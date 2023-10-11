Падение беспилотных летательных аппаратов, которые в Румынии считают якобы российскими, на территорию страны произошло вследствие работы сил противовоздушной обороны Украины. Об этом заявило министерство обороны Румынии, комментируя ситуацию с падениями фрагментов дронов в районах, граничащих с Украиной.
По утверждению румынского военного ведомства, данные беспилотные летательные аппараты были сбиты средствами противовоздушной обороны вооруженных сил Украины во время ударов по порту Измаил. После ударов ПВО дроны вошли в неконтролируемое падение. И уже затем они случайно упали на территории Румынии, отмечают в министерстве обороны страны.
Ни в одной из ситуаций с падением дронов на румынской территории военными страны не были установлены факты, которые могли бы свидетельствовать о целенаправленном ударе по Румынии. Все падения дронов были случайными, заявляют в ведомстве.
Вместе с тем, Румыния усилила противовоздушную оборону на украинской границе. Однако такое заявление румынского военного ведомства идет вразрез с попытками украинского руководства убедить Бухарест в якобы намеренной агрессии России против Румынии.
Естественно, румынские власти не стали поддаваться на провокации украинской стороны, как бы не старались представители киевского режима изобразить наличие некоей мифической угрозы Румынии со стороны России.