Нет своей «линии Суровикина» - эксперты обсуждают отсутствие минирования территории Израиля у границы с Газой

Восстанавливая хронологию событий по вторжению отрядов ХАМАС в Израиль, обсуждаются первые минуты прорыва. Военные эксперты обращают внимание, что не было ни одного свидетельства того, что территория Израиля, примыкающая к границе с сектором Газа, была плотно заминирована. Не было свидетельств того, что автомобили ХАМАС или бульдозеры, которыми буквально сносили пограничные заборы, подрывались на минах.
В итоге менее чем за час штурмовые отряды ХАМАС на пикапах, грузовиках или пешим маршем преодолели несколько километров, если и сталкиваясь с сопротивлением, то максимум очаговым. Это сопротивление достаточно быстро подавлялось. Как, например, у границы, где проходил рейв-фестиваль, по крайне негативному стечению обстоятельств оказавшийся на линии огня как отрядов ХАМАС, так и подразделений ЦАХАЛ.
Странно, но именно рейв-фестиваль, а не минные заграждения, пусть и ненадолго, но всё же задержали продвижение ХАМАС в сторону Сдерота и Ашкелона.
Так с чем же связано отсутствие минных полей у границы с Газой? У Израиля нет своего генерала Суровикина, чтобы выстроить надёжную "засечную черту"?
На самом деле, ответ может оказаться достаточно простым. В последние годы ХАМАС воспринимался в Израиле как нечто там, за забором, назойливое, но не особенно пугающее... Исходя из этого, выстраивалась стратегия, при которой наиболее вероятно наступление израильской армии, нежели её оборона. Поэтому - зачем мины, если "впереди, рано или поздно, наступательная операция".
Теперь же, когда власти Израиля сами объявили о скорой сухопутной операции в секторе Газа, есть вероятность того, что уже именно ЦАХАЛ может столкнуться с плотным минированием местности. А значит, придется вперёд запускать инженерные батальоны, на военнослужащих которых может открыться снайперская охота, а за машинами разграждения - охота с ПТУРами.