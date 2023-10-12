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Польский политик: Варшава выставит Киеву счёт за оказанную помощь

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Польский политик: Варшава выставит Киеву счёт за оказанную помощь

Польско-украинские отношения в последнее время стали заметно прохладными, особенно после недавней заочной полемики между украинским президентом Зеленским и польским премьером Моравецким.


А по словам польского политика, кандидата в депутаты сейма страны от правой коалиции «Конфедерация» Анны Брылки, помощь Киеву оказывалась не даром и ему будет выставлен за неё счет и ещё ряд условий.

Благодарность не является валютой в международных отношениях

- заявила Брылка.

При этом польский политик даже назвала точную сумму, в которую украинцам должна обойтись «помощь» Варшавы – сто миллиардов злотых (23,5 млрд долларов).

Помимо этой огромной суммы, которую «дружественные» поляки хотят получить от Украины, есть ещё и некоторые другие условия, предъявляемые Варшавой. Среди них – отзыв из ВТО жалобы на Польшу из-за запрета на импорт украинского зерна; участие Польши в восстановлении Украины после конфликта; а также проведение эксгумации жертв Волынской резни.

Брылка добавила, что недопустимо ставить под угрозу продовольственную безопасность Польши, помогая Украине.

Вот такие идеи распространяются в «союзной» Украине Польше, которая ранее пыталась поставить себя чуть ли не впереди всего Запада, выступая защитницей Украины.
Использованы фотографии:
polomedia.ru
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17 комментариев
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  1. Nexcom
    Nexcom Сегодня, 09:43
    +2
    what И где ж какелы столько грошей то возьмут чтобы с поляками расчитаться?
    Или поляки в обмен на украинские территории согласятся удовлетвориться? Тонко подводят к этому вопросу?
    1. Chip4ik
      Chip4ik Сегодня, 09:46
      +2
      Рассчитается своей землицей родной Галицией, попользовались верните.
    2. Владимир М
      Владимир М Сегодня, 09:49
      +1
      Поляки заберут "долг" территориями и никто Украину спрашивать согласия не будет. Между поляками и украинцами вражда вековая, только вопрос - почему наши рули не работают в этом направлении. Даже их "герой" Бандера всю свою поганую жизнь резал поляков, а не русских.
    3. кредо
      кредо Сегодня, 09:53
      +2
      Чего только не скажешь перед предстоящими выборами.
      Одного только не сказала Брылка - "Если США разрешат Польше предъявить такие требования Украине". lol
    4. carpenter
      carpenter Сегодня, 09:59
      0
      Цитата: Nexcom
      И где ж столько грошей то возьмут чтобы с поляками расчитаться?


      Если поляки поляки предъявят счет, то за ними словаки, чехи, а там глядишь и немцы, счета Киеву предъявят.
  2. alexandreII
    alexandreII Сегодня, 09:46
    +1
    Ай молодца,так держать,вся эта так называемая помощь - фикция,ничего личного - просто бизнес......
  3. Попандос
    Попандос Сегодня, 09:48
    +1
    помощь Киеву оказывалась не даром и ему будет выставлен за неё счет

    Наивные пшеки, чтобы украинцы кому-то, что-то заплатили, скорее раки на горе художественным свистом гимн польши изобразят laughing
    1. carpenter
      carpenter Сегодня, 10:04
      0
      Цитата: Попандос
      Наивные пшеки, чтобы украинцы кому-то, что-то заплатили, скорее раки на горе художественным свистом гимн польши изобразят

      Поляки и не надеются получить долларами, они просто вернут свои Восточные Кресы.
  4. Rt Rt
    Rt Rt Сегодня, 09:51
    0
    Всё уже куплено америкосами, так что полякам опять ничего
  5. Пауль Зиберт
    Пауль Зиберт Сегодня, 09:55
    +1
    Это как с бомжа спрашивать за украденный кошелёк... wink
  6. aakvit
    aakvit Сегодня, 10:01
    +1
    Ты мне ещё за каждую потреблённую калорию ответишь!...

    Не помню, откуда цитата, но прям-таки к месту, Вам не кажется? wassat
  7. viktor 7007
    viktor 7007 Сегодня, 10:03
    -1
    заберут галицию и ешшо на помидори
    1. Alex Nevs
      Alex Nevs Сегодня, 10:08
      0
      Ответил ниже, читайте внимательно и слушайте первоисточники а не тиктокеров.
  8. Дилетант
    Дилетант Сегодня, 10:03
    0
    Если каждую кандидатшу в депутатши цитировать, то никакого трафика не хватит, а интернет "загнется" от перегрузки. stop
  9. Kusja
    Kusja Сегодня, 10:06
    0
    Варшаве если и быть до последнего подонками чистой воды, то нужно кинуться в объятия России и переходить на закупки её нефти. Вот будет хохма каклам и их полосатым матрасам. А чё, нестандартный ход. Турция ведь тоже нестандартничает..
  10. Alex Nevs
    Alex Nevs Сегодня, 10:07
    0
    А кто позволит пшикам земли подобрать то? Это же продвижение наты на восток. Так что сначала думайте.
  11. Reptiloid
    Reptiloid Сегодня, 10:07
    0
    .....23,5 млрд долларов.....

    wassat lol давно пора наехать на укропов, а то как-то они оборзели ---- всё у всех требуют, всем недовольны. Или думают, recourse Байден заплатит