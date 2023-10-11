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Президент России призвал воздержаться от резких заявлений по палестино-израильскому конфликту

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Президент России призвал воздержаться от резких заявлений по палестино-израильскому конфликту

Тема конфликта между Израилем и Палестиной является очень чувствительной, при его оценке необходимо воздержаться от резких заявлений. Об этом заявил президент Российской Федерации Владимир Путин в эфире телеканала «Россия 24».


Глава российского государства отметил, что нельзя оскорблять чувства людей, вовлеченных в палестино-израильский конфликт. Путин призвал избегать потерь среди мирного населения и Израиля, и сектора Газа.

Россия сейчас старается соблюдать максимальную нейтральность в данном вопросе, что вполне объяснимо. Долгое время Россия поддерживала дружественные отношения с Израилем, премьер-министр которого Биньямин Нетаньяху позиционирует себя как друга российского лидера. Но с Палестиной нашу страну связывает очень давнее сотрудничество, уходящее своими корнями в эпоху холодной войны.

Ранее глава российского государства отметил факт провала политики США на Ближнем Востоке. Путин отметил, что США пытались монополизировать процесс урегулирования палестино-израильского конфликта в своих руках, но это не привело к позитивным последствиям.

До этого российский президент во время встречи с премьер-министром Ирака Мухаммедом ас-Судани заявил о необходимости реализации решения ООН и создания независимого палестинского государства. Именно появление суверенного палестинского государства в тех землях, которые были определены для него решением ООН, является единственным способом урегулирования существующего конфликта Израиля с палестинскими арабами.
Использованы фотографии:
kremlin.ru
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13 комментариев
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  1. ваш вср 66-67
    ваш вср 66-67 Сегодня, 20:17
    +2
    Именно появление суверенного палестинского государства в тех землях, которые были определены для него решением ООН, является единственным способом урегулирования существующего конфликта Израиля с палестинскими арабами.

    И евреи согласятся отдать эти земли Палестине?
    Никогда!!!
    1. Лешак
      Лешак Сегодня, 20:39
      0
      Цитата: ваш вср 66-67

      И евреи согласятся отдать эти земли Палестине?
      Никогда!!!

      Это в какую позу их поставить. Израиль не Россия - страна не самодостаточная, санкционного давления не выдержала бы. Но ООН не США - влияния ноль, одна болтовня. Поэтому ни какой суверенной Палестины нет и не будет. request
  2. ААК
    ААК Сегодня, 20:19
    0
    С одной стороны - вполне себе житейский момент - создать упомянутое в решении ООН палестинское государство, выдворить туда из всех арабских и неарабских стран всех палестинцев, обнести эту "Нахаловку" не сетчатым, а бетонным забором с минными полями на КСП, ну и пусть их всем арабским миром и кормят и содержат... посмотрю на сколько у арабов терпения хватит, они потом их сами не хуже евреев гонять станут...
  3. bondrostov
    bondrostov Сегодня, 20:19
    +1
    Ну он прав. Нам нужно быть нетральными на официальном уровне. Местные Изралитяне тут всех юдофобами называют. Хотя если бы Газу сносили китайцы ( марсиане belay ) реакция была бы такой же. Вводите войска убирайте Хамас. Зачем вы мирных фосфором сжигаете?
    1. tralflot1832
      tralflot1832 Сегодня, 20:23
      +2
      ООН не видел фактов применения фосфорных боеприпасов.И Израиль заявит - мы использовали дымовые боеприпасы в состав которых входит белый фосфор.Занавес.
      1. bondrostov
        bondrostov Сегодня, 20:30
        +2
        Про ООН могу сказать одно: - караул устал!
  4. A2AD
    A2AD Сегодня, 20:21
    +1
    Если ВВП нравися жевать сопли. То пусть лучше жует их молча, и не учит других как относиться к сионо-фашистам. Это у него друг фашист и военный преступник нитаньяху. Для нормальных людей нитаньяху изверг, упырь, и душегуб которого заждалась виселица.
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 20:40
      +2
      Какие то у него друзья "левые".То Нетаньяху,то Эрдоган..Токаев тоже туда-в друзья.. belay
  5. zoland
    zoland Сегодня, 20:25
    +2
    Обнуленный обделавшись вна решил многоходовочку замутить
  6. paul3390
    paul3390 Сегодня, 20:26
    +2
    Биньямин Нетаньяху позиционирует себя как друга российского лидера

    Хрена себе - друг.. С такими никаких врагов не надо.
    1. tihonmarine
      tihonmarine Сегодня, 20:36
      +1
      Цитата: paul3390
      Хрена себе - друг.. С такими никаких врагов не надо.

      Когда водку пить, то друг, а когда помощь оказать, то хата с краю.
  7. tihonmarine
    tihonmarine Сегодня, 20:34
    -1
    Но с Палестиной нашу страну связывает очень давнее сотрудничество, уходящее своими корнями в эпоху холодной войны.

    И помним Ясера Арафата. Неплохой был союзник.
  8. Cartalon
    Cartalon Сегодня, 20:35
    -2
    Реальная истерика в комментариях, этот замес, выгоден России, арабы дерутся с евреями, кто победит тот и молодец, горе побеждённым, рано или поздно государство Израиль погибнет 10 миллионов человек не могут в исторической перспективе противостоять миллиарду, ну так и вся европейская цивилизация, а Россия её часть, обречена против демографии не попрешь.