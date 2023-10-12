ЗРК «Полимент-Редут» получит противокорабельную функцию

Корветы пр. 20380 из состава Тихоокеанского флота
Современные российские боевые корабли нескольких проектов оснащаются зенитным ракетным комплексом «Полимент-Редут». Этот ЗРК способен использовать управляемые ракеты нескольких типов с разными характеристиками и поражать цели на малой, средней или большой дальности. Кроме того, приняты меры по расширению функций ЗРК. После недавней доработки он может атаковать надводные цели, а в будущем получит возможность поражать и береговые объекты.
От проекта до службы
Перспективный корабельный ЗРК 9К96 «Редут» (впоследствии «Полимент-Редут») создавался в московском ЦКБ «Алмаз» (ныне в составе концерна ВКО «Алмаз-Антей») с начала девяностых годов. Целью проекта являлось создание новой корабельной системы ПВО, совместимой с ракетами нескольких типов, в т.ч. новой разработки. За счет этого планировали обеспечить возможность поражения воздушных целей в широком диапазоне дальностей.
В начале двухтысячных годов проект «Редут» дошел до стадии испытаний и монтажа готовых комплексов на кораблях-носителях. Первым изделие 9К96 получил корвет «Сообразительный» - первый серийный корабль пр. 20380. В дальнейшем такими ЗРК начали оснащать следующие корабли этого и других типов. Тогда же появилось обозначение «Полимент-Редут» – в название ЗРК включили шифр совместимой РЛС.
К концу двухтысячных годов «Редут» на «Сообразительном» прошел предварительные испытания, после чего начался следующий этап проверок. В течение следующего десятилетия изделие 9К96 демонстрировало свой потенциал. По мере продолжения испытаний, к ним привлекались ЗУР новых типов. В ходе таких мероприятий в первую очередь проверялась способность комплекса бороться с типовыми воздушными целями. Кроме того, отрабатывались дополнительные возможности.
Головной корабль пр. 20380 "Стерегущий". Перед надстройкой виден ЗРАК "Кортик" - корвет пока не получил "Полимент-Редут"
Государственные испытания ЗРК «Полимент-Редут» завершились только к концу десятых годов. По их результатам комплекс был рекомендован к принятию на вооружение. К этому моменту изделие находилось в серийном производстве и уже устанавливалось на корабли нескольких типов. Часть носителей была принята в состав ВМФ, и ожидалась сдача новых.
С расширенными возможностями
Основная часть огневых испытаний комплекса 9К96 предусматривала стрельбу по различным воздушным целям. Также проводились пуски иного рода. Так, в июне 2014 г. стало известно, что «Полимент-Редут» корабля «Сообразительный» впервые атаковал зенитной ракетой надводную мишень, имитировавшую корабль противника. Пуск проводился в сложной помеховой обстановке, но ракета выполнила поставленную задачу.
В дальнейшем корабли-носители изделия 9К96 неоднократно выполняли аналогичные стрельбы и подтверждали его способность поражать надводные цели. При этом в официальных сообщениях министерства обороны и в новостях СМИ на эту тему конкретные типы применяемых ЗУР не назывались. Публикуемые фото- и видеоматериалы тоже не позволяли однозначно опознать модели и модификации боеприпасов.
Последние новости об испытаниях зенитного комплекса в качестве противокорабельного поступили буквально на днях. 9 октября издание «Известия» со ссылкой на свои источники в Минобороны сообщило об успешном завершении испытаний зенитных ракет в доработанной версии. Теперь модернизированные ЗУР с функциями ПКР войдут в боекомплект кораблей нескольких типов, оснащенных «Полимент-Редутом».
Фрегат "Адмирал Горшков" пр. 22350. За артиллерийской установкой видны 32 ячейки для ракет 9М96 и 9М100
При этом развитие ракет и расширение их функций не останавливается. «Известия» пишут о проведении новой доработки имеющихся ЗУР, по результатам которой они получат возможность поражения наземных целей. Как скоро начнутся испытания таких изделий и когда они поступят на вооружение, сообщить пока не могут.
Технический потенциал
Изделие 9К96 «Полимент-Редут» представляет собой зенитный ракетный комплекс для надводных кораблей, предназначенный для обнаружения и поражения воздушных – а теперь и надводных – целей в широком диапазоне дальностей. В состав ЗРК включены ракеты малой, средней и большой дальности, что обеспечивает повышенную гибкость применения и улучшает общую эффективность.
В зависимости от типа и оснащения корабля-носителя, работа ЗРК 9К96 обеспечивается радиолокационной станцией «Фуркэ-2» или «Полимент». Так, последняя, созданная специально для использования с «Редутом», включает четыре ФАР с круговым обзором и дальностью обнаружения целей до сотен километров. Каждая из антенн «Полимента» может одновременно сопровождать 4 цели и обеспечивать их обстрел. Кроме того, РЛС комплекса может передавать целеуказание другим зенитным средствам корабля.
Ракеты всех типов используются с унифицированной вертикальной пусковой установкой. ПУ имеет модульную архитектуру; каждый модуль имеет четыре ячейки для транспортно-пусковых контейнеров ЗУР. В зависимости от доступных объемов внутри корпуса, корабль получает от одного до трех таких модулей. Совместимые ракеты всех типов используют «холодный» старт с выбросом из ТПК при помощи специального порохового заряда.
Ракета 9М100
В рамках проекта «Полимент-Редут» разработали две основные ракеты и их модификации. Для поражения целей на больших и средних дальностях используются разные варианты ЗУР 9М96. Наибольшую дальность показывают изделия 9М96Е2 и 9М96Е2-1 – 120 и 150 км соответственно. Ракета 9М96 имеет дальность пуска 50 км. ЗУР серии 9М96 выполнены в корпусах длиной 5-5,6 м диаметром 273 мм. Масса – до 600 кг при 24-кг боевой части. Ячейка УВПУ вмещает один ТПК с такой ЗУР.
Для поражения объектов на дистанции до 10-15 км предназначена ракета малой дальности 9М100. Она имеет длину ок. 3,2 м и диаметр 200 мм. Уменьшенный поперечник ракеты позволил разместить в одной ячейке пусковой установки сразу четыре контейнера.
Ракеты средней и большой дальности 9М96 используют комбинированную систему управления. Полет в район цели осуществляется при помощи инерциальной навигации по заранее введенным координатам. Затем включается активная радиолокационная головка самонаведения, обеспечивающая сближение с целью. На изделии 9М100 использована инфракрасная ГСН. При этом вертикальный старт потребовал внедрить систему доворота в заданном направлении после выхода из ТПК.
Первыми носителями ЗРК 9К96 «Полимент-Редут» стали корветы пр. 20380. Они получают по три модуля УВПУ с 12 ячейками, размещаемые между артиллерийской установкой и надстройкой. Используется РЛС «Фуркэ-2». Следует отметить, что «Полимент-Редут» имеется только на серийных корветах пр. 20380. Головной корабль «Стерегущий» из-за задержек при разработке ЗРК получил иное зенитное вооружение. Тем не менее, в ходе будущей модернизации на него поставят новый 9К96.
Модернизированный проект корвета «20385» отличается удлиненным корпусом. За счет этого под палубой удалось разместить еще один модуль пусковой установки и довести количество ячеек до 16.
Корвет "Стойкий" выполняет стрельбу ЗРК "Полимент-Редут"
Вдвое больший боекомплект «Полимент-Редута» несут фрегаты пр. 22350. Так же в носовой части палубы на них имеется восемь модулей по четыре ячейки в каждом. Кроме того, такие корабли изначально оснащаются РЛС «Полимент» с набором ФАР и сопутствующей аппаратурой.
Двойное назначение
К настоящему времени в состав ВМФ России вошли девять корветов пр. 20380, и все они, за исключением головного вымпела, несут современный ЗРК 9К96 и могут использовать ракеты разных типов. Также сдан головной корвет обновленного пр. 20385 с аналогичными возможностями. Фрегаты пр. 22350 пока не отличаются большим количеством – на службе лишь два таких корабля.
На разных стадиях строительства находится восемь корветов пр. 20380/20385/20386. Один фрегат пр. 22350 вскоре будет передан ВМФ, и еще восемь таких корпусов строятся или, как минимум, законтрактованы.
Таким образом, в средней или отдаленной перспективе в составе всех основных наших флотов будет несколько десятков фрегатов и корветов, несущих зенитный ракетный комплекс «Полимент-Редут» и иное управляемое ракетное вооружение. При этом нельзя исключать, что такой ЗРК будет использован и в следующих проектах боевых кораблей.
Корветы пр. 20380/20385/20386 и фрегаты пр. 22350 в качестве основного ударного средства для борьбы с кораблями противника используют ракетный комплекс «Уран». По результатам недавно завершенных работ они смогут применять в противокорабельной роли и ЗРК «Полимент-Редут». Следует отметить, что по части боевых характеристик его ЗУР проигрывают специализированной ПКР Х-35, но обходят ее по летным характеристикам.
ЗУР "Редута" осуществляет доворот в сторону цели
Сообщается о работах по созданию новых модификаций ракет 9М96 и 9М100 для поражения наземных целей. Такие изделия станут своего рода дополнением к ракетному комплексу «Калибр», используемому с универсальными стрельбовыми комплексами 3С14. ЗУР комплекса 9К96 проигрывают крылатым ракетам «Калибра» по дальности и боевой части, но отличаются более высокой скоростью и имеют возможность самонаведения.
Универсальность и гибкость
Доработка штатного ЗРК «Полимент-Редут» и его ракет для стрельбы по надводным, а в перспективе и по наземным целям представляет большой интерес. Получая обновленные ЗУР, боевой корабль того или иного типа сохраняет все возможности в контексте противовоздушной обороны и одновременно повышает свой ударный потенциал. При этом зенитные ракеты не становятся единственным вооружением «поверхность-поверхность» и дополняют уже имеющиеся комплексы.
Зенитные ракеты по части своих характеристик обходят существующие ПКР и изделия класса «вода-земля», но проигрывают им по иным параметрам. Однако все вместе они образуют систему вооружений с широкими ударными возможностями и способностью атаковать цели в широком диапазоне дальностей. Кроме того, экипаж корабля сможет выбирать боеприпас, лучше всего соответствующий конкретной ситуации и назначенной цели.
В целом текущая доработка ЗРК 9К96 «Полимент-Редут» является полезной и многообещающей. Она повысит боевые качества и потенциал кораблей современных и перспективных типов. При этом новые боевые возможности получены с минимальными затратами – понадобились лишь незначительные доработки отдельных агрегатов и программного обеспечения. Подобная простота проекта является дополнительным важным преимуществом.