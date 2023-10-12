В ночь на 12 октября ВС РФ нанесли удары по объектам противника в Измаиле, Очакове, Харькове и на других территориях

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В ночь на 12 октября российские войска продолжили нанесение ударов по тыловым районам противника. Сообщается о том, что интерактивная карта целого ряда регионов Украины «краснела» на протяжении нескольких ночных и предутренних часов.
Один из прилётов пришёлся по промышленному объекту и складам, расположенным на окраине Харькова. Речь идёт об объекте, на котором осуществлялось производство и восстановление военной техники. В ангарах предприятия хранилась как готовая к отправке ВСУ техника, так и комплектующие для нового производства.
Киевский ставленник в Харькове Терехов подтверждает данные о прилёте, сообщая о вспыхнувшем пожаре.
В очередной раз российские ударные дроны долетели до дунайского портового города Измаил. Есть свидетельства атаки на склады, которые противник использовал в качестве одного из своих логистических центров. В общей сложности на объектах киевского режима в Измаиле прогремело в течение ночи не менее 3-х взрывов.
Также есть сообщения о взрывах в Николаевской области. Ударные беспилотники вызвали пожары на объектах инфраструктуры ВМС Украины в Очакове. Помимо этого удары нанесены по объекту военной логистики противника в Черкасской области, где осуществлялась перевалка военных грузов и военной техники.