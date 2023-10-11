Президент Молдавии впервые назвала Россию самой большой угрозой нацбезопасности республики

Президент Молдавии Майя Санду впервые назвала Россию самой большой угрозой для национальной безопасности своей страны.В ходе брифинга по итогам заседания Высшего совета безопасности Молдавии Санду заявила об увеличении финансирования обороны республики, а также назвала стратегическое партнерство с США, Великобританией, странами ЕС и другими членами НАТО ключевым аспектом национальной стратегии безопасности.Ранее Санду в интервью американскому изданию Politico заявила, что Молдавии следует отказаться от закрепленного в конституции страны нейтралитета ради вступления в военный альянс. При этом, Санду не упомянула конкретно НАТО, однако ранее неоднократно высказывалась в пользу пересмотра пункта конституции, предполагающего нейтральный статус. Молдавские оппозиционные силы, представленные коммунистами, социалистами и запрещенной в стране партии "Шор", выступают против вступления республики в НАТО.Кроме того, молдавские власти в последнее время все чаще призывают к выводу российского миротворческого контингента с территории Приднестровья. Миротворческие силы, поддерживающие мир в зоне приднестровского конфликта, представлены контингентом из 402 российских военнослужащих, 492 приднестровских и 355 молдавских. Миротворцы несут службу на 15 стационарных постах и КПП, размещенных на ключевых участках зоны безопасности.Кроме того, на территории Приднестровья находится оперативная группа российских войск (ОГРВ), являющаяся преемницей 14-й общевойсковой армии, переведенной после распада СССР под юрисдикцию России. В основные задачи ОГРВ входит обеспечение охраны одних из самых больших в Европе складов с боеприпасами в приднестровском селе Колбасна.