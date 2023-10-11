Украинское военное командование намерено продолжить "контрнаступление" ВСУ предстоящей зимой. Об этом заявил председатель объединенного комитета начальников штабов американской армии генерал Чарльз Браун.По словам Брауна, несмотря на сложность ведения боевых действий в зимний период, командование украинской армии намерено возобновить активные наступательные действия в течение зимы 2023/2024 годов.Кроме того, выступая на пресс-конференции в Брюсселе, глава американского генштаба пообещал продолжить оказание военной поддержки боевикам киевского режима со стороны США и их союзников по НАТО.Так называемое "контрнаступление" украинской армии началось 4 июня текущего года. В итоге, спустя более четырех месяцев наступательных действий боевикам киевского режима не удалось достичь каких-либо заметных успехов. По данным МО РФ, в ходе попыток атаковать украинская армия потеряла более 90 тысяч своих военнослужащих убитыми и ранеными. Кроме того, Киев потерял значительное количество имевшейся в его распоряжении военной техники, в том числе предоставленной странами Запада.На фоне неудачных для ВСУ боевых действий военное руководство США было вынуждено констатировать, что украинское "контрнаступление" затянется на "гораздо большее число месяцев", чем предполагалось изначально. Чтобы усилить "контрнаступление", Пентагон начал поставлять украинской армии кассетные боеприпасы, не оказавшие заметного влияния на поле боя.