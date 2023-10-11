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Гендиректор российской корпорации призвал мужчин учиться стрелять и обращаться с оружием

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Гендиректор российской корпорации призвал мужчин учиться стрелять и обращаться с оружием

Российским мужчинам необходимо со школьного возраста учиться метко стрелять и разбираться в оружии. Такое мнение высказал генеральный директор государственной корпорации «Ростех» Сергей Чемезов.


По словам Чемезова, в советское время начальная военная и стрелковая подготовка была поставлена на системный уровень. В стране работало большое количество стрелковых клубов, стрелять учили со школьной семьи. Затем ситуация изменилась. Многие российские мужчины не умеют стрелять и не понимают, как подойти к оружию.

Каждый мужчина должен уметь обращаться с оружием и стрелять, чтобы в случае необходимости защитить себя, свой дом, свою землю

- заявил глава российской корпорации.

Чемезов отметил, что вопросы стрелковой подготовки российских граждан в ближайшее время будут подняты на самом высоком уровне, в их обсуждении примут участие представители администрации президента, МВД, Федеральной службы войск национальной гвардии и других силовых структур, у государственной корпорации «Ростех» есть и собственные предложения в данном направлении.

На самом деле, руководитель корпорации действительно поднял очень важный и актуальный вопрос. В сложившейся мировой ситуации навыки стрелковой и военной подготовки могут оказаться необходимыми, и их нужно прививать большинству граждан, и не только мужского пола, с раннего возраста. Ведь мир вступил в полосу нестабильности и вероятность вооруженных конфликтов в ближайшем будущем значительно возросла, что нельзя не учитывать.
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59 комментариев
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  1. Msi
    Msi Сегодня, 18:25
    +1
    Чемезов отметил, что вопросы стрелковой подготовки российских граждан в ближайшее время будут подняты на самом высоком уровне

    Ой скорее бы... Нужно вспоминать...
    1. фигвам
      фигвам Сегодня, 19:01
      +2
      Перед великой отечественной были курсы по стрельбе, ворошиловский стрелок
    2. Тарелка
      Тарелка Сегодня, 19:34
      +6
      Нужно. Вот только было бы неплохо организовать бесплатные курсы для желающих. А то открыл сайт местного огнестрельного тира, открыл программы обучения... и закрыл. Цена как у месячной корзины продуктов.
  2. Енот-полоскун
    Енот-полоскун Сегодня, 18:27
    +9
    Учитывая, что "бармалеев" на улицах все больше, навык в будущем очень пригодится.
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 18:41
      +14
      Вот только с владением самого оружия-большая проблема.Не говоря о его применении по преступнику
  3. 75Сергей
    75Сергей Сегодня, 18:27
    -8
    Кого защищать, Фридмана и его друзей и прочих олигархов?
    1. Практик23354df
      Практик23354df Сегодня, 18:36
      +12
      Фридмана и прочих олигархов надо пристрелить. Но, к сожалению, у них охрана, причём, скорее всего, государственная.
    2. Юра
      Юра Сегодня, 18:37
      +10
      Цитата: 75Сергей
      Кого защищать, Фридмана и его друзей и прочих олигархов?

      О себе и своей семье думайте в первую очередь, за Фридмана не беспокойтесь он всегда найдёт где спрятаться.
    3. Msi
      Msi Сегодня, 18:43
      +7
      Кого защищать, Фридмана и его друзей и прочих олигархов?

      Землю Русскую. Мать, отца, детей. Могилы пращуров своих...
  4. костя1
    костя1 Сегодня, 18:27
    +1
    Он идиот?-а чего, тогда, на должности?
    1. A2AD
      A2AD Сегодня, 18:33
      +3
      Он идиот?-а чего, тогда, на должности?
      По тому что преданный идиот. А других туда не берут.
    2. БМП-2
      БМП-2 Сегодня, 19:18
      -1
      Есть такая профессия: собственность защищать! laughing
  5. zloybond
    zloybond Сегодня, 18:29
    +10
    учитывая зарегулированность процесса приобретения и хранения оружия в России, скорее думается, что власть боится оружия в руках народа.
    1. Андрей из Челябинска
      Андрей из Челябинска Сегодня, 18:32
      +5
      Цитата: zloybond
      скорее думается, что власть боится оружия в руках народа.

      Так правильно думается, но противоречия тут нет - они хотят учить стрелять, но не выдавать оружие на дом:)))
    2. Maxim G
      Maxim G Сегодня, 18:42
      0
      Что значит зарегулированность - надо ограждённые АКМ, Кедры, ДП, пулеметы Максима через ОЗОН продавать?
  6. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 18:32
    +4
    ДОСААФ возродить, курсы меткий выстрел в школах: учить боксу, самбо, боевому многоборью: мужчин готовить.
    1. 75Сергей
      75Сергей Сегодня, 18:40
      +3
      Ага, счаз!
      Просто частные тиры сейчас на гос обеспечение под это дело повесят и ещё одним дармоедом на шее народа будет больше.
    2. Shumi2010
      Shumi2010 Сегодня, 20:23
      0
      ДОСААФ есть, но только в рамках автовождения
  7. Maxim G
    Maxim G Сегодня, 18:33
    +1
    Каждый мужчина должен уметь обращаться с оружием и стрелять, чтобы в случае необходимости защитить себя, свой дом, свою землю

    - заявил глава российской корпорации.



  8. Адрей
    Адрей Сегодня, 18:34
    +9
    Ну да, ну да. Уже даже гладкоствольные "автоматы" запретили приобретать начинающим "стрелкам". Вот не озадачивался вопросом, двухстволки то хоть можно? "Начинайте тренироваться с одностволок, а там через 5 лет посмотрим". И не с 18-ти, а с 21-го теперь. В армии в 18-ть автомат можно, на "гражданке" только с 21-го и только "гладкий" и только одноствольный-однозарядный. А так, конечно, тренируйтесь на здоровье, из рогаток видимо.
    Или он бизнес платных стрелковых тиров имеет в виду?
    1. Maxim G
      Maxim G Сегодня, 18:38
      +2
      Цитата: Адрей
      Вот не озадачивался вопросом, двухстволки то хоть можно?

      Можно.
      Через 2 года владения одноствольным однозарядным ружьем или двуствольным ружьем можно купить магазинное или револьверное ружье.
      1. Адрей
        Адрей Сегодня, 18:47
        +2
        Цитата: Maxim G
        Можно.
        Через 2 года владения одноствольным однозарядным ружьем или двуствольным ружьем можно купить магазинное или револьверное ружье.

        Ну замечательно! request laughing
        1. Maxim G
          Maxim G Сегодня, 18:50
          +2
          Ну купите двустволку, никто не запрещает.
          1. Адрей
            Адрей Сегодня, 18:54
            +1
            Цитата: Maxim G
            Ну купите двустволку, никто не запрещает.

            Мне нет необходимости. Хотел свою двухстволку, которую мне отец купил на сына переписать, теперь придется ему еще и бесполезный "одноствол" на 2 года покупать и только потом.
            1. Maxim G
              Maxim G Сегодня, 19:06
              +2
              Зачем покупать одноствол?
              Двустволка -может быть первым ружьем на эти два года.
              1. Адрей
                Адрей Сегодня, 19:38
                0
                Прошу прощения. Прочитал неправильно request hi
    2. AVA77
      AVA77 Сегодня, 18:44
      +4
      Так-то профессиональных охотников сразу видно. 12к рожок до пупка и рюкзак патронов wassat
      А в результате безжалостное уничтожение пустых бутылок, пролетающих галок и погоня за ёжиками.
    3. Аркадич
      Аркадич Сегодня, 18:59
      0
      Это после казанского и пермского стрелков ужесточили законы.
      1. vfwfr
        vfwfr Сегодня, 19:20
        0
        Не только. Но из-за единичных иуд, страдают остальные..
    4. vfwfr
      vfwfr Сегодня, 19:18
      +1
      В Армии, хоть как-то под присмотром и автомат и автоматчик...
      На гражданке, только богу известно где и как и что с ним... с обоими)
  9. Бережливый
    Бережливый Сегодня, 18:38
    -1
    Уж стрелять то мы умеем,свидетельство тому криминпльные хроники. То тут разборка со стрельбой,то там убили из оружия кого-то. Страна никак не наваюется,разборки в духе 90ых годов прошлого века!Власти нужно чуть иначе решать проблему подготовки людей и заодно создать таким образом резерв. Для начала,не хочу кидать в кого-то камень,,но у нас очень маленький военный флот,а бывших военных моряков без подготовки к использованию оружия изобилие. Почему бы сейчас за счет предпртятий не начать массово флотский резерв переучать стрелковому искусству?Работяга идёт на один месяц,а предприятие ему платит жалование на переод подготовки. И тем самым мы получаем многие тысячи нужных сейчас стрелков,пулеметчиков,,минометчиков-возможно что часть из них получив новую специальность заключат контракт с армией. А то ведь вусом "машинист-турбинист "когда он получит место на боевом корабле если возврат уже за полтинник и большое пивное брюхо!А так брать группами в возврасте до 60 лет и готовить нужных специалистов!
    1. сайгон
      сайгон Сегодня, 18:46
      +8
      Умение стрелять не означает умение вести бой или просто вступать в огневой контакт .Словом очередное из серии а надо отметится.
    2. A17ttt
      A17ttt Сегодня, 18:55
      0
      Бережливый
      не начать массово флотский резерв переучать стрелковому искусству

      резерв в рамках ВС подразумевает - по свистку отбыть к месту сбора и пункту назначения.
      что мало вероятно по причине отсутствия у ряда желающих - делать это. финансы главнее.
  10. Knell Wardenheart
    Knell Wardenheart Сегодня, 18:38
    -1
    При текущем уровне инфляции и уменьшении социалки - разве что учиться стрелять скрепками из степлера ..
    1. Адрей
      Адрей Сегодня, 18:57
      0
      Цитата: Knell Wardenheart
      При текущем уровне инфляции и уменьшении социалки - разве что учиться стрелять скрепками из степлера ..

      У нас 12 рублей "турок" одноствольный стоит. Вполне подъемно при желании, вот только вещь практически абсолютно бесполезная.
      1. Maxim G
        Maxim G Сегодня, 19:13
        +1
        В Тюмени аренда галереи на час стоит 1800 руб. - при этом можно только из нарезного.
        А из гладкого по тарелочкам (1 тарелка - 25 руб. штука).
        Плюс патроны - больше 1000 руб. пачка из 25 патронов.
        Плюс смазка - у меня ВПО-205-03, его драить после стрельбы замучаешься, много смазки уходит, ружье купить - полдела.
        1. Адрей
          Адрей Сегодня, 19:42
          0
          Цитата: Maxim G
          В Тюмени аренда галереи на час стоит 1800 руб. - при этом можно только из нарезного.

          Причем только одна-единственная. Открыли хоть? Год назад надо было "прибить" пару карабинов, оказалась закрыта ("Когда откроемся - не знаем"), пришлось искать варианты.
    2. Я_Ков
      Я_Ков Сегодня, 19:14
      0
      Цитата: Knell Wardenheart
      При текущем уровне инфляции и уменьшении социалки - разве что учиться стрелять скрепками из степлера ..

      Есть ещё качественнее оружие: старая добрая рогатка laughing
  11. Артем савин
    Артем савин Сегодня, 18:39
    +4
    Цитата: 75Сергей
    Кого защищать, Фридмана и его друзей и прочих олигархов?

    Себя. Когда навык понадобится, учить будет поздно, некогда и некому
  12. Старый_геолог
    Старый_геолог Сегодня, 18:40
    +6
    В советское время тиры пневматические были на каждом углу, мы мальчишками очень стрелять любили. В кинотеатр не знаю из-за чего больше любили ходить, кино посмотреть или в тире пострелять! И ДОСААФовские тиры и стрельбища были, где уже более серьезно можно было стрельбой заниматься, и бесплатно! А сейчас из своего то пострелять негде, ну или цена такая, что десяток раз пострелял и можно ружье новое взять на эти деньги. Какая уж массовая стрелковая подготовка. Для нее тиры и стрельбища нужны недорогие, и патрон массовый чтобы стоил за пачку, как за пачку сигарет. (Блин, сейчас производители сигарет увидят, и поднимут цену пачки до цены пачки патронов :-) Но я не курю, ежели чего.)
    1. Maxim G
      Maxim G Сегодня, 18:48
      +2
      ДОСААФовские тиры с мелкашкой ТОЗ-17 и Марголиным это примерно также серьезно, как пневматический тир.
  13. К_4
    К_4 Сегодня, 18:40
    +1
    И где этому учиться? У нас максимум из воздушки популять можно.
  14. Zoldat_A
    Zoldat_A Сегодня, 18:41
    +3
    стрелять учили со школьной семьи. Затем ситуация изменилась. Многие российские мужчины не умеют стрелять и понимают, как подойти к оружию

    Авторы вобще читают, что пишут?
    Ну, когда по мелочи - я уже привык внимания не обращать. Скидку на общеинтернетскую безграмотность делаю. -Тся и -ться практически одно и то же, "запятые выдумали граммарнаци". Но когда искажается смысл...

    Кого учили стрелять со школьной семьи?
    Как одновременно можно не уметь стрелять, но понимать, как подойти к оружию?

    Сам, если чо, свою грамотность шлифовал, читая Гоголя, Чехова, Лескова и Салтыкова-Щедрина. А оружие в руках держу с того возраста, когда перестал падать от отдачи.
    1. Уарабей
      Уарабей Сегодня, 18:56
      +4
      В советское время, грамотность можно было шлифовать читая любую литературу. Книги с ошибками, были библиографической редкостью и ценились у коллекционеров. Тогда редакторов выгоняли поганой метлой за ошибки просочившиеся в тираж издания. А сейчас.... То, что издают, будет библиографической редкостью, если там ни одной ошибки не будет.
      1. Zoldat_A
        Zoldat_A Сегодня, 20:17
        +2
        Цитата: Уарабей
        В советское время, грамотность можно было шлифовать читая любую литературу.

        Меня в советское школьное время мама дома видела реже, чем библиотекари в районной библиотеке. "Робинзон Крузо", например, была на абонементе одна книга и записываться нужно было за месяц. Второй экземпляр был в читальном зале - там и прочитал.

        Цитата: Уарабей
        Книги с ошибками, были библиографической редкостью и ценились у коллекционеров.
        Помню, на последней странице иногда были такие маленькие вклейки с указанием опечаток.

        Цитата: Уарабей
        Тогда редакторов выгоняли поганой метлой за ошибки просочившиеся в тираж издания.
        И.Л.Кириллов рассказывал в интервью, что у него всю его карьеру на телевидении настольной книгой был орфографический словарь, а за две оговорки в одном выпуске программы "Время" на месяц снимали с эфира. А сейчас не поймёшь - то ли новости на Первом канале смотришь, то ли комментарии на Ютубе читаешь. -Тся и -ться, блин...
  15. Novichek)
    Novichek) Сегодня, 18:42
    +3
    . со школьного возраста учиться метко стрелять и разбираться в оружии.
    . А вот интересно, у Чемезова дети есть? Мужеского пола в частности? Все правильно говорит представитель " русской" аристократии. Чернь должна с детства быть готовой стать пушечным мясом. Впереди ещё много империалистических воин по миру, и одних хохлокотлеток на все не хватит, тут все нации бывшего СССР сгодятся....
  16. Vrotkompot
    Vrotkompot Сегодня, 18:44
    +4
    А где учиться? В свое время пытался найти местно в Новосибирской области, где из калаша можно пострелять, в том числе очередями, и обучиться минимальным военным навыкам - не было таких мест. А в тир пострелять из пистолета за 5000 за посещение идите сами ))
  17. Александр Григорьев_2
    Александр Григорьев_2 Сегодня, 18:45
    0
    [quote=Бережливыйно у нас очень маленький военный флот,а бывших военных моряков без подготовки к использованию оружия изобилие. Почему бы сейчас за счет предпртятий не начать массово флотский резерв переучать стрелковому искусству? И тем самым мы получаем многие тысячи нужных сейчас стрелков,пулеметчиков,,минометчиков-возможно что часть из них получив новую специальность заключат контракт с армией. А то ведь вусом "машинист-турбинист "когда он получит место на боевом корабле если возврат уже за полтинник и большое пивное брюхо!А так брать группами в возврасте до 60 лет и готовить нужных специалистов![/quote]
    У меня ВУС "Эксплуатация и ремонт КГТУ надводных кораблей". Как у позорно утоновшей " Москвы". При чем тут предприятия и их деньги? Думаешь пулемет поможет?
    1. seamen2
      seamen2 Сегодня, 19:42
      0
      *Думаешь пулемет поможет*?
      Вороне Бог послал кусочек сыра,
      на дерево ворона взгромоздясь,
      позавтракать уж было собралась,
      лисица к дереву на цыпочках подходит,
      и на ворону пулемет наводит..
  18. ROSS 42
    ROSS 42 Сегодня, 19:09
    +3
    Гендиректор российской корпорации призвал мужчин учиться стрелять и обращаться с оружием

    Вам, г-н Чемезов, помогли навыки владения оружием и стрелковая подготовка, когда вы работали в ведомстве, которое обязано было охранять государственность и суверенитет СССР? Насколько нам известно, ваш сосед по подъезду неполной обоймой АПС остановил тысячную толпу...
    * * *
    Я предположу, что сегодня вас беспокоит только одна вещь - возвращение власти рабочих и крестьян, которая не будет смотреть сквозь пальцы на вашу образованность, темы диссертаций и умение лично зарабатывать по полтора ляма в сутки, а вместе с супругой - 7 432 000 000 рублей в год...
    Прямо гении капиталистического производства!!! fellow Корифеи государственного и хрен знает какого бизнеса....
    * * *
    Не нужны вам люди, умеющие пользоваться оружием и метко стрелять... Не сможете вы управлять абы как такой массой...Уроки ПМВ вам в помощь...Там тоже солдаты не знали, что им делать.
    * * *
    В стране такие законы об оружии (ваши друзья-депутаты приняли), что владение им не означает права применения в экстремальных случаях, а применение грозит самому владельцу длительным тюремным сроком. Спасибо армии родной и товарищам по мсб - научили, показали...Благо и стрелковое оружие за 40 лет мало изменилось...Правда со зрением проблемы...
    hi
  19. vfwfr
    vfwfr Сегодня, 19:10
    0
    1. ""Я не могу понять""".. посмотрите на выражение лица, когда он это сказал и + 5-10 сек дальше...
    2. Как жестко шкодничать, таки можно.. Как ответка прилетела... Так сразу, а че мы-то..,по закону мы не на частной территории были...
  20. vfwfr
    vfwfr Сегодня, 19:15
    0
    "Убил Росгвардейца"
    Если он при исполнении был, то почему был не трезв?
    Если гвардеец в личное время был нетрезв... то это точно такой же гражданин... и рос гвардию тут приписывать не надо...
    Но тут я так понимаю, была стычка, а значит был не гвардеец, т.е. в составе группы.. Это другие стати, и в очень лучшем случае... проф не пригоден к службе/не отвечающим доверия...
  21. БМП-2
    БМП-2 Сегодня, 19:15
    0
    Дьявол кроется в мелочах: иметь значок "ворошиловского стрелка" - было почётно, поскольку это говорило о том, что его обладатель действительно готов защищать РОДИНУ. А призывы учиться владеть оружием, чтобы защитить "СЕБЯ, свой дом, свою землю" - выглядят удручающе, поскольку акцент смещают на свою личную безопасность и безопасность своей собственности. А Родина так и вообще в этот перечень не попала...
  22. Алексей Кошкаров
    Алексей Кошкаров Сегодня, 19:16
    -3
    Нам же отцы - командиры 40 с лишним лет засирали мозги . Их лозунги были - мы за мир , интеграция в свободное западное общество , либерализм , демократия , чем больше мы закроем заводов , тем успешней будет борьба с коммунизмом . А причем здесь оружие . Я что то не догоняю ?
  23. Million
    Million Сегодня, 19:30
    -1
    Госдума,Кремль,чиновники разных уровней пусть учатся стрелять.Пора бы им увидеть что такое война.
  24. Astra wild2
    Astra wild2 Сегодня, 20:10
    0
    "чтоб в случае необходимости защитить себя,свой дом, свою землю"
    Он прав:уже не все мужчины умеют обращаться с оружием.
    Напротив,квартиры малыша,мне пришлось туда перейти жить,живёт парень. Он прекрасный визажист,но ни он,ни его брат- атлет,ни их отец, в оружие не разбираются. Отец,в свое время,устроился поваром в военное училище. Формально,служил в армии,а на деле ...он службы не знает.
    Зато я,хорошо знаю: ПМ,ПСМ,ИЖ.(смогла себе приобрести)
    Сейчас ,на вахте,опять ДНР,но ближе к ЛФ.
    Если ,меня попросить охарактеризовать обстановку.
    Назову фильмы:"преступить к ликвидации"множество различных банд.они поддержат,хоть сатану,но русская стабильность(если сравнивать с местными условиями) им "жжет"
    И"государственная граница" ",Мирное лето 1922"- диверсионные группы,обыденное явление . Мини группы:2-3 человека .
    Местами,вообще не таятся:цепляют флаги и фоткаться.
    P
    S
    Читала,у Тамонникова,что в ВОВ были:войска охраны тыла,были "ястребки"типа народного ополчения
    Их очень тут не хватает . Росгвардию на блокпосту,- мало. Поверьте,я вижу действительность и преукрашивать не собираюсь:"лучше горькая правда"(кажется ,Сталин)
  25. nordscout
    nordscout Сегодня, 20:18
    0
    Очень сложный и непростой вопрос для России... Однако американская присказка, что с помощью ласкового слова и револьвера можно решить самые сложные жизненные вопросы - не лишён смысла и актуальности....
  26. Escariot
    Escariot Сегодня, 20:21
    0
    Согласен. Тут надо брать пример со Швейцарии или некоторых штатов США где настоящий культ оружия и каждый первый чуть ли не с детских лет ходит в тир.
  27. Rage66
    Rage66 Сегодня, 20:23
    0
    "Получив аттестат, юноша поступил в Иркутский политех, но через год его отчислили за неуспеваемость – он пропускал много занятий из-за соревнований по боксу. После этого он стал студентом местного института народного хозяйства"...
    "Позже он прошел обучение на Высших курсах при Военной академии Генштаба ВС РФ и защитил кандидатскую и докторские диссертации"



    p.s.
    Человек ни дня не служивший в армии, советует мужчинам учиться стрелять hi