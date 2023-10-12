Военный эксперт рассказал о работе системы РЭБ «Рычаг» на базе вертолета

Сейчас известно о теме «Рычаг». Она шла успешно с учетом развития электроники и уменьшения ее габаритов. Примерно к 2015 году нам удалось создать образец комплекса РЭБ «Рычаг», который может размещаться в вертолете. Платформой были выбраны машины класса Ми-8/Ми-17

Комплекс радиоэлектронной борьбы «Рычаг», устанавливаемый на вертолеты российской авиации , обладает довольно большим перечнем возможностей и за восемь лет эксплуатации продемонстрировал высокую эффективность. Об этом рассказал в беседе с изданием «Известия» военный эксперт Дмитрий Корнев.Ранее в СМИ появилась информация, что в ближайшее время вертолеты Воздушно-космических сил России получат принципиально новые комплексы радиоэлектронной борьбы. Они смогут противодействовать системам противовоздушной обороны противника, глушить его связь и системы управления войсками, выводить из строя беспилотные летательные аппараты и ракеты. Пока о тактико-технических характеристиках системы РЭБ не сообщается. Не исключено, что ее дебют будет иметь место в ходе специальной военной операции российских войск против украинских формирований. Специалисты называют новую систему реинкарнацией комплекса РЭБ «Рычаг».- рассказал военный эксперт изданию « Известия ».Свое боевое крещение комплексы РЭБ получили в Сирии, где они активно применялись российскими войсками. Там выяснились и их сильные стороны. Например, системы помогли снизить эффективность американских крылатых ракет, которые в 2017 году нанесли удар по объектам сирийской армии. В результате работы РЭБ последствия ракетных ударов были куда менее разрушительными.Комплекс РЭБ «Рычаг» работает следующим образом – он фиксирует и ловит сигнал радиолокационной станции противника, анализирует его, после чего формирует помехи, препятствующие дальнейшей работе. После этого РЛС противника уже не может видеть самолеты, вертолеты, ракеты, беспилотные летательные аппараты и иные объекты, что значительно облегчает нашим военным дальнейшее выполнение поставленных задач.