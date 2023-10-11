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Украинский чиновник показал кадры якобы сброса фосфорных бомб ВС РФ на позиции ВСУ на Артемовском направлении

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Украинский чиновник показал кадры якобы сброса фосфорных бомб ВС РФ на позиции ВСУ на Артемовском направлении

В интернете появились кадры якобы имевшего место сброса фосфорных бомб ВС РФ на позиции украинских формирований. Их опубликовал руководитель Одесской областной военной администрации Сергей Братчук.


Интересно, что, по заверению Братчука, фосфорные бомбы якобы применялись российскими военными против позиций ВСУ на Артемовском направлении. Только какое отношение к Артемовскому направлению имеет Одесса? Разве что, если эти кадры были переданы Братчуку военными из дислоцирующихся на территории Одесской области формирований ВСУ, а уже он их решил опубликовать в прессе.

Применение фосфорных бомб запрещено рядом международных конвенций. Тем не менее, во многих современных вооруженных конфликтах стороны обвиняют друг друга в применении фосфорных бомб. Известны факты применения таких боеприпасов самими украинскими формированиями, в том числе в Соледаре. В Палестине представители местных организаций сообщают о применении фосфорных бомб израильской армией.


Украинская сторона, понятное дело, заинтересована в том, чтобы выставить российскую армию безжалостной стороной, якобы применяющей запрещенное международными конвенциями вооружение. Разумеется, никаких подтверждений тому, что это именно российские фосфорные бомбы на кадрах, глава Одесской военной администрации не привел.


Но лучше бы киевский режим сам не допускал совершения военных преступлений против мирного населения Российской Федерации и даже против собственных украинских граждан. Однако такие преступления происходят очень часто, и жертвами их становится ни в чем неповинные люди, не являющиеся комбатантами.
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17 комментариев
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  1. ААК
    ААК Сегодня, 19:46
    +4
    Всё правильно, применили бандеры первыми и фосфорные и кассетные боеприпасы - пусть не жалуются на ответку, в очередной раз повторю - хороший бандера - 200-й бандера и никак иначе...
    1. Коте пане Коханка
      Коте пане Коханка Сегодня, 20:07
      +1
      Цитата: ААК
      Всё правильно, применили бандеры первыми и фосфорные и кассетные боеприпасы - пусть не жалуются на ответку, в очередной раз повторю - хороший бандера - 200-й бандера и никак иначе...

      Более вероятно, что все проще - это кадры применения самими ВСУ запрещенных боеприпасов в 2014-2022 годах.
    2. JD1979
      JD1979 Сегодня, 20:19
      0
      Цитата: ААК
      Всё правильно, применили бандеры первыми и фосфорные и кассетные боеприпасы

      Когда? Просто интересно когда вы считаете ВСУ применили первыми.
  2. Вольноопределяющийся Марек
    Вольноопределяющийся Марек Сегодня, 19:48
    +4
    Пока преступная бандеро-фашисткая клика не будет уничтожена до тла , такие обвинения неизбежно будут выдвигаться и множиться. И "мировая общественность" будет им верить.
    1. Лешак
      Лешак Сегодня, 19:51
      +3
      "Мировая общественность" превратилась в сборище идьётов. Они потеряли способность вникать и разбираться.
      1. ваш вср 66-67
        ваш вср 66-67 Сегодня, 20:21
        0
        Цитата: Лешак
        "Мировая общественность" превратилась в сборище идьётов. Они потеряли способность вникать и разбираться.

        Да нет. Эти идьëты что надо видят!
        По принципу, в чужом глазу и соринку видно....
  3. леонидыч
    леонидыч Сегодня, 19:48
    +7
    Во блин. Хохлам и Израилю значит можно, а почему нам нельзя. Даже если мы их и применили то не мы первые начали, как и кассетные боеприпасы тоже. Так что идите лесом ну или сдавайтесь.
    1. sifgame
      sifgame Сегодня, 19:57
      +4
      Как тут в последние дни местные ВО-шные евреи любят говорить, на войне как на войне.
  4. Николай Иванов_5
    Николай Иванов_5 Сегодня, 19:48
    +4
    для лживых украинских собак все дозволено и приемлемо
  5. uralex
    uralex Сегодня, 19:50
    +4
    фосфорные бомбы якобы применялись российскими военными против позиций ВСУ на Артемовском направлении
    Ну, и что?... Америкосы ВСУ также накачали кассетными боеприпасами и ни у кого вопросов не возникло... Израиль их во всю применяет по кварталам с мирными жителями и ничего...
  6. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 19:52
    +4
    Угадайте с одного раза ,какие две страны не подписали конвенцию о запрещении применения фосфорных боеприпасов, если в радиус поражения могут попасть гражданские лица.По военныи целям вываливать фосфор можно тоннами.Запарета нет.
    1. Diger
      Diger Сегодня, 20:22
      +1
      Цитата: tralflot1832
      Угадайте с одного раза ,какие две страны не подписали конвенцию о запрещении применения

      sad
      США и Израиль?
      Только протокол к конвенции 1949
      Фото (плохого качества) не похоже на ФБ:
      - нет специфического белого дыма (фосфорного ангидрида)
      -очень высоко подрыв (судя по фото)
      Похоже на действие осветительного боеприпаса "Люстра", заряд которого состоит из металлического горючего (магний и алюминий), окислителя (перхлорат калия, он же "бертолетова соль"), связующего вещества (синтетический каучук) и флегматизатора

      "фосфор пошёл" ...Если бы пошел, то мало бы не показалось
      или (но маловероятно)
      РБК-500 ЗАБ-2,5СМ - разовая бомбовая кассета с зажигательными БЭ
      ЗАБ-250-200
      ЗАБ-100-105
  7. Пузотер
    Пузотер Сегодня, 19:54
    +3
    Бла-бла, какие фосфорные? Это магниевые зажигалки - против построек и техники они поэффективней фосфорных. Фосфорные имеет смысл применять против скоплений открытой живой силы, которых сейчас ещё поискать надо. Применяют их, кстати, с самого начала СВО.
  8. КВУ-НСвД
    КВУ-НСвД Сегодня, 19:59
    +1
    Ещёнедавно было бы за что говорить, а сейчас уже сняты все печати кроме последней . Да и её скоро в атомном пламени сожгут . Всё к этому идёт неотвратимо . А жаль . Добьём планету по глупости и гордыне .
  9. Hellcos
    Hellcos Сегодня, 20:07
    0
    Ну применили, и дальше что? ай-яй-яй, так не честно?
  10. Rage66
    Rage66 Сегодня, 20:31
    0
    "Термитные снаряды в качестве боевого зажигательного вещества содержат термитную смесь. Как правило, она выполнена на основе алюминия или магния с оксидами металлов, чаще железа"
    У украинского чиновника, в школе, было "два" по химии hi
  11. ВитаминBF3mg
    ВитаминBF3mg Сегодня, 20:35
    0
    да фото прилепил,где-то фейверки запускали ,у каждого в телефоне наверно есть,вот и решид пургу гнать