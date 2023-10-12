Военное обозрение
Войти Регистрация

Представитель ЦАХАЛ: Наземная операция в Газе начнётся «когда это будет удобно»

27
Представитель ЦАХАЛ: Наземная операция в Газе начнётся «когда это будет удобно»

Еще совсем недавно власти Израиля анонсировали скорейшее начало сухопутной военной операции ЦАХАЛ (армия обороны Израиля) в секторе Газа, а теперь командование вооруженных сил начинает оттягивать срок вторжения в палестинский регион под разными причинами. Представитель ЦАХАЛ Джонатан Конрикус заявил, к примеру, что наземная операция в Газе произойдет «когда это будет удобно» и «будет соответствовать нашим целям».


Но когда наступит «удобное» время, израильский военный не сообщил. Он лишь подчеркнул, что не будет распространяться о планах и намерениях ЦАХАЛ. По словам Конрикуса, важно убрать с карты мира ХАМАС, однако, когда и как это произойдет, уже второй вопрос. Представитель ЦАХАЛ дал понять, что боевые действия в секторе Газа «на земле» могут начаться через несколько дней, а могут и раньше.

Конрикус высказался и о предположительной судьбе захваченных ХАМАС израильтян и иностранцев. Он считает, что они могут удерживаться под землей, в оборудованных палестинским движением бункерах и подземных магистралях. По утверждению представителя армии обороны Израиля, руководители ХАМАС заранее просчитали, где спрятать захваченных людей, чтобы сохранить их живыми в качестве «обменного фонда».

Сейчас удары по сектору Газа наносят израильские военно-воздушные силы. Сухопутные войска пока концентрируют свою мощь на южных границах страны, постоянно пополняя свои ряды призванными резервистами. Между тем, ряд израильских военных экспертов сомневается в целесообразности сухопутного вторжения в сектор Газа.

Они опасаются, что так Израиль попадет в «ловушку», выгодную Ирану. ЦАХАЛ увязнет в боях в густонаселенном секторе Газа, а в это время его могут атаковать и с других сторон – палестинцы с Западного берега реки Иордан, «Хизбалла» из Ливана, и так далее. Возможно, в штабе ЦАХАЛ тоже понимают подобные риски и в связи с этим оттягивают сроки сухопутной операции в секторе Газа.
Использованы фотографии:
Wikipedia / Israel Defense Forces
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Яндекс Дзен
27 комментариев
Объявление

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, регулярно дополнительные сведения о спецоперации на Украине, большое количество информации, видеоролики, то что не попадает на сайт: https://t.me/topwar_official

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. андрей юрьевич
    андрей юрьевич Сегодня, 08:05
    +10
    "зачистка" почти 3млн города ? ну-ну...удачи.
    1. Копчёный
      Копчёный Сегодня, 08:08
      +3
      Без электричества, воды, еды, медикаментов и под обстрелами, должны сами уйти. Посмотрим получится ли это сделать.
      1. Mitos
        Mitos Сегодня, 08:46
        +2
        Какой хороший и миролюбивый настрой в регионе. Умудрится настроить всех соседей вокруг врагами, которые спят и видят как бы отомстить. Разрушая города ковровыми они делают только хуже, и когда введут войска, а они это сделают их не будут бояться их будут ненавидеть.
      2. Arzoo
        Arzoo Сегодня, 09:23
        0
        Если там будет гуманитарная катастрофа, всю ответственность за это должен понести Израиль
      3. solar
        solar Сегодня, 10:07
        0
        А куда уходить? Египет их к себе не пускает.
    2. Silver99
      Silver99 Сегодня, 08:10
      +7
      Да крики на эмоциях у евреев прошли, при планировании видимо осознали при наземной операции потери ЦАХАЛа будут критически огромными, при минимальном военно-политическом эффекте. Когда они поставят на грань жизни 3 млн. жителей Газы, даже младенцы будут против них воевать, да и остальной арабский мир в стороне не останется. Короче, для Израиля время понтов проходит надо с пляжа уходить, с каждым годом их будет все меньше, а их противников все больше.
    3. Светлан
      Светлан Сегодня, 08:23
      +2
      У куда торопиться? Крепости всегда брали осАдами. Мало какие из них выдерживали это.
      1. роман66
        роман66 Сегодня, 08:47
        +1
        Суворов, Измаил....
        Коротко, но ясно
      2. BlackMokona
        BlackMokona Сегодня, 09:46
        0
        Цитата: Светлан
        У куда торопиться? Крепости всегда брали осАдами. Мало какие из них выдерживали это.

        Тем более всё уже перекрыто, а запасов там судя по крикам от Хамаса не было создано никаких. Поэтому вода, еда, топливо и прочие блага уже на донышке
    4. Msi
      Msi Сегодня, 08:24
      +6
      зачистка" почти 3млн города ? ну-ну...удачи.

      Надеюсь потери среди израильских нацистов будут огромные... Желающих повоевать с нами на украине не останется...
    5. JcVai
      JcVai Сегодня, 08:44
      +1
      Не путайте с нашими "зачистками"!
      Это ВС РФ входят пехотой и зачищают здания. Там, похоже, планируют зачищать оставшуюся после бомбардировок пустыню.
      Что, в принципе, с практической точки зрения, как бы это цинично не звучало - вполне обоснованный шаг: у нас - могут быть свои среди гражданских, там - все гражданские - враги и должны быть уничтожены.
      1. Arzoo
        Arzoo Сегодня, 09:25
        +3
        Там, похоже, планируют зачищать оставшуюся после бомбардировок пустыню.
        Там основной город под землей. Все что сверху это меньшая часть Газы.
      2. igorbrsv
        igorbrsv Сегодня, 10:04
        0
        . там - все гражданские - враги и должны быть уничтожены.

        Вот и я говорю - цахал сс yes
  2. Аркадич
    Аркадич Сегодня, 08:09
    +6
    Похоже время начинает работать против ВС Израиля. Долго такую группировку войск держать без дела проблематично, да и ситуация в Газе будет вызывать все большее возмущение в мире.
    1. JcVai
      JcVai Сегодня, 08:57
      0
      будет вызывать все большее возмущение в мире

      Наивно так думать: РФ, КНР и Индия - в стороне, "запад" - на стороне Израиля и с уже налаженной системой цензуры, по которой ангелы противостоят нечисти, питающейся головами младенцев на завтрак, Африка и Южная Америка - скорей всего тоже в стороне, остаются лишь арабы, власть части которых давно на "западной игле", с которой соскочить проблематично - проще свои народные волнения мусульман в поддержку Палестины силовиками загасить, чем восстать против хозяев (Турция, Египет,...).
      Единственное, что может спасти и заставить начать переговоры - это жесткое давление местных мусульман у "запада". Поэтому Израилю приходится действовать оперативно, нанеся как можно больше невосстановимого ущерба.
      Но, в любом случае, задача инициаторов этого конфликта уже выполнена: внутренние волнения в Израиле прекращены, власть утвердилась.
  3. polinet
    polinet Сегодня, 08:11
    0
    Автор не засоряйте русский язык всякими цахалами, пишите просто - израильская армия.
    1. Юрий_Я
      Юрий_Я Сегодня, 08:22
      +3
      Какая армия? Одни террористы против других.... только у кого то денег больше
    2. Светлан
      Светлан Сегодня, 08:27
      +4
      ЦАХАЛ, совершенно стандартная аббревиатура. Также как и СССР или ВО. Не придирайтесь на ровном месте.
  4. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 08:22
    +4
    наземная операция в Газе произойдет «когда это будет удобно» и «будет соответствовать нашим целям»
    Объявлять о своих планах и целях, которые должны быть достигнуты в результате их реализации вообще-то у военных не принято (за исключением ВСУ и их советников). Поэтому обтекаемый ответ "когда это будет удобно" понять можно. Но очевидно у израильской амии, разведки появились какие-то дополнительные данные, которые необходимо обмозговать прежде чем начать сухопутную операцию, чтобы не попасть в невыгодное для себя положение. Это может быть в т.ч. активизацая "Хезболлы" на границе с Ливаном.
  5. Pharmacist
    Pharmacist Сегодня, 08:22
    +2
    Цитата: Копчёный
    Без электричества, воды, еды, медикаментов и под обстрелами, должны сами уйти. Посмотрим получится ли это сделать.

    Куда они должны уйти? На матрасах в море уплыть, что ли? Да и запасы воды, топлива, оружия, наверняка, на год накоплены. Не для жителей сектора, конечно, но для ХАМАСа.
    1. Копчёный
      Копчёный Сегодня, 08:31
      +1
      Я сейчас говорю просто с точки зрения логики. Может продавят Египет и он к себе примет этот геморрой. Может, если это затянется, кто то типа Турции или группы стран, сделают красивый жест с вывозом на кораблях куда то. Увидим.
    2. BlackMokona
      BlackMokona Сегодня, 09:48
      -1
      Цитата: Pharmacist
      Цитата: Копчёный
      Без электричества, воды, еды, медикаментов и под обстрелами, должны сами уйти. Посмотрим получится ли это сделать.

      Куда они должны уйти? На матрасах в море уплыть, что ли? Да и запасы воды, топлива, оружия, наверняка, на год накоплены. Не для жителей сектора, конечно, но для ХАМАСа.

      В Египет у них там с ним граница есть. Байден ведёт переговоры а Египтом по открытию границы для беженцев.
  6. Южноукраинец
    Южноукраинец Сегодня, 08:48
    +1
    Не факт, что наземная операция будет проведена. События вокруг этого конфликта так стремительно развиваются, что Израиль уже не уверен в победе. Наверняка все слышали, что уже и Пакистан пообещал передать тактические ракеты движению ХАМАС, в случаи начала наземной операции Израилем.
    1. Копчёный
      Копчёный Сегодня, 08:56
      0
      Говорят Сенегал обещал две роты прислать. Квартирьеров уже видели на набережной. Туареги по слухам решили сменить маршрут и вместо помощи Каддафи пойти на помощь Газе.
  7. lisikat2
    lisikat2 Сегодня, 09:09
    0
    _когда это будет удобно"коллеги, согласитесь , очень удобная формулировка: мы уже готовы, но не подошло время.
    Когда придёт это время , я отдельно скажу . А пока ждите и верьте мне
    1. BlackMokona
      BlackMokona Сегодня, 09:49
      -1
      Цитата: lisikat2
      _когда это будет удобно"коллеги, согласитесь , очень удобная формулировка: мы уже готовы, но не подошло время.
      Когда придёт это время , я отдельно скажу . А пока ждите и верьте мне

      Точная дата в любом случае военная тайна. Плюс время играет в данный момент на Израиль. Войска нужно подготовить, резервистам нужно время вспомнить боевую науку, а Газе повариться в отсутствии базовых ресурсов. Да и ВВС с артой успеют хорошо промять местность
      1. Msi
        Msi Сегодня, 09:57
        0
        а Газе повариться в отсутствии базовых ресурсов.

        Повариться... Вот как...
        Ну надеюсь ваших там как следуют прожарят...