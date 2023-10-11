Американская пресса: Разведка США узнала, что Иран был «удивлен» атакой ХАМАС на Израиль

Руководство Ирана было удивлено субботним нападением палестинского движения ХАМАС на Израиль. Такие данные получило разведывательное сообщество США, пишет издание The New York Times со ссылкой на источники в американских спецслужбах.Такая версия событий ставит под сомнение причастность Тегерана к конфликту, о которой ранее заявляла израильская сторона. Получается, что для иранского руководства вторжение ХАМАС из сектора Газа в Израиль было полной неожиданностью.Американская разведка получила информацию, что иранские чиновники якобы не были в курсе планов палестинского движения. Ни США, ни Израилю не удалось найти доказательства причастности Ирана к субботнему нападению, отмечает пресса США.Между тем, далеко не факт, что такая информация соответствует действительности. Она может отражать нежелание США и Израиля втягиваться в прямое вооруженное противостояние с Ираном. Ведь если Запад открыто признал бы причастность Ирана к нападению на Израиль, то на это уже пришлось бы реагировать, в том числе и военным путем, а Вашингтон решиться на такое развитие событий пока не может.Теперь, если озвучена версия о непричастности Ирана к нападению, то и иранские власти получают сигнал о том, что с их страной никто воевать не собирается, если она сама напрямую не будет атаковать Израиль. Впрочем, не исключено и то, что Иран действительно мог ничего не знать о готовящемся нападении, а содействие ХАМАС могли оказывать совсем иные акторы ближневосточной политики.