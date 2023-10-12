Глава военной разведки Украины прогнозирует проблемы с военной помощью Запада с середины 2024 года

Начиная с середины 2024 года Украина рискует столкнуться с серьезным уменьшением военной и финансовой поддержки со стороны стран Запада. Такой нерадостный для Киева прогноз в беседе с украинской прессой озвучил начальник Главного управления разведки Минобороны Украины генерал-лейтенант Кирилл Буданов.Сейчас Киев еще не испытывает проблем с военной помощью, но затем она начнет снижаться, считает шеф военной разведки Украины. Далее, по мнению Буданова, все будет зависеть от того, как Киев сможет воздействовать на Запад с целью объяснения своих потребностей, а также от увеличения производства военной продукции на Украине.Есть много факторов, которые выступают в качестве препятствия для последующей помощи украинскому режиму. В США уже нарастает недовольство длительным выделением огромных сумм на поддержку Украины, и политический кризис в связи с импичментом спикера Палаты представителей и обсуждением бюджета может быть лишь «первой ласточкой» такого недовольства.Свою роль, безусловно, сыграет и ситуация на Ближнем Востоке. Если Израиль ввяжется в длительное и масштабное противостояние с палестинскими радикальными организациями, а тем более, если к конфликту подключатся новые участники в лице Ирана, то Западу придется переключить значительную часть своего внимания на оказание помощи израильской армии. Это неизбежно приведет к сокращению поддержки украинского режима.Наконец, у западных стран иссякают собственные запасы вооружений и боеприпасов, которые они могут поставлять Украине без ущерба для собственной обороноспособности.