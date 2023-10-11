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Пресс-секретарь президента РФ: Зеленский находится в сложном положении и начинает надоедать США и Евросоюзу

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Пресс-секретарь президента РФ: Зеленский находится в сложном положении и начинает надоедать США и Евросоюзу

Президент Украины Владимир Зеленский в настоящее время находится в очень сложном положении, которое усугубляется тем, что он начинает надоедать Евросоюзу и США, ощущает это и начинает беспорядочно метаться. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.


Песков отметил, что сложное положение, в котором оказался Зеленский, является очевидным. Представители США и Евросоюза начинают задаваться вопросом: куда уходят их деньги, выделяемые на поддержку Украины. Ни для кого не секрет, что Украина является одной из самых коррумпированных стран мира, и это никому не может понравиться.

По мнению Пескова, Зеленский чувствует растущее на Западе недовольство и начинает метаться. Кроме того, у него также срабатывает профессиональная жадность, вызванная тем, что вооружения, ранее предназначавшиеся для Украины, Пентагон планирует передать израильской армии.

Кроме того, и так незавидное положение Зеленского усугубляется тем, что он привык менторским тоном обращаться к западным кураторам по вопросам выделения очередных пакетов военной помощи Украине.

Стоит отметить, что продолжению западной военной поддержки Украины препятствуют такие факторы, как очередное обострение арабо-израильского конфликта, сопровождаемое политическим кризисом и отставкой спикера конгресса скорое начало предвыборной кампании в США, а также банальное истощение запасов вооружений и боеприпасов в странах Запада.
Использованы фотографии:
kremlin.ru
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16 комментариев
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  1. Insait
    Insait Сегодня, 18:32
    +8
    Пескова слушать ,себя не уважать ..Стандартные фразы выдал !
    Тут другое, Израиль заревновал Украину по финансированию ..Зеленский заревновал Израиль
    Кто больше США и Европу будет доить вот в чем вопрос ..А бойню устроить не вопрос ,соревнования начались между кагалами
    1. Zoldat_A
      Zoldat_A Сегодня, 18:48
      +5
      Цитата: Insait
      Пескова слушать ,себя не уважать ..Стандартные фразы выдал !

      А главное - что ни фраза, то такая свежая мысль, что ах!...
      1. frruc
        frruc Сегодня, 19:12
        0
        ....начинает надоедать Евросоюзу и США, ощущает это и начинает беспорядочно метаться.

        Пустое и никчемное заявление. Языком молотить- не мешками ворочить.
    2. Diger
      Diger Сегодня, 19:24
      -1
      Цитата: Insait
      Пескова слушать ,себя не уважать ..Стандартные фразы выдал !

      Цитата: Пресс-секретарь президента РФ
      Зеленский находится в сложном положении и начинает надоедать США и Евросоюзу

      муж фигуристки в очередной раз кидает намёки на договорнячёк'ссс
      соскучился по турецким переговорам
  2. Старый_геолог
    Старый_геолог Сегодня, 18:33
    +2
    Да Вова как чемодан без ручки- и нести невозможно, и бросить вроде жалко, столько бабла в него вложили! А все прахом пошло. Даже евреев без снарядов оставил, а толку?
  3. 75Сергей
    75Сергей Сегодня, 18:34
    +2
    Ой, да ладно.
    Зеленский делиться с поставщиками, поэтому интерес не пропадёт.
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 18:39
      +2
      Сложное положение у него будет,когда на шею набросят петлю.А сейчас он-в шоколаде
      1. Zoldat_A
        Zoldat_A Сегодня, 18:51
        +1
        Цитата: dmi.pris1
        Сложное положение у него будет,когда на шею набросят петлю.А сейчас он-в шоколаде

        Только шоколад как-то уже не шоколадом пахнуть начинает. Потому его и сторониться начинают.
        Интересно. Когда совсем отовсюду в шею гнать будут - сам застрелится или дождётся, пока британский конвой придушит, сделав из него "павшего героя"?
  4. Бережливый
    Бережливый Сегодня, 18:43
    0
    Местами их поменять-зеленого на висилицу,Пескова в киев на президентство,а поддержку ему выделит "Ахмат, "пару батальонов,чтобы зачистить Киев от вооруженных "оппонентов "! wassat
  5. dump22
    dump22 Сегодня, 18:48
    -2
    сложное положение, в котором оказался Зеленский, является очевидным


    Так что ты об этом все долдонишь, Капитан Очевидность?
    Уже даже сам Зеленский это признает, что положение очень сложное:

    https://vm.ru/news/1080257-zelenskij-priznal-tyazheloe-polozhenie-vsu-na-fronte
    «Я буду честен»: Зеленский признал тяжелое положение ВСУ на фронте
  6. Ivan№One
    Ivan№One Сегодня, 18:52
    +5
    Лучше пусть господа журналисты уточнят у усатого, что там с Фридманом и его 150 лямов на всу
    Было или нет?
  7. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 19:03
    +1
    Это ещё Китай не начал разборки с Тайванем, а Иран ведеет себя очень мирно, арабы не объявляли нефтяное эмбарго, а ХАМАС не запустил морские дроны по американским авианосцам.
  8. андрей мартов
    андрей мартов Сегодня, 19:16
    0
    Земля ещё по настоящему и не начинал надоедать . . . bully
  9. Million
    Million Сегодня, 19:27
    -1
    Песков уже тоже порядком надоел своим пустым трепом.
  10. Уарабей
    Уарабей Сегодня, 19:44
    0
    Как может надоесть исполнительный слуга? Он ничего не делает от себя. Все его поступки и слова это выполнение инструкций его хозяев.
  11. nordscout
    nordscout Сегодня, 20:13
    0
    Попробую возразить г-ну Пескову. Зеленский не чувствует свою "евроущербность", а просто, у него, начинает работать, "на всю катушку" инстинкт "здоровой бздиловатости" и еврейского прагматизма.... Не более того... Всё это игра, игра бывшего КВН-щика с юридическим "наклонностями ", рассчитанная на невзыскательную публику, как в Укрорейхе, так и в НАТО, ЕС, США и Канаде.... Давайте не будем расслабляться. У нас, уже, более года войны за спиной, с неосвобожденными, до конца, ДНР, ЛНР, Херсонщиной, Запорожской обл. Время и люди всё расставят на свои места.... Будет "своё место" и у пана Зели...