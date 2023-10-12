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Израильские солдаты заявляют, что собираются возвращаться домой «только с головами ХАМАС»

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Израильские солдаты заявляют, что собираются возвращаться домой «только с головами ХАМАС»

Пока израильское командование не отдавало приказ о начале наземной фазы операции в секторе Газа. Напомним, что в правительстве Израиля заявили о неизбежности сухопутной операции против ХАМАС практически сразу после нападения палестинских отрядов на израильскую территорию. Название операции уже подобрано – «Железные мечи».


Ранее сообщалось, что в общей сложности в армию обороны Израиля будет мобилизовано около 360 тысяч резервистов. Это около 4 процентов от численности населения страны.

Тем временем израильские солдаты записывают обращения к противнику. Общий посыл этих обращений состоит в том, что они не собираются возвращаться домой, пока не доведут дело до разгрома ХАМАС.

Израильские военнослужащие:

Если мы возвратимся домой, то только с вашими головами.

Эти воинственные заявления звучат всё чаще.

Многие израильские военные цитируют Святое писание:

Не бойся, червь Иаков, малолюдный Израиль. Я помогаю тебе, держа тебя за правую руку твою.

Один из израильских солдат: «Да, наше государство маленькое, да, мы все малы, но вместе мы сила, а потому враг будет повержен».

Как видно, перед началом сухопутной операции военнослужащие ЦАХАЛ не гнушаются пафоса. Но стоит подчеркнуть, что и ХАМАС им отвечает тем же, заявляя, что «множество солдат государства Израиль уже точно не вернутся к своим семьям и даже не подозревают, что их ждёт впереди».

При этом израильское командование начинает подвергаться критике за то, что чем дольше оно оттягивает сухопутную операцию в Газе, тем сложнее можно прийтись ЦАХАЛ в том плане, что отряды ХАМАС успеют превратить "каждый камень в стреляющий" и заминировать всё приграничье.
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45 комментариев
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  1. Михаил-Иванов
    Михаил-Иванов Сегодня, 08:45
    +26
    Такие же головорезы-террористы, как и бармалеи! И потом опять ныть начнут про холокост. Пусть вычеркнут это слово из мирового лексикона! Арабы в среду хотят по всему миру устроить акцию против сионистов, это ответ за разнос Газы...
    1. Msi
      Msi Сегодня, 08:56
      +13
      Если мы возвратимся домой, то только с вашими головами.

      Не забудьте свастику нашить на рукав...
      1. NAF-NAF
        NAF-NAF Сегодня, 09:05
        +5
        да у них своя символика имеется. А по их идеологии, остальные народы (не евреи) - это вообще не люди, а скот, и убивать их вовсе не грех.
      2. tralflot1832
        tralflot1832 Сегодня, 09:08
        +2
        Чтобы понять что происходит,надо изучать историю Израиля не с ООН ,а намного раньше " Лига Наций" протекторат Палестина под управлением Англии.Уже тогда арабы стали людьми второго сорта.Действие протектора закончилось и на следующий день появилось государство Израиль.А мочить они начали друг друга с образованием
        протектората под управлением Англии,евреям можно было иметь разрешённое официальное военное родразделение для защиты,арабам нет .Их удел только партизанщин


        а.Откуда появился протекторат,евреи подсуетились в первую мировую ,создав Еврейский корпус воевавший в рядах английских войск против Османской империи.Арабы сразу были поставлены в неравные условия.При османской империи они сидели и не вякали друг на друга.Турка в миротворцы.
      3. Пауль Зиберт
        Пауль Зиберт Сегодня, 09:50
        0
        Цитата: Msi
        Не забудьте свастику нашить на рукав...


        Вы можете представить себе заголовок: "Минздрав Российской Федерации запретил лечить раненых боевиков ВСУ."?
        Я - нет!
        В этом и есть разница между нами и ними.
        1. Комментарий был удален.
    2. astepanov
      astepanov Сегодня, 10:06
      0
      Цитата: Михаил-Иванов
      Пусть вычеркнут это слово из мирового лексикона!

      Вы отрицаете холокост? Дело, между прочим, подсудное по законам РФ
  2. Silver99
    Silver99 Сегодня, 08:46
    +15
    В армии Израиля сплошь бабуины ? Не ну заявляя такое надо отвечать за свои слова или потом не плакать когда ИХ головы будут по всей Палестине валяться на дорогах.
    1. сайгон
      сайгон Сегодня, 08:57
      +8
      Не стоит удивляться что такое несут жалом не думая . Удар по психике получили сильный , ну обокакамшись не без того вот и базлают . Причем то что несут вояки это понятно , а вот что командование и этот как там Нетаньях мелет так прям на новый нюрнбергский процес вполне.
      1. Silver99
        Silver99 Сегодня, 09:01
        +6
        Лично я не удивляюсь, бородатые мужики, ломающие не первую войну, кинжалами неплохо владеют, а эти хвастающиеся дрищавые-юнцы с ЦАХАЛа окромя перочинного ножа ничего не держали. Порядок (воля) бьет класс (военное превосходство). Их опыт Афганистана ничему не научил, при должной подготовке арабы при поддержке союзников их вынесут с пляжа.
  3. Snay
    Snay Сегодня, 08:46
    +11
    Животные с обеих сторон..
    1. Копчёный
      Копчёный Сегодня, 08:51
      +11
      Они вообще то родственники, просто одни более респектабельны, поэтому ничего удивительного.
      Современный человек он существо странное по части войны. Для него ужас-ужас это если отрежут голову, но если дальнобойным оружием убить, сжечь живьём в машине в которой загорелось топливо или устроить завал где раздавленный человек будет медленно умирать, это норм, гуманно.
      1. Андрей Москвин
        Андрей Москвин Сегодня, 09:18
        +2
        Старая истина о массовых потерях, как о статистике, а не о трагедии, подобно единичным случаям.
  4. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 08:46
    +15
    Боевой дух солдата дело очень хорошее. Но все эти угрозы и обещания типа этого:
    Если мы возвратимся домой, то только с вашими головами.
    уж очень похожи на обещания украинских нациков до того, как они были убиты или попали в плен. А в плену быстро через интернет, который "помнит все" вскрывается их подноготная в т.ч. пафосные угрозы на камеру. Воюй, как положено, выполняй боевую задачу и тебе цены не будет, а публично угрожать еще не встретившись с противником не серьезно.
    1. Дес
      Дес Сегодня, 10:10
      0
      Бывает и серьёзно. Сейчас решается само существование Израиля. Как и в предыдущие войны.
      А здешние на ВО злорадствования... так у нас в РФ ведь мигранты из республик бывшего СССР, просто граждане РФ национальностей республик СССР, даже граждане РФ из республик опять же РФ, - творят порой (и не подвластны почти законам) насилие как и хамас. Всем осуждающим Израиль надо испытать на себе "нравы и желания" тех, о ком пекутся.
  5. lisiy prapor
    lisiy prapor Сегодня, 08:50
    +13
    Можно подумать их собственные головы неотделимы от туловищ
  6. Юрий_Я
    Юрий_Я Сегодня, 08:55
    +8
    Вот оно - истинное лицо израиля. Хуже фашистов во время Великой отечественной....
    1. сайгон
      сайгон Сегодня, 09:18
      -1
      Юрий фашисты во время ВОВ это макаронники Дуче , гитлеровцы национал социалисты ( что конечно сильно не меняем ) однако к зверствам итальянцы склонны не были однако. Для понимания израильтян стоит учитывать дано не воевали и тут вам такое доброе утро и подъем ну малость обделамшись теперь свой страх маскируют бравадой . Просто думаю сколько этих перцев рану не смогут перевезать и начнет от вида крови и или кишок на ружу желудок освобождать . А так то да последыши гитлеровцев получаются сионисты
  7. Кот Александрович
    Кот Александрович Сегодня, 08:55
    +1
    Хорошо бы еврейский бог держал при будущей операции солдатиков не только за правую руку, но и за левую. Ну за всё остальное. Да покрепче!
  8. Andrey “andrewTSO” D
    Andrey “andrewTSO” D Сегодня, 08:56
    +1
    Во то им и хана - наземная операция Израиля их и похоронит. Потому как первый выстрел из 4000(!) ракет (не газовых баллонов!) просто так не сделать. Т.е. у ХАМАСа, я уверен, много удивительных (для оккупантов из Израиля) вещиц припасено. Ну и Хесболла на низком старте - только эта толпа непуганных идиотов свалит в Газу, тут же ребятки с севера и повалят кучно
  9. Комментарий был удален.
  10. Decimalegio
    Decimalegio Сегодня, 09:02
    +2
    Угрозы через социальные сети — это современная версия хака маори. Все нормально. good
  11. yuliatreb
    yuliatreb Сегодня, 09:03
    +2
    Как говорится в нашей русской поговорке не стоит перед дракой кулаками махать, время все расставит на свои места, а своими заявлениями, что те, что другие хуже нечести.
  12. Glock-17
    Glock-17 Сегодня, 09:03
    +3
    Промедление не играет на руку Израилю. Скорее всего просто нет плана. Разрушенный город он не предсказуем и его ещё легче будет оборонять чем целый. Немцы познали это на Сталинграде.
    1. Msi
      Msi Сегодня, 09:07
      +2
      Разрушенный город он не предсказуем и его ещё легче будет оборонять чем целый

      Посмотрел разрушения и задумался... А как действовать бронетехникой будут? Бульдозерами разгребать бронированными??? request Там кругом завалы образуются в результате бомбёжки...
      1. Glock-17
        Glock-17 Сегодня, 09:15
        +1
        Поневоле придётся засылать штурмовую пехоту. Вот только есть ли у них аналог Вагнера? Не просто так из Украины вызвали инструкторов.
        1. igorbrsv
          igorbrsv Сегодня, 09:40
          0
          Да застрянут там евреи на первом же завале и обделаются. И поляжет там весь хваленый цахал сс yes
          Народ только жаль погубят. Хотя мне всё равно
        2. BlackMokona
          BlackMokona Сегодня, 09:56
          -1
          Цитата: Glock-17
          Поневоле придётся засылать штурмовую пехоту. Вот только есть ли у них аналог Вагнера? Не просто так из Украины вызвали инструкторов.

          С военной точки зрения чем дольше откладывается штурм тем лучше, очень скоро у Газы закончиться еда и вода. А без них сражаться никто в истории мира не научился. Торопят политики и дипломаты которым нужно воспользоваться ситуацией пока пиар машина их не переехала
  13. Gomunkul
    Gomunkul Сегодня, 09:05
    +1
    Израильские солдаты заявляют, что собираются возвращаться домой «только с головами ХАМАС»

    Да, мир меняется. вот только живущие в нём многие люди не хотят меняться. Есть старая русская поговорка:
    Не хвались, идучи на рать, хвались, идучи с рати.

    Время покажет как оно будет на самом деле.
  14. Яро Полк
    Яро Полк Сегодня, 09:08
    +2
    как фашистские матрасники себе делали бусы из ушей вьетнамцев?
  15. Sergei Timofeich
    Sergei Timofeich Сегодня, 09:08
    +1
    Господи,да без америкосов пархатые давно бы уже удобряли пустыню,хитроопые юды по всей земле выкачивают бабло из каждой нации под чутким руководством англосаксов...
  16. Макс1995
    Макс1995 Сегодня, 09:11
    +2
    Все это просто информационный шум, имхо.
    У нас нет тех данных ,что есть на месте.

    Внешне - проморгав атаку, логично не лезть сразу а собрать развед-данные.
  17. lukash66
    lukash66 Сегодня, 09:12
    +1
    Не хвались едучи на рать...
  18. 75Сергей
    75Сергей Сегодня, 09:13
    0
    Ну давайте скажем честно, ситуация сложилось так, что арабы как-будто первые напали на евреев ( никто и не берёт в расчёт, чтот противостояние началось не вчера и евреи постоянно совершают налёты на арабов Палестины), поэтому гнев евреев "праведный".
    Надеюсь арабы смогут объединить усилия и что-то противопрставить " праведным" евреям, но к сожалению, у них нет даже системм ПВО - хоть какая-нибудь, семи евреи безнаказанно и пользуются.
    У арабов должен быть в наличии "весомый аргумент", чтобы усадить евреев за стол мирных переговоров.
    1. Cetarb Kilork
      Cetarb Kilork Сегодня, 09:49
      +1
      Хорошо, что исламские террористы в Чечне 90-ых не объединили (по полной) усилия со всем исламским миром. Не хотите "повиниться" перед Ш. Басаевым например? Тоже же он мог сказать, что захват родильного дома - ответ на агрессию.
  19. Дилетант
    Дилетант Сегодня, 09:21
    -2
    Общий посыл этих обращений состоит в том, что они не собираются возвращаться домой, пока не доведут дело до разгрома ХАМАС.

    С учетом того, что ХАМАС - порождение израильской разведки, то вспоминается Н.Гоголь
    Я тебя породил, я тебя и убью!
    1. Репеллент
      Репеллент Сегодня, 09:23
      0
      Цитата: Дилетант
      Я тебя породил, я тебя и убью!

      Да. И еще "чем", тоже yes laughing
  20. Jovanni
    Jovanni Сегодня, 09:22
    +1
    Сечас раскатают Газу, отрежут головы хамасам, вернутся домой. А потом отдохнут, и снова в Новороссию, вместе с бандерами уже нашим мирным людям головы резать? Так что ли?
    1. Репеллент
      Репеллент Сегодня, 09:25
      +1
      Цитата: Jovanni
      и снова в Новороссию

      Дружище, у вас склонность к преувеличениям. Дано:

      - укропресса написала, что "с Украины эвакуировалось 2000 израильских, кхм, специалистов". Ну, допустим, мы поверили
      - только в мобилизаци евреи призвали 300000. Что в 150 раз большке, осюся?
      - а вы пишете так, что "весь ЦАХАЛ после Газы рванет на Украину" belay

      Не рванет, поверьте. Есть у них еще дома дела (с)
  21. Jovanni
    Jovanni Сегодня, 09:22
    -1
    Сечас раскатают Газу, отрежут головы хамасам, вернутся домой. А потом отдохнут, и снова в Новороссию, вместе с бандерами уже нашим мирным людям головы резать? Так что ли? Да пропадите вы все пропадом в таком случае...
  22. Фома Киняев
    Фома Киняев Сегодня, 09:28
    0
    Самое время поддержать ЦАХАЛ,-надо выслать в Израиль всех лиц с двойным гражданством,из них не одну дивизию можно сформировать.Чукотский генералиссимус Абрамович во главе войска. А за активами украденными у народов России мы сами присмотрим.
    1. igorbrsv
      igorbrsv Сегодня, 09:47
      0
      Вот в сектор Газа их и выслать. Чтоб им долго по руинам не добираться...
  23. tatarin1972
    tatarin1972 Сегодня, 09:37
    +2
    Не хвалитесь едучи на рать, ваши противники тоже не плохо головы отрезать умеют. А война план покажет, кому куда.
  24. PROVINCIAL
    PROVINCIAL Сегодня, 09:44
    -1
    В войне проявляется ДУХ. Наши воины идут на СВО как на тяжелую, смертельно опасную, но необходимую работу. И не бравируют этим - требуя крови противника, как ЦАХАЛ. Не поддерживаю ни Израиль, ни ХАМАС. Методы войны обоих одинаковы. Как и цель к которой движутся обе стороны. Марионетки на ниточках всегда выполняют волю своих кукловодов. Палестина цэ Израиль? Реванш после Карабаха?
  25. Cetarb Kilork
    Cetarb Kilork Сегодня, 09:45
    0
    Работайте, братья! Желаю Вам всем вернуться домой живыми и здоровыми!
  26. Фактор
    Фактор Сегодня, 09:50
    -2
    В Европе совсем плохо с головой у элитки. Что у них творится с мозгом? Похоже, что и им чипировали вирус сионизма и русофобии.

    Все познается в сравнении.

    "Нападения России на гражданскую инфраструктуру являются военными преступлениями. Отключение мужчин, женщин, детей от воды, электричества  и отопления с наступлением зимы -
    это акты чистого террора», —
    глава Еврокомиссии Урсула фон Дер Ляйен 19 октября 2022 года.

    И вот гинеколог не осудила бомбежки мирняка, снос инфраструктуры в Газе, а, наоборот, поддержала Израиль:
    «И на это может быть только один ответ. Европа поддерживает Израиль. И мы полностью поддерживаем право Израиля на самооборону».
  27. Фактор
    Фактор Сегодня, 10:07
    0
    Этим уже отрезали.

    ЦАХАЛ озвучил имена еще 31 погибшего военнослужащего, причем даты смерти в основном 7-9 октября.

    Тем самым общие потери Армии обороны Израиля превысили уже 200 человек