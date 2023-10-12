Трамп оскорбительно высказался о министре обороны Израиля и назвал умным движение «Хизбалла»

Если вы послушаете этого придурка, вы нападете с севера, потому что он сказал, что там – израильское слабое место

Довольно лестной оценки от бывшего президента США Дональда Трампа удостоилось ливанское радикальное движение «Хизбалла». Экс-глава Белого дома сказал, что «Хизбалла» «очень умна». До этого, отметил Трамп, и в США, и в Израиле надеялись, что «Хизбалла» не нападет с севера, с ливанской границы, так как там – очень уязвимое место. Но «Хизбалла» оказалась «очень умной» и напала на израильскую территорию.Зато не повезло с оценкой со стороны Трампа министру национальной обороны Израиля генерал-майору запаса Йоаву Галанту. Экс-президент США высказался о нем оскорбительно.- подчеркнул Трамп.Ранее, по словам экс-президента США, глава израильского военного ведомства публично выразил надежду, что движение «Хизбалла» не будет нападать на израильскую территорию с севера, со стороны Ливана. Но «Хизбалла» не была бы собой, если бы отказалась от шанса поучаствовать в новом вооруженном конфликте с Израилем, поэтому какие-то наступательные действия со стороны этого ливанского движения однозначно можно было ожидать.Другое дело, что пока движение вряд ли будет предпринимать масштабное вторжение на израильскую территорию, а ограничится обстрелами и засылкой небольших диверсионно-разведывательных групп. Но в будущем и эта ситуация может измениться, все зависит от того, сколь успешно и эффективно будут действовать израильские войска против ХАМАС в секторе Газа.