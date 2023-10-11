Израильские СМИ сообщают об атаке запущенных из Ливана БПЛА на ядерный центр в Димоне

Беспилотные летательные аппараты атаковали северные районы Израиля со стороны Ливана. Об этом сообщают израильские средства массовой информации. По утверждению СМИ, сейчас в регионе – воздушная тревога.
Местные власти призвали жителей проследовать в укрытия. Уже сообщается о взрывах в результате атаки дронов на израильскую территорию. В город Мааян Барух, расположенном неподалеку от ливанской границы, предположительно прорвалась диверсионно-разведывательная группа с территории Ливана. Местные паблики сообщают, что на территории Израиля была замечена группа вооруженных людей на парапланах, прилетевших со стороны Ливана.
Сирены воздушной тревоги в настоящее время звучат и в городах Офер и Керем-Махараль, расположенных к югу от Хайфы. По сообщениям израильских СМИ, с территории Ливана были запущены десятки беспилотных летательных аппаратов. То есть, речь может идти о массированной атаке дронами, которую предприняло движение «Хизбалла» (именно оно контролирует южные ливанские территории вблизи израильской границы).
Кроме того, по утверждению израильских СМИ, запущенные с территории Ливана беспилотники смогли долететь до ядерного центра Израиля в городе Димона на юге страны. Ранее многие эксперты допускали, что он может стать одной из первоочередных целей палестинских отрядов в ходе дальнейшей эскалации боевых действий.Так и происходит в настоящий момент.
На этом фоне появились сообщения о призывах американских властей к гражданам США покинуть территорию Ливана. Есть очень большой риск, что в ответ на атаки своей территории Израиль будет наносить массированные удары по объектам движения «Хизбалла» в Ливане.