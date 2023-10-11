Нет своей «линии Суровикина» - эксперты обсуждают отсутствие минирования территории Израиля у границы с Газой

Восстанавливая хронологию событий по вторжению отрядов ХАМАС в Израиль, обсуждаются первые минуты прорыва. Военные эксперты обращают внимание, что не было ни одного свидетельства того, что территория Израиля, примыкающая к границе с сектором Газа, была плотно заминирована. Не было свидетельств того, что автомобили ХАМАС или бульдозеры, которыми буквально сносили пограничные заборы, подрывались на минах.В итоге менее чем за час штурмовые отряды ХАМАС на пикапах, грузовиках или пешим маршем преодолели несколько километров, если и сталкиваясь с сопротивлением, то максимум очаговым. Это сопротивление достаточно быстро подавлялось. Как, например, у границы, где проходил рейв-фестиваль, по крайне негативному стечению обстоятельств оказавшийся на линии огня как отрядов ХАМАС, так и подразделений ЦАХАЛ.Странно, но именно рейв-фестиваль, а не минные заграждения, пусть и ненадолго, но всё же задержали продвижение ХАМАС в сторону Сдерота и Ашкелона.Так с чем же связано отсутствие минных полей у границы с Газой? У Израиля нет своего генерала Суровикина, чтобы выстроить надёжную "засечную черту"?На самом деле, ответ может оказаться достаточно простым. В последние годы ХАМАС воспринимался в Израиле как нечто там, за забором, назойливое, но не особенно пугающее... Исходя из этого, выстраивалась стратегия, при которой наиболее вероятно наступление израильской армии, нежели её оборона. Поэтому - зачем мины, если "впереди, рано или поздно, наступательная операция".Теперь же, когда власти Израиля сами объявили о скорой сухопутной операции в секторе Газа, есть вероятность того, что уже именно ЦАХАЛ может столкнуться с плотным минированием местности. А значит, придется вперёд запускать инженерные батальоны, на военнослужащих которых может открыться снайперская охота, а за машинами разграждения - охота с ПТУРами.