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Подразделения Вооружённых сил России добились значимого успеха в районе Авдеевки. Штурмовыми подразделениями после серии ударов с воздуха и при поддержке артиллерии взят под контроль один из ключевых опорных пунктов противника в этом городе Донбасса.Сообщается о том, что подразделения 114-й отдельной мотострелковой бригады ВС РФ нанесли поражения подразделениям ВСУ, удерживавшим под своим контролем террикон у Авдеевского коксохима. Террикон представлял собой господствующую высоту, использовался не только как средоточие многочисленных огневых точек, но также и как объект для визуального наблюдения и контроля местности. Помимо всего прочего в терриконе противник нарыл множество лазов и «нор», в которых обычно пережидал работу российской артиллерии.Теперь же ФАБы и российская пехота сделали своё важное дело. Ключевая точка авдеевского плацдарма противника перешла под контроль ВС РФ. Десятки военнослужащих армии противника уничтожены, часть гарнизона, использовавшегося на терриконе и на подступах к нему, под огнём российской артиллерии и бронетехники, отступила дальше – на сам коксохимический завод.Российские подразделения закрепляются на господствующей высоте и продолжают наносить огневое поражение противнику, который за последние 2-3 суток потерял уже не менее 10 кв.км территории под Авдеевкой.Накануне украинское командование заявило, что российская армия «пытается заставить ВСУ перебросить в Авдеевку резервы, сняв их с других направлений». Исходя из этого заявления, надо полагать, что украинское командование делать это не собирается.