Представитель ЦАХАЛ: Наземная операция в Газе начнётся «когда это будет удобно»

Еще совсем недавно власти Израиля анонсировали скорейшее начало сухопутной военной операции ЦАХАЛ (армия обороны Израиля) в секторе Газа, а теперь командование вооруженных сил начинает оттягивать срок вторжения в палестинский регион под разными причинами. Представитель ЦАХАЛ Джонатан Конрикус заявил, к примеру, что наземная операция в Газе произойдет «когда это будет удобно» и «будет соответствовать нашим целям».Но когда наступит «удобное» время, израильский военный не сообщил. Он лишь подчеркнул, что не будет распространяться о планах и намерениях ЦАХАЛ. По словам Конрикуса, важно убрать с карты мира ХАМАС, однако, когда и как это произойдет, уже второй вопрос. Представитель ЦАХАЛ дал понять, что боевые действия в секторе Газа «на земле» могут начаться через несколько дней, а могут и раньше.Конрикус высказался и о предположительной судьбе захваченных ХАМАС израильтян и иностранцев. Он считает, что они могут удерживаться под землей, в оборудованных палестинским движением бункерах и подземных магистралях. По утверждению представителя армии обороны Израиля, руководители ХАМАС заранее просчитали, где спрятать захваченных людей, чтобы сохранить их живыми в качестве «обменного фонда».Сейчас удары по сектору Газа наносят израильские военно-воздушные силы. Сухопутные войска пока концентрируют свою мощь на южных границах страны, постоянно пополняя свои ряды призванными резервистами. Между тем, ряд израильских военных экспертов сомневается в целесообразности сухопутного вторжения в сектор Газа.Они опасаются, что так Израиль попадет в «ловушку», выгодную Ирану. ЦАХАЛ увязнет в боях в густонаселенном секторе Газа, а в это время его могут атаковать и с других сторон – палестинцы с Западного берега реки Иордан, «Хизбалла» из Ливана, и так далее. Возможно, в штабе ЦАХАЛ тоже понимают подобные риски и в связи с этим оттягивают сроки сухопутной операции в секторе Газа.