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ВС РФ контратаковали под Клещеевкой, взяв под контроль передовые позиции противника

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ВС РФ контратаковали под Клещеевкой, взяв под контроль передовые позиции противника

Находит своё подтверждение информация о том, что российские войска контратаковали противника не только на Донецком, но и на Артёмовском направлениях. При поддержке артиллерии российские штурмовые отряды смогли выбить подразделения противника с западных подступов к Клещеевке, заняв те позиции, которые ВСУ пытались оборудовать всё последнее время.


Российские военнослужащие с мест боёв сообщают, что в среднем продвижение в районе Клещеевки составило за минувшие сутки около полукилометра. На первый взгляд, расстояние незначительное, однако здесь дело не столько в конкретном расстоянии, сколько в том, что именно на этой полосе противник старался серьёзным образом окопаться, создать линии траншей, блиндажей, огневых точек, чтобы потом использовать их для взятия Клещеевки и выхода к Артёмовску с юга.



В ходе боя украинские войска потеряли до взвода убитыми и тяжело раненными. ВС РФ уничтожили несколько единиц переданной странами НАТО техники, включая бронетранспортёры International MaxxPro американского производства и польские артиллерийские самоходки Krab.

Есть сообщения о том, что под Клещеевкой не менее 4 украинских военнослужащих попали в плен, впоследствии традиционно заявив, что якобы командиры их бросили и что «не было достаточного числа боеприпасов». Эти заявления украинские пленные делают как под копирку, что может свидетельствовать о предварительной с ними работе украинских или натовских психологов, рассказывающих, какие показания нужно давать в случае пленения.
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4 комментария
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  1. Buyan
    Buyan Сегодня, 06:11
    +4
    Берегите себя, парни. Держим за Вас кулачки hi
  2. стар
    стар Сегодня, 06:29
    +3
    Одного нацика отправить пешком на минное поле (как они наших парней) и все остальные тут же начинают рассказывать все, что знают в мельчайших подробностях - записать не успеешь.
  3. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 06:30
    +4
    Наши молодцы, не спеша, планомерно продвигаются уничтожая противника. Успехов!
  4. AlexWar
    AlexWar Сегодня, 06:53
    -3
    Когда нет наступления, это уже позиционная война.
    Великая Война. 6 Серия. Ржев. Когда одна и таже высота сотни раз переходила из рук в руки
    Также во Ржеве атаковали малыми группами. Да пару танков. Итог стояли не наступали
    [media=https://www.youtube.com/watch?v=97PbA3_7hls]