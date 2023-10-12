«Я знаю Биби»: Байден призвал иранцев соблюдать осторожность

Я знаю Биби сорок лет

На фоне обострения на Ближнем Востоке после внезапной атаки ХАМАС на Израиль президент США Джо Байден отправил авианосец в Средиземное море и призвал иранцев соблюдать осторожность. Также Вашингтон намерен предоставить Тель-Авиву щедрую помощь, чтобы обеспечит ему победу в очередном арабо-израильском противостоянии.Об этом глава американской администрации сообщил в ходе встречи с лидерами еврейского сообщества, состоявшейся в Белом Доме в формате круглого стола.Мероприятие было запланировано заблаговременно и не было посвящено сегодняшней эскалации конфликта между Израилем и Палестиной. Его основной темой должна была стать проблема антисемитизма, но последние события заставили внести в программу значительные коррективы.В ходе беседы с евреями Байден сообщил о проведенной им беседе с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, отношения с которым он назвал «откровенными».- подчеркнул американский президент, имея в виду главу израильского правительства.Говоря о военнослужащих ЦАХАЛ, он отметил, что им не следует отступать от правил войны, несмотря на гнев, вызванный агрессивными действиями палестинских вооруженных формирований.Особое место в своем выступлении он уделил Ирану, предостерегая его от попыток оказывать помощь ХАМАС в его действиях против Израиля. Одним из рычагов давления на Тегеран могли бы стать шесть миллиардов долларов. Ранее в 2023 году эти иранские средства были разморожены в обмен на освобождение шести американских заложников. И после нападения ХАМАС на Израиль на Байдена оказывают давление конгрессмены от обеих политических партий США, требуя снова заморозить данные активы.