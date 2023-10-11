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Иордания перебрасывает армию к границам Израиля, чтобы помешать прорыву местных палестинцев на помощь ХАМАС

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Иордания перебрасывает армию к границам Израиля, чтобы помешать прорыву местных палестинцев на помощь ХАМАС

В настоящее время Иордания передислоцирует армейские подразделения поближе к границе с Израилем. Это делается для того, чтобы помешать местным палестинцам прорваться через израильскую границу на помощь ХАМАС, сообщают иорданские медиа.


Известно, что в Иордании проживает очень большое количество палестинцев. Естественно, что они солидарны со своими земляками в секторе Газа и могут попытаться им помочь. Иордания, в свою очередь, отличается прозападной позицией и даже предоставила свою территорию для действий военных США.

Вместе с тем, в своем публичном обращении король Иордании Абдалла заявляет, что мир на Ближнем Востоке невозможен без создания независимого палестинского государства, а для этого Израиль должен вернуть территории, захваченные у палестинского народа во время арабо-израильской войны 1967 года. Но это – официальная политическая позиция Иордании, а по факту королевство не хочет превращения в базу для вылазок местных палестинцев на израильскую территорию, в том числе и по причине опасений относительно вероятности израильских ударов.

Ранее в столице страны Аммане у здания мечети аль-Хусейни прошли массовые митинги палестинцев и местных иорданских арабов, которые выражали недовольство проамериканской политикой руководства королевства.

Кстати, пребывание большого количества палестинских арабов в Иордании само по себе является сильным дестабилизирующим фактором для королевства, поскольку тесные связи королевского правительства с Западом, особенно с США и Великобританией, всегда вызывали негативную реакцию у палестинцев, выливавшуюся, в том числе, и в массовые протесты против политики правительства. В Иордании палестинцы составляют около 28% населения, еще 42% населения - это местные иорданские арабы.
Использованы фотографии:
Wikipedia / Staff Sgt. Eric Harris, U.S. Air Force
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19 комментариев
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  1. Бережливый
    Бережливый Сегодня, 19:06
    +8
    Правильно,никаких прорывов границ-выпускать цивилизованно,группами по 1000 добровольцев а день из числа местных палестинцев lol
    1. AllBiBek
      AllBiBek Сегодня, 19:15
      0
      В ряде каналов пишут, что Хезболла пошла в атаку первой волной десанта на шахидолетах системы "моторный параплан" после отработки дронами по местам высадки.
      Думаю, в течение ближайших нескольки часов пойдут очень забавные новости.
    2. Комментарий был удален.
    3. Арон Заави
      Арон Заави Сегодня, 19:24
      +1
      Цитата: Бережливый
      Правильно,никаких прорывов границ-выпускать цивилизованно,группами по 1000 добровольцев а день из числа местных палестинцев lol

      И впускать обратно по 100 000. Правильно.
      1. Aken
        Aken Сегодня, 19:56
        +1
        Зачем перегонять пленных в Иорданию?
  2. Иван_7
    Иван_7 Сегодня, 19:08
    +2
    Иордания перебрасывает армию к границам Израиля, чтобы помешать прорыву местных палестинцев на помощь ХАМАС

  3. Astra wild2
    Astra wild2 Сегодня, 19:14
    -2
    28 % палестинцы"так ,,палестинцев в 1974(?(выгнали из Иордании .
    В "пушкинке"читала,что Арафат хотел: захватить власть в Иордании. Многие,офицеры столичного гарнизона,были палестинцы
    Но король,позвал на помощь бедуинрв и Арафат,эвакуировался из Иордании
    1. Escariot
      Escariot Сегодня, 20:14
      -1
      Цитата: Astra wild2
      28 % палестинцы"так ,,палестинцев в 1974(?(выгнали из Иордании .
      В "пушкинке"читала,что Арафат хотел: захватить власть в Иордании. Многие,офицеры столичного гарнизона,были палестинцы
      Но король,позвал на помощь бедуинрв и Арафат,эвакуировался из Иордании

      Вы забыли упомянуть про фактически гражданскую войну в Иордании между ООП и Иорданией. Ну и то, что ООП эвакуировали в Ливан, где палестинцы опять начали войну. И что самое интересное они воевали не только против правительства Ливана, так ещё и против Сирии успели повоевать.
  4. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 19:16
    0
    Как говорил Александр Иванович Одоевский: "...Из искры возгорится пламя...".
  5. _КГБ-СССР_
    _КГБ-СССР_ Сегодня, 19:21
    0
    Иордании эти проблемы не нужны, у них мирный договор с Израилем... Палестинцев там конечно ооочень много, но страна то полностью прозападная...
  6. Pharmacist
    Pharmacist Сегодня, 19:22
    +1
    Чем-то палестинцы мне курдов напоминают: никому не нужны и всем мешают фактом своего существования - евреям, арабам соседних стран, хоть из Египета, хоть из Иордании. Лучший для них выход, видимо, убиться. belay
    1. BlackMokona
      BlackMokona Сегодня, 19:25
      +1
      Цитата: Pharmacist
      Чем-то палестинцы мне курдов напоминают: никому не нужны и всем мешают фактом своего существования - евреям, арабам соседних стран, хоть из Египета, хоть из Иордании. Лучший для них выход, видимо, убиться. belay

      Когда Иордания беженцев из Палестины приняла, они пару раз пытались местного короля грохнуть и бои массированные с армией Иорданией устраивали. Чуть не захватили страну, после такой благодарности за гостеприимство их и не любят. Тоже самое они пытались провернуть в Сирии и Египте. В Ливане почти удалось. А там где их было совсем мало, там тоже отметились. Например когда Саддам Кувейт захватил, местные палестинские беженцы радостно приветсовали завоевателя. За что в Кувейте их тоже очень не любят и тд.
      1. Лешак
        Лешак Сегодня, 19:32
        0
        Прям как бандеровцы...
        1. parabyd
          parabyd Сегодня, 19:42
          +1
          Да и сами Израильтяне... Подозрительно похожий сценарий, разница только в том, что у одних получилось, а у других - нет
        2. bondrostov
          bondrostov Сегодня, 19:42
          +1
          Просто люди поколения живут в войне и с отнятой родиной! Ненавидят всех в округ.
      2. ААК
        ААК Сегодня, 19:41
        +2
        А чего минусуем, коллеги?! Вам палестинцы ничем не напоминают неблагодарных из постсоветских квазигосударств? А тех же болгар, чехов, поляков?
        1. Вольноопределяющийся Марек
          Вольноопределяющийся Марек Сегодня, 19:58
          0
          Укуси руку помогающего тебе из братских побуждений и лабызай руку дающего тебе подачки , за которые тебе платить кровью. Очень это напоминает сущность бандеро- фашистов.
  7. Андрей Николаевич
    Андрей Николаевич Сегодня, 19:39
    0
    В арабском мире легко начать войну,но тяжело ее закончить и найти виноватого. Не завидую Израилю.
  8. nordscout
    nordscout Сегодня, 19:50
    +2
    Действуя, в данной ситуации, на "подтанцовках" в англосаксонском "ансамбле" Хашимитское королевство Иордания рискует "нарваться" на революцию, по типу иранской, со всеми вытекающими последствиями для семьи Абдаллы II и его проамериканской политики... А добровольцы "дырочку найдут", чтобы попасть на израильский фронт....
    1. Escariot
      Escariot Сегодня, 20:16
      -1
      Цитата: nordscout
      Действуя, в данной ситуации, на "подтанцовках" в англосаксонском "ансамбле" Хашимитское королевство Иордания рискует "нарваться" на революцию, по типу иранской, со всеми вытекающими последствиями для семьи Абдаллы II и его проамериканской политики... А добровольцы "дырочку найдут", чтобы попасть на израильский фронт....

      Иорданцы уже один раз осадили гостей из Палестины. Наверное надобно повторить.