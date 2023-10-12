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Представительница ВСУ Гуменюк: Россия показывает чудеса технического усовершенствования дронов «Ланцет»

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Представительница ВСУ Гуменюк: Россия показывает чудеса технического усовершенствования дронов «Ланцет»

Украинские военные вынужденно похвалили российские барражирующие боеприпасы «Ланцет», которые активно применяются нашими войсками в зоне проведения специальной военной операции. В частности, высокую оценку усилиям России по дальнейшему развитию возможностей этих дронов дала начальник пресс-службы командования ВСУ «Юг» Наталья Гуменюк.


Ранее российский военкор рассказал об уничтожении российским барражирующим боеприпасом самолета Су-25 в Кривом Роге. Естественно, украинская сторона не могла оставить произошедшее без внимания, и вскоре Гуменюк высказалась о постоянном техническом совершенствовании дронов «Ланцет» российской стороной.

Что касается их дронов «Ланцет», то, действительно, в последнее время россияне начали показывать чудеса их технического усовершенствования. Поскольку если раньше эти дроны барражировали на расстояние до 40 км, то сейчас их возможности полета увеличились до 60-70 км

- подчеркнула представительница ВСУ.

Таким образом, украинская сторона признает, что России удалось значительно усовершенствовать беспилотники «Ланцет», увеличив на 50% от предыдущей дальность их полета. Теперь «Ланцетами» еще проще уничтожать украинскую военную технику даже вдали от линии боевого соприкосновения, и это обстоятельство не может не пугать украинских военных, что, собственно, и подтверждается заявлением представителя «южного» командования ВСУ. А ведь раньше представители ВСУ старались рассказывать лишь о том, как у России якобы все плохо, «закончились ракеты», «нет беспилотников» и тому подобное.
Использованы фотографии:
Wikipedia / Nickel nitride
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19 комментариев
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  1. Irokez
    Irokez Сегодня, 08:56
    +7
    раньше представители ВСУ старались рассказывать лишь о том, как у России якобы все плохо, «закончились ракеты», «нет беспилотников» и тому подобное.

    Ага всё пропало - всё.
    Пропили полимеры и даже куриный помёт ушлые дельцы вывезли за границу и поэтому дефицит.
    Массово скупаются БУ холодильники, стиралки, пылесосы и утюги для разборки и добывания ключевых микросхем причём ламповых для нашей военки.
    1. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 09:06
      +8
      Про китайские вентиляторы бытовые забыли - пропеллеры с них снимаем и на Ланцеты ставим. Ага. wassat Ко мне уже приходили - отобрали вентилятор. crying
      1. Irokez
        Irokez Сегодня, 09:42
        +3
        А на работе системные администраторы с компов снимают вентиляторы и продают в МО причём куллеры с процессоров в пять раз дороже ценятся. Вот же на чём наживаются сволочи, но патриоты мать их и ничего не скажешь.
        К стати канализационные пластиковые трубы тоже в цене подскочили - дефицит намечается с начала СВО, говорят корпуса Ланцетов из этих труб просто супер.
    2. Умник
      Умник Сегодня, 09:26
      -3
      Самое страшное что заслуги МО РФ в усовершенствовании ланцета нет. Это частная компания
      1. algol-65
        algol-65 Сегодня, 09:38
        +3
        И что, что частная компания?
      2. Orange-Bigg
        Orange-Bigg Сегодня, 09:49
        +2
        Цитата: Умник
        Самое страшное что заслуги МО РФ в усовершенствовании ланцета нет. Это частная компания



        МО РФ может выступить только в роли заказчика или вы хотите чтобы МО РФ превратилось в конструкторское бюро?МО РФ как правило даёт заказ той или иной фирме,гос.предприятию на танки,самолёты,БПЛА, подлодки,а те уже конструируют ,проводят испытания.

        Кстати вот ещё экземпляр.Дальность 1000 км грузоподьёмность полезного груза 500 кг.


        «Архангел» обладает невероятным потенциалом в тактических операциях. Он способен управлять роем других дронов, перевозить значительную бомбовую нагрузку и даже действовать как истребитель вражеских беспилотников. С его потолком полета в 6000 метров, он остается неприступным для поражения переносными зенитными ракетными комплексами (ПЗРК). Этот беспилотник может изменить тактику ведения войны, обеспечивая поддержку на передовой и организуя базы для операций в самых разных климатических условиях.

        Основой этого проекта стала уникальная система стабилизации, работающая на двигателях внутреннего сгорания. Она предоставила «Архангелу» выдающуюся грузоподъемность — от 150 до 500 кг., высокую скорость (более 400 км/ч), и способность выполнять вертикальный взлёт и посадку даже на нестабильных поверхностях, таких как палубы кораблей.Для посадки на палубу разработано адаптивное шасси и магнитные захваты, которые обеспечивают безопасность всего процесса.


        Артамонов также подчеркивает, что его технология в сравнении с американскими аналогами, такими как Bell V-22 Osprey и Eagle Eye проще и эффективнее. Главное достижение заключается в использовании гибридного двигателя внутреннего сгорания с распределенной силовой установкой, которая позволила увеличить эффективность и маневренность аппарата.

        https://dzen.ru/a/ZRLjwrUD62BZKos3
        1. aakvit
          aakvit Сегодня, 10:08
          0
          Народ, не спорьте! Это же Умник, мать твою! Чего б не ляпнуть, только бы лягнуть русских! angry
      3. igorbrsv
        igorbrsv Сегодня, 09:54
        0
        МО даёт техзадание на разработку того или иного вооружения. Затем госприемка и заказ
      4. Сабуров_Александр53
        Сабуров_Александр53 Сегодня, 10:04
        0
        Самое страшное что заслуги МО РФ в усовершенствовании ланцета нет. Это частная компания
        Ой как страшно, чего испугались то? На западе и возможно, в любимых вами США, практически все вооружение делают частные компании. И что теперь? По вашему, когда США ведет войны по всему миру, это воюет не государство, а Мартин Локхид и General Dynamics ? Вам не кажется, что вы прозевали капитализм в России? lol
  2. air wolf
    air wolf Сегодня, 08:59
    -4
    Вот еще бы на Герани искусственный интеллект поставили, чтоб ПВО все уничтожили, вот это будет прогресс, а так на Ланцет поставьте ДВС с китая и топливо зальётся, так он все 100 км даст, вопрос в связи и целеуказании...
  3. ДымОк_в_дЫмке
    ДымОк_в_дЫмке Сегодня, 09:08
    +1
    раньше представители ВСУ старались рассказывать лишь о том, как у России якобы все плохо, «закончились ракеты», «нет беспилотников» и тому подобное.

    Если всё хорошо, ни ракеты ни беспилотники не кончились то какого чёрта наши дети гибнут?
    Хотелка денацифицировать и демилитаризировать кончилась?
    Кто-то не позволяет и пальчиком грозит?
    am
  4. Aken
    Aken Сегодня, 09:10
    +1
    Это всё потому, что из окраинских стиральных машин поковыривали окраинские микросхемы. Отсюда и увеличенная дальность.
    А то что летало на китайских микросхемах, летало мало и не попадало.
    Надо у жителей Окраины конфисковать стиралки и вывезти в Польшу. Тогда и Ланцетов не будет.
    1. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 09:12
      +3
      окраинские микросхемы чуют куда надо лететь-возвращаться.....

      Надо у жителей Окраины конфисковать стиралки и вывезти в Польшу.

      тогда в Польшу прилетать станет.
  5. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 09:12
    +2
    в последнее время россияне начали показывать чудеса их технического усовершенствования.
    Вот еще одна кандидатка на отстранение от должности, хотя и произнесла это вероятно сквозь сжатые от злости зубы. Получается, что, поражая "Ланцетом" цели, мы можем еще в добавок, как бонус получить смещение с должности украинской говоруньи.
    1. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 09:15
      +1
      дык новому министру обороны Окраины зачем старая любовница от Резникова? Новый себе помоложе и поинтереснее найдёт.
    2. Glock-17
      Glock-17 Сегодня, 09:24
      +1
      Скорее всего посыл один: дайте больше денег пока нас всех не перебили этими «Ланцетами»
      1. Nexcom
        Nexcom Сегодня, 09:42
        +1
        Так у какелов никаких других посылов и быть не может - он один есть - ДАЙТЕ.
  6. Леха с Андроида.
    Леха с Андроида. Сегодня, 09:21
    +5
    Поражение дешёвыми Ланцетами
    стоянки боевых самолётов ВСУ это очень хорошая тенденция.
    Несопоставимые копеечные затраты на уничтожение дорогостоящей техники врага(танки, гаубицы, различная колёсная и гусеничная техника) это большой вклад в победу над ним.
  7. убей фашиста
    убей фашиста Сегодня, 10:05
    0
    Разработчики Ланцетов заслужили награды и премии. Нам здорово помогли их изделия. Не знаю ведется ли статистика применения, пораженных целей, но очевидно - список "скальпов" на поясе Ланцета более чем внушительный.