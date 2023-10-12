Лидер КНДР: Я надеюсь, что народ России станет победителем в борьбе с гегемонией и империализмом

Я надеюсь на то, что наши отношения выйдут на качественно новый уровень, как и на то, что народ России станет победителем в борьбе с гегемонией и империализмом.

Мы вместе с Россией устремлены в будущее и будем идти к эпохе вечного партнёрства и процветания.

Главы России и КНДР обменялись поздравлениями по случают 75-летия установления дипломатических отношений между странами. В своём приветственном слове Ким Чен Ын выразил благодарность российскому лидеру и народу России за то, что наша страна, как он выразился, взяла в руки знамя борьбы с мировым империализмом и американской гегемонией.Ким Чен Ын:Лидер КНДР, называя Владимира Путина товарищем, напомнил о своём недавнем визите в Россию, отметив, что остался полностью удовлетворённым своей поездкой и тем, что удалось открыто, по-товарищески, обменяться мнениями по целому ряду важных для Пхеньяна вопросов.По словам лидера КНДР, Россия встала на борьбу с западным «империалистическим удушением». Одним из примеров такого удушения, как отметил Ким Чен Ын, являются санкции, вводимые США и другими странами Запада против любой страны мира, политика которой не согласуется с политикой Белого дома и конгресса.Ким Чен Ын также отметил, что именно Советский Союз, правопреемницей которого является Россия, стал первой страной мира, установившей дипотношения с КНДР.Глава КНДР:В свою очередь российский президент отметил, что сотрудничество России и КНДР в ряде сфер поспособствует региональной безопасности – не только на Корейском полуострове, но и в целом в Северо-Восточной Азии.