Губернатор Гладков рассказал о печальных последствиях атаки украинских БПЛА на Белгородскую область

Еще два человека находятся в крайне тяжелом состоянии в реанимации. Сейчас вся необходимая помощь им оказывается. Врачи делают всё, чтобы спасти их жизни. (…) Слов утешения здесь мы не сможем найти никогда, но постараемся помочь. Обязательно решим все проблемы, которые будут у вас, родные и близкие, которые сейчас остались без своих близких сердцу людей. Все скорбим, мы рядом с вами.

Украинские войска, используя беспилотники , вновь атаковали приграничные территории России. И вновь под ударом оказалась многострадальная Белгородская область.В ночное время суток украинские дроны фактически уничтожили два частных жилых дома на окраине Белгорода. Такую информацию подтверждает губернатор области Вячеслав Гладков. По его словам, в ночное время суток в результате украинской атаки БПЛА погибли трое белгородцев, среди которых и малолетний ребёнок.Глава Белгородской области:Несколькими часами ранее сообщалось о том, что ПВО сбила два украинских беспилотника самолётного типа, которые летели в сторону Белгорода. В результате падения обломков одного из них загорелся частный дом.Напомним, что ранее украинские войска обстреляли районы Брянской области, использовав в том числе и артиллерийские установки.