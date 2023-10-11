Экс-командующий ВВС Израиля назвал «иранской ловушкой» возможную сухопутную операцию ЦАХАЛ в секторе Газа

Если армия обороны Израиля начнет наземную операцию в секторе Газа, то это будет означать, что страна попадет в «иранскую ловушку», станет действовать по иранскому плану. Такую оценку развивающимся событиям дал бывший командующий военно-воздушных сил ЦАХАЛ генерал-майор запаса Давид Иври.По мнению военного эксперта, вылазки ХАМАС заставят армию обороны Израиля отреагировать посредством сухопутного вторжения в Газу. Но когда израильские войска «завязнут» в наземной операции, на Израиль будет совершено нападение с территории Ливана и Западного берега реки Иордан. Это приведет к более серьезным последствиям.Иври считает, что сектор Газа не представляет масштабной угрозы для Израиля в настоящее время. Действующие там палестинские формирования можно подавлять ударами с воздуха и с помощью экономического воздействия. Если сухопутные войска Израиля войдут в Газу и надолго там «застрянут», будут нести большие потери, то создастся реальная угроза для страны совсем иного уровня.Единственным оправданным вариантом для наземной операции является окончательная оккупация сектора Газа. Но это все равно приведет к большому количеству жертв среди военнослужащих ЦАХАЛ. Кроме того, не будет ясности с тем, сколько времени Израилю потребуется оккупировать эту территорию, какие средства на это потребуются.Таким образом, далеко не все израильские военные эксперты поддерживают перспективу наземной военной операции в секторе Газа, опасаясь более масштабной эскалации конфликта и вовлечения в него других участников.