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«Мы на правильном пути»: президент России высказался о борьбе за более справедливый мир

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«Мы на правильном пути»: президент России высказался о борьбе за более справедливый мир

Ни одной стране мира не может прийтись по нраву давление «коллективного Запада». Об этом заявил президент Российской Федерации Владимир Путин, выступая на Российской энергетической неделе.


Глава российского государства отметил, что страны мира не борются с Западом, а выступают за строительство более справедливых отношений. Основная масса государств руководствуется собственными национальными интересами и выступает против давления на них со стороны внешних акторов.
К видам давления Путин, в частности, отнес санкции. Он отнес их к пережиткам колониального мышления и эпохи Холодной войны.

Все борются за более справедливый мир, миропорядок, в этом суть всех происходящих сегодня в мире процессов. И мы уверены, что мы на правильном пути

- заявил президент России.

Путин напомнил, что после распада Советского Союза (он назвал это событие «развалом») Россия неоднократно предпринимала шаги по строительству такой системы безопасности в Европе, которая бы устроила все страны, была бы равной для всех.

На Ближнем Востоке США, отметил президент, устранились от разрешения палестино-израильского конфликта. Это привело к тем событиям, которые мы можем наблюдать сегодня, когда в регионе разворачивается крупномасштабное открытое вооруженное противостояние израильской армии и палестинских арабов.
Использованы фотографии:
kremlin.ru
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20 комментариев
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  1. carpenter
    carpenter Сегодня, 18:24
    +6
    На Ближнем Востоке США, отметил президент, устранились от разрешения палестино-израильского конфликта.

    А может быть, США не устранилось, а само создало Израильский "Перл Харбор" ?
    1. ваш вср 66-67
      ваш вср 66-67 Сегодня, 18:30
      +6
      Цитата: carpenter
      На Ближнем Востоке США, отметил президент, устранились от разрешения палестино-израильского конфликта.

      А может быть, США не устранилось, а само создало Израильский "Перл Харбор" ?

      Как мне кажется, всë это грандиозная провокация моссада и цру!
      Вот в жисть не поверю, что эти спецслужбы проморгали такую подготовку со стороны хамас!
      Это что? В рядах хамас нет их агентов? Не поверю никогда!!!
      1. parabyd
        parabyd Сегодня, 19:24
        -2
        Не верю я в грандиозные провокации. Никто погоду на завтра точно предсказать не может и лажают команды, которые годами вместе работают и тренируются, а тут надо, чтобы чётко отработали тысячи людей на огромной территории.

        Не, не надо всё же объяснять хитростью то, что можно объяснить глупостью
    2. Андрей из Челябинска
      Андрей из Челябинска Сегодня, 18:46
      +1
      США это сейчас вообще не надо. В нас они серьезного соперника больше не видят, потому что ни политически. ни экономически, ни на уровне обычных вооружений мы США и НАТО не ровня, а наш ядерный щит не будет применен, пока они не развернут прямое широкомасштабное вторжение, но им это не нужно. Россия сейчас потеряла вес на международной арене, и на мировые события влиять не может - мы у своих-то границ толком разобраться не можем с тем, что происходит. А вот Китай для США выглядит угрожающе, о чем они много говорят в последние годы. В этом случае идеальным для США стало бы примирение арабов и евреев, какие-то вливания в нестабильность у наших границ, и сосредоточение на противостоянии Китаю. Одновременно делать и то и другое и третье явно не входит в их приоритеты, поэтому США тут вряд ли причем
      1. Кнут
        Кнут Сегодня, 19:46
        +1
        Цитата: Андрей из Челябинска
        ни экономически, ни на уровне обычных вооружений мы США и НАТО не ровня

        И СССР не собирался и Россия не будет достигать паритета с западом в обычных вооружениях,
        Целью Сухопутных и других войск ВС РФ и СССР было обеспечить СЯС возможность нанести противнику неприемлимый ущерб,
        Да неотвратимость "ядерной ответки" и обеспечивает безопастность нашей страны.
        Для компенсации недостатка в обычных вооружениях у СССР и потом у России было и есть преимущестство в ТЯО.

        Цитата: Андрей из Челябинска
        Россия сейчас потеряла вес на международной арене, и на мировые события влиять не может - мы у своих-то границ толком разобраться не можем с тем, что происходит.

        Да про экономику в клочья и страну-бензоколонку мы тоже слышали,
        Источник понятен.
        1. Андрей из Челябинска
          Андрей из Челябинска Сегодня, 20:17
          0
          Цитата: Кнут
          И СССР не собирался и Россия не будет достигать паритета с западом в обычных вооружениях,

          Садитесь, двойка. У СССР в них было превосходство. Поэтому НАТО в своих штабных игрищах получало, что без применения ЯО они советскому вторжению организованно смогут противостоять три дня.
          Цитата: Кнут
          Да про экономику в клочья и страну-бензоколонку мы тоже слышали,

          Я так понимаю, что возражений по существу не нашлось, но возразить хочется, поэтому Вы решили опровергать то, чего я не говорил.
          Знакомо
          1. Кнут
            Кнут Сегодня, 20:40
            +1
            Цитата: Андрей из Челябинска
            У СССР в них было превосходство. Поэтому НАТО в своих штабных игрищах получало, что без применения ЯО они советскому вторжению организованно смогут противостоять три дня.

            Есть и другие мнения, что превосходство у СССР в количестве танков было но не кратное, нато это авиацией компенсировали,
            По любой авиации и ВМФ превосходство нато,
            Количество солдат при наличии ТЯО уже не преимущество.

            Цитата: Андрей из Челябинска
            Я так понимаю, что возражений по существу не нашлось

            Стандартный ответ, несет мало информации.
      2. Msi
        Msi Сегодня, 19:54
        0
        В нас они серьезного соперника больше не видят,

        Бред... Единственная страна которая может ликвидировать США.
        Статья была здесь. Политик какой то американский говорил, что мы приоритетная и главная угроза.
        1. Андрей из Челябинска
          Андрей из Челябинска Сегодня, 20:39
          0
          Цитата: Msi
          Бред... Единственная страна которая может ликвидировать США.

          Да, может. А вот соперничать не может, и никакого противоречия тут нет. По силе экономики мы проигрываем с треском, по численности населения - тоже. Американцы ставят себе определенные цели, и добиваются их, а мы не можем этому помешать. Украинский переворот кто у нас под носом провернул? США. Смогли мы этому помешать? Нет. Кто хотел нестабильности в арабском мире? США. Добились они этого? Да, в Ливии черт-те что и сбоку бантик, в Сирии - перманентная война. Мы решили противодействовать и вмешались... Но проиграли, потому что наше вмешательство оказалось слишком слабым для стабилизации положения Сирии. У нас под боком 8 лет убивали русских людей в ЛНР и ДНР, а мы выражали озабоченность. Но вот мы решили переиграть украинскую партию... Воюем второй год, на весь мир жалуемся, что не побеждаем потому что против нас "все НАТО", но как-то не упоминаем о том, что НАТО вложило с начала этого конфликта в ВСУ меньше денег, чем отжали у нас. Уж такие мы "соперники", такие мы "страшные", что забрать у нас 300 млрд долл - ну, как два байта переслать.
          И перечислять наши "успехи" можно до бесконечности.
    3. ААК
      ААК Сегодня, 20:11
      +2
      Лучше бы Величайший не за мир во всём мире боролся, а хотя-бы за свою страну реально беспокоился...
  2. Гиперион
    Гиперион Сегодня, 18:26
    +3
    Все борются за более справедливый мир, миропорядок, в этом суть всех происходящих сегодня в мире процессов.

    Не поспоришь... Все борются. И все за справедливость. И справедливость, зараза такая, у каждого своя. Поэтому, кто бы ни победил - справедливость восторжествует.
    1. Практик23354df
      Практик23354df Сегодня, 18:41
      +7
      Это точно. У Фридмана с Чубайсом своя справедливость. У народа -- совсем другая.
      1. Deon59
        Deon59 Сегодня, 19:01
        +4
        А у Путина своя , главное олигархи богатеют , а народ ......
  3. Novichek)
    Novichek) Сегодня, 18:34
    +4
    . Мы на правильном пути.....
    . ......в рай.....?
  4. A17ttt
    A17ttt Сегодня, 19:04
    +1
    Глава российского государства отметил, что страны мира не борются с Западом, а выступают за строительство более справедливых отношений.

    оно верно - РФ все также распродает свои богатства.
    ведь технический суверенитет, опять же в рамках автопрома, весь ушел в СНГ.
    так что, под "справедливыми" скорее всего есть желание подложить понятие - кто нам больше даст и кто будет/с нами лоялен.
    при этом о населении речь не идет - это ведь электорат и потребитель, в лице муравьев.
  5. Jsem_CZEKO68
    Jsem_CZEKO68 Сегодня, 19:09
    +1
    Dávám ti za pravdu Vladimíre Vladimíroviči, západ na to nemá, aby dokázal přemýšlet jako my Slované! Západ myslí množstvím zbraní a velikostí vojska, kde silní požírají slabšího a je přesvědčen, že jedná správně, pro svůj zájem. USA vždy přece jedná jen pro svůj zájem, zájmy jiných zemí je nezajímají. A výsledek jejich chování se dostavil, finanční a hospodářský krach USA. USA platí stamiliony dolarů proto, aby vojensky zničilo Rusko a mohlo z něj vysát vzácné nerostné bohatství! Jejich chamtivost západním fašistům zatemnila mozek a výsledek je, že místo Ruska krachuje policajt a vývozce světové demokracie.. USA!! Jak spravedlivé!!!
    1. Jsem_CZEKO68
      Jsem_CZEKO68 Сегодня, 19:11
      0
      Согласен с Вами, Владимир Владимирович, Западу не хватает того, чтобы думать, как мы, славяне! Запад мыслит категориями количества оружия и размера армии, где сильные поедают слабых и убежден, что он поступает правильно, ради своих собственных интересов. Ведь США всегда действуют только в своих интересах, интересы других стран их не интересуют. И результатом их поведения стал финансово-экономический крах США. США платят сотни миллионов долларов, чтобы уничтожить Россию военным путем и лишить ее редких полезных ископаемых! Их жадность промыла мозги западным фашистам, и в результате вместо России банкротом становится полицейский и экспортер мировой демократии.. США!! Как справедливо!!!
  6. Алексей Кошкаров
    Алексей Кошкаров Сегодня, 19:27
    +4
    Я что - то не догоняю . А что у нас справедливый мир уже ?
  7. Million
    Million Сегодня, 19:28
    +3
    Пенсионный возраст когда обратно вернет Путин,то будет на правильном пути.
  8. Гардамир
    Гардамир Сегодня, 19:32
    +3
    Справедливый мир? Это в России перестанут расти цены. Наконец начнут не импортозамещаться а производить своё. Перестанут завозить мигрантов. Обратят внимание на здравоохранение и образование...