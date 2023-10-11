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Израильская армия опровергла информацию о проникновении парапланеристов движения «Хизбалла» в страну

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Израильская армия опровергла информацию о проникновении парапланеристов движения «Хизбалла» в страну

Информация о проникновении парапланеристов – диверсантов ливанского движения «Хизбалла» в Израиль не соответствует действительности. Об этом заявили в пресс-службе армии обороны Израиля, комментируя распространившиеся ранее в медийном пространстве сообщения.


Напомним, что сегодня вечером в израильских СМИ появились публикации о возможном проникновении в страну диверсионно-разведывательных групп движения «Хизбалла» на парапланах с территории соседнего Ливана.

Кроме того, была информация о взрыве в районе израильского ядерного центра в Димоне. Но в ЦАХАЛ данную информацию тоже не подтверждают, заявляя, что все нормально, и ядерному центру якобы ничего не угрожало.

Еще одна не соответствующая действительности информация – об эвакуации посольства США из столицы Ливана Бейрута. Ранее об этом сообщил ряд арабских Telegram-каналов. Как оказалось, посольство США в ливанской столице работает в штатном режиме, никто пока эвакуировать его не собирается.

В связи с этим необходимо отметить, что современная война – это еще и война информационная, война фейков. В связи с вооруженным конфликтом ХАМАС и Израиля в международное медийное пространство заинтересованными акторами будет периодически забрасываться самая разнообразная информация, включая откровенные фейки.

В распространении дезинформации заинтересованы все стороны конфликта, и каждая из них умело использует собственные информационные возможности и интернет-ресурсы.
Использованы фотографии:
Wikipedia / Israel Defense Forces
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11 комментариев
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  1. Аркадич
    Аркадич Сегодня, 21:05
    -1
    Ситуация накалена до предела, у всех пальцы на спусковых крючках.
    В этот раз хорошо, разобрались.
    А ведь могут быть и провокаторы.
    1. Silver99
      Silver99 Сегодня, 21:39
      -1
      Когда эти ряженые девахи из ЦАХАЛА встретятся с бородатыми мужиками ломающими уже не одну войну где их потом искать ? Кто-то еще считает иудеев мудрыми и умными ? По мне так на это претендует Китай, без единого выстрела прибирает к рукам всю экономику мира и улыбается. Вот так надо вести войны.
      1. Арон Заави
        Арон Заави Сегодня, 21:53
        -1
        Цитата: Silver99
        Когда эти ряженые девахи из ЦАХАЛА встретятся с бородатыми мужиками ломающими уже не одну войну где их потом искать ? Кто-то еще считает иудеев мудрыми и умными ? По мне так на это претендует Китай, без единого выстрела прибирает к рукам всю экономику мира и улыбается. Вот так надо вести войны.

        Посмотрим.
        1. Silver99
          Silver99 Сегодня, 21:57
          -1
          .........сказал слепой, это в переносном смысле, война это тупик и только слепой этого не видит.
  2. Комментарий был удален.
  3. Fangaro
    Fangaro Сегодня, 21:15
    +1
    Сейчас СМИ многих стран, которым выгодно раздуть конфликт в Израиле, с подачи спецслужб, начнут генерировать новости быстрее, чем в США доллары печатают.
  4. Landwarrior
    Landwarrior Сегодня, 21:42
    -1
    Вообщем, вся эта ситуация- это успех Моссада, про эту операцию будут писать в учебниках. Спровоцировали противника на нападение, притворились слабыми, тем самым спровоцировали противника ввести в бой все силы, оставив его без резервов. Теперь Цахал имеет возможность бить их хоть всех вместе , хоть по частям wassat
    1. JcVai
      JcVai Сегодня, 21:44
      -1
      Только в закрытых и с ограниченным доступом. Ибо столько мирных жизней им не простят.
    2. Silver99
      Silver99 Сегодня, 21:45
      -1
      офигенный "успех" уже только со стороны Израиля 1500 погибших и маячит война на три фронта с перспективой накрыться медным тазиком.
      1. Арон Заави
        Арон Заави Сегодня, 21:55
        -1
        Цитата: Silver99
        офигенный "успех" уже только со стороны Израиля 1500 погибших и маячит война на три фронта с перспективой накрыться медным тазиком.

        Пока 1200. Хотя к концу войны будет наверное больше 2000.
        1. svarog77
          svarog77 Сегодня, 22:50
          -1
          В случае наземной операции будет гораздо больше, потому еврейцы и боятся ее начинать, предпочитая по старой американской традиции ровнять жилые кварталы бомбами.
      2. Landwarrior
        Landwarrior Сегодня, 22:05
        -2
        Цитата: Silver99
        офигенный "успех" уже только со стороны Израиля 1500 погибших и маячит война на три фронта с перспективой накрыться медным тазиком.

        Да, успех. Цахал силен как никогда. К этому моменту бОльшая часть их успела повоевать в украинской армии и приобрести ценный боевой опыт. Щас как раз последние с Украины подтянуться и начнется веселуха.