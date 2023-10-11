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Военкоры: Вертолеты ВС РФ уничтожили несколько украинских бронемашин под Авдеевкой

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Военкоры: Вертолеты ВС РФ уничтожили несколько украинских бронемашин под Авдеевкой

Ситуация на Авдеевском участке Донецкого направления становится все более напряженной. Не первый день здесь идут ожесточенные бои российских войск с украинскими формированиями, что следует из сообщений военных корреспондентов, сводок Минобороны РФ и украинского генерального штаба.


По сообщению ряда военных Telegram-каналов, вертолеты ВС РФ Ка-52 «Аллигатор» и Ми-28НМ «Ночной охотник» уничтожили несколько бронированных машин ВСУ под Авдеевкой. Российская авиация наносит удары по вражеским БМП и БТР управляемыми ракетами, принося противнику большой урон.

Помимо Авдеевского участка Донецкого направления, повышение активности ВС РФ признает в своей вечерней сводке и украинский генеральный штаб, сегодня российские подразделения атаковали противника на Купянском направлении. Здесь основные бои шли в районах Ивановки и Синьковки.


На Краснолиманском направлении ВС РФ продолжают теснить врага в районе Макеевки (Луганская Народная Республика), на Торском участке и в Серебрянском лесничестве.

На Артемовском направлении продолжаются бои в районе Андреевки и Клещеевки. Кроме того, украинский генеральный штаб в вечерней сводке сообщил о боестолкновениях ВСУ и ВС РФ в Победе и Новомихайловке на Марьинском участке Донецкого направления, а также в самой Марьинке. Бои имели место и юго-восточнее Угледара на Южно-Донецком направлении, в районе к югу от Золотой Нивы.

На Запорожском направлении интенсивность атак противника несколько спала, но они по-прежнему продолжаются, несмотря на высокие потери ВСУ. Упрямству командования украинских формирований, бросающего своих людей на верную гибель, поражаются в беседах с российскими военкорами командиры подразделений ВС РФ.
Использованы фотографии:
Министерство обороны Российской Федерации
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2 комментария
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  1. incoggnoto
    incoggnoto Сегодня, 19:58
    +1
    важно проломить оборону, противник явно не был готов к такому.. запад с его разведкой вынужден переключится на ближний восток..
  2. Сид2014
    Сид2014 Сегодня, 20:07
    0
    Не надо кричать ура раньше времени! Никакого серьёзного продвижения под Авдеевкой нет! Даже Ж/ Д пути снабжающие ВСУ в Авдеевке функционируют ДО СИХ ПОР!!! ( это к некоторым утверждениям в нашем военном превосходстве над ВСУ) Да и ТГ каналы сегодня по этому поводу уже не так оптимистичны!!!