Военное обозрение
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Глава военной разведки Украины прогнозирует проблемы с военной помощью Запада с середины 2024 года

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Глава военной разведки Украины прогнозирует проблемы с военной помощью Запада с середины 2024 года

Начиная с середины 2024 года Украина рискует столкнуться с серьезным уменьшением военной и финансовой поддержки со стороны стран Запада. Такой нерадостный для Киева прогноз в беседе с украинской прессой озвучил начальник Главного управления разведки Минобороны Украины генерал-лейтенант Кирилл Буданов.


Сейчас Киев еще не испытывает проблем с военной помощью, но затем она начнет снижаться, считает шеф военной разведки Украины. Далее, по мнению Буданова, все будет зависеть от того, как Киев сможет воздействовать на Запад с целью объяснения своих потребностей, а также от увеличения производства военной продукции на Украине.

Есть много факторов, которые выступают в качестве препятствия для последующей помощи украинскому режиму. В США уже нарастает недовольство длительным выделением огромных сумм на поддержку Украины, и политический кризис в связи с импичментом спикера Палаты представителей и обсуждением бюджета может быть лишь «первой ласточкой» такого недовольства.

Свою роль, безусловно, сыграет и ситуация на Ближнем Востоке. Если Израиль ввяжется в длительное и масштабное противостояние с палестинскими радикальными организациями, а тем более, если к конфликту подключатся новые участники в лице Ирана, то Западу придется переключить значительную часть своего внимания на оказание помощи израильской армии. Это неизбежно приведет к сокращению поддержки украинского режима.

Наконец, у западных стран иссякают собственные запасы вооружений и боеприпасов, которые они могут поставлять Украине без ущерба для собственной обороноспособности.
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7 комментариев
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  1. Nexcom
    Nexcom Сегодня, 09:46
    +2
    Какая же у него харя отъевшаяся на фото...... Жрёт наверно в три глотки.
    1. Бонифаций
      Бонифаций Сегодня, 09:48
      +2
      Работа нервная! Жрать надо хорошо
    2. кредо
      кредо Сегодня, 09:55
      0
      "Генерал-очевидность" украинского разлива. crying
  2. oppozite28
    oppozite28 Сегодня, 09:59
    0
    Начиная с середины 2024 года Украина рискует столкнуться с серьезным уменьшением военной и финансовой поддержки со стороны стран Запада. Такой нерадостный для Киева прогноз в беседе с украинской прессой озвучил начальник Главного управления разведки Минобороны Украины генерал-лейтенант Кирилл Буданов.
    В самом начале проведения СВО украинским политическим деятелям и представителям ВСУ было предложено сложить оружие включая и ментально-психологическую сторону проблематики. СВО продолжается... request
  3. taiga2018
    taiga2018 Сегодня, 10:04
    0
    Ну хоть этот то прогноз сего деятеля сбудется...Я так думаю...
  4. Alex Nevs
    Alex Nevs Сегодня, 10:05
    0
    Проблемы у них не с военной помощью, а с Неотвратимым наказанием за военные Преступления против своего народа. И это уже было сразу видно с началом СВО. Но полунедограмотным это не понять ибо"рожденный ползать летать не сможет".
  5. vadi64
    vadi64 Сегодня, 10:11
    0
    А этот ок оптимист, что кончину перебрасывает на 24 год. Думается паек урежут раньше