Президент России совершает первый в этом году зарубежный визит

Президент РФ Владимир Путин совершает первый в этом году зарубежный визит. Он уже прибыл в столицу Кыргызстана город Бишкек, где завтра примет участие в очередном саммите лидеров стран, входящих в Содружество Независимых Государств (СНГ). Это первая международная организация на постсоветском пространстве, созданная в 1991 году сразу после распада СССР, в нее вошли некоторые бывшие республики Советского Союза.
Кстати, Беловежское соглашение о создании СНГ в декабре 1991 года подписала и даже ратифицировала и Украина. Де-юре она еще остается членом этого содружества, хотя по состоянию на январь этого года вышла примерно из 20 процентов соглашений, заключенных в рамках объединения.
В этом году Республика Кыргызстан председательствует в СНГ, поэтому и саммит проходит в ее столице. Но не только это стало причиной приезда Путина в Бишкек. В последнее время, особенно после начала спецоперации, противостоящие РФ страны Запада во главе с Соединенными Штатами значительно активизировали деятельность, направленную на усиление своего экономического, политического и даже военного влияния в бывших республиках СССР на Кавказе и в Центральной Азии. Одной из стран, которая традиционно продолжает поддерживать и активно развивает партнерство с Россией, как раз остается Киргизия. Республика является членом ОДКБ.
Помимо участия в саммите СНГ, российский лидер проведет двусторонние переговоры со своим киргизским коллегой Садыром Жапаровым и, конечно, встретится с другими главами государств содружества. В частности, в четверг состоится его беседа с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, на которой главной темой станет ситуация в Нагорном Карабахе. Примечательно, что премьер-министр Армении Никол Пашинян на саммит не приедет.
С президентом Кыргызстана Путин обсудит сотрудничество двух стран во всех сферах, включая экономические, торговые и гуманитарные отношения, а также военно-политический аспект взаимодействия Бишкека и Москвы. Будут затронуты и вопросы международной повестки. Кроме того, завтра, 13 октября, президенты РФ и РК примут участие в торжественном мероприятии по случаю двадцатилетия российской авиабазы в Канте. В пятницу запланирована встреча Владимира Путина и президента Республики Таджикистан Эмомали Рахмона, на которой будут обсуждаться вопросы региональной безопасности и функционирования российской военной базы в республике.
Примечательно, что свою первую зарубежную поездку после избрания на пост президента Садыр Жапаров в конце февраля 2021 года совершил в Россию. Дипломатические отношения между Российской Федерацией и Киргизией были установлены 20 марта 1992 года. На сегодняшний день договорно-правовую базу двух государств составляют более 170 межгосударственных и межправительственных соглашений в различных сферах. Россия – один из ведущих торгово-экономических партнеров Киргизии с долей во внешней торговле республики около тридцати процентов. По итогам 2022 года объем товарооборота вырос на 40,8 процентов до рекордных 3,234 миллиарда долларов.
С декабря 1992 года охрана государственной границы Кыргызстана осуществлялась совместно российской и киргизской погранслужбой. С этой целью на территории республики была сформирована Группа пограничных войск России, причем 80 процентов финансирования пограничников взяла на себя РФ. Начиная с лета 1999 года российские пограничники в основном передали функции охраны госграницы КР своим киргизским коллегам, но оставили за собой обязательства оказывать помощь в подготовке кадров для Пограничной службы Киргизии.