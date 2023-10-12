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«Я знаю Биби»: Байден призвал иранцев соблюдать осторожность

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«Я знаю Биби»: Байден призвал иранцев соблюдать осторожность

На фоне обострения на Ближнем Востоке после внезапной атаки ХАМАС на Израиль президент США Джо Байден отправил авианосец в Средиземное море и призвал иранцев соблюдать осторожность. Также Вашингтон намерен предоставить Тель-Авиву щедрую помощь, чтобы обеспечит ему победу в очередном арабо-израильском противостоянии.


Об этом глава американской администрации сообщил в ходе встречи с лидерами еврейского сообщества, состоявшейся в Белом Доме в формате круглого стола.

Мероприятие было запланировано заблаговременно и не было посвящено сегодняшней эскалации конфликта между Израилем и Палестиной. Его основной темой должна была стать проблема антисемитизма, но последние события заставили внести в программу значительные коррективы.


В ходе беседы с евреями Байден сообщил о проведенной им беседе с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, отношения с которым он назвал «откровенными».

Я знаю Биби сорок лет

- подчеркнул американский президент, имея в виду главу израильского правительства.

Говоря о военнослужащих ЦАХАЛ, он отметил, что им не следует отступать от правил войны, несмотря на гнев, вызванный агрессивными действиями палестинских вооруженных формирований.

Особое место в своем выступлении он уделил Ирану, предостерегая его от попыток оказывать помощь ХАМАС в его действиях против Израиля. Одним из рычагов давления на Тегеран могли бы стать шесть миллиардов долларов. Ранее в 2023 году эти иранские средства были разморожены в обмен на освобождение шести американских заложников. И после нападения ХАМАС на Израиль на Байдена оказывают давление конгрессмены от обеих политических партий США, требуя снова заморозить данные активы.
Использованы фотографии:
Белый Дом
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10 комментариев
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  1. Silver99
    Silver99 Сегодня, 09:29
    +5
    Осторожность и экипажу авианосца и Биби не помешают, их головы тоже без контргаек на плечах прикручены. США повышают ставки пока не почувствуют все, пора спасать СВОЮ задницу, ведь только у них этот сленг в ходу, они ей же и думают, а Биби это расходный материал.
  2. Arzoo
    Arzoo Сегодня, 09:29
    +5
    Я знаю Биби сорок лет
    Сорок лет совместно совершали военные преступления. Фашисты друг-друга знают.
  3. Яро Полк
    Яро Полк Сегодня, 09:31
    +3
    иранцы это СУДНО могут в два счета потопить...с чего они должны осторожничать..это вы бойтесь..матрасники поганые..
  4. Яро Полк
    Яро Полк Сегодня, 09:37
    +3
    он же стоять нормально уже не может..на второй срок собрался what
    1. alexandreII
      alexandreII Сегодня, 09:51
      0
      Зато знает Биби,и не только , а ещё у него ку ку......
  5. ДушаРоссии87
    ДушаРоссии87 Сегодня, 09:40
    +1
    Это корыто следовало бы нашим потопить, ну или поспособствовать этому как расплата за "Москву" + проценты за моральную компенсацию! Давно что то они позорные военные оплеухи не получали!
  6. Товарищ Ким
    Товарищ Ким Сегодня, 09:45
    +1
    Байден, как всегда пёрнул в лужу.
    О таком (я знаю Биби), вслух не говорят.

    Бибон, так погряз в мерзости, что честные евреи с ним даже не здороваются.
    Жена Бибона- махровая страпонесса-алкоголичка.
    Некоторое время назад, в Израиле замяли её гнусную выходку- попытку изнасиловать дом работника.
    В общем пьёт она горькую, распускает руки (и не только) на прислугу.
    Сын Бибона- известный Тель-Авивский педрильё, которого умело прикрывает папаша.
  7. Фактор
    Фактор Сегодня, 09:58
    0
    А что Биби?
    Такой же отморозок, как и Джо Бидон.
    Обоим уже выписан билет в один конец, откуда уже не возвращаются. Аминь.
  8. paul3390
    paul3390 Сегодня, 09:58
    0
    проблема антисемитизма

    Вообще-то арабы - тоже семиты.. И что ж тогда выходит - самые лютые антисемиты это евреи??
  9. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 10:00
    0
    Что имеем в итоге,из трёх авианосцев один проходом в Персидский залив на плановое развёртывание и супер англицкий авианосец " Лизка" про которого только ленивый не писал.Англичанам свезло - Средиземка курорт это не Норвежской море ,в осенне зимний период.На борту Лизки поголовная пьянка от радости наверно.