Находит своё подтверждение информация о том, что российские войска контратаковали противника не только на Донецком, но и на Артёмовском направлениях. При поддержке артиллерии российские штурмовые отряды смогли выбить подразделения противника с западных подступов к Клещеевке, заняв те позиции, которые ВСУ пытались оборудовать всё последнее время.Российские военнослужащие с мест боёв сообщают, что в среднем продвижение в районе Клещеевки составило за минувшие сутки около полукилометра. На первый взгляд, расстояние незначительное, однако здесь дело не столько в конкретном расстоянии, сколько в том, что именно на этой полосе противник старался серьёзным образом окопаться, создать линии траншей, блиндажей, огневых точек, чтобы потом использовать их для взятия Клещеевки и выхода к Артёмовску с юга.В ходе боя украинские войска потеряли до взвода убитыми и тяжело раненными. ВС РФ уничтожили несколько единиц переданной странами НАТО техники, включая бронетранспортёры International MaxxPro американского производства и польские артиллерийские самоходки Krab.Есть сообщения о том, что под Клещеевкой не менее 4 украинских военнослужащих попали в плен, впоследствии традиционно заявив, что якобы командиры их бросили и что «не было достаточного числа боеприпасов». Эти заявления украинские пленные делают как под копирку, что может свидетельствовать о предварительной с ними работе украинских или натовских психологов, рассказывающих, какие показания нужно давать в случае пленения.