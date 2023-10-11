В интернете появились кадры якобы имевшего место сброса фосфорных бомб ВС РФ на позиции украинских формирований. Их опубликовал руководитель Одесской областной военной администрации Сергей Братчук.Интересно, что, по заверению Братчука, фосфорные бомбы якобы применялись российскими военными против позиций ВСУ на Артемовском направлении. Только какое отношение к Артемовскому направлению имеет Одесса? Разве что, если эти кадры были переданы Братчуку военными из дислоцирующихся на территории Одесской области формирований ВСУ, а уже он их решил опубликовать в прессе.Применение фосфорных бомб запрещено рядом международных конвенций. Тем не менее, во многих современных вооруженных конфликтах стороны обвиняют друг друга в применении фосфорных бомб. Известны факты применения таких боеприпасов самими украинскими формированиями, в том числе в Соледаре. В Палестине представители местных организаций сообщают о применении фосфорных бомб израильской армией.Украинская сторона, понятное дело, заинтересована в том, чтобы выставить российскую армию безжалостной стороной, якобы применяющей запрещенное международными конвенциями вооружение. Разумеется, никаких подтверждений тому, что это именно российские фосфорные бомбы на кадрах, глава Одесской военной администрации не привел.Но лучше бы киевский режим сам не допускал совершения военных преступлений против мирного населения Российской Федерации и даже против собственных украинских граждан. Однако такие преступления происходят очень часто, и жертвами их становится ни в чем неповинные люди, не являющиеся комбатантами.