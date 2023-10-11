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Минобороны Румынии назвало причиной падения обломков дронов на территорию страны работу украинской ПВО

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Минобороны Румынии назвало причиной падения обломков дронов на территорию страны работу украинской ПВО

Падение беспилотных летательных аппаратов, которые в Румынии считают якобы российскими, на территорию страны произошло вследствие работы сил противовоздушной обороны Украины. Об этом заявило министерство обороны Румынии, комментируя ситуацию с падениями фрагментов дронов в районах, граничащих с Украиной.


По утверждению румынского военного ведомства, данные беспилотные летательные аппараты были сбиты средствами противовоздушной обороны вооруженных сил Украины во время ударов по порту Измаил. После ударов ПВО дроны вошли в неконтролируемое падение. И уже затем они случайно упали на территории Румынии, отмечают в министерстве обороны страны.

Ни в одной из ситуаций с падением дронов на румынской территории военными страны не были установлены факты, которые могли бы свидетельствовать о целенаправленном ударе по Румынии. Все падения дронов были случайными, заявляют в ведомстве.

Вместе с тем, Румыния усилила противовоздушную оборону на украинской границе. Однако такое заявление румынского военного ведомства идет вразрез с попытками украинского руководства убедить Бухарест в якобы намеренной агрессии России против Румынии.

Естественно, румынские власти не стали поддаваться на провокации украинской стороны, как бы не старались представители киевского режима изобразить наличие некоей мифической угрозы Румынии со стороны России.
Использованы фотографии:
Wikipedia / Rakoon
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7 комментариев
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  1. Mitos
    Mitos Сегодня, 21:09
    0
    А ракеты от этой пво не прилетало? Странно обычно они прилетают, а не дроны.
  2. Fangaro
    Fangaro Сегодня, 21:13
    -1
    Часть территории Украины отдать Румынии и риторика румынских властей изменится.
    1. carpenter
      carpenter Сегодня, 21:26
      0
      Цитата: Fangaro
      Часть территории Украины отдать Румынии и риторика румынских властей изменится.

      Вот российскому руководству, нужно заявить, что Черновицкую область и еще чего там, что отошло после 1945 года, может забрать Румыния с Молдовой в придачу. Так румыны сами Измаил и Рени бомбить начнут (посмотрите "Маринетрафик" сколько туда судов идут).
    2. ViPirozhnikow
      ViPirozhnikow Сегодня, 21:29
      0
      Румынии не отдадут ничего.
      Скорее всего Закарпатье отойдет Венгрии в итоге и, при некоторых раскладах, Львов - к Польше. Остальное будет Россия.
  3. carpenter
    carpenter Сегодня, 21:21
    0
    Однако такое заявление румынского военного ведомства идет вразрез с попытками украинского руководства убедить Бухарест в якобы намеренной агрессии России против Румынии.

    Ну мы то все знаем, что такое украинское руководство Укрорейха, где все виноваты, кроме свидомых "амыжедети".
  4. Лешак
    Лешак Сегодня, 21:45
    0
    Не удивлюсь если украинцы эти обломки тупо подбросили на сопредельную территорию с надеждой втянуть Румынию и НАТО в конфликт. Они ещё те пакостники.
  5. DirtyLiar
    DirtyLiar Сегодня, 22:22
    0
    В следующий раз они уже целые дроны подбрасывать будут. Ещё и большими буквами напишут "РАСИЯ".