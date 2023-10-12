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Российские войска взяли под контроль ключевую точку плацдарма противника под Авдеевкой - террикон у коксохимического завода

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Российские войска взяли под контроль ключевую точку плацдарма противника под Авдеевкой - террикон у коксохимического завода

Иллюстративное изображение



Подразделения Вооружённых сил России добились значимого успеха в районе Авдеевки. Штурмовыми подразделениями после серии ударов с воздуха и при поддержке артиллерии взят под контроль один из ключевых опорных пунктов противника в этом городе Донбасса.

Сообщается о том, что подразделения 114-й отдельной мотострелковой бригады ВС РФ нанесли поражения подразделениям ВСУ, удерживавшим под своим контролем террикон у Авдеевского коксохима. Террикон представлял собой господствующую высоту, использовался не только как средоточие многочисленных огневых точек, но также и как объект для визуального наблюдения и контроля местности. Помимо всего прочего в терриконе противник нарыл множество лазов и «нор», в которых обычно пережидал работу российской артиллерии.

Теперь же ФАБы и российская пехота сделали своё важное дело. Ключевая точка авдеевского плацдарма противника перешла под контроль ВС РФ. Десятки военнослужащих армии противника уничтожены, часть гарнизона, использовавшегося на терриконе и на подступах к нему, под огнём российской артиллерии и бронетехники, отступила дальше – на сам коксохимический завод.

Российские подразделения закрепляются на господствующей высоте и продолжают наносить огневое поражение противнику, который за последние 2-3 суток потерял уже не менее 10 кв.км территории под Авдеевкой.

Накануне украинское командование заявило, что российская армия «пытается заставить ВСУ перебросить в Авдеевку резервы, сняв их с других направлений». Исходя из этого заявления, надо полагать, что украинское командование делать это не собирается.
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6 комментариев
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  1. monetam
    monetam Сегодня, 07:13
    +2
    Очень хорошая новость! Первое значимое достижение при наступлении! Теперь закрепиться, и продолжать натиск!
  2. moneron
    moneron Сегодня, 07:14
    -3
    штурм авдеевки ещё 3 - 5 месяцев. мож ради этого стОит воссоздать "вагнер"?....неучитываемые потери частной компании - хорошее прикрытие любых штурмовых действий.
  3. Егоза
    Егоза Сегодня, 07:14
    0
    Исходя из этого заявления, надо полагать, что украинское командование делать это не собирается.

    А кто их спрашивать будет? Снимут все, что осталось. Иначе Зеле денежку не дадут.
  4. Hellcos
    Hellcos Сегодня, 07:17
    0
    Неужели Авдеевка падет? С психологической точки зрения - это переломный момент СВО
    1. Болторез
      Болторез Сегодня, 07:26
      0
      Неужели Авдеевка падет?
      Если в Мариуполе укры держались, думая что НАТО вот-вот вступит в войну и всех русских запобедяет yes , то здесь они явно понимают, что вэйз мир не настолько с ними и выручать их не будет. Стало быть так удерживаться смысла просто нет.
  5. Eroma
    Eroma Сегодня, 07:19
    0
    Отличная новость good значит расчеты командование оказались верными, дай Бог, что бы враг не смог консолидироваться и наши воины выполнили задачу как было задумано! soldier
    Если окружение Авдеевки будет выполнено, у ВСУ получится не хилая дыра во фронте fellow у нас запала и сил на развитие успеха ещё хватит? Какая перспектива у армии России после устранения Авдеевского выступа?
    Самое важно в этой новости, то что армия РФ нашла эффективные тактики, для слома обороны ВСУ, это даёт таки надежду на победу drinks