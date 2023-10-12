Масштабные перестановки в высшем составе польской армии проведены за несколько дней до выборов

Президент Республики Польша уволил генерала Раймунда Анджейчака с должности начальника Генерального штаба Войска Польского и генерал-лейтенанта Томаша Пиотровского с должности оперативного командующего Вооруженными силами. Начальником Генерального штаба Анджей Дуда назначил генерала Веслава Кукулу, а должность оперативного командующего Вооруженными силами теперь принадлежит генералу Мацею Клишу.В связи с назначением нынешнего командующего Войсками территориальной обороны Польши генерал-майора Мацей Клиш, на новую должность, с 10 октября обязанности командующего вышеуказанным военным польским подразделением будет выполнять полковник Кшиштоф Станьчик.Полковник Станьчик исполнял обязанности на этом посту уже с 11 сентября этого года в должности 1-го заместителя командующего Войсками территориальной обороны. Как сообщается на сайте ведомства, Станьчик начал свою службу в 1994 году в 9-й бронекавалерийской бригаде. Затем он проходил службу в 6-й артиллерийской бригаде. С 2007 года польский офицер был связан с Инспекцией обеспечения вооруженных сил, а с 2011 года — с Центром доктрины и подготовки вооруженных сил в Быдгоще.С Силами территориальной обороны Кшиштоф Станьчик был связан с самого начала их формирования, то есть с 2017 года. Он командовал 8-й Куявско-Поморской бригадой Сил обороны до сентября 2023 года. Теперь, в результате кадровых перестроений, на этой должности его заменит полковник Марцин Доясь.Обязанности главнокомандующего временно будет исполнять генерал-майор Соколовский.Марек Соколовский — специалист по воздушным и антитеррористическим операциям. В 2013 году он занимал должность командира 13-й ротации Польского военного контингента в Афганистане. В 2014 году он был назначен заместителем командира дивизии – начальником штаба 16-й Поморской механизированной дивизии в Эльблонге. 2 мая 2016 года выдвинут главой Минобороны на должность командующего 16-й дивизии Войска польского. В 2019 году Марек назначен инспектором по подготовке Главного командования вооружённых сил.Примечательно то, что все эти масштабные перестановки в польской армии проведены за несколько дней до выборов. Можно предположить, что правящая партия Ярослава Качиньского решила сменить высших должностных лиц в армии, поставив наиболее лояльных себе офицеров. На случай "как бы чего не вышло"...