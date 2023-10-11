Президент России призвал воздержаться от резких заявлений по палестино-израильскому конфликту

Тема конфликта между Израилем и Палестиной является очень чувствительной, при его оценке необходимо воздержаться от резких заявлений. Об этом заявил президент Российской Федерации Владимир Путин в эфире телеканала «Россия 24».Глава российского государства отметил, что нельзя оскорблять чувства людей, вовлеченных в палестино-израильский конфликт. Путин призвал избегать потерь среди мирного населения и Израиля, и сектора Газа.Россия сейчас старается соблюдать максимальную нейтральность в данном вопросе, что вполне объяснимо. Долгое время Россия поддерживала дружественные отношения с Израилем, премьер-министр которого Биньямин Нетаньяху позиционирует себя как друга российского лидера. Но с Палестиной нашу страну связывает очень давнее сотрудничество, уходящее своими корнями в эпоху холодной войны.Ранее глава российского государства отметил факт провала политики США на Ближнем Востоке. Путин отметил, что США пытались монополизировать процесс урегулирования палестино-израильского конфликта в своих руках, но это не привело к позитивным последствиям.До этого российский президент во время встречи с премьер-министром Ирака Мухаммедом ас-Судани заявил о необходимости реализации решения ООН и создания независимого палестинского государства. Именно появление суверенного палестинского государства в тех землях, которые были определены для него решением ООН, является единственным способом урегулирования существующего конфликта Израиля с палестинскими арабами.