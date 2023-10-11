"Представитель МИД Израиля заявил о готовности страны к длительной войне"...

Граждане Израиля понимают, что их страну ждет длительная война. Тем не менее, мы готовы к этому с точки зрения экономики и политики, мы готовы заплатить любую цену, чтобы обеспечить безопасное будущее Израиля

В Израиле осознают и не питают никаких иллюзий на предмет того, что начавшееся в минувшую субботу военное противостояние с палестинскими военизированными формированиями ХАМАС, находящимися на территории сектора Газа, не завершится в ближайшем и даже обозримом будущем. Очевидно, что масштабный конфликт на Ближнем Востоке, зревший десятилетиями, разрешить в одночасье не получится. К этому не готовы ни одна из сторон.Более того, на лицо все признаки дальнейшего масштабирования противостояния, в которое на стороне палестинцев могут быть вовлечены военизированные исламские организации и даже некоторые арабские страны. В свою очередь, поддержку Израилю уже начали оказывать Соединенные Штаты, которые, впрочем, пока не готовы принимать непосредственное участие в боевых действиях.Надо отдать должное израильтянам, многие из них не питают никаких иллюзий и готовы бороться с противником столько, сколько понадобится. Пресс-секретарь Министерства иностранных дел Израиля Лиор Бен-Дор заявил, что страна и население понимают, что война будет длительной, все готовы к этому экономически и политически.— приводит слова представителя израильского дипведомства РИА Новости Комментируя массированные авиаудары ВВС Израиля по сектору Газа, Бен-Дор сообщил, что военное и политическое командование страны понимает, что в результате могут пострадать находящиеся в плену у боевиков ХАМАС израильские и иностранные граждане. Однако Израиль «полон решимости продолжить войну для достижения всех целей».Пресс-секретарь МИД Израиля назвал США главным союзником в борьбе с палестинскими террористами, отметив, что и многие другие страны поддерживают Израиль, который «имеет право на самооборону». Представитель МИД не стал говорить, что необходимости в «самообороне» могло и не оказаться, признай Израиль в свое время решение Совбеза ООН о создании суверенного государства Палестина в границах 1967 года до оккупации части территорий израильтянами.А насчет готовности буквально всех израильтян до последнего отстаивать свою страну, достаточно посмотреть кадры с переполненными залами главного аэропорта имени Бен-Гуриона в Тель-Авиве. На них хорошо видно по характерным головным уборам и прическам, что среди желающих вылететь за границу множество граждан Израиля, а не только одни иностранцы.