Президент России совершает первый в этом году зарубежный визит

Президент РФ Владимир Путин совершает первый в этом году зарубежный визит. Он уже прибыл в столицу Кыргызстана город Бишкек, где завтра примет участие в очередном саммите лидеров стран, входящих в Содружество Независимых Государств (СНГ). Это первая международная организация на постсоветском пространстве, созданная в 1991 году сразу после распада СССР, в нее вошли некоторые бывшие республики Советского Союза.Кстати, Беловежское соглашение о создании СНГ в декабре 1991 года подписала и даже ратифицировала и Украина. Де-юре она еще остается членом этого содружества, хотя по состоянию на январь этого года вышла примерно из 20 процентов соглашений, заключенных в рамках объединения.В этом году Республика Кыргызстан председательствует в СНГ, поэтому и саммит проходит в ее столице. Но не только это стало причиной приезда Путина в Бишкек. В последнее время, особенно после начала спецоперации, противостоящие РФ страны Запада во главе с Соединенными Штатами значительно активизировали деятельность, направленную на усиление своего экономического, политического и даже военного влияния в бывших республиках СССР на Кавказе и в Центральной Азии. Одной из стран, которая традиционно продолжает поддерживать и активно развивает партнерство с Россией, как раз остается Киргизия. Республика является членом ОДКБ.Помимо участия в саммите СНГ, российский лидер проведет двусторонние переговоры со своим киргизским коллегой Садыром Жапаровым и, конечно, встретится с другими главами государств содружества. В частности, в четверг состоится его беседа с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, на которой главной темой станет ситуация в Нагорном Карабахе. Примечательно, что премьер-министр Армении Никол Пашинян на саммит не приедет.С президентом Кыргызстана Путин обсудит сотрудничество двух стран во всех сферах, включая экономические, торговые и гуманитарные отношения, а также военно-политический аспект взаимодействия Бишкека и Москвы. Будут затронуты и вопросы международной повестки. Кроме того, завтра, 13 октября, президенты РФ и РК примут участие в торжественном мероприятии по случаю двадцатилетия российской авиабазы в Канте. В пятницу запланирована встреча Владимира Путина и президента Республики Таджикистан Эмомали Рахмона, на которой будут обсуждаться вопросы региональной безопасности и функционирования российской военной базы в республике.Примечательно, что свою первую зарубежную поездку после избрания на пост президента Садыр Жапаров в конце февраля 2021 года совершил в Россию. Дипломатические отношения между Российской Федерацией и Киргизией были установлены 20 марта 1992 года. На сегодняшний день договорно-правовую базу двух государств составляют более 170 межгосударственных и межправительственных соглашений в различных сферах. Россия – один из ведущих торгово-экономических партнеров Киргизии с долей во внешней торговле республики около тридцати процентов. По итогам 2022 года объем товарооборота вырос на 40,8 процентов до рекордных 3,234 миллиарда долларов.С декабря 1992 года охрана государственной границы Кыргызстана осуществлялась совместно российской и киргизской погранслужбой. С этой целью на территории республики была сформирована Группа пограничных войск России, причем 80 процентов финансирования пограничников взяла на себя РФ. Начиная с лета 1999 года российские пограничники в основном передали функции охраны госграницы КР своим киргизским коллегам, но оставили за собой обязательства оказывать помощь в подготовке кадров для Пограничной службы Киргизии.