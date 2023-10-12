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Лидер КНДР: Я надеюсь, что народ России станет победителем в борьбе с гегемонией и империализмом

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Лидер КНДР: Я надеюсь, что народ России станет победителем в борьбе с гегемонией и империализмом

Главы России и КНДР обменялись поздравлениями по случают 75-летия установления дипломатических отношений между странами. В своём приветственном слове Ким Чен Ын выразил благодарность российскому лидеру и народу России за то, что наша страна, как он выразился, взяла в руки знамя борьбы с мировым империализмом и американской гегемонией.


Ким Чен Ын:

Я надеюсь на то, что наши отношения выйдут на качественно новый уровень, как и на то, что народ России станет победителем в борьбе с гегемонией и империализмом.

Лидер КНДР, называя Владимира Путина товарищем, напомнил о своём недавнем визите в Россию, отметив, что остался полностью удовлетворённым своей поездкой и тем, что удалось открыто, по-товарищески, обменяться мнениями по целому ряду важных для Пхеньяна вопросов.

По словам лидера КНДР, Россия встала на борьбу с западным «империалистическим удушением». Одним из примеров такого удушения, как отметил Ким Чен Ын, являются санкции, вводимые США и другими странами Запада против любой страны мира, политика которой не согласуется с политикой Белого дома и конгресса.

Ким Чен Ын также отметил, что именно Советский Союз, правопреемницей которого является Россия, стал первой страной мира, установившей дипотношения с КНДР.

Глава КНДР:

Мы вместе с Россией устремлены в будущее и будем идти к эпохе вечного партнёрства и процветания.

В свою очередь российский президент отметил, что сотрудничество России и КНДР в ряде сфер поспособствует региональной безопасности – не только на Корейском полуострове, но и в целом в Северо-Восточной Азии.
Использованы фотографии:
ЦТАК
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5 комментариев
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  1. Исследователь М
    Исследователь М Сегодня, 06:29
    +6
    Так, ждём скоро освобождение всего Корейского полуострова от американской гегемонии. Между строк читается.
    1. Леха с Андроида.
      Леха с Андроида. Сегодня, 06:36
      +2
      В Южной Корее уже напряглись, все в нервном ожидании...как бы чего не вышло.
  2. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 06:34
    +8
    ...народ России станет победителем в борьбе с гегемонией и империализмом.
    Ким Чен Ын твердо уверен в победе России не только в СВО, но и в борьбе с коллективным Западом, который и КНДР поперек горла.
  3. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 06:34
    +2
    ...народ России станет победителем в борьбе с гегемонией и империализмом.
    Ким Чен Ын твердо уверен в победе России не только в СВО, но и в борьбе с коллективным Западом, который и КНДР поперек горла.
  4. Панкрат25
    Панкрат25 Сегодня, 06:36
    -5
    Страна победившего империализма победит империализм? Ну, я конечно понимаю, что капиталисты - миллиардеры друг друга не любят, но не настолько же. Мне лично смешно такое читать.