Президент Украины Владимир Зеленский в настоящее время находится в очень сложном положении, которое усугубляется тем, что он начинает надоедать Евросоюзу и США, ощущает это и начинает беспорядочно метаться. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.Песков отметил, что сложное положение, в котором оказался Зеленский, является очевидным. Представители США и Евросоюза начинают задаваться вопросом: куда уходят их деньги, выделяемые на поддержку Украины. Ни для кого не секрет, что Украина является одной из самых коррумпированных стран мира, и это никому не может понравиться.По мнению Пескова, Зеленский чувствует растущее на Западе недовольство и начинает метаться. Кроме того, у него также срабатывает профессиональная жадность, вызванная тем, что вооружения, ранее предназначавшиеся для Украины, Пентагон планирует передать израильской армии.Кроме того, и так незавидное положение Зеленского усугубляется тем, что он привык менторским тоном обращаться к западным кураторам по вопросам выделения очередных пакетов военной помощи Украине.Стоит отметить, что продолжению западной военной поддержки Украины препятствуют такие факторы, как очередное обострение арабо-израильского конфликта, сопровождаемое политическим кризисом и отставкой спикера конгресса скорое начало предвыборной кампании в США, а также банальное истощение запасов вооружений и боеприпасов в странах Запада.