Ситуация на Авдеевском участке Донецкого направления становится все более напряженной. Не первый день здесь идут ожесточенные бои российских войск с украинскими формированиями, что следует из сообщений военных корреспондентов, сводок Минобороны РФ и украинского генерального штаба.
По сообщению ряда военных Telegram-каналов, вертолеты ВС РФ Ка-52 «Аллигатор» и Ми-28НМ «Ночной охотник» уничтожили несколько бронированных машин ВСУ под Авдеевкой. Российская авиация наносит удары по вражеским БМП и БТР управляемыми ракетами, принося противнику большой урон.
Помимо Авдеевского участка Донецкого направления, повышение активности ВС РФ признает в своей вечерней сводке и украинский генеральный штаб, сегодня российские подразделения атаковали противника на Купянском направлении. Здесь основные бои шли в районах Ивановки и Синьковки.
На Краснолиманском направлении ВС РФ продолжают теснить врага в районе Макеевки (Луганская Народная Республика), на Торском участке и в Серебрянском лесничестве.
На Артемовском направлении продолжаются бои в районе Андреевки и Клещеевки. Кроме того, украинский генеральный штаб в вечерней сводке сообщил о боестолкновениях ВСУ и ВС РФ в Победе и Новомихайловке на Марьинском участке Донецкого направления, а также в самой Марьинке. Бои имели место и юго-восточнее Угледара на Южно-Донецком направлении, в районе к югу от Золотой Нивы.
На Запорожском направлении интенсивность атак противника несколько спала, но они по-прежнему продолжаются, несмотря на высокие потери ВСУ. Упрямству командования украинских формирований, бросающего своих людей на верную гибель, поражаются в беседах с российскими военкорами командиры подразделений ВС РФ.