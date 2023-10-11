Глава ДНР сообщил о закреплении подразделений ВС РФ на севере и юге Авдеевки

Уничтожено уже достаточно большое количество и опорных пунктов противника, уничтожены и склады, находящиеся как в самом населенном пункте, так и на Авдеевском коксохимическом заводе

В настоящее время Вооруженные силы Российской Федерации успешно продвигаются в Авдеевке, им удалось закрепиться на севере и юге города. Об этом заявил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.По словам руководителя российского региона, сейчас российские подразделения наступают в Авдеевке с двух сторон. Фактически формируется своеобразный «мешок», в котором окажутся украинские войска, находящиеся в городе.- рассказал глава ДНР РИА Новости Закрепившись на севере и юге Авдеевки, наши бойцы продвигаются дальше, оттесняя украинских боевиков. По словам Пушилина, наблюдается очевидная тенденция к отступлению украинских формирований из Авдеевки, но пока вряд ли стоит говорить о том, что противник начнет организованно покидать город.Глава ДНР считает, что все в конечном итоге будет зависеть от позиции высшего украинского командования. Если к вопросу обороны Авдеевки украинский режим подойдет столь же безумно, как и к обороне Артемовска, то не исключено, что ВСУ останутся в городе и попытаются его оборонять до конца.Но это приведет, в конечном итоге, лишь к уничтожению еще большего количества украинских боевиков в самом населенном пункте, что сейчас не совсем кстати для ВСУ, испытывающих дефицит подготовленных кадров и несущих огромные потери на Запорожском, Южно-Донецком, Купянском и других направлениях.