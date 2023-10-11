Президент Молдавии впервые назвала Россию самой большой угрозой нацбезопасности республики

Президент Молдавии Майя Санду впервые назвала Россию самой большой угрозой для национальной безопасности своей страны.
В ходе брифинга по итогам заседания Высшего совета безопасности Молдавии Санду заявила об увеличении финансирования обороны республики, а также назвала стратегическое партнерство с США, Великобританией, странами ЕС и другими членами НАТО ключевым аспектом национальной стратегии безопасности.
Ранее Санду в интервью американскому изданию Politico заявила, что Молдавии следует отказаться от закрепленного в конституции страны нейтралитета ради вступления в военный альянс. При этом, Санду не упомянула конкретно НАТО, однако ранее неоднократно высказывалась в пользу пересмотра пункта конституции, предполагающего нейтральный статус. Молдавские оппозиционные силы, представленные коммунистами, социалистами и запрещенной в стране партии "Шор", выступают против вступления республики в НАТО.
Кроме того, молдавские власти в последнее время все чаще призывают к выводу российского миротворческого контингента с территории Приднестровья. Миротворческие силы, поддерживающие мир в зоне приднестровского конфликта, представлены контингентом из 402 российских военнослужащих, 492 приднестровских и 355 молдавских. Миротворцы несут службу на 15 стационарных постах и КПП, размещенных на ключевых участках зоны безопасности.
Кроме того, на территории Приднестровья находится оперативная группа российских войск (ОГРВ), являющаяся преемницей 14-й общевойсковой армии, переведенной после распада СССР под юрисдикцию России. В основные задачи ОГРВ входит обеспечение охраны одних из самых больших в Европе складов с боеприпасами в приднестровском селе Колбасна.