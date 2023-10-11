Военное обозрение
Войти Регистрация

Израильские СМИ сообщают об атаке запущенных из Ливана БПЛА на ядерный центр в Димоне

18
Израильские СМИ сообщают об атаке запущенных из Ливана БПЛА на ядерный центр в Димоне

Беспилотные летательные аппараты атаковали северные районы Израиля со стороны Ливана. Об этом сообщают израильские средства массовой информации. По утверждению СМИ, сейчас в регионе – воздушная тревога.


Местные власти призвали жителей проследовать в укрытия. Уже сообщается о взрывах в результате атаки дронов на израильскую территорию. В город Мааян Барух, расположенном неподалеку от ливанской границы, предположительно прорвалась диверсионно-разведывательная группа с территории Ливана. Местные паблики сообщают, что на территории Израиля была замечена группа вооруженных людей на парапланах, прилетевших со стороны Ливана.

Сирены воздушной тревоги в настоящее время звучат и в городах Офер и Керем-Махараль, расположенных к югу от Хайфы. По сообщениям израильских СМИ, с территории Ливана были запущены десятки беспилотных летательных аппаратов. То есть, речь может идти о массированной атаке дронами, которую предприняло движение «Хизбалла» (именно оно контролирует южные ливанские территории вблизи израильской границы).


Кроме того, по утверждению израильских СМИ, запущенные с территории Ливана беспилотники смогли долететь до ядерного центра Израиля в городе Димона на юге страны. Ранее многие эксперты допускали, что он может стать одной из первоочередных целей палестинских отрядов в ходе дальнейшей эскалации боевых действий.Так и происходит в настоящий момент.

На этом фоне появились сообщения о призывах американских властей к гражданам США покинуть территорию Ливана. Есть очень большой риск, что в ответ на атаки своей территории Израиль будет наносить массированные удары по объектам движения «Хизбалла» в Ливане.
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Яндекс Дзен
18 комментариев
Объявление

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, регулярно дополнительные сведения о спецоперации на Украине, большое количество информации, видеоролики, то что не попадает на сайт: https://t.me/topwar_official

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Alien From
    Alien From Сегодня, 19:28
    +1
    Да, добром это дело не кончится. Третья мировая стучится в двери.
    1. антивирус
      антивирус Сегодня, 20:36
      -1
      Так не доставайся, ты - - израиль, никому..
      Крах доллара требует смены хозяина... Или отступления...
      В пампасы, вслед за нацистами
  2. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 19:31
    +4
    Чёрный Лебедь накрывает Эрец Исраэль своим крылом...
    1. Luminman
      Luminman Сегодня, 20:07
      +1
      Цитата: Иезекиль 25-17
      Чёрный Лебедь накрывает Эрец Исраэль своим крылом

      А хорошо бы...
  3. Арон Заави
    Арон Заави Сегодня, 19:32
    -10
    Какой бред здесь на форуме публикуют. request Дебку что ли цитируют?
    1. AllBiBek
      AllBiBek Сегодня, 19:35
      +5
      "Хоть сто раз скажи "халва" - во рту слаще не станет" © Ходжа Насретдин
    2. PN
      PN Сегодня, 19:46
      +1
      Если есть более достоверные и свежие новости, то с удовольствием почитаем.
      1. Арон Заави
        Арон Заави Сегодня, 19:59
        -4
        Цитата: PN
        Если есть более достоверные и свежие новости, то с удовольствием почитаем.

        Я вообще то смотрю наши каналы , а они ведут репортажи в прямом эфире. Поэтому и удивляюсь.
  4. AllBiBek
    AllBiBek Сегодня, 19:32
    +3
    О, не соврали телеграмм-каналы.
    Удар дронами, и десант на шахидолётах со стороны Ливана полтора часа назад. Хезболла поплевала на ладони, и взялась за оружие.

    Эпиграф кончился, глава первая. Хезболла.
    1. Арон Заави
      Арон Заави Сегодня, 19:37
      -6
      Цитата: AllBiBek
      О, не соврали телеграмм-каналы.
      Удар дронами, и десант на шахидолётах со стороны Ливана полтора часа назад. Хезболла поплевала на ладони, и взялась за оружие.

      Эпиграф кончился, глава первая. Хезболла.

      request request request
  5. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 19:34
    +4
    Цитата: Арон Заави
    Какой бред здесь на форуме публикуют. request Дебку что ли цитируют?

    Да нет, Арон: " Геоэнергетику Инфо".
  6. Вольноопределяющийся Марек
    Вольноопределяющийся Марек Сегодня, 19:40
    +2
    Не могу отделаться от мысли, что кто то кукловодит нападающими на Израиль. Очень это напоминает 11 сентября в США. Не так все просто.
    1. BlackMokona
      BlackMokona Сегодня, 19:41
      -5
      Цитата: Вольноопределяющийся Марек
      Не могу отделаться от мысли, что кто то кукловодит нападающими на Израиль. Очень это напоминает 11 сентября в США. Не так все просто.

      Просто радикальные Исламисты работают не мозгом, от чего их действия кажутся направленными против самих себя.
      1. AllBiBek
        AllBiBek Сегодня, 19:47
        +3
        Да и действия Израиля такие же.
        Тоже не мозгом работаете?
        Вопрос: и чем тогда отличаетесь от радикальных исламистов?
        Ответ: версией исповедуемой аврамической религии
        1. BlackMokona
          BlackMokona Сегодня, 19:52
          -3
          Цитата: AllBiBek
          Да и действия Израиля такие же.
          Тоже не мозгом работаете?
          Вопрос: и чем тогда отличаетесь от радикальных исламистов?
          Ответ: версией исповедуемой аврамической религии

          А как бы вы действовали на месте Израиля? winked
  7. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 19:45
    0
    Цитата: Вольноопределяющийся Марек
    Не могу отделаться от мысли, что кто то кукловодит нападающими на Израиль. Очень это напоминает 11 сентября в США. Не так все просто.

    У Вас хороший музыкальный слух; да эту кантанту писал Мастер...
    1. Клон
      Клон Сегодня, 20:04
      +1
      Цитата: Иезекиль 25-17
      да эту кантанту писал Мастер...

      "...Движение было основано в 1987-м после начала Первой палестинской интифады. Изначально оно рассматривалось Израилем как конкурент Организации освобождения Палестины (ООП) Ясира Арафата.
      Израильская военная администрация поощряла «благотворительную и религиозную» деятельность будущего лидера ХАМАС Ахмеда Ясина. Его организация получала финансирование от Израиля, а также получала пожертвования из арабских стран Персидского залива..." (с)
      https://mt-smi.mirtesen.ru/blog/4397...er=mirtesen.ru
      Да кто бы сомневался, что все рождается из под одного того же "пера"...
  8. 6erJIblu
    6erJIblu Сегодня, 20:05
    +2
    Иудеи рисуют яркое солнце над святой землей. Кто-то прищурившись от света над святой землей смотрит на Киев...
    - Что-то там темно...