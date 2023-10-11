«Мы на правильном пути»: президент России высказался о борьбе за более справедливый мир

Все борются за более справедливый мир, миропорядок, в этом суть всех происходящих сегодня в мире процессов. И мы уверены, что мы на правильном пути

Ни одной стране мира не может прийтись по нраву давление «коллективного Запада». Об этом заявил президент Российской Федерации Владимир Путин, выступая на Российской энергетической неделе.Глава российского государства отметил, что страны мира не борются с Западом, а выступают за строительство более справедливых отношений. Основная масса государств руководствуется собственными национальными интересами и выступает против давления на них со стороны внешних акторов.К видам давления Путин, в частности, отнес санкции. Он отнес их к пережиткам колониального мышления и эпохи Холодной войны.- заявил президент России.Путин напомнил, что после распада Советского Союза (он назвал это событие «развалом») Россия неоднократно предпринимала шаги по строительству такой системы безопасности в Европе, которая бы устроила все страны, была бы равной для всех.На Ближнем Востоке США, отметил президент, устранились от разрешения палестино-израильского конфликта. Это привело к тем событиям, которые мы можем наблюдать сегодня, когда в регионе разворачивается крупномасштабное открытое вооруженное противостояние израильской армии и палестинских арабов.