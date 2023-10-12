Военное обозрение
Войти Регистрация

Военный эксперт рассказал о работе системы РЭБ «Рычаг» на базе вертолета

3
Военный эксперт рассказал о работе системы РЭБ «Рычаг» на базе вертолета

Комплекс радиоэлектронной борьбы «Рычаг», устанавливаемый на вертолеты российской авиации, обладает довольно большим перечнем возможностей и за восемь лет эксплуатации продемонстрировал высокую эффективность. Об этом рассказал в беседе с изданием «Известия» военный эксперт Дмитрий Корнев.


Ранее в СМИ появилась информация, что в ближайшее время вертолеты Воздушно-космических сил России получат принципиально новые комплексы радиоэлектронной борьбы. Они смогут противодействовать системам противовоздушной обороны противника, глушить его связь и системы управления войсками, выводить из строя беспилотные летательные аппараты и ракеты. Пока о тактико-технических характеристиках системы РЭБ не сообщается. Не исключено, что ее дебют будет иметь место в ходе специальной военной операции российских войск против украинских формирований. Специалисты называют новую систему реинкарнацией комплекса РЭБ «Рычаг».

Сейчас известно о теме «Рычаг». Она шла успешно с учетом развития электроники и уменьшения ее габаритов. Примерно к 2015 году нам удалось создать образец комплекса РЭБ «Рычаг», который может размещаться в вертолете. Платформой были выбраны машины класса Ми-8/Ми-17

- рассказал военный эксперт изданию «Известия».

Свое боевое крещение комплексы РЭБ получили в Сирии, где они активно применялись российскими войсками. Там выяснились и их сильные стороны. Например, системы помогли снизить эффективность американских крылатых ракет, которые в 2017 году нанесли удар по объектам сирийской армии. В результате работы РЭБ последствия ракетных ударов были куда менее разрушительными.

Комплекс РЭБ «Рычаг» работает следующим образом – он фиксирует и ловит сигнал радиолокационной станции противника, анализирует его, после чего формирует помехи, препятствующие дальнейшей работе. После этого РЛС противника уже не может видеть самолеты, вертолеты, ракеты, беспилотные летательные аппараты и иные объекты, что значительно облегчает нашим военным дальнейшее выполнение поставленных задач.
Использованы фотографии:
Министерство обороны Российской Федерации
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Яндекс Дзен
3 комментария
Объявление

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, регулярно дополнительные сведения о спецоперации на Украине, большое количество информации, видеоролики, то что не попадает на сайт: https://t.me/topwar_official

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. ROSS 42
    ROSS 42 Сегодня, 08:41
    +3
    Пока о тактико-технических характеристиках системы РЭБ не сообщается. Не исключено, что ее дебют будет иметь место в ходе специальной военной операции российских войск против украинских формирований. Специалисты называют новую систему реинкарнацией комплекса РЭБ «Рычаг».

    Именно поэтому сведения о любых подвижках и изменениях этой системы раскрывать недопустимо.
    Сначала пусть она проявит себя, а уже после можно будет назвать её и похвалить её ТТХ.
  2. vovochkarzhevsky
    vovochkarzhevsky Сегодня, 09:07
    +2
    А что, нормальное фото найти было не судьба?
    1. Тикси-3
      Тикси-3 Сегодня, 09:41
      0
      Цитата: vovochkarzhevsky
      А что, нормальное фото найти было не судьба?

      а зачем? " и так сойдет"