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Президент Молдавии впервые назвала Россию самой большой угрозой нацбезопасности республики

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Президент Молдавии впервые назвала Россию самой большой угрозой нацбезопасности республики

Президент Молдавии Майя Санду впервые назвала Россию самой большой угрозой для национальной безопасности своей страны.


В ходе брифинга по итогам заседания Высшего совета безопасности Молдавии Санду заявила об увеличении финансирования обороны республики, а также назвала стратегическое партнерство с США, Великобританией, странами ЕС и другими членами НАТО ключевым аспектом национальной стратегии безопасности.

Ранее Санду в интервью американскому изданию Politico заявила, что Молдавии следует отказаться от закрепленного в конституции страны нейтралитета ради вступления в военный альянс. При этом, Санду не упомянула конкретно НАТО, однако ранее неоднократно высказывалась в пользу пересмотра пункта конституции, предполагающего нейтральный статус. Молдавские оппозиционные силы, представленные коммунистами, социалистами и запрещенной в стране партии "Шор", выступают против вступления республики в НАТО.

Кроме того, молдавские власти в последнее время все чаще призывают к выводу российского миротворческого контингента с территории Приднестровья. Миротворческие силы, поддерживающие мир в зоне приднестровского конфликта, представлены контингентом из 402 российских военнослужащих, 492 приднестровских и 355 молдавских. Миротворцы несут службу на 15 стационарных постах и КПП, размещенных на ключевых участках зоны безопасности.

Кроме того, на территории Приднестровья находится оперативная группа российских войск (ОГРВ), являющаяся преемницей 14-й общевойсковой армии, переведенной после распада СССР под юрисдикцию России. В основные задачи ОГРВ входит обеспечение охраны одних из самых больших в Европе складов с боеприпасами в приднестровском селе Колбасна.
Использованы фотографии:
Wikipedia/Vlada Republike Slovenije
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23 комментария
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  1. Тарелка
    Тарелка Сегодня, 19:32
    +2
    Чего-то даже шутку придумать уже не получается на этот счёт.
    1. AllBiBek
      AllBiBek Сегодня, 19:37
      +8
      Давайте помогу: проститутка назвала Россию самой большой угрозой своей девственности.
      1. Себастьян Аристархович Перейра
        Себастьян Аристархович Перейра Сегодня, 19:48
        0
        Цитата: AllBiBek
        проститутка назвала Россию самой большой угрозой своей девственности.

        Правильно так: "девственность " .
        1. tihonmarine
          tihonmarine Сегодня, 20:23
          0
          Цитата: Себастьян Аристархович Перейра
          Правильно так: "девственность " .

          Извините, а что это такое ?
    2. Zoldat_A
      Zoldat_A Сегодня, 19:55
      +4
      Цитата: Тарелка
      Чего-то даже шутку придумать уже не получается на этот счёт.

      Не шутка. Сравнение.

      Когда я прихожу на даче в дождливую погоду с утренней рыбалки, то у калитки чищу сапоги от грязи, прежде чем пройти по дорожке в гараж и переодеться-переобуться.
      При этом я даже не смотрю - прилип у меня к сапогу выползший на дождик червяк или нет. Мне на него как-то по фигу - есть он или нет.

      Примерно такого же масштаба проблема эта Молдавия. "Пчёлка Майя" не понимает, что Молдавия НИКАКОЙ своей позицией не может заинтересовать Россию настолько, чтобы Россия задумала так или иначе создавать ей угрозу?
      Принципиально по фигу - есть Молдавия или нету, есть молдаване или они уже румыны...

      Единственное предложение - к нашей УФМС. Выгоните молдавских криворуких "евроремонтников" и "строителей" - пусть едут в Молдавию, в Румынию, в Германию. Хоть в Антарктиду.
      Работают за копейки, люди бросаются за халявой, потом приходят ко мне и просят исправить. А там ТАКОЕ!!!.... Проще и дешевле сломать и сделать заново, чем исправлять и переделывать.
      1. tihonmarine
        tihonmarine Сегодня, 20:26
        0
        Цитата: Zoldat_A
        Примерно такого же масштаба проблема эта Молдавия. "Пчёлка Майя" не понимает

        Пчёлка не понимает, когда меня кусает, мне приятно - радикулит проходит.
    3. tihonmarine
      tihonmarine Сегодня, 20:22
      0
      Цитата: Тарелка
      Чего-то даже шутку придумать уже не получается на этот счёт.

      Да, очень глупая женщина и даже не президент.
  2. Уарабей
    Уарабей Сегодня, 19:33
    +5
    Когда никакой опасности нет, то надо просто о ней орать из каждого утюга. Надо же как то поддерживать легенду о "Империи зла". Особенно на фоне последних событий на ближнем востоке.
  3. Ирса
    Ирса Сегодня, 19:39
    +3
    А себя Санду угрозой не считает? о какой нацбезопасности Молдавии можно говорить, когда она уже почти Румыния, забыла походу, по инерции вещает. laughing
  4. Si1vernn
    Si1vernn Сегодня, 19:40
    +3
    Самая большая угроза Молдавии - это коррупция во власти и граждане (молдаване) это прекрасно знают.
  5. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 19:40
    +6
    Самая большая угроза для Молдавии Санду (Сандра, её даже режим Т9 не знает wassat ),румыны при её согласию скупают стратегические промышленные объекты в Молдавии.
    1. tihonmarine
      tihonmarine Сегодня, 20:28
      0
      Цитата: tralflot1832
      Самая большая угроза для Молдавии Санду (Сандра, её даже режим Т9 не знает ),

      Ой, да и и так понятно, что Молдовании, больше нет, есть Валахия.
  6. nordscout
    nordscout Сегодня, 19:41
    +3
    Самая большая угроза для национальной безопасности Молдовы - это её нынешний Президент Майя Санду....
  7. Андрей Николаевич
    Андрей Николаевич Сегодня, 19:42
    +3
    Самая большая угроза для такой маленькой страны это ее президентша- Санду.
  8. alexoff
    alexoff Сегодня, 19:42
    0
    Ну логично, площадь у России самая большая, хотя угроза сама по себе и маленькая
  9. Вольноопределяющийся Марек
    Вольноопределяющийся Марек Сегодня, 19:43
    +1
    А, что мы можем сделать? Я, вообще не представляю, как мы держим Приднестровье? Кто расскажет, как происходит снабжение, в том числе и наших миротворцев? Они там еще остались? Как они выполняют свои задачи в полной изоляции?
  10. Лешак
    Лешак Сегодня, 19:47
    +1
    Для этой дамы слишком большая статья, ей бы хватило одного заголовка - высказывания этой неумной не заслуживают большого написания. yes
  11. paul3390
    paul3390 Сегодня, 19:54
    +1
    Кто бы только пояснил - ну на фейхоа России молдаване-то?? belay what
    1. Enceladus
      Enceladus Сегодня, 20:00
      +1
      Верно! Евроремонт уже давно на востоке делают и даже лучше good
  12. Bombaher
    Bombaher Сегодня, 19:57
    +2
    Интересно, гражданка Румынии говорила про какую страну?
    Молдаване, гоните эту Манду румынскую, она продала уже Ваши интересы США. А где США (НАТО) - там разруха и война
    1. котик-русич
      котик-русич Сегодня, 20:29
      0
      Цитата: Bombaher
      Интересно, гражданка Румынии говорила про какую страну?
      Молдаване, гоните эту Манду румынскую, она продала уже Ваши интересы США.
      М. Санду bully
      продала "интересы Молдавии" - а с жителями Молдавии не делится... am
    2. tihonmarine
      tihonmarine Сегодня, 20:31
      0
      Цитата: Bombaher
      Молдаване, гоните эту Манду румынскую, она продала уже Ваши интересы США.

      Ну да, молдоване станут румынами и сразу Евросоюз, хотя останутся нищим молдованами, но не румынами.
  13. Enceladus
    Enceladus Сегодня, 19:59
    +2
    Судя по кислому лицу - ей поменьше мучного... побольше ночного! laughing