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Трамп оскорбительно высказался о министре обороны Израиля и назвал умным движение «Хизбалла»

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Трамп оскорбительно высказался о министре обороны Израиля и назвал умным движение «Хизбалла»

Довольно лестной оценки от бывшего президента США Дональда Трампа удостоилось ливанское радикальное движение «Хизбалла». Экс-глава Белого дома сказал, что «Хизбалла» «очень умна». До этого, отметил Трамп, и в США, и в Израиле надеялись, что «Хизбалла» не нападет с севера, с ливанской границы, так как там – очень уязвимое место. Но «Хизбалла» оказалась «очень умной» и напала на израильскую территорию.


Зато не повезло с оценкой со стороны Трампа министру национальной обороны Израиля генерал-майору запаса Йоаву Галанту. Экс-президент США высказался о нем оскорбительно.

Если вы послушаете этого придурка, вы нападете с севера, потому что он сказал, что там – израильское слабое место

- подчеркнул Трамп.

Ранее, по словам экс-президента США, глава израильского военного ведомства публично выразил надежду, что движение «Хизбалла» не будет нападать на израильскую территорию с севера, со стороны Ливана. Но «Хизбалла» не была бы собой, если бы отказалась от шанса поучаствовать в новом вооруженном конфликте с Израилем, поэтому какие-то наступательные действия со стороны этого ливанского движения однозначно можно было ожидать.

Другое дело, что пока движение вряд ли будет предпринимать масштабное вторжение на израильскую территорию, а ограничится обстрелами и засылкой небольших диверсионно-разведывательных групп. Но в будущем и эта ситуация может измениться, все зависит от того, сколь успешно и эффективно будут действовать израильские войска против ХАМАС в секторе Газа.
Использованы фотографии:
Wikipedia / The White House
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28 комментариев
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  1. Егоза
    Егоза Сегодня, 08:24
    +1
    Интересно как на высказывания Трампа среагируют избиратели. На что он рассчитывает? У них тоже много приверженцев ХИЗБОЛА? Или все таки евреев поболе будет?
    1. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 08:29
      +2
      Донни доболтается - и так уже дело заведено на него. Могут дополнительно впаять поддержку терроризма. Совсем ведь растерзают за такие словеса.....
      1. Кот Александрович
        Кот Александрович Сегодня, 08:41
        +8
        Назвать еврея недоумком - поддержка терроризма? Хотя... В США теперь всё возможно! laughing
        1. Nexcom
          Nexcom Сегодня, 08:42
          +3
          Хотя... В США теперь всё возможно!

          именно поэтому я так и написал. hi
        2. parabyd
          parabyd Сегодня, 08:56
          +3
          В данном случае, слова про министра обороны - чистейшая правда. Делить людей на сорта, объявляя их животными - итак не от большого ума. А бахвалиться этим и устраиваемым геноцидом публично - так тем более.
    2. lwxx
      lwxx Сегодня, 08:31
      +2
      Цитата: Егоза
      Интересно как на высказывания Трампа среагируют избиратели.
      Меня больше интересует как реагирует наши на высказывания местного " царька"-9 октября, выступая на торжествах, посвящённых 205-летию города Грозного, Рамзан Кадыров заявил: Сегодня никто не скажет, что чеченцы были предателями. Предателем был Иосиф Сталин, который выселял не только чеченский народ, и другие разные народы тоже. Не было тогда руководителя, который мог взять на себя ответственность за свой народ и республику.
      1. Курганец-45
        Курганец-45 Сегодня, 08:53
        +1
        Мы скажем, что Рамзан перепутал берега и лучше бы вообще воздержался от высказываний в адрес Сталина
    3. Silver99
      Silver99 Сегодня, 08:44
      +3
      Если бы евреи были умными, они 75 лет не решали вопросы только силой, они реально не втыкают, что загнав палестинцев в гетто и дозировано давая им пряники они будут ими управлять ? святая простота, крышку котла при численном превосходстве снесет, а вот сможет ли Израиль увернуться ? Не факт. Потери с его стороны будут не приемлемыми.
      1. тлауикол
        тлауикол Сегодня, 09:34
        +1
        Цитата: Silver99
        Если бы евреи были умными, они 75 лет не решали вопросы только силой, они реально не втыкают, что загнав палестинцев в гетто и дозировано давая им пряники они будут ими управлять ? святая простота, крышку котла при численном превосходстве снесет, а вот сможет ли Израиль увернуться ? Не факт. Потери с его стороны будут не приемлемыми.

        Разве они решали вопросы только силой?
        Согласились с разделением Палестины между палестинскими евреями и палестинскими арабами безо всяких оговорок. Даже Иерусалим на арабской территории оставили. Арабы не согласились, заявив: мы хотим все. И начали войну. Вернули Египту Синайский полуостров и канал. (Представляете,если б мы Калининград просто так отдали ? ).Предложили мирное соглашение Египту и Иордании. Ушли из сектора Газа. Освободили почти всю Палестину арабам. Предложили мир Сирии, но те отказались.
        Так что.. Кто там не договаривается и не хочет?
    4. Михаил-Иванов
      Михаил-Иванов Сегодня, 08:47
      +3
      Арабов в мире больше чем евреев, так что Трамп, видимо, к этой категории обратился. А израильский министр действительно популист и . Они сейчас не войной занимаются, а прикрытием своего провала...
  2. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 08:25
    +15
    Если вы послушаете этого придурка, вы нападете с севера, потому что он сказал, что там – израильское слабое место
    Чем иногда подкупает Трамп, так это "комсомольским задором" и "рабоче-крестьянской откровенностью". Так держать!
  3. Orso
    Orso Сегодня, 08:26
    +7
    Молодец Дональд Джонович, жги, так их- бездарей "управленцев"!
  4. DirtyLiar
    DirtyLiar Сегодня, 08:30
    +4
    У "Хезболла"-то, оказывается, и "Бастионы" есть. Интересно - они будут ими проверять степень защищённости американской АУГ?
    https://www.youtube.com/watch?v=ldbDK5yHoi4
    1. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 08:35
      +6
      А чего им терять? Их и так на ноль собрались множить. Поэтому вероятнее всего будут отбиваться до последнего патрона и использовать все возможные средства.
      Если только нет планов прорываться с боями куда-нить в Сирию или Египет или ещё куда где их не достанут евреи и амеры.
      1. DirtyLiar
        DirtyLiar Сегодня, 08:48
        +2
        Да "Хезболлу" вроде на ноль множить пока не собираются. Это "ХАМАС" собираются разделить на бесконечность. А "Хезболле", после того, как они из миномётов на границе постреляли, намекнули, чтобы они не вмешивались.
        Самое интересное, что США гонят туда АУГ с формулировкой "для недопущения встревания в конфликт никакой третьей стороны". А сами они кто? Не третья сторона, не?
  5. solar
    solar Сегодня, 08:37
    +1
    Интересно, что ему зять и дочка- евреи на это сказали?
    1. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 08:39
      +6
      Дочка то разве еврейка ??? Она ж его дочь, родная, значит американско-словенских кровей (жена вроде из Словении).
      зы Дочура - мясистая бабенция, Билли Клинтон когда ее в обтягивающем платье увидел - сидел слюни пускал почти в прямом смысле, видео было КАК он на нее смотрел... laughing
      От уж Билли хулюган.... И Моника тоже была мясистой.... Клинтонша наверно Билли совсем остобрыдла.
      1. Кот Александрович
        Кот Александрович Сегодня, 08:47
        +2
        Неправда ваша! Дочька Фредовича не мясистая, а очень даже фигуристая! love
        1. Nexcom
          Nexcom Сегодня, 08:59
          +1
          Ну... фигуристая, мясистая.... lol laughing Кто как называет. А так то да - правда Ваша, очень даже выпукло-впуклая дочуня. Есть там за что подержаться то. laughing

          зы Надеюсь цветочек вы ей поднесли. wassat
          1. Кот Александрович
            Кот Александрович Сегодня, 09:16
            0
            Мясистая это та, у которой пузо вываливается! А у Иванки талия!!!
            1. Nexcom
              Nexcom Сегодня, 09:26
              0
              Всё - сдаюсь! Вы - эксперт по мясистости! hi
      2. smart fellow
        smart fellow Сегодня, 08:58
        0
        Дочка то разве еврейка ??? Она ж его дочь, родная, значит американско-словенских кровей (жена вроде из Словении).

        Иванка Трамп приняла иудаизм в 2009 году, перед свадьбой с Джаредом Кушнером — сыном миллиардера Чарльза Кушнера.
        1. Nexcom
          Nexcom Сегодня, 09:02
          0
          А-а, вот оно что... Я этот момент как-то пропустил .
        2. Кот Александрович
          Кот Александрович Сегодня, 09:17
          0
          Ну приняла она иудаизм в 2009-м, а я тогда же 150 принял! laughing
  6. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 08:37
    +2
    Дональд Трампович ,ещё не сказал : Выберете меня Президентом и я закончу этот конфликт за один один день ,приглашу Нетанияху и Аббаса и они заключат при мне хорошую сделку .И всем будет счастье.
  7. Макс1995
    Макс1995 Сегодня, 09:08
    -3
    Стандартный информационный шум. В неподписанной заметке.
    Что ктото там сказанул за бугром. Причем просто сказанул, не ответственный за решения.
    хорошо что на ВО таких не очень много заметок.
  8. Вольноопределяющийся Марек
    Вольноопределяющийся Марек Сегодня, 09:19
    0
    Ну, это он зря. Не простят ему. Лобби слишком сильно. Теперь- точно, сожрут.
  9. Фактор
    Фактор Сегодня, 09:32
    -1
    Дони Фредович всё видит и понимает, что за Хизбаллой стоит Иран, который непременно отомстит Израилю за смерть генерала Сулеймани, за покушения на физиков ядерщиком, бомбардировки иранских баз в Сирии и много ещё счетов у Ирана к евреям.

    Поэтому проблема ЦАХАЛ – как поведут себя иранские «прокси», ливанская «Хезболла».

    Организация уже лениво обстреляла ракетами северную границу, столь же лениво получила в ответ миномётами.
    Тут всегда так, любят долго запрягать. Но сегодня время против Израиля, здешние шииты с максимальной осторожностью (дабы не впутать Иран) отмобилизуются, подтянут МТО и резервы, «второй фронт» обозначат пусть не атаками, но постоянной угрозой его открытия.

    Плохой сценарий.
    Чреватый для евреев полной утратой инициативы. Без помощников тут уже не справиться...