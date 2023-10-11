Израильская армия опровергла информацию о проникновении парапланеристов движения «Хизбалла» в страну

Информация о проникновении парапланеристов – диверсантов ливанского движения «Хизбалла» в Израиль не соответствует действительности. Об этом заявили в пресс-службе армии обороны Израиля, комментируя распространившиеся ранее в медийном пространстве сообщения.Напомним, что сегодня вечером в израильских СМИ появились публикации о возможном проникновении в страну диверсионно-разведывательных групп движения «Хизбалла» на парапланах с территории соседнего Ливана.Кроме того, была информация о взрыве в районе израильского ядерного центра в Димоне. Но в ЦАХАЛ данную информацию тоже не подтверждают, заявляя, что все нормально, и ядерному центру якобы ничего не угрожало.Еще одна не соответствующая действительности информация – об эвакуации посольства США из столицы Ливана Бейрута. Ранее об этом сообщил ряд арабских Telegram-каналов. Как оказалось, посольство США в ливанской столице работает в штатном режиме, никто пока эвакуировать его не собирается.В связи с этим необходимо отметить, что современная война – это еще и война информационная, война фейков. В связи с вооруженным конфликтом ХАМАС и Израиля в международное медийное пространство заинтересованными акторами будет периодически забрасываться самая разнообразная информация, включая откровенные фейки.В распространении дезинформации заинтересованы все стороны конфликта, и каждая из них умело использует собственные информационные возможности и интернет-ресурсы.