Гендиректор российской корпорации призвал мужчин учиться стрелять и обращаться с оружием

Каждый мужчина должен уметь обращаться с оружием и стрелять, чтобы в случае необходимости защитить себя, свой дом, свою землю

Российским мужчинам необходимо со школьного возраста учиться метко стрелять и разбираться в оружии . Такое мнение высказал генеральный директор государственной корпорации «Ростех» Сергей Чемезов.По словам Чемезова, в советское время начальная военная и стрелковая подготовка была поставлена на системный уровень. В стране работало большое количество стрелковых клубов, стрелять учили со школьной семьи. Затем ситуация изменилась. Многие российские мужчины не умеют стрелять и не понимают, как подойти к оружию.- заявил глава российской корпорации.Чемезов отметил, что вопросы стрелковой подготовки российских граждан в ближайшее время будут подняты на самом высоком уровне, в их обсуждении примут участие представители администрации президента, МВД, Федеральной службы войск национальной гвардии и других силовых структур, у государственной корпорации «Ростех» есть и собственные предложения в данном направлении.На самом деле, руководитель корпорации действительно поднял очень важный и актуальный вопрос. В сложившейся мировой ситуации навыки стрелковой и военной подготовки могут оказаться необходимыми, и их нужно прививать большинству граждан, и не только мужского пола, с раннего возраста. Ведь мир вступил в полосу нестабильности и вероятность вооруженных конфликтов в ближайшем будущем значительно возросла, что нельзя не учитывать.