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Американская пресса: Разведка США узнала, что Иран был «удивлен» атакой ХАМАС на Израиль

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Американская пресса: Разведка США узнала, что Иран был «удивлен» атакой ХАМАС на Израиль

Руководство Ирана было удивлено субботним нападением палестинского движения ХАМАС на Израиль. Такие данные получило разведывательное сообщество США, пишет издание The New York Times со ссылкой на источники в американских спецслужбах.


Такая версия событий ставит под сомнение причастность Тегерана к конфликту, о которой ранее заявляла израильская сторона. Получается, что для иранского руководства вторжение ХАМАС из сектора Газа в Израиль было полной неожиданностью.

Американская разведка получила информацию, что иранские чиновники якобы не были в курсе планов палестинского движения. Ни США, ни Израилю не удалось найти доказательства причастности Ирана к субботнему нападению, отмечает пресса США.

Между тем, далеко не факт, что такая информация соответствует действительности. Она может отражать нежелание США и Израиля втягиваться в прямое вооруженное противостояние с Ираном. Ведь если Запад открыто признал бы причастность Ирана к нападению на Израиль, то на это уже пришлось бы реагировать, в том числе и военным путем, а Вашингтон решиться на такое развитие событий пока не может.

Теперь, если озвучена версия о непричастности Ирана к нападению, то и иранские власти получают сигнал о том, что с их страной никто воевать не собирается, если она сама напрямую не будет атаковать Израиль. Впрочем, не исключено и то, что Иран действительно мог ничего не знать о готовящемся нападении, а содействие ХАМАС могли оказывать совсем иные акторы ближневосточной политики.
Использованы фотографии:
Сайт аятоллы Али Хаменеи / https://russian.khamenei.ir/
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6 комментариев
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  1. oppozite28
    oppozite28 Сегодня, 18:48
    +2
    Руководство Ирана было удивлено субботним нападением палестинского движения ХАМАС на Израиль. Такие данные получило разведывательное сообщество США, пишет издание The New York Times со ссылкой на источники в американских спецслужбах.
    Руководство США также удивилось особенно Кирби который для правдаподобности даже прослезился request
  2. Msi
    Msi Сегодня, 18:49
    +2
    Ни США, ни Израилю не удалось найти доказательства причастности Ирана к субботнему нападению, отмечает пресса США.

    Вот так вот господа из Израиля. Посмотрите кто рядом...
    Вопросы своему правительству задать не хотите? Может быть они причастны к бойне?
    Если не причастны, есть понятие преступная халатность.
    Почему не арестованы руководители израильских спецслужб? Хотя бы отставка.
  3. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 18:50
    +1
    Очень неприятный момент для Байдена,он совсем недавно разморозил 6 млрд$ активов Ирана на гуманитарные цели.Если признать Иран организатором - этот вопрос всплывёт с новой силой.Бидон мудреет прям на глазах.
  4. Бережливый
    Бережливый Сегодня, 18:52
    +3
    Какой бред!На Россию каких только сабак не вешают,но войну нам официально так никто и не обьявил!Так и с Ираном-даже если бы были некие "доказательства :,его причастности,СССР тем уровнем подготовки еврейцев они бы сами не сунулись в открытую войну. Персы долгие годы воевали против игила,у них есть много боеготовых частей,а израильтяне делали упор на бомбардировки,войско ленилось, к контактному бою оказалось неспособно. Тут ещё вопрос кто кому бы в контактном бою накостылял!
  5. yuriy1863
    yuriy1863 Сегодня, 19:41
    +1
    Американская разведка получила информацию, что иранские чиновники якобы не были в курсе планов палестинского движения. Ни США, ни Израилю не удалось найти доказательства причастности Ирана к субботнему нападению, отмечает пресса США.

    Лучше получили бы информацию и бойню предотвратили. Как-то странно амеры и Моссад всё прохлопали. Возникают смутные сомнения по поводу кто организатор и какие у него цели. Может решили , пожертвовав простыми израильтянами, создать повод окончательно арабов загнать в стойло и раз и навсегда взять под пятку весь Ближний Восток с его газом и нефтью?.
  6. nordscout
    nordscout Сегодня, 19:55
    0
    Ничего удивительного. Иран всегда удивлен и не скрывает этого, когда кто то и где то "заворачивает рога" американцам, израильтянам или их сателитам... И, особенно удивляется, когда это хорошо получается и с применением иранского вооружения....