной ракетный удар по району аэропорта Бен-Гурион в Тель-Авиве

    на денёк опоздали

    как бы

    --------------------------------------
    остальные пассажиры- здоровья, они не причём
  3. Сергей Михайлович Карасёв
    Сергей Михайлович Карасёв Сегодня, 17:47
    -3
    ИМХО, на этот раз Газу снесут дотла и упразднят за ненадобностью. Вымогли... am
  4. Арон Заави
    Арон Заави Сегодня, 17:48
    +5
    Правильно делали что прятались. Не все успевают подойти к защищенным комнатам.
    1. 3x3zsave
      3x3zsave Сегодня, 17:57
      +1
      Здравствуйте, Арон!
      Тут просто подавляющее большинство не знает, что в Израиле здания строятся вокруг ракетоубежищ, а не дендрофекальным методом, по мнению некоторых, на одной из сегодняшних форумных веток.
  5. Комментарий был удален.
  6. Комментарий был удален.