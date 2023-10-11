Военное обозрение
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Представитель МИД Израиля заявил о готовности страны к длительной войне

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Представитель МИД Израиля заявил о готовности страны к длительной войне

В Израиле осознают и не питают никаких иллюзий на предмет того, что начавшееся в минувшую субботу военное противостояние с палестинскими военизированными формированиями ХАМАС, находящимися на территории сектора Газа, не завершится в ближайшем и даже обозримом будущем. Очевидно, что масштабный конфликт на Ближнем Востоке, зревший десятилетиями, разрешить в одночасье не получится. К этому не готовы ни одна из сторон.


Более того, на лицо все признаки дальнейшего масштабирования противостояния, в которое на стороне палестинцев могут быть вовлечены военизированные исламские организации и даже некоторые арабские страны. В свою очередь, поддержку Израилю уже начали оказывать Соединенные Штаты, которые, впрочем, пока не готовы принимать непосредственное участие в боевых действиях.

Надо отдать должное израильтянам, многие из них не питают никаких иллюзий и готовы бороться с противником столько, сколько понадобится. Пресс-секретарь Министерства иностранных дел Израиля Лиор Бен-Дор заявил, что страна и население понимают, что война будет длительной, все готовы к этому экономически и политически.

Граждане Израиля понимают, что их страну ждет длительная война. Тем не менее, мы готовы к этому с точки зрения экономики и политики, мы готовы заплатить любую цену, чтобы обеспечить безопасное будущее Израиля

— приводит слова представителя израильского дипведомства РИА Новости.

Комментируя массированные авиаудары ВВС Израиля по сектору Газа, Бен-Дор сообщил, что военное и политическое командование страны понимает, что в результате могут пострадать находящиеся в плену у боевиков ХАМАС израильские и иностранные граждане. Однако Израиль «полон решимости продолжить войну для достижения всех целей».

Пресс-секретарь МИД Израиля назвал США главным союзником в борьбе с палестинскими террористами, отметив, что и многие другие страны поддерживают Израиль, который «имеет право на самооборону». Представитель МИД не стал говорить, что необходимости в «самообороне» могло и не оказаться, признай Израиль в свое время решение Совбеза ООН о создании суверенного государства Палестина в границах 1967 года до оккупации части территорий израильтянами.

А насчет готовности буквально всех израильтян до последнего отстаивать свою страну, достаточно посмотреть кадры с переполненными залами главного аэропорта имени Бен-Гуриона в Тель-Авиве. На них хорошо видно по характерным головным уборам и прическам, что среди желающих вылететь за границу множество граждан Израиля, а не только одни иностранцы.

Использованы фотографии:
Сайт ЦАХАЛ
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22 комментария
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  1. Ivan№One
    Ivan№One Сегодня, 18:50
    +9
    «Пресс-секретарь МИД Израиля назвал США главным союзником» - скажи мне, кто твой друг - и я скажу кто ты
    1. Арон Заави
      Арон Заави Сегодня, 18:54
      +1
      Цитата: Ivan№One
      «Пресс-секретарь МИД Израиля назвал США главным союзником» - скажи мне, кто твой друг - и я скажу кто ты

      Это очень точно.
      1. ААК
        ААК Сегодня, 20:03
        0
        А чего прикалываться над "шляпниками", когда российские аэропорты и Верхний Ларс распирало гораздо более не по-детски (не десятки тысяч - почти с миллион "героев" сдрыснуло...), а ведь там всего про частичную мобилизацию объявили и ситуация в России совсем не как сейчас в Израиле была... у меня однокурсник и пара-тройка однокурсниц, а также несколько знакомых (что самое смешное - мужики русские, просто женаты на еврейках...) переехали в 1980-х в Израиль, так они все в Цахале своё отслужили, уже даже отслужили и их дети, никто не убегал...
  2. SSR
    SSR Сегодня, 18:52
    +10
    Ортодоксы не воюют, они советы дают, как жить, кому жить и кому воевать. wassat
  3. hohol95
    hohol95 Сегодня, 18:54
    +5
    Иудеи-Ортодоксы в первых рядах "защитников Израиля по удалёнке".
    А Землю Обетованную пущай защищают простые евреи...
  4. Бережливый
    Бережливый Сегодня, 18:56
    +2
    Ну так своя шкура дороже интересов "государства "поэтому и идёт массовый исход еврейцев в иные страны. Интересно,какой процент от призванных 330тысяч резервистов уже свалил от греха подальше из израиля?
    1. Арон Заави
      Арон Заави Сегодня, 19:26
      +1
      Цитата: Бережливый
      Ну так своя шкура дороже интересов "государства "поэтому и идёт массовый исход еврейцев в иные страны. Интересно,какой процент от призванных 330тысяч резервистов уже свалил от греха подальше из израиля?

      Зайди на русскоязычные израильские форумы. Там тебе расскажут.
      1. hohol95
        hohol95 Сегодня, 20:24
        0
        Что расскажут форумы ортодоксальных иудеев?
        Давно слышал, что они иногда "делают ноги" из Земель Обетованных при любом глобальном шухере.
        А простые евреи с "Таворами" в руках встают на защиту этих знатаков Торы и носителей генофонда "Сынов Израилевых".
  5. Astra wild2
    Astra wild2 Сегодня, 18:58
    +5
    Значит, в России,были"герои Верхнего Ларса",а у них участники "штурма касс Бен Гуририона"
    1. alexoff
      alexoff Сегодня, 19:06
      +1
      Небезызвестный оппозиционер Кац переехал из Израиля в Москву как раз чтоб не пойти служить в армию. Так что дорожка имеется давно
  6. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 18:59
    +2
    Ещё одни на шею к Байдену вешаются - деньгов давай.А куда эти мужики призыыного возраста в шляпах чешут и не только в шляпах.Аэропорт Бен Гурион - это как наш Верхний Ларс?Обратно пускать будут?
    1. parabyd
      parabyd Сегодня, 19:38
      0
      Ну, кстати да. У нас многие ругали ИТ-ников, мол по уезжали через верхний Ларс. А ведь Израиль долго пытался сделать у себя Кремниевую долину Ближнего Востока и у них это неплохо получалось. Теперь можно забыть об этом. ИТ-ники и через Бен-Гурион улетят в более безопасные места.

      Да вообще теперь многие сферы у Израиля под вопросом - туризм тот же, который большие деньги приносил. Туда и раньше могли не пустить на таможне, а теперь даже при хорошем для Израиле раскладе будет просто ад. Плюс безопасность, точнее минус безопасность.

      В общем, лет 5-7 развития они уже потеряли. Чем дольше будет история продолжаться, тем дальше будут откатываться. Украина в первый год потеряла от 40 до 50 процентов ВВП. Интересно, сколько потеряет Израиль?
  7. VicVic
    VicVic Сегодня, 19:01
    +1
    Смотря, что считать войной, если критерием рассматривать масштаб театра военных действий ...
    С размерами Израиля даже сложно применять такой военный термин, как тыл ...
  8. Аркадич
    Аркадич Сегодня, 19:04
    +2
    Люди везде одинаковы. Несмотря на то как бы они не хотели выглядеть для других.
    Кстати по готовности я был удивлён, что такая милитаризованная страна как Израиль так быстро запросила военную помощь.
    Понятно, что запас карман не тянет, но все-же.
    1. мордвин 3
      мордвин 3 Сегодня, 19:11
      0
      Цитата: Аркадич
      Кстати по готовности я был удивлён, что такая милитаризованная страна как Израиль так быстро запросила военную помощь.

      Нам бы тоже помощь не помешала. Но видать ОДКБ у нас только на бумаге нарисована.
  9. nordscout
    nordscout Сегодня, 19:16
    0
    Есть некоторая "неуверенность" в вопросе готовности Израиля к длительной войне, тем более, если в ней примет участие весь Ближний Восток в явной или в скрытой форме, с приличным евро - американским вооружением поставленным Ближнему Востоку "братской" Украиной.... Одно расстраивает, что Алла Борисовна с Галкиным вернуться на родину (в Россию, ка Фридман) и вся прочая интеллигентская гниль, правда среди них не будет Арона Израилевича Чубайса, который, уже, "свинтил" в Шотландию, от греха подальше, заниматься шотландскими энергосетями, в Израиле не успел....
    1. AllBiBek
      AllBiBek Сегодня, 19:44
      0
      Под боком у Шотландии Северная Ирландия, которая тоже давно хочет независимости, и у которой есть свой аналог Хамас на этот счёт. Правда, официально распущенный несколько лет назад, но всё же.
      Хм... Как думете, через год рванет и в Северной Ирландии?
  10. ROSS 42
    ROSS 42 Сегодня, 19:20
    0
    Представитель МИД Израиля заявил о готовности страны к длительной войне

    Прямо так и хочется спросить - какой длительности и насколько дольше шести дней?
    Как там с продовольствием, боеприпасами, личным составом?
    * * *
    Единственным решением этого вопроса видится... stop Простите, ничего не видится...Кризис зашёл слишком далеко и глубоко...
    1. Арон Заави
      Арон Заави Сегодня, 19:30
      +1
      Цитата: ROSS 42

      Прямо так и хочется спросить - какой длительности и насколько дольше шести дней?

      Пол года минимум.

      Как там с продовольствием, боеприпасами, личным составом?
      * * *

      Увидим.
      1. AllBiBek
        AllBiBek Сегодня, 19:45
        0
        Позавчера вы говорили о неделе, максимум двух.
        Ой, а что случилось?
        1. Арон Заави
          Арон Заави Сегодня, 20:36
          0
          Цитата: AllBiBek
          Позавчера вы говорили о неделе, максимум двух.
          Ой, а что случилось?

          Я это не говорил. Вы лжете.
  11. Юрий_Я
    Юрий_Я Сегодня, 19:31
    +1
    "Представитель МИД Израиля заявил о готовности страны к длительной войне"...
    До последнего израильтянина....? Тоже готов?