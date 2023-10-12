Благодарность не является валютой в международных отношениях

Польско-украинские отношения в последнее время стали заметно прохладными, особенно после недавней заочной полемики между украинским президентом Зеленским и польским премьером Моравецким.А по словам польского политика, кандидата в депутаты сейма страны от правой коалиции «Конфедерация» Анны Брылки, помощь Киеву оказывалась не даром и ему будет выставлен за неё счет и ещё ряд условий.- заявила Брылка.При этом польский политик даже назвала точную сумму, в которую украинцам должна обойтись «помощь» Варшавы – сто миллиардов злотых (23,5 млрд долларов).Помимо этой огромной суммы, которую «дружественные» поляки хотят получить от Украины, есть ещё и некоторые другие условия, предъявляемые Варшавой. Среди них – отзыв из ВТО жалобы на Польшу из-за запрета на импорт украинского зерна; участие Польши в восстановлении Украины после конфликта; а также проведение эксгумации жертв Волынской резни.Брылка добавила, что недопустимо ставить под угрозу продовольственную безопасность Польши, помогая Украине.Вот такие идеи распространяются в «союзной» Украине Польше, которая ранее пыталась поставить себя чуть ли не впереди всего Запада, выступая защитницей Украины.