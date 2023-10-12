Представительница ВСУ Гуменюк: Россия показывает чудеса технического усовершенствования дронов «Ланцет»

Что касается их дронов «Ланцет», то, действительно, в последнее время россияне начали показывать чудеса их технического усовершенствования. Поскольку если раньше эти дроны барражировали на расстояние до 40 км, то сейчас их возможности полета увеличились до 60-70 км

Украинские военные вынужденно похвалили российские барражирующие боеприпасы «Ланцет», которые активно применяются нашими войсками в зоне проведения специальной военной операции. В частности, высокую оценку усилиям России по дальнейшему развитию возможностей этих дронов дала начальник пресс-службы командования ВСУ «Юг» Наталья Гуменюк.Ранее российский военкор рассказал об уничтожении российским барражирующим боеприпасом самолета Су-25 в Кривом Роге. Естественно, украинская сторона не могла оставить произошедшее без внимания, и вскоре Гуменюк высказалась о постоянном техническом совершенствовании дронов «Ланцет» российской стороной.- подчеркнула представительница ВСУ.Таким образом, украинская сторона признает, что России удалось значительно усовершенствовать беспилотники «Ланцет», увеличив на 50% от предыдущей дальность их полета. Теперь «Ланцетами» еще проще уничтожать украинскую военную технику даже вдали от линии боевого соприкосновения, и это обстоятельство не может не пугать украинских военных, что, собственно, и подтверждается заявлением представителя «южного» командования ВСУ. А ведь раньше представители ВСУ старались рассказывать лишь о том, как у России якобы все плохо, «закончились ракеты», «нет беспилотников» и тому подобное.