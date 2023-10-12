Израильские солдаты заявляют, что собираются возвращаться домой «только с головами ХАМАС»

Если мы возвратимся домой, то только с вашими головами.

Не бойся, червь Иаков, малолюдный Израиль. Я помогаю тебе, держа тебя за правую руку твою.

Пока израильское командование не отдавало приказ о начале наземной фазы операции в секторе Газа. Напомним, что в правительстве Израиля заявили о неизбежности сухопутной операции против ХАМАС практически сразу после нападения палестинских отрядов на израильскую территорию. Название операции уже подобрано – «Железные мечи».Ранее сообщалось, что в общей сложности в армию обороны Израиля будет мобилизовано около 360 тысяч резервистов. Это около 4 процентов от численности населения страны.Тем временем израильские солдаты записывают обращения к противнику. Общий посыл этих обращений состоит в том, что они не собираются возвращаться домой, пока не доведут дело до разгрома ХАМАС.Израильские военнослужащие:Эти воинственные заявления звучат всё чаще.Многие израильские военные цитируют Святое писание:Один из израильских солдат: «Да, наше государство маленькое, да, мы все малы, но вместе мы сила, а потому враг будет повержен».Как видно, перед началом сухопутной операции военнослужащие ЦАХАЛ не гнушаются пафоса. Но стоит подчеркнуть, что и ХАМАС им отвечает тем же, заявляя, что «множество солдат государства Израиль уже точно не вернутся к своим семьям и даже не подозревают, что их ждёт впереди».При этом израильское командование начинает подвергаться критике за то, что чем дольше оно оттягивает сухопутную операцию в Газе, тем сложнее можно прийтись ЦАХАЛ в том плане, что отряды ХАМАС успеют превратить "каждый камень в стреляющий" и заминировать всё приграничье.