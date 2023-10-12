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В Японии ужесточили свою оценку действиям ХАМАС в Израиле

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В Японии ужесточили свою оценку действиям ХАМАС в Израиле

Все западные страны в один голос заявили о поддержке Израиля после вылазки боевиков ХАМАС, хотя те же страны закрывали глаза на многолетние убийства палестинцев со стороны Израиля, как и на многочисленные военные преступления украинской армии в отношении жителей Донбасса. К странам коллективного Запада вполне можно относить и Японию, которая также осудила ХАМАС. Безусловно, ХАМАС провёл жестокие акции на территории Израиля, от рук членов отрядов этой группировки погибли немало мирных израильтян. Однако удивляет очередная однобокая позиция стран, слепо следующих в американском русле. Хотя... уже и не удивляет.


Теперь японские власти ещё больше ужесточили свою оценку последних событий на Ближнем Востоке в вопросе отношения к ХАМАС. Правительство страны впервые назвало нападение палестинских отрядов на Израиль террористическим актом. Такую оценку этих событий, в частности, дал генсек кабинета министров Японии Хирокадзу Мацуно.

Мы категорически осуждаем эту террористическую атаку

- заявил Мацуно.

При этом генсек выразил обеспокоенность и гуманитарной ситуацией в Газе, которая, по его словам, «с каждым днем становится все серьезнее». Мацуно добавил, что Токио будет предпринимать дипломатические шаги для урегулирования конфликта на Ближнем Востоке.

Ранее при упоминании последних событий в Израиле японские власти не употребляли термин «теракт» в отношении действий ХАМАС, а говорили об атаке и нападении.

Ситуация в зоне палестино-израильского конфликта резко обострилась 7 октября, после дерзкого нападения палестинского движения ХАМАС на приграничные с сектором Газа районы Израиля и на ракетные атаки.
Использованы фотографии:
www.freeimages.com
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5 комментариев
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  1. Nexcom
    Nexcom Сегодня, 09:48
    0
    Поступила команда от Хозяина, вот и сменили риторику. Ничего удивительного.
    1. carpenter
      carpenter Сегодня, 09:52
      0
      Цитата: Nexcom
      Поступила команда от Хозяина, вот и сменили риторику. Ничего удивительного.

      Пёс всегда лает, по приказу хозяина.
    2. Silver99
      Silver99 Сегодня, 10:08
      -1
      Япония что-то осудила ? Да чья бы корова мычала am Япония совершила и совершает террористический акт против всего человечества, сбрасывая радиационные отходы в океан.
  2. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 09:54
    -3
    Японцы удивятся кто истинный хозяин хамас,если это всплывёт наружу.Еврейская жестокость обьяснима - концы в воду.
  3. taiga2018
    taiga2018 Сегодня, 10:01
    0
    И все это с традиционными поклонами в сторону хозяина...