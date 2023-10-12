В Японии ужесточили свою оценку действиям ХАМАС в Израиле

Мы категорически осуждаем эту террористическую атаку

Все западные страны в один голос заявили о поддержке Израиля после вылазки боевиков ХАМАС, хотя те же страны закрывали глаза на многолетние убийства палестинцев со стороны Израиля, как и на многочисленные военные преступления украинской армии в отношении жителей Донбасса. К странам коллективного Запада вполне можно относить и Японию, которая также осудила ХАМАС. Безусловно, ХАМАС провёл жестокие акции на территории Израиля, от рук членов отрядов этой группировки погибли немало мирных израильтян. Однако удивляет очередная однобокая позиция стран, слепо следующих в американском русле. Хотя... уже и не удивляет.Теперь японские власти ещё больше ужесточили свою оценку последних событий на Ближнем Востоке в вопросе отношения к ХАМАС. Правительство страны впервые назвало нападение палестинских отрядов на Израиль террористическим актом. Такую оценку этих событий, в частности, дал генсек кабинета министров Японии Хирокадзу Мацуно.- заявил Мацуно.При этом генсек выразил обеспокоенность и гуманитарной ситуацией в Газе, которая, по его словам, «с каждым днем становится все серьезнее». Мацуно добавил, что Токио будет предпринимать дипломатические шаги для урегулирования конфликта на Ближнем Востоке.Ранее при упоминании последних событий в Израиле японские власти не употребляли термин «теракт» в отношении действий ХАМАС, а говорили об атаке и нападении.Ситуация в зоне палестино-израильского конфликта резко обострилась 7 октября, после дерзкого нападения палестинского движения ХАМАС на приграничные с сектором Газа районы Израиля и на ракетные атаки.