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Глава ДНР сообщил о закреплении подразделений ВС РФ на севере и юге Авдеевки

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Глава ДНР сообщил о закреплении подразделений ВС РФ на севере и юге Авдеевки

В настоящее время Вооруженные силы Российской Федерации успешно продвигаются в Авдеевке, им удалось закрепиться на севере и юге города. Об этом заявил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.


По словам руководителя российского региона, сейчас российские подразделения наступают в Авдеевке с двух сторон. Фактически формируется своеобразный «мешок», в котором окажутся украинские войска, находящиеся в городе.

Уничтожено уже достаточно большое количество и опорных пунктов противника, уничтожены и склады, находящиеся как в самом населенном пункте, так и на Авдеевском коксохимическом заводе

- рассказал глава ДНР РИА Новости.

Закрепившись на севере и юге Авдеевки, наши бойцы продвигаются дальше, оттесняя украинских боевиков. По словам Пушилина, наблюдается очевидная тенденция к отступлению украинских формирований из Авдеевки, но пока вряд ли стоит говорить о том, что противник начнет организованно покидать город.


Глава ДНР считает, что все в конечном итоге будет зависеть от позиции высшего украинского командования. Если к вопросу обороны Авдеевки украинский режим подойдет столь же безумно, как и к обороне Артемовска, то не исключено, что ВСУ останутся в городе и попытаются его оборонять до конца.

Но это приведет, в конечном итоге, лишь к уничтожению еще большего количества украинских боевиков в самом населенном пункте, что сейчас не совсем кстати для ВСУ, испытывающих дефицит подготовленных кадров и несущих огромные потери на Запорожском, Южно-Донецком, Купянском и других направлениях.
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1 комментарий
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  1. Бережливый
    Бережливый Сегодня, 17:56
    +2
    Сейчас всё в городе должно быть взято под контроль с воздуха. Нужно капеешными дронами массово уничтожать всё что движется или стреляет. Надо с воздуха подавлять любую активность всук,побольше дронов,поменьше потерь с нашей стороны,!