Военное обозрение
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Нет своей «линии Суровикина» - эксперты обсуждают отсутствие минирования территории Израиля у границы с Газой

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Нет своей «линии Суровикина» - эксперты обсуждают отсутствие минирования территории Израиля у границы с Газой

Восстанавливая хронологию событий по вторжению отрядов ХАМАС в Израиль, обсуждаются первые минуты прорыва. Военные эксперты обращают внимание, что не было ни одного свидетельства того, что территория Израиля, примыкающая к границе с сектором Газа, была плотно заминирована. Не было свидетельств того, что автомобили ХАМАС или бульдозеры, которыми буквально сносили пограничные заборы, подрывались на минах.


В итоге менее чем за час штурмовые отряды ХАМАС на пикапах, грузовиках или пешим маршем преодолели несколько километров, если и сталкиваясь с сопротивлением, то максимум очаговым. Это сопротивление достаточно быстро подавлялось. Как, например, у границы, где проходил рейв-фестиваль, по крайне негативному стечению обстоятельств оказавшийся на линии огня как отрядов ХАМАС, так и подразделений ЦАХАЛ.

Странно, но именно рейв-фестиваль, а не минные заграждения, пусть и ненадолго, но всё же задержали продвижение ХАМАС в сторону Сдерота и Ашкелона.

Так с чем же связано отсутствие минных полей у границы с Газой? У Израиля нет своего генерала Суровикина, чтобы выстроить надёжную "засечную черту"?

На самом деле, ответ может оказаться достаточно простым. В последние годы ХАМАС воспринимался в Израиле как нечто там, за забором, назойливое, но не особенно пугающее... Исходя из этого, выстраивалась стратегия, при которой наиболее вероятно наступление израильской армии, нежели её оборона. Поэтому - зачем мины, если "впереди, рано или поздно, наступательная операция".

Теперь же, когда власти Израиля сами объявили о скорой сухопутной операции в секторе Газа, есть вероятность того, что уже именно ЦАХАЛ может столкнуться с плотным минированием местности. А значит, придется вперёд запускать инженерные батальоны, на военнослужащих которых может открыться снайперская охота, а за машинами разграждения - охота с ПТУРами.
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26 комментариев
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  1. Арон Заави
    Арон Заави Сегодня, 21:42
    +4
    У нас Верховный суд запретил минирование. Ага. Хотите верьте , хотите нет.
    1. Silver99
      Silver99 Сегодня, 21:49
      +1
      Верните все что отжали территориально у соседних стран в 1967 году и минировать не придется.
      1. Арон Заави
        Арон Заави Сегодня, 21:52
        -7
        Цитата: Silver99
        Верните все что отжали территориально у соседних стран в 1967 году и минировать не придется.

        Верните все что отжали с 1552 года .
        1. Silver99
          Silver99 Сегодня, 21:54
          +4
          о паньки, я думал начнете учить мировой истории с Ветхого Завета, тогда все люди братья, а братьям делить нечего.
        2. paul3390
          paul3390 Сегодня, 21:58
          +4
          А вы за геноцид ханаанцев 3500 лет назад - ответили?
          1. Арон Заави
            Арон Заави Сегодня, 22:31
            0
            Цитата: paul3390
            А вы за геноцид ханаанцев 3500 лет назад - ответили?

            Таки какой геноцид? Ханаанцы это западно-семитские племена влившиеся после войны в иудейские племена и стали частью еврейского народа. Ну как вятичи влившиеся в формировашийся русский этнос.
        3. ЖЭК-Водогрей
          ЖЭК-Водогрей Сегодня, 21:59
          +3
          Цитата: Арон Заави
          Верните все что отжали

          Там наверное еще стиральные машины, унитазы, огласите весь список пожалуйста. Как пишут мировые неполживые сми.


        4. Aken
          Aken Сегодня, 22:10
          +3
          Арон, что у вас русские отжали в 1552 году?
          1. Арон Заави
            Арон Заави Сегодня, 22:31
            0
            Цитата: Aken
            Арон, что у вас русские отжали в 1552 году?

            А что мы отжали у вас в 1967?
          2. Бывший солдат
            Бывший солдат Сегодня, 22:40
            +2
            Вроде историю знаю, но даты такой не помню. Может взятие обломка Золотой Орды Казанского ханства? Так ведь возвращать некому - орды то нету. А кто там живет так и живет.
            1. Msi
              Msi Сегодня, 22:42
              +2
              Казанского ханства? Так ведь возвращать некому - орды то нету.
              так они с нами живут татары в мире и согласии на своей земле. Симфония народов...
              1. Mitos
                Mitos Сегодня, 23:00
                0
                Зря вы ему это пытаетесь объеснить не то что не поймет, слушать не станет. А то что типо белые и пушистые и минирование запрещено, а вот про фосфор забыли, таки другое дело...
        5. alexoff
          alexoff Сегодня, 22:23
          +1
          Кому вернуть? Мы никого не выгоняли, в отличие от вас.
        6. Комментарий был удален.
        7. Msi
          Msi Сегодня, 22:28
          0
          Верните все что отжали с 1552 года .

          Что вернуть? Дикое поле, где никто не жил?
        8. velikoros-88
          velikoros-88 Сегодня, 23:00
          0
          Цитата: Арон Заави
          Цитата: Silver99
          Верните все что отжали территориально у соседних стран в 1967 году и минировать не придется.

          Верните все что отжали с 1552 года .

          Странная отсечка по дате. А почему именно 1553, а не 1337 или 985?
    2. ЖЭК-Водогрей
      ЖЭК-Водогрей Сегодня, 21:53
      +2
      Цитата: Арон Заави
      нас Верховный суд запретил минирование

      Хинзиры лепестками Донецк засыпают, и ничего. И международные суды не интересуются
    3. Юра
      Юра Сегодня, 22:03
      +4
      Цитата: Арон Заави
      У нас Верховный суд запретил минирование. Ага. Хотите верьте , хотите нет.

      Арон здесь я вам верю, но как так, гражданский суд хоть и Верховный, может запрещать военным проводить мероприятия по защите приграничных территорий? Этот суд в полном составе должен быть в тюрьме, желательно в одной камере с палестинским смертниками, на худой конец с заключенными приговорённых по статьям за террористическую деятельность.)))
      1. Арон Заави
        Арон Заави Сегодня, 22:33
        +1
        Цитата: Юра
        Цитата: Арон Заави
        У нас Верховный суд запретил минирование. Ага. Хотите верьте , хотите нет.

        Арон здесь я вам верю, но как так, гражданский суд хоть и Верховный, может запрещать военным проводить мероприятия по защите приграничных территорий? Этот суд в полном составе должен быть в тюрьме, желательно в одной камере с палестинским смертниками, на худой конец с заключенными приговорённых по статьям за террористическую деятельность.)))

        У нас суд скорее сам правительство в тюрьму отправит. angry
    4. Бывший солдат
      Бывший солдат Сегодня, 22:32
      0
      У вас там нет свободных полей для минирования. Очень плотная застройка, каждый квадрат чем-нибудь занят. Мин там только не хватало. sad
  2. Кот Александрович
    Кот Александрович Сегодня, 21:46
    -2
    Правильно, евреи, вы должны заминировать всё вокруг Газы плотно-плотно! И глубина линии минорования должна быть не мерьше 60-70 километров!
    1. Бывший солдат
      Бывший солдат Сегодня, 22:45
      0
      Правильно, евреи, вы должны заминировать всё вокруг Газы плотно-плотно! И глубина линии минорования должна быть не мерьше 60-70 километров!

      Ну то есть заминировать территорию Израиля полностью? sad А как за хлебом в магазин ходить? Ну ити в баню сходить например, веничком похлестаться? smile
  3. Лешак
    Лешак Сегодня, 21:50
    +2
    Нет своей «линии Суровикина» - эксперты обсуждают отсутствие минирования территории Израиля у границы с Газой

    И с "боевыми кустами" там плоховато да и мешающей наступлению травы нет почти... recourse
  4. paul3390
    paul3390 Сегодня, 22:00
    +1
    Не думаю что тамошняя каменистая пустыня шибко способствует тотальному минированию... what
    1. Аркадич
      Аркадич Сегодня, 22:05
      +2
      Нормально минируется. Это же не монолит, да и в нем можно.
  5. Комментарий был удален.
  6. sub307
    sub307 Сегодня, 22:04
    +4
    "На самом деле, ответ может оказаться достаточно простым...." О да..., это называется - "почить на лаврах".., причём предыдущих поколений..
  7. Landwarrior
    Landwarrior Сегодня, 22:16
    -2
    Так им и не надо ничего минировать. Им нужно было, чтобы палестинцы в атаку пошли. Были бы минные поля- подумали бы, а так- во, чистое поле, впередwassat