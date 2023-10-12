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В ночь на 12 октября ВС РФ нанесли удары по объектам противника в Измаиле, Очакове, Харькове и на других территориях

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В ночь на 12 октября ВС РФ нанесли удары по объектам противника в Измаиле, Очакове, Харькове и на других территориях

Иллюстративное фото



В ночь на 12 октября российские войска продолжили нанесение ударов по тыловым районам противника. Сообщается о том, что интерактивная карта целого ряда регионов Украины «краснела» на протяжении нескольких ночных и предутренних часов.

Один из прилётов пришёлся по промышленному объекту и складам, расположенным на окраине Харькова. Речь идёт об объекте, на котором осуществлялось производство и восстановление военной техники. В ангарах предприятия хранилась как готовая к отправке ВСУ техника, так и комплектующие для нового производства.

Киевский ставленник в Харькове Терехов подтверждает данные о прилёте, сообщая о вспыхнувшем пожаре.

В очередной раз российские ударные дроны долетели до дунайского портового города Измаил. Есть свидетельства атаки на склады, которые противник использовал в качестве одного из своих логистических центров. В общей сложности на объектах киевского режима в Измаиле прогремело в течение ночи не менее 3-х взрывов.



Также есть сообщения о взрывах в Николаевской области. Ударные беспилотники вызвали пожары на объектах инфраструктуры ВМС Украины в Очакове. Помимо этого удары нанесены по объекту военной логистики противника в Черкасской области, где осуществлялась перевалка военных грузов и военной техники.
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5 комментариев
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  1. Msi
    Msi Сегодня, 06:47
    +3

    В ночь на 12 октября российские войска продолжили нанесение ударов по тыловым районам противника

    Долбите, не жалейте всю эту нацисткую мразь... Без пауз желательно...
  2. Сергей Хорошов
    Сергей Хорошов Сегодня, 06:47
    +4
    И не надо об этом трубить. Сейчас все заняты Израилем и Палестиной, а это наше внутреннее дело, тихо сами разберемся.
  3. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 07:17
    +2
    Один из прилётов пришёлся по промышленному объекту и складам, расположенным на окраине Харькова. Речь идёт об объекте, на котором осуществлялось производство и восстановление военной техники
    В сентябре наши нанесли чувствительный удар по Харьковскому бронетанковому заводу, а это, что другой объект? Но не важно, главное склады с техникой горят. И конечно хорошо, что не забывают про порты, которые по правилам войны уже давно не должны функционировать.
  4. НСВ
    НСВ Сегодня, 07:20
    0
    Бомбить эту укросволоту без остановок!!!!!Чтоб ни одна не осталась!!!
  5. sub307
    sub307 Сегодня, 07:28
    0
    Цитата: Сергей Хорошов
    И не надо об этом трубить. Сейчас все заняты Израилем и Палестиной, а это наше внутреннее дело, тихо сами разберемся.

    "Труби"...,не "труби, а "тихо" удары наносить как то совсем сложно...,всё равно "слышно". И не так уж эти "все" заняты Израилем и Палестиной...США анонсировали выделение 200 млн. долларов на Украину в ближайшее время, хотя и предупредили, что - помощь не бесконечна. "Тихо" разобраться можно было до 2014 -го, а в нынешних реалиях - увы....