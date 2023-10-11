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В Израиле под названием «военного правительства» по сути создана ставка верховного командования

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В Израиле под названием «военного правительства» по сути создана ставка верховного командования

После начала вооруженного конфликта с ХАМАС в Израиле де-факто была создана ставка верховного командования, только под названием военного правительства страны. Такой вывод можно сделать, если проанализировать структуру и предполагаемые задачи нового «военного кабинета».


В основной состав «военного правительства» вошли всего четыре человека, в том числе двое военных. Это премьер-министр Биньямин Нетаньяху, министр обороны генерал-майор Йоав Галант, генерал-лейтенант Бени Ганц, генерал-лейтенант Гади Айзенкот и министр стратегического планирования Рон Дермер, да и то на правах наблюдателя.

Как утверждают израильские СМИ, во время боевых действий не будут обсуждаться и продвигаться законопроекты и правительственные решения. Все назначения на высокие должности будут продлены автоматически до окончания боевых действий. То есть, военный кабинет фактически будет выполнять обязанности и задачи ставки верховного командования, а страна оказывается под военным управлением.

Впрочем, у Израиля нет другого выхода из сложившейся ситуации. Текущий конфликт является крайне опасным для страны, вероятно – самым опасным за последние пятьдесят лет, со времен Войны Судного дня. Если в боевые действия вступят другие участники, кроме палестинского движения ХАМАС, то Израилю придется вести боевые действия на нескольких фронтах.

Судя по всему, сейчас руководство страны уже готовится именно к такому развитию событий, мобилизовав 360 тысяч резервистов в ЦАХАЛ (при девятимиллионном населении страны в целом) и эвакуируя население из приграничных населенных пунктов недалеко от границы с Ливаном.
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3 комментария
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  1. Trapp1st
    Trapp1st Сегодня, 17:42
    0
    создана ставка верховного командования

    Собрались малахольные
    1. Бережливый
      Бережливый Сегодня, 17:47
      -3
      До ставки гитлера им далеко!Там по любому были специалисты в своём деле,а тут самоизбранцы от имени своего нелегетимного бога...
  2. роман66
    роман66 Сегодня, 18:03
    0
    Биньямин Нетаньяху, министр обороны генерал-майор Йоав Галант, генерал-лейтенант Бени Ганц, генерал-лейтенант Гади Айзенкот и министр стратегического планирования Рон Дермер,

    Где же четыре??