Иордания перебрасывает армию к границам Израиля, чтобы помешать прорыву местных палестинцев на помощь ХАМАС

В настоящее время Иордания передислоцирует армейские подразделения поближе к границе с Израилем. Это делается для того, чтобы помешать местным палестинцам прорваться через израильскую границу на помощь ХАМАС, сообщают иорданские медиа.Известно, что в Иордании проживает очень большое количество палестинцев. Естественно, что они солидарны со своими земляками в секторе Газа и могут попытаться им помочь. Иордания, в свою очередь, отличается прозападной позицией и даже предоставила свою территорию для действий военных США.Вместе с тем, в своем публичном обращении король Иордании Абдалла заявляет, что мир на Ближнем Востоке невозможен без создания независимого палестинского государства, а для этого Израиль должен вернуть территории, захваченные у палестинского народа во время арабо-израильской войны 1967 года. Но это – официальная политическая позиция Иордании, а по факту королевство не хочет превращения в базу для вылазок местных палестинцев на израильскую территорию, в том числе и по причине опасений относительно вероятности израильских ударов.Ранее в столице страны Аммане у здания мечети аль-Хусейни прошли массовые митинги палестинцев и местных иорданских арабов, которые выражали недовольство проамериканской политикой руководства королевства.Кстати, пребывание большого количества палестинских арабов в Иордании само по себе является сильным дестабилизирующим фактором для королевства, поскольку тесные связи королевского правительства с Западом, особенно с США и Великобританией, всегда вызывали негативную реакцию у палестинцев, выливавшуюся, в том числе, и в массовые протесты против политики правительства. В Иордании палестинцы составляют около 28% населения, еще 42% населения - это местные иорданские арабы.