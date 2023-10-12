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Губернатор Гладков рассказал о печальных последствиях атаки украинских БПЛА на Белгородскую область

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Губернатор Гладков рассказал о печальных последствиях атаки украинских БПЛА на Белгородскую область

Украинские войска, используя беспилотники, вновь атаковали приграничные территории России. И вновь под ударом оказалась многострадальная Белгородская область.

В ночное время суток украинские дроны фактически уничтожили два частных жилых дома на окраине Белгорода. Такую информацию подтверждает губернатор области Вячеслав Гладков. По его словам, в ночное время суток в результате украинской атаки БПЛА погибли трое белгородцев, среди которых и малолетний ребёнок.

Глава Белгородской области:

Еще два человека находятся в крайне тяжелом состоянии в реанимации. Сейчас вся необходимая помощь им оказывается. Врачи делают всё, чтобы спасти их жизни. (…) Слов утешения здесь мы не сможем найти никогда, но постараемся помочь. Обязательно решим все проблемы, которые будут у вас, родные и близкие, которые сейчас остались без своих близких сердцу людей. Все скорбим, мы рядом с вами.



Несколькими часами ранее сообщалось о том, что ПВО сбила два украинских беспилотника самолётного типа, которые летели в сторону Белгорода. В результате падения обломков одного из них загорелся частный дом.

Напомним, что ранее украинские войска обстреляли районы Брянской области, использовав в том числе и артиллерийские установки.
Использованы фотографии:
ТГ/Настоящий Гладков
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4 комментария
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  1. Msi
    Msi Сегодня, 07:22
    +1
    в результате украинской атаки БПЛА погибли трое белгородцев, среди которых и малолетний ребёнок.

    Наш гнев... Наша боль... Наши слёзы...
    1. Uncle Lee
      Uncle Lee Сегодня, 07:24
      +1
      Цитата: Msi
      Наш гнев... Наша боль... Наши слёзы...

      Только один вопрос: Доколе ?!
  2. Enceladus
    Enceladus Сегодня, 07:25
    +1
    Очередные красные ленточки и озабоченность выразим? am свиноголовым вижу ковровые бомбардировки аж до поросячего визга понравились в Газе. Прыгают наверно на высоту эмпаэр стэйт билдинг. fool
  3. Русфанер
    Русфанер Сегодня, 07:27
    0
    "...в результате украинской атаки БПЛА погибли трое белгородцев, среди которых и малолетний ребёнок."(с)
    "Большие хозяева России", что вам ещё нужно, чтобы начать xeRaчить по "центрам принятия решений" и, хотя бы, по мостам, тоннелям, депо и подстанциям?!!!